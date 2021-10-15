Какие долги военным распорядился выплатить Зеленский, если "их не было" и "вы всё врёте"? - Ирина Геращенко

Действующая власть продолжает публично врать, когда говорит, что в бюджете на следующий год увеличено финансирование армии.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Далее приводим ее пост полностью.

""Вы всё врёте" - полгода кричали нам "слуги" на всех эфирах, когда с весны мы подняли вопрос задолженности перед ВСУ.

Впервые с 2014 года военным перестали вовремя выплачивать компенсации за наем жилья, вещественные, другие социальные выплаты.

"Никакой задолженности перед армией нет" - на зеленом глазу с самой высокой трибуны в парламенте "отчитывался" премьер Шмыгаль, отвечая на вопрос "Европейской Солидарности". Под аплодисменты "слуг".

"Оппозиция, как вы смеете критиковать президента" - возмущались "слуги", когда в каждом выступлении мы говорили, что Зеленский, который сейчас является Верховным Главнокомандующим, забыл про армию.

Потому что при нем впервые возникли эти задолженности, и уже 3 года заморожены зарплаты военным.

И вот на День защитников и защитниц Украины на сайте ОП появился Указ президента с требованием немедленной выплаты долгов ВСУ.

Так о каких долгах идет речь, если их "не было, придумала "Европейская Солидарность", Геращенко," вы всё врёте"...?

К сожалению, власть продолжает публично врать, когда говорит, что в бюджете на следующий год увеличено финансирование армии ... Выросли расходы на безопасность, включающие в себя щедрое финансирование МВД, ГБР, СБУ, прокуратуры. Все расходы на оборону заморожены.

Уже и сами военные чиновники признают, что долги в этом году достигают 3 млрд грн, потребности армии - более 7 млрд.

Но когда оппозиция об этом каждый день говорит, то даже некоторые либеральные интернет-СМИ пишут, что, мол, "ЕС" следует прекратить критику Зеленского.

Хотя на самом деле мы озвучиваем разве что десятую часть того, что слышим в армии и от людей.

Не удивляет, что "слуги" о потребностях армии не знают. Они были там раз, с пиар-вояжем год назад, накануне местных выборов.

Трудно представить уровень лжи и безответственности власти, если бы не было нашей команды, единственной, которая ежедневно напоминает Зеленскому и "слугам" об их обязанностях.

А по долгам перед ВСУ, то мы жестко промониторим, чтобы все они были погашены. Потому что цену обещаний Зеленского и его указов все знают ..."

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечал журналист.

Комментируя эту информацию премьер Шмыгаль заверил, что задолженности по выплатам военнослужащим нет.

После этого омбудмен Людмила Денисова заявила, что задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено.

Тогда Минобороны пообещало уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам.

Позже премьер-министр Шмыгаль заявил: "Информация о задолженности перед военнослужащими по "боевым выплатам" – это фейк".

14 октября президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.