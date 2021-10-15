РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
13 849 67

Какие долги военным распорядился выплатить Зеленский, если "их не было" и "вы всё врёте"? - Ирина Геращенко

Какие долги военным распорядился выплатить Зеленский, если

Действующая власть продолжает публично врать, когда говорит, что в бюджете на следующий год увеличено финансирование армии.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ. Далее приводим ее пост полностью.

""Вы всё врёте" - полгода кричали нам "слуги" на всех эфирах, когда с весны мы подняли вопрос задолженности перед ВСУ.

Впервые с 2014 года военным перестали вовремя выплачивать компенсации за наем жилья, вещественные, другие социальные выплаты.

"Никакой задолженности перед армией нет" - на зеленом глазу с самой высокой трибуны в парламенте "отчитывался" премьер Шмыгаль, отвечая на вопрос "Европейской Солидарности". Под аплодисменты "слуг".

"Оппозиция, как вы смеете критиковать президента" - возмущались "слуги", когда в каждом выступлении мы говорили, что Зеленский, который сейчас является Верховным Главнокомандующим, забыл про армию.

Потому что при нем впервые возникли эти задолженности, и уже 3 года заморожены зарплаты военным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный о задолженности перед военными: "Государство в лице Минфина заверило Минобороны, что все будет выплачено"

И вот на День защитников и защитниц Украины на сайте ОП появился Указ президента с требованием немедленной выплаты долгов ВСУ.

Так о каких долгах идет речь, если их "не было, придумала "Европейская Солидарность", Геращенко," вы всё врёте"...?

К сожалению, власть продолжает публично врать, когда говорит, что в бюджете на следующий год увеличено финансирование армии ... Выросли расходы на безопасность, включающие в себя щедрое финансирование МВД, ГБР, СБУ, прокуратуры. Все расходы на оборону заморожены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о задолженности перед военнослужащими по "боевым выплатам" – это фейк, - Шмыгаль

Уже и сами военные чиновники признают, что долги в этом году достигают 3 млрд грн, потребности армии - более 7 млрд.

Но когда оппозиция об этом каждый день говорит, то даже некоторые либеральные интернет-СМИ пишут, что, мол, "ЕС" следует прекратить критику Зеленского.

Хотя на самом деле мы озвучиваем разве что десятую часть того, что слышим в армии и от людей.

Не удивляет, что "слуги" о потребностях армии не знают. Они были там раз, с пиар-вояжем год назад, накануне местных выборов.

Трудно представить уровень лжи и безответственности власти, если бы не было нашей команды, единственной, которая ежедневно напоминает Зеленскому и "слугам" об их обязанностях.

А по долгам перед ВСУ, то мы жестко промониторим, чтобы все они были погашены. Потому что цену обещаний Зеленского и его указов все знают ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны выделило 3,7 млрд грн на погашение задолженности по выплатам военнослужащим

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечал журналист.

Комментируя эту информацию премьер Шмыгаль заверил, что задолженности по выплатам военнослужащим нет.

После этого омбудмен Людмила Денисова заявила, что задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено.

Тогда Минобороны пообещало уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам.

Позже премьер-министр Шмыгаль заявил: "Информация о задолженности перед военнослужащими по "боевым выплатам" – это фейк".

14 октября президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Автор: 

Геращенко Ирина (1633) задолженность (221) военнослужащие (6254) Европейская Солидарность (1076)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+62
показать весь комментарий
15.10.2021 18:01 Ответить
+62
показать весь комментарий
15.10.2021 18:02 Ответить
+50
показать весь комментарий
15.10.2021 18:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.10.2021 17:59 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 18:01 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 18:02 Ответить
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ предусмотренный в бюджете 2021 г. подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен)
и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).

Общий объем государственного оборонного заказа на 2021 год - 27, 54 млрд. гривен
показать весь комментарий
15.10.2021 18:11 Ответить
При крадії Порошенку, кожний рік ЗСУ підвищували грошове забезпечення, при нарідному лідору одні борги.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:17 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 18:02 Ответить
Если бы власть не врала на каждом шагу было бы легче. Ведь недавно премьер Шмыгаль рассказывал, что никакой задолженности перед военными нет.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:03 Ответить
Да. 3.8 миллиарда (!!) из воздуха нарисовались.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:07 Ответить
Хтось цей мною вибудуваний ланцюжок допоможіть прокоментуйте, заперечте ...
Засновник БЕЛІНГКОТА пообіцяв максимум перші два тижня жовтня вагнергейтшоу>розсліудавання по офшорах зробило(РАПТОМ) прелюдію - добавлено до офшорської історії кримінальні дєлішкі лучшєга друга вови (тому що на ньому вовині ліпецькі фабрики) Й САМОГО ВОВИ З КУРЧЕНКОМ , ЗА БАБЛО КОТРОГО МІХО ПІДРИВАВ КРАЇНУ а потім якось дивно вписався у ЗЕлене гівно вовоЄРМАКІВЩИНИ (потім правда зрозумів, що політичного майбутнього з ними не побудувати сквиздив у Грузію)-тепер БРИТАНІЯ , мамка БЕЛІНГКОТА кличе РАПТОМ вову до себе на рандеву з ким?-з МІ-6 у закритому залі кіношку вові від БЕЛІНГКОТА показати, а тему придумали з двома корабликами для ВСУ ?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:45 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 18:08 Ответить
бенефис слуг урода и зебилов:
Состоянием на 01.10.2021 г. государственный оборонный заказ,
предусмотренный в бюджете 2021 г.
подтвержден государственными контрактами на 69% (18.433 млрд. гривен)
и профинансирован на 47% (12,55 млрд. гривен).

за 10 месяцев - профинансирован на 47%.. !
показать весь комментарий
15.10.2021 18:13 Ответить
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая. Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу. Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года. То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
2020-11-05 Грабеж Госрезерва https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html

** https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
15.10.2021 18:53 Ответить
Китайский кредит раздерибанил еще Янукович и его кодла. Учите матчасть , человек-автомобиль.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:52 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 21:02 Ответить
все претензии к мышам, слуги урода тут не приделах.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:54 Ответить
так ви ж також не альпійською свіжістю пахнете зє барани
показать весь комментарий
15.10.2021 18:10 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 18:06 Ответить
Zhestoko dlja naroda, no taki pravdivo.
показать весь комментарий
15.10.2021 21:23 Ответить
Понимаешь Митенька мы не кацапы и на такую наглую лож не ведемся! Попробуй ещё раз!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:10 Ответить
Знакомые это дочки офицеров из Лугандона?! На это тоже не ведемся!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:14 Ответить
В 2019 році моє грошове забезпечення з урахуванням зони АТО складало 42 000 гривень в місяць. Так ось, зеленський тут не причому як і зараз . і воно чмо сцикливе НІРАЗУ не підвищило з.п військовослужбовцям. ось такі справи.....
показать весь комментарий
15.10.2021 18:23 Ответить
Долги по выплатам военным составляют 3.8 млрд. грн. Какая мелочь, правда? Типа отдельным должны. И при Порохе на передке в середины 2018 года получали больше 1000 баксов в месяц. А при Зеле довольствие еще не повышали, только убирали льготы военным. Как-то так, чтобы тупо не врали.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:12 Ответить
Я понимаю, что рашотелу, привыкшему постоянно врать, доказать что-то не реально. Это как красить небо. Просыхаете и читаете, медленно и по буквам. Если не дойдет -- гавкните-что нибудь.

показать весь комментарий
15.10.2021 18:22 Ответить
Мавзолейные бараны...Кучма срал на вас 20 лет... и теперь срет СкреПОНОСом **********...
показать весь комментарий
15.10.2021 18:10 Ответить
Що з цих уродів взяти,окрім аналізів? Та і ті,скоріш за все, нікуди не годні...
показать весь комментарий
15.10.2021 18:11 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 18:31 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 20:05 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 21:41 Ответить
Налоговая полиция Германии раскрыла 3 офшора Зеленского...КИПР Греция Израиль...быдло..вы попали....
показать весь комментарий
15.10.2021 18:16 Ответить
"Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли. И армия вряд ли поддерживает превращение Украины в Новую Палестину. Вот правящая Украиной еврейская мафия Коломойского на армию и злобствует.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:21 Ответить
Ну виплатили і добре.....навіщо вже мусолити тему.....а заборгованості були і в період з 2014 по 2019
показать весь комментарий
15.10.2021 18:24 Ответить
Во первых,не выплатили ...во вторых к 2019му все выплаты и льготы были в норме...а в третьих ,теперь зекрысу будут мочить за каждый пук )
показать весь комментарий
15.10.2021 18:47 Ответить
Звідки данні,що не виплатили)?до 18.00 14.10.21 всі отримали кошти +премія...і це точно)))а ви якщо не компетентні то не поширюйте неправдиву інформацію і не сійте паніку.....
показать весь комментарий
16.10.2021 10:45 Ответить
Геращенко мокнула молюсок зелених у їхні власні "іспражнєнія ", ну то й що. Далі буде "іспражнєній" більше моканій теж... Ну і що далі?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:29 Ответить
Задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат"(!) прекращено, - Денисова . Для сравнения: Кауфман проиграл в суде государству 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:30 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 18:32 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 20:07 Ответить
ЗеМРАЗИНЫ, УТИЛИЗИРУЙТЕСЬ
показать весь комментарий
15.10.2021 18:32 Ответить
Барига віддав вкрадені у українців гроші на розбудову Української Армії
показать весь комментарий
15.10.2021 18:56 Ответить
Трішки не так .
: Зе - барига (офффшорний) , заасфальтовані гроші , вкрав у ВСУ .
показать весь комментарий
15.10.2021 20:23 Ответить
Тебе відверто твоя зелена шобла лайном годує, а ти все жереш! Обома руками! Смачного!
показать весь комментарий
15.10.2021 20:16 Ответить
Зато в "Сапоге нарида" (зеленотвари), прекрасно себя чувствует Герасименко Игорь Леонидович.
И Герой Украины и ваще чувак, хоть куда))))
А в реальности....
Ну вы все поняли.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:24 Ответить
Та Зеленский здесь проездом, шо не ясно?
показать весь комментарий
15.10.2021 20:25 Ответить
Кацапа зедебільна, ти такі питання став само собі стоячи напроти дзеркала. Ти навіть не усвідомлюєш яке ти зараз жалюгідне.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:36 Ответить
На день "защитника Украиньі" 14 октября при Порошенко вьіплачивали премии всем военнослужащим ? Если да , то в каком размере , не припоминаю .
показать весь комментарий
15.10.2021 21:01 Ответить
Когда крайний раз поднимали денежное содержание военным?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:54 Ответить
 
 