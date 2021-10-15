РУС
Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, из которых три - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс, неподалеку от Золотого-4 - минометы калибра 120 мм, в районе Авдеевки - минометы калибра 82 мм, в сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещено минскими договоренностями вооружения. Украинские подразделения контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям ОС, используя минометы калибра 120 мм и 82 мм, без потерь, - пресс-центр 01

Бережи вас Господь, рідненькі, від "зеленої тиші".
https://twitter.com/newkc14/status/1449042680550465541?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Шиитские боевики и христианские фалангисты ведут ожесточенные уличные бои в Бейруте. Но невозмутимого мужика в зеленом похоже это особо не тревожит...
