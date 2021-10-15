С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям ОС, используя минометы калибра 120 мм и 82 мм, без потерь, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня, из которых три - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс, неподалеку от Золотого-4 - минометы калибра 120 мм, в районе Авдеевки - минометы калибра 82 мм, в сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещено минскими договоренностями вооружения. Украинские подразделения контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

