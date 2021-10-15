РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
4 778 18

5,5 млрд грн из госбюджета-2022 пойдет на обеспечение жильем всех переселенцев со статусом УБД, - замглавы Минветеранов Ильяшенко

5,5 млрд грн из госбюджета-2022 пойдет на обеспечение жильем всех переселенцев со статусом УБД, - замглавы Минветеранов Ильяшенко

На 2022 год правительство в государственном бюджете запланировало 5,5 миллиардов гривен на обеспечение жильем всех временно перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий.

Об этом рассказал в эфире Радіо Свобода заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент принял решение в следующем году стараться закрыть всю очередь - более 3 тысяч человек, которые нуждаются в жилье. Это касается тех, кто является участником боевых действий и одновременно внутренне перемещенным лицом. 5,5 миллиардов гривен впервые в истории было выделено для того, чтобы решить эти вопросы с жильем", - сказал Алексей Ильяшенко.

При этом он отметил, что очередь постоянно меняется, потому что списки формируются на местах - в облгосадминистрациях, а Кабмин перечисляет деньги на приобретение этого жилья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 80 тыс. переселенцев нуждаются в жилье, - Резников

"Мы выдаем деньги, а люди сами за эти деньги ищут на рынке жилье. Это называется субвенция на приобретение жилья. Например, один или два миллиона дается на одну семью и они в течение определенного периода времени обязаны приобрести это жилье", - рассказал замминистра.

Ильяшенко напомнил, что в этом году Верховная Рада приняла изменения в бюджет - на обеспечение ветеранов и ветеранок, которые являются внутренне перемещенными лицами, выделено 280 миллионов гривен.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль 2021 года в Украине насчитывалось 1473650 внутренне перемещенных лиц.

Автор: 

жилье (913) переселенцы (531) УБД (130) Министерство по делам ветеранов (235) Ильяшенко Николай (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
В рядах ЗСУ служить багато вояків, які не зрадили Україну, але втратили все майно на окуповоних територіях. Якщо вони нарешті отримають житло від держави, то це добре.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:24 Ответить
+4
Чисто случайно в списке появиться представители генштаба и СБУ
показать весь комментарий
15.10.2021 20:11 Ответить
+1
показать весь комментарий
15.10.2021 20:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чисто случайно в списке появиться представители генштаба и СБУ
показать весь комментарий
15.10.2021 20:11 Ответить
В рядах ЗСУ служить багато вояків, які не зрадили Україну, але втратили все майно на окуповоних територіях. Якщо вони нарешті отримають житло від держави, то це добре.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:24 Ответить
Сова потеряла все. Очень достойная женщина.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:04 Ответить
пішла підготовка до виборів
показать весь комментарий
15.10.2021 20:13 Ответить
скорее подготовка к очередному распилу
показать весь комментарий
15.10.2021 20:21 Ответить
2 в 1
показать весь комментарий
15.10.2021 20:25 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 20:33 Ответить
Ну, а че нормально так. Плешивый нам горя начудил, а дальнейшая отстройка, за наш с вами с чет господа.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:22 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 20:26 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 20:29 Ответить
Вистава кремлівського лялькового баллагана триває !! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!)))
показать весь комментарий
15.10.2021 20:37 Ответить
Сам то военный без жилья? Таких https://hromadske.ua/ru/posts/v-ocheredi-za-polucheniem-zhilya-stoyat-bolee-46-tys-*******-minoborony находятся более 46 тысяч военнослужащих. Давайте всем поровну разделим. Там по 120 тысяч выйдет. И рвём все списки?
показать весь комментарий
15.10.2021 21:38 Ответить
Правильне рішення. Вітаю. З "поганої вівці хоч шерсті жмут"...
показать весь комментарий
15.10.2021 21:26 Ответить
Враховуючи те, яка зараз влада в Україні, то квартири отримають переселенці УБД які воювали проти ЗСУ, а також родичі ЗЕкоМанди, бо "ета жє наши люді і ім нада памочь".
показать весь комментарий
15.10.2021 21:26 Ответить
Такую информацию публиковать нужно осторожно и с проверкой, ВПО УБД и так пострадали достаточно серьёзно, не нужно их обнадёживать беспричинно. Прочитайте условия получения субвенции по постанове від 18 квітня 2018 р. № 280 . В этой постанове масса подводных камней в виде справок начиная от постановки на квартирный учёт и до места вынужденного места проживания ВПО УБД и коэффициентов выплат с этим связанных. Соответственно выплаты получат далеко не все, а только избранные и может даже не воевавшие.
показать весь комментарий
03.11.2021 11:11 Ответить
 
 