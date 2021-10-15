5,5 млрд грн из госбюджета-2022 пойдет на обеспечение жильем всех переселенцев со статусом УБД, - замглавы Минветеранов Ильяшенко

На 2022 год правительство в государственном бюджете запланировало 5,5 миллиардов гривен на обеспечение жильем всех временно перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий.

Об этом рассказал в эфире Радіо Свобода заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент принял решение в следующем году стараться закрыть всю очередь - более 3 тысяч человек, которые нуждаются в жилье. Это касается тех, кто является участником боевых действий и одновременно внутренне перемещенным лицом. 5,5 миллиардов гривен впервые в истории было выделено для того, чтобы решить эти вопросы с жильем", - сказал Алексей Ильяшенко.

При этом он отметил, что очередь постоянно меняется, потому что списки формируются на местах - в облгосадминистрациях, а Кабмин перечисляет деньги на приобретение этого жилья.

"Мы выдаем деньги, а люди сами за эти деньги ищут на рынке жилье. Это называется субвенция на приобретение жилья. Например, один или два миллиона дается на одну семью и они в течение определенного периода времени обязаны приобрести это жилье", - рассказал замминистра.

Ильяшенко напомнил, что в этом году Верховная Рада приняла изменения в бюджет - на обеспечение ветеранов и ветеранок, которые являются внутренне перемещенными лицами, выделено 280 миллионов гривен.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль 2021 года в Украине насчитывалось 1473650 внутренне перемещенных лиц.