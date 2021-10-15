Есть два пути помешать распространению COVID-19 - вакцинация и жесткий карантин, но первый украинцы игнорируют, - Ляшко
На данный момент существует два эффективных пути противодействия распространению COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сейчас у нас есть два эффективных пути противодействия распространению коронавирусной болезни - вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививки, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы - введение карантина. Еще раз подчеркиваю: сегодня на реанимационных койках нет ни одного вакцинированного. Прививки позволяет избежать тяжелого течения болезни, пока 97% госпитализированных с коронавирусной болезнью не были вакцинированы. Увеличение количества вакцинированных лиц позволит региону пройти волну без применения дополнительных карантинных ограничений", - уверен министр.
Напомним, с 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону.
18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область также переходят в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. А это значит, что карантин в этих регионах ужесточат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да здравствует естественный отбор.
Опять наслушался кацапские вато-каналов?
Вакцинация предотвращает 60% заражения.
Вакцинация предотвращает 97% тяжёлого течения болезни.
А из лёгкого течения болезни только 20% являются распространителями.
От остальных 80% сложно заразиться.
Если один, два раза кашлянув может заразить всю маршрутку, то, что бы заразиться от другого с ним надо чуть ли не целоваться.
Все зависит от того, какие отделы дыхания поражены и как сильно.
Ну пойди почитай статистику по Израилю:
Меньше 2000 больных в день.
Менее 15 смертей в день.
55% больных - не вакцинированные дети.
В общем, статистика по ВСЕМУ Израилю лучше, чем даже в одном Киеве (который лучший по вакцинации в Украине).
COVID в Израиле: 1 325 новых случаев, 385 тяжелобольных
В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 313 755 человек.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 15 октября.
Уточняется, что было выявлено 1 325 новых случаев заражения. Из 89 942 тестов положительный ответ дали 1,48%. Активными носителями, на настоящее время, являются 20 891 пациентов.
На сегодняшний день, 385 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 164 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 7 976 человек.
Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 199 526. Вторую получили 5 695 702, а третью - 3 818 830.
Читай и учись .
Из 2000 больных там, большая часть определены тестами.
А у нас они хрен бы тестироваться вообще пошли бы, за 780 грн то.
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
Public Health
England
15 страница
80+ лет - из 1521 умерших от ковида 1272 дважды уколоты
70-79 лет - из 801 умершего 607 дважды уколоты
60-69 лет - из 411 умерших 258 дважды уколотых
явно 95% эффективности для защиты "групп риска"
80+ не вакцинированных умерло в ТРИ раза больше, чем вакцинированных.
70-80 в ПЯТЬ раз больше.
По более молодым статистика ещё лучше.
80+ лет - из 1521 умерших от ковида 1272 дважды уколотых
где здесь в три раза больше НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ?
70-79 лет - из 801 умершего 607 дважды уколотых
где здесь в пять раз больше НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ?
ты упоролся?
Rates among persons vaccinated with 2 doses (per 100,000) = 49.5
Rates among persons not vaccinated (per 100,000) = 156.0
70 to 79
Rates among persons vaccinated with 2 doses (per 100,000) = 13.1
Rates among persons not vaccinated (per 100,000) = 66.4
Последнее обновление Пятница, 15 октября 2021 г., 18:00
Госпитализированные пациенты
Последний день
827
Общий
557,458
Пациенты в вентиляционных кроватях
Последние доступные
783
Пациенты в больнице
Последние доступные
7,086
Там еще графики есть. Учи матчасть. Можешь спецам вопросы свои задать. Они тебе помогут.
Новая кампания поощряет тех, кто имеет право получить бесплатную вакцину против гриппа и бустерную вакцину против COVID-19 перед зимой.
https://www.gov.uk/government/news/new-film-launched-urging-public-to-get-flu-and-covid-19-vaccines
Посмотри лучше куно. Может дойдет. Хотя ...
Три совета для тыпилов:
1. Четкий ВЫБОР КОНКРЕТНОЙ вакцины.
2. Никакой предварительной записи.
3. Время работы пунктов вакцинации с 7:00 до 21:00
Тогда и вакцинация ПОЙДЕТ.
Где в Киеве я могу вакцинироваться 100% Пфайзером, без записи и после 18:00 ?
Я туда сразу побегу, даже не смотря на то, что переболел.
А вообще можешь глянуть центры вакцинации здесь https://helsi.me/lp/vaccination .
Там есть и после 19.00. Но обязательна ли в тех центрах запись - не знаю. Скорей всего - нет, но я бы не проверял. В МВЦ точно вакцинировали без записи.
P.S. На следующий день состояние может быть так себе, так что учитывай это. Температура сбивается легко, но легкое недомогание все равно остается. Я сам переболел весной, а прививался первой дозой в августе.
- https://socratify.net/quotes/kavkazskaia-plennitsa-ili-novye-prikliucheniia-shurika Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Что тот деятель сказать хотел? Прививки только госпитализированным с ковидом будут делать?
прививка это "более другое"
а если госпитализировали - то иммунитет такой же или "более лучше"
написано ясно же - шо 97% из числа заехавших вна больничку - не имели прививки, которая делается здоровым поциентам.
а вот насколько эти проценты правда - на "совести" Ляшко.
меньше веротекантропов будет - бородатые "мужики" в платьях же уверяют шо Яхве не на бутылке сейчас, а Вялик и магуч
жалкий микроб усадил Яхве на бутылку, а Пусина загнал в бункер))
Это по Хароькову и области!
ххх
В 2020 году мастерами спорта по борьбе с ковидом значительная сумма из ковидного фонда была потрачена не по назначению. Проще говоря спищщена на строительство дорог. Потом эти мастера спорта заявляли что в государство Украина антивирусные вакцины придут самые лучшие и быстрее всех. Потом оказалось что это второсортный шмурдяк, прибыл уже после того, как другие, пока еще кандидаты в мастера спорта уже вовсю вакцинировали свое народонаселение. Но некто Стапанов приобрел новое пальто.
Ляшко, почему ты удивляешься что вас, козлов, народ инорит с призывами к вакцинации?
Есть еще третий очень эффективный путь противодействия: гнать вас, сук. Кого с посады, кого в Ростов если не успеем загнать на нары.
Помни о этом, козел.
Об этом сообщило швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic
а у вас черги..
wtf?
Ведь обещали, щас уколимся, и - в Ялту.