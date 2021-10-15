Есть два пути помешать распространению COVID-19 - вакцинация и жесткий карантин, но первый украинцы игнорируют, - Ляшко

На данный момент существует два эффективных пути противодействия распространению COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас у нас есть два эффективных пути противодействия распространению коронавирусной болезни - вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививки, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы - введение карантина. Еще раз подчеркиваю: сегодня на реанимационных койках нет ни одного вакцинированного. Прививки позволяет избежать тяжелого течения болезни, пока 97% госпитализированных с коронавирусной болезнью не были вакцинированы. Увеличение количества вакцинированных лиц позволит региону пройти волну без применения дополнительных карантинных ограничений", - уверен министр.

Напомним, с 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону.

18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область также переходят в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. А это значит, что карантин в этих регионах ужесточат.