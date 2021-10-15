РУС
Есть два пути помешать распространению COVID-19 - вакцинация и жесткий карантин, но первый украинцы игнорируют, - Ляшко

Есть два пути помешать распространению COVID-19 - вакцинация и жесткий карантин, но первый украинцы игнорируют, - Ляшко

На данный момент существует два эффективных пути противодействия распространению COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас у нас есть два эффективных пути противодействия распространению коронавирусной болезни - вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививки, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы - введение карантина. Еще раз подчеркиваю: сегодня на реанимационных койках нет ни одного вакцинированного. Прививки позволяет избежать тяжелого течения болезни, пока 97% госпитализированных с коронавирусной болезнью не были вакцинированы. Увеличение количества вакцинированных лиц позволит региону пройти волну без применения дополнительных карантинных ограничений", - уверен министр.

Напомним, с 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону.

18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область также переходят в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. А это значит, что карантин в этих регионах ужесточат.

Топ комментарии
+19
Передай тому закрашенному...что рано или поздно земля бетоном будет и ему...а смертность от вируса менее трех процентов...
И переболев...если заболеют конечно... не вакцинированные получат иммунитет лучше чем он...уколотый..
15.10.2021 20:47 Ответить
+17
15.10.2021 20:42 Ответить
+16
меня удивляют люди которые переживают что кто-то там не привился, тебя же не достанет ты же привился
15.10.2021 20:47 Ответить
За 2 года еще не все переболели?Нечего сидеть по норам)))
15.10.2021 20:46 Ответить
Да и с вторым тоже лажа выйдет. Это на случай, если вы на него чересчур рассчитываете
15.10.2021 20:47 Ответить
Вообщето я, украинец, 60 лет игнорирую всю эту зеленую клоунаду, в первую очередь.
15.10.2021 20:47 Ответить
Сколько же Вам лет, если Вы уже 60 из них - "игнорируете всю эту зелёную клоунаду"?
15.10.2021 21:17 Ответить
Jedem das zeine.

Да здравствует естественный отбор.
15.10.2021 20:48 Ответить
Это ты бред несёшь.
Опять наслушался кацапские вато-каналов?
Вакцинация предотвращает 60% заражения.
Вакцинация предотвращает 97% тяжёлого течения болезни.
А из лёгкого течения болезни только 20% являются распространителями.
От остальных 80% сложно заразиться.
15.10.2021 21:05 Ответить
Брехня, даже если у тебя болезнь проходит в легкой форме то ты все равно источник заражения.
15.10.2021 21:09 Ответить
Ещё год назад доказано учёными, что сила заразности у разных больных сильно отличается.
Если один, два раза кашлянув может заразить всю маршрутку, то, что бы заразиться от другого с ним надо чуть ли не целоваться.
Все зависит от того, какие отделы дыхания поражены и как сильно.
15.10.2021 21:16 Ответить
Тыпил.
Ну пойди почитай статистику по Израилю:
Меньше 2000 больных в день.
Менее 15 смертей в день.
55% больных - не вакцинированные дети.
В общем, статистика по ВСЕМУ Израилю лучше, чем даже в одном Киеве (который лучший по вакцинации в Украине).
15.10.2021 21:27 Ответить
https://mignews.com/news/health/covid-v-izraile-1-325-novyh-sluchaev-385-tyazhelobolnyh.html https://mignews.com/news/health/covid-v-izraile-1-325-novyh-sluchaev-385-tyazhelobolnyh.html


COVID в Израиле: 1 325 новых случаев, 385 тяжелобольных

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 1 313 755 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 15 октября.

Уточняется, что было выявлено 1 325 новых случаев заражения. Из 89 942 тестов положительный ответ дали 1,48%. Активными носителями, на настоящее время, являются 20 891 пациентов.

На сегодняшний день, 385 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 164 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 7 976 человек.

Число вакцинированных первой дозой израильтян достигло 6 199 526. Вторую получили 5 695 702, а третью - 3 818 830.
15.10.2021 21:47 Ответить
На сегодняшний день, 385 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 164 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Читай и учись .
15.10.2021 21:49 Ответить
хорошо вакцина защищает от тяжелого течения, ой хорошо
15.10.2021 22:05 Ответить
Тыпил, посмотри статистику тестирования.
Из 2000 больных там, большая часть определены тестами.
А у нас они хрен бы тестироваться вообще пошли бы, за 780 грн то.
15.10.2021 22:20 Ответить
А вот про Великобританию по подробней. Люблю сажать в лужу антиваксеров на их примере.
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
Public Health
England
15.10.2021 21:43 Ответить
А теперь про город в Ирландии с вакцинацией населения в сентябре этого года 99.7%( старше 18 лет) и теперь в октябре с самым большим числом заражения в Ирландии
15.10.2021 21:59 Ответить
Ну давай. Какой город? Где брал цифры?
15.10.2021 22:10 Ответить
Хоспади да про него на любом профильном форуме есть. Не хочу искать сейчас а так ответь - вирусолог Надежда Жолобак не буду перечислять все регалии кроме ,180 работ в научных журналах . 11 патентов и авторских свидетельств- про истощение иммунной системы в результате ревакцинирования тоже не соображающая по сравнению со спецами здесь сидящими
15.10.2021 22:40 Ответить
Найдешь. Приходи. если что.
15.10.2021 22:43 Ответить
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf


15 страница
80+ лет - из 1521 умерших от ковида 1272 дважды уколоты
70-79 лет - из 801 умершего 607 дважды уколоты
60-69 лет - из 411 умерших 258 дважды уколотых

явно 95% эффективности для защиты "групп риска"
15.10.2021 22:08 Ответить
Я не поленился и посмотрел, что же ты дальше табличку не цитирует?
80+ не вакцинированных умерло в ТРИ раза больше, чем вакцинированных.
70-80 в ПЯТЬ раз больше.
По более молодым статистика ещё лучше.
15.10.2021 22:26 Ответить
где ты такое нашел?
80+ лет - из 1521 умерших от ковида 1272 дважды уколотых
где здесь в три раза больше НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ?

70-79 лет - из 801 умершего 607 дважды уколотых
где здесь в пять раз больше НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ?

ты упоролся?
15.10.2021 22:28 Ответить
Читай, читай. Там много всего. Может поумнеешь.
15.10.2021 22:50 Ответить
проблемы с восприятием информации? элементарных чисел?
15.10.2021 22:51 Ответить
80+
Rates among persons vaccinated with 2 doses (per 100,000) = 49.5
Rates among persons not vaccinated (per 100,000) = 156.0
70 to 79
Rates among persons vaccinated with 2 doses (per 100,000) = 13.1
Rates among persons not vaccinated (per 100,000) = 66.4
15.10.2021 23:12 Ответить
https://coronavirus.data.gov.uk/details/healthcare

Последнее обновление Пятница, 15 октября 2021 г., 18:00


Госпитализированные пациенты

Последний день
827

Общий
557,458

Пациенты в вентиляционных кроватях

Последние доступные
783

Пациенты в больнице

Последние доступные
7,086
15.10.2021 22:50 Ответить
и о чем это говорит?
15.10.2021 22:52 Ответить
Это цифры. Они показывают.
Там еще графики есть. Учи матчасть. Можешь спецам вопросы свои задать. Они тебе помогут.
15.10.2021 23:04 Ответить
Запущен новый фильм с призывом сделать прививки от гриппа и COVID-19

Новая кампания поощряет тех, кто имеет право получить бесплатную вакцину против гриппа и бустерную вакцину против COVID-19 перед зимой.
https://www.gov.uk/government/news/new-film-launched-urging-public-to-get-flu-and-covid-19-vaccines
Посмотри лучше куно. Может дойдет. Хотя ...
15.10.2021 23:10 Ответить
ТЫПИЛ!!!
Три совета для тыпилов:
1. Четкий ВЫБОР КОНКРЕТНОЙ вакцины.
2. Никакой предварительной записи.
3. Время работы пунктов вакцинации с 7:00 до 21:00
Тогда и вакцинация ПОЙДЕТ.
15.10.2021 20:51 Ответить
В Киеве нет проблем с выбором вакцины и нет проблем с пунктами вакцинации - я вообще вакцинировался в воскресенье, при этом вторую дозу делал без предварительной записи. Очереди нет. Проблема в людях - организация, как ни странно для зеленых, вполне достойная.
15.10.2021 23:25 Ответить
Ну так скажи:
Где в Киеве я могу вакцинироваться 100% Пфайзером, без записи и после 18:00 ?
Я туда сразу побегу, даже не смотря на то, что переболел.
15.10.2021 23:50 Ответить
После 18.00 - очень вряд ли. Но можно же прийти в выходной день? Я вакцинировался в МВЦ Модерной. Там вроде как и нужно записываться, но многие приходят без записи. Вакцину выбираешь сам (из имеющихся в наличии). С собой паспорт и код.
А вообще можешь глянуть центры вакцинации здесь https://helsi.me/lp/vaccination .
Там есть и после 19.00. Но обязательна ли в тех центрах запись - не знаю. Скорей всего - нет, но я бы не проверял. В МВЦ точно вакцинировали без записи.
P.S. На следующий день состояние может быть так себе, так что учитывай это. Температура сбивается легко, но легкое недомогание все равно остается. Я сам переболел весной, а прививался первой дозой в августе.
16.10.2021 00:15 Ответить
Мне теперь из этого дома два пути: либо я ее веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору.
- https://socratify.net/quotes/kavkazskaia-plennitsa-ili-novye-prikliucheniia-shurika Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
15.10.2021 20:55 Ответить
Прививки позволяет избежать тяжелого течения болезни, пока 97% госпитализированных с коронавирусной болезнью не были вакцинированы.
Что тот деятель сказать хотел? Прививки только госпитализированным с ковидом будут делать?
15.10.2021 20:55 Ответить
??
прививка это "более другое"
а если госпитализировали - то иммунитет такой же или "более лучше"

написано ясно же - шо 97% из числа заехавших вна больничку - не имели прививки, которая делается здоровым поциентам.
а вот насколько эти проценты правда - на "совести" Ляшко.
15.10.2021 21:05 Ответить
Та это понятно, но фраза дебильно сформулирована. И так неразберихи выше крыши, так еще и косноязычные министры путаницу разводят.
15.10.2021 21:09 Ответить
Шоб шо він зробив би?
15.10.2021 23:01 Ответить
еще есть один способ-прекращать праздники,концерты, парады защитников, дни города,поповские шествия- все потом, после ковида
15.10.2021 21:00 Ответить
а вот за шествия я тока ЗА!))
меньше веротекантропов будет - бородатые "мужики" в платьях же уверяют шо Яхве не на бутылке сейчас, а Вялик и магуч
жалкий микроб усадил Яхве на бутылку, а Пусина загнал в бункер))
15.10.2021 21:07 Ответить
Так рад бы был вакцинироваться ..А ГДЕ??????? Да и какой вакциной???? Короче в Украине все покрыто тайной. СБУ законсперироволо инфо. Будем болеть и дохнуть потихоньку.Так как пенсионер и контактный сказала нехрен на тебя переводить тест бесплатный.ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО КО МНЕ ЖОПОЙ ???? ТО НЕ ДУМАЮ ,ЧТО Я БУДУ К ГОСУДАРСТВУ ЛИЦОМ,
15.10.2021 21:14 Ответить
дядя тебя в Гугле забанили?! https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1********************************&ll=50.048868894400265%2C36.212088369667484&z=17&fbclid=************************************************************* https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1********************************&ll=50.048868894400265%2C36.212088369667484&z=17&fbclid=*************************************************************

Это по Хароькову и области!
15.10.2021 22:04 Ответить
Насправді, українці ігнорують обидва варіанти. Значна частина не вакцинується, а під час минулого карантину виходили на роботу (у нас на ринках і в ТЦ торгували всі, лише вішали таблички "переоблік" по-факту працюючи і правоохоронні органи не звертали уваги). Наразі, з дев'яти колег по роботі, єдина не вакцинована з п'ятниці лежить в реанімації з коронавірусом, а ще нещодавно розповідала решті, що коронавірус це звичайний грип і всі хто вакцинувався ідіоти.
15.10.2021 21:16 Ответить
гарні казочки
15.10.2021 22:10 Ответить
Типа у нас карантинные меры когда то действовали.. Не смешите. Люди без масок, маски на подбородке или ниже носа. Дистанции нет в принципе.. Маски носятся грязные неделями если не месяцами не меняя.. Перчатками не кто не пользуется. Охрана в магазинах уже на все забила...Мер никто не принимает.. Даже выявленные больные ходят везде где захочется и т.д. ( самоизоляция только на бумаге) Власть на это повлиять не может.. Ну нет такой реальной возможности. Где набрать людей которые будут это все контролировать и сколько их нужно.Тогда нужно вводить чрезвычайное положение и выводить национальную гвардию, полицию а то и армию на улицы. И то вопрос спорный получится ли это. Можно конечно пугнуть штрафами.. но опять а кто это будет делать..Все одни слова.. слова... слова... Потому что запретительные меры это потеря рейтингов, недовольство народных масс, враждебность по отношению к власти бизнеса от мелкого до крупного, потери доходов в том числе и в бюджет, увеличение числа безработных. Ну и прочее.Если власть не хочет показаться смешной ( а это самое страшное для любой власти) то если не можете этого сделать то и не начинайте об этом болтать. Иначе вас не будут вообще принимать всерьез . А то у нас "карантинные" меры больше напоминают на запрет курения в подъездах, лестничных клетках и лифтах. Запрет вроде есть, а исполнения "0", ну и "контроля" естественно тоже ( так как не реально).
15.10.2021 21:17 Ответить
типа они где-то действовали)
15.10.2021 22:10 Ответить
"Сейчас у нас есть два эффективных пути противодействия распространению коронавирусной болезни - вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививки, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы - введение карантина. Источник:
ххх
В 2020 году мастерами спорта по борьбе с ковидом значительная сумма из ковидного фонда была потрачена не по назначению. Проще говоря спищщена на строительство дорог. Потом эти мастера спорта заявляли что в государство Украина антивирусные вакцины придут самые лучшие и быстрее всех. Потом оказалось что это второсортный шмурдяк, прибыл уже после того, как другие, пока еще кандидаты в мастера спорта уже вовсю вакцинировали свое народонаселение. Но некто Стапанов приобрел новое пальто.
Ляшко, почему ты удивляешься что вас, козлов, народ инорит с призывами к вакцинации?
Есть еще третий очень эффективный путь противодействия: гнать вас, сук. Кого с посады, кого в Ростов если не успеем загнать на нары.
Помни о этом, козел.
15.10.2021 21:38 Ответить
Гнида, сам говорил, что нужен снюертификат, про прививку не очень и вспоминал, а как там цена? Зеленский вроде собирался по 18 баксов с лрхов сбивать? Это за одну прививку или за две? Ледя озолотиться ркшила?
15.10.2021 21:44 Ответить
Не буду комментировать этот срач,но скажу две щепленки Файзера я сделал еще весной,-и если нужно буду делать и третью.
15.10.2021 22:12 Ответить
В Германии цифры инфицированных такие же как в первый год. Никто уже не парится по этому поводу! Открыто все! Бавария.
15.10.2021 22:26 Ответить
Нічого хорошого не може бути в країні, де 70% населення вірить в Зеленського, рептилоїдів та шкідливість щеплень. Темний, неосвічений, тупий народ.
15.10.2021 22:29 Ответить
"Светльій и образованньій", ну-ка тьі мне расскажи, да всю правду доложи: кто более защищен - переболевший, или вакцинированньій
16.10.2021 06:35 Ответить
Ви чудове підтвердження моїх слів. Звичайно, перехворівший. Особливо той, що не пережив хворобу. Він вже на 100% захищений від усього, крім крематорію.
16.10.2021 11:06 Ответить
Твои слова не несут никакой смьісловой нагрузки. Попустись, юначе )))
16.10.2021 14:51 Ответить
О, это новое веяние у антиваксеров - двигаться и дышать. Мои антиваксеры сегодня истерично копипастят эту херню. Якобы не надо лечиться, а надо глубоко дышать и выбегать на улицу. А если не можешь выбежать на улицу, то высунь рыло в окно и маши руками, словно уточка, и это обязательно поможет. А как это поможет человеку, у кторого поражены большая часть лёгких - антиваксеры не думают, потому что думать не привыкли, потому и антиваксеры. Завтра они начнут разгонять, что надо пить мочу от коронавируса.
15.10.2021 22:38 Ответить
Такие идиоты как ты доводят себя до поражения двух-третих легких! Поднимай сраку раньше и двигайся! Ты из идиотов желающие нихрена не делать, глотнуть таблетку и быть здоровым! Имеешь медобразование?
17.10.2021 20:32 Ответить
Это ж надо уметь сорвать в двух последовательных предложениях:«Еще раз подчеркиваю: сегодня на реанимационных койках нет ни одного вакцинированного. Прививки позволяет избежать тяжелого течения болезни, пока 97% госпитализированных с коронавирусной болезнью не были вакцинированы.» Так всё таки ни одного или 3% ?
16.10.2021 00:01 Ответить
Бред. В Португалии 98% взрослого населения вакцинировано и 10% переболело официально, и каждый день новых 700-800 заболевших и человак 5-8 умерших. Кто болеет ?
16.10.2021 00:43 Ответить
По меньшей мере 150 человек умерли в Швейцарии с начала года после того, как сделали прививку от коронавируса, а общее число сообщений о негативных побочных эффектах вакцинации превысило 8,7 тыс.

Об этом сообщило швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic
16.10.2021 01:39 Ответить
Дивно, пів Європи забанило modernu
а у вас черги..
wtf?
16.10.2021 02:49 Ответить
И никто уже не спрашивает: а почему же заболевают вакцинированные?
Ведь обещали, щас уколимся, и - в Ялту.
16.10.2021 05:06 Ответить
энергетический кризис уже несется как лавина с горы, а они все прививки обсуждают...
16.10.2021 09:33 Ответить
