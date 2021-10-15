РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10100 посетителей онлайн
Новости
51 419 265

Forbes: Реальная версия "Слуги народа" не похожа на телесериал. Это провал

Forbes: Реальная версия

На фоне продолжающейся агрессии России украинское правительство и весь его бизнес-класс "погрязли в таких глубоких проблемах, что будет странно, если они вообще смогут из них выбраться".

Об этом пишет аналитик мировых бизнес-трендов Кеннет Рапоза в статье для издания Forbes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он соглашается, что трудностей добавляют как политика России, так и несколько остывшие отношения с США.

Автор считает, что, по решению Джо Байдена, Украина переместилась на второй план приоритетности для Вашингтона. Так произошло, в частности из-за работы Байдена-младшего на компанию, которую подозревали в коррупции, и это стало предметом расследования, затмив избирательную кампанию его отца.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Журналисты нашли СБУшника Новикова, который пытался сорвать показ фильма об офшорах Зеленского. ВИДЕО

Однако вспоминая, как комедийный актер Владимир Зеленский стал президентом, Рапоза утверждает, что "самый страшный враг из всех - это сами украинцы".

"Жизнь превратилась в искусство. Но многие из тех, кто наблюдал за Украиной, и иностранных инвесторов хотят вернуть свои деньги. Реальная версия "Слуги народа" не похожа на телесериал. Это провал", - уверен автор.

По его наблюдениям, появление имени Зеленского в документах Pandora Papers, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований, не добавляет веры инвесторам, некоторые из которых уже судятся с украинскими компаниями.

"Pandora Papers не предвещают ничего хорошего для Украины, и это плохой знак для Зеленского. Как заметил один вашингтонский аналитик на условиях анонимности, "Украина - это Саудовская Аравия коррупции", - пишет Рапоза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа офшоров, связанная с "Кварталом-95", могла помогать Коломойскому вымывать деньги из "ПриватБанка", - журналистка Бабинец

По его мнению, несмотря на обещания Зеленского сделать Украину "землей обетованной" для иностранных инвестиций, этого не произошло, даже несмотря на то, что страна имеет успешный IT-сектор, большое количество природных ресурсов, замечательный сельскохозяйственный потенциал и образованную рабочую силу.

"Очевидно, что в Украине по-прежнему что-то не так. И дело в руководстве в Киеве. Неудачные шаги, предпринятые США, не принесли ему никакой пользы. В сочетании с "шахом" (но еще не "матом") на геополитической шахматной доске со стороны россиян Украина сегодня выглядит такой же потерянной, как и раньше", - считает он.

По мнению Рапоза, политика Зеленского по "деолигархизации", которую раскритиковала Венецианская комиссия, также выглядит сомнительной, поскольку может быть использована как "политическое оружие" против оппонентов.

Среди вопросов, которые омрачают повестку дня украинской власти, также энергетический кризис.

Также смотрите: "Продай квартиру - верни деньги": Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Впрочем, это не 100% вина Украины. В определенном смысле их бросили на растерзание волкам", - добавляет аналитик, вспоминая снятие Вашингтоном возражений против достройки российского газового трубопровода "Северный поток - 2".

"Западная помощь и иностранные инвестиции вряд ли придут на помощь Украине. Пока администрация Байдена разбирается с беспрецедентными трудностями дома [...], у Белого дома нет времени на драмы в Украине. Это плохо как для "Слуги народа", так и для перспектив иностранного бизнеса в Украине, который надеялся, что это будет самая большая и самая лучшая страна из бывшего СССР для инвестирования", - резюмирует Рапоза.

Напомним, СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Владимир Зеленский никак не отреагировал на обнародованную информацию. Вместо него "Офшор 95" прокомментировал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, а также председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Их аргументы в целом свелись к тому, что регистрировать свой бизнес в офшорах - это нормально.

Читайте также: Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Forbes (119) Зеленский Владимир (21582) офшор (511) США (27716) Слуга народа (2654)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+107
Это не клоуны, если честно. Это реальные манкурты, предатели и барыги. Не придуманные Бениным Г+Г, а самые что ни есть реальные.
показать весь комментарий
15.10.2021 21:14 Ответить
+69
Но 33% в Украине все равно продолжают верить в СКАЗКИ!
Просто для взрослых(?) сказки называют "сериалами".
показать весь комментарий
15.10.2021 21:12 Ответить
+69
Ага. Прямо так и есть

показать весь комментарий
15.10.2021 21:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Поняно. Штаты начали топить Зеленского со всех сторон, но кто в замен ему... неужели действительно правда что кандидатура Мертвечука или Мураева согласованна во время недавнего визита Нуланд в Москву
показать весь комментарий
16.10.2021 02:26 Ответить
скасування посади президента! Україна - парламентська республіка, де прем'єра обирає рада.
показать весь комментарий
16.10.2021 04:38 Ответить
Всі обрані президенти в Україні намагались отримати повноваження диктатора і по завершували каденцію зі значною сумою вкрадених ресурсів у народу.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:42 Ответить
Запад даёт шанс ,пока зекретин в конец Украину не угандохал,выбрать нормального президента,а не мертвечука
показать весь комментарий
16.10.2021 08:45 Ответить
По-моему на Западе даже про Яныка такого не писали пока он был презом.
показать весь комментарий
16.10.2021 02:37 Ответить
«Самый страшный враг Украины это сами украинцы» . Точнее 73 % дебилов
показать весь комментарий
16.10.2021 05:50 Ответить
Це не стаття, а суцільний антисемітизм ...
показать весь комментарий
16.10.2021 06:11 Ответить
...ну так скоро повинні прийняти закон Про недопущення антисемітизму в Україні.
Таке складується враження, що в Україні вішають євреїв, як чорношкірих в США.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:46 Ответить
Вже прийняли.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:54 Ответить
А відтепер з критикою Зєлєнского будьте обережніші, бо навіть прокурор-початківець спокійно підведе Вас під новий закон про антисемітизм.
показать весь комментарий
16.10.2021 10:38 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат, нужно быть полностью умалишенным что-бы во время войны с самой Пи...ской Фекальной Помойкой на планете выбрать это Чмо!!!
показать весь комментарий
16.10.2021 07:25 Ответить
Проект закрывается...
показать весь комментарий
16.10.2021 07:52 Ответить
...пшикнув.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:30 Ответить
Два-три месяца осталось, какое горечко...
показать весь комментарий
16.10.2021 09:52 Ответить
Дайте ему еще 100 дней!
показать весь комментарий
16.10.2021 07:59 Ответить
краще 95
показать весь комментарий
16.10.2021 09:26 Ответить
... да, что они седе позволяют! На СНБО должны принять решение, что Коррупция уже подолана и Верховная Рада провести голосование про Победу над Коррупцией! А, Форбс в Миротворец (походу в ставке малахольных назревает большой шухер и шафир в одном флаконе: можно вляпаться в мировой (!) Фольклор на века про Притчу о Коррупции - Земля Обетованная Коррупции)
показать весь комментарий
16.10.2021 08:25 Ответить
"Україна - це Саудівська Аравія корупції"", - пише Рапоза. ©

Верещучка: "Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить..." (17.06.2021)
показать весь комментарий
16.10.2021 08:33 Ответить
Очевидно, что в Украине по-прежнему что-то не так. Источник: очевидно что в Украине нет нацэлиты
показать весь комментарий
16.10.2021 08:49 Ответить
Я вважаю, що в Україні нема національного суспільного розуму.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:24 Ответить
"в Украине нет нацэлиты" - нет, просто нам стыдно признать, что _вот это_ и есть элита.
Нам не нравится отражение в зеркале.
Но виновато не зеркало.
Надо работать над собой.
показать весь комментарий
17.10.2021 07:01 Ответить
люди, которые сидят в Раде или правительстве и крадут бабки вагонами - это не нац.элита, это преступники.
А нац.элиты действительно нет. Правильно Дима сказал всё.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:27 Ответить
Смотрим википедию: "Елі́та (від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. eligo - вибираю) -група осіб, яка займає провідне або керівне становище у будь якій галузі людської діяльності: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0 політичній , економічній, військовій, науковій, управлінській, культурній, інтелектуальній, спортивній тощо."
Если руководят преступники - они элита. Они диктуют правила. Они построили такую систему и поддерживают её.
Если вам это не нравится - попробуйте привести к власти _не преступников_. Получится - они станут элитой.
А пока - не надо себя обманывать.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:49 Ответить
Який провал, - безодня!
показать весь комментарий
16.10.2021 08:49 Ответить
Шкода, але наше суспільство не бажає вмикати мозки і хворіє індивідуальним егоцентризмом.
Допустимо завтра другий тур виборів президента в який вийшли Зєля і Пєцік. Для мене питання полягає не за кого голосувати, а чому я не можу проголосувати проти обох,чому прибрали даний пункт. Щас зєлєнь і соєвий щєкалад почнуть верещати - "це вибори будуть безконечні". Відповідь - зате не оберемо бариг і клоунів.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:17 Ответить
Як що ваш хтось не може навіть вийти в другий тур,то хто йому доктор
показать весь комментарий
16.10.2021 09:46 Ответить
Президент повинен отримати реальну більшість.
Виходить, коли допустити, що на вибори прийде лише одна людина то вона може обрати президента.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:58 Ответить
Олігархи прибирають небезпечних для них кандидатів ще до другого туру.
І це не проблема кандидатів, це проблема країни.
Але доктора нема.
показать весь комментарий
17.10.2021 07:08 Ответить
Саме так,це повний провал з допомогою дебілів73% які обрали людину, що зробилa кар'єру на ТБ каналах олігархів; людину, яка зі сцени плюндрувала ім'я нашої країни; людину, яка плюндрувала події на майдані; людину, яка скакала перед терористами у вже захопленій Горлівці; людину, яка за розумом поступається шимпанзе, бо кожна пресс-конференція зе це іспанський сором; людину яка все життя працювала на телеканалах олігархів (коломойша та ахмєтка); людину яка навіть української мови досконало не знає; людину, яка казала, що народ України та россії це один народ і тд. Отже, тепер 73% будуть гинути від коронавірусу, адже обрана ними популістська влада не має професійності і близько, а тому вакцинацію провалила повністю, без кредитів МВФ. Сподіваюсь 73% ще із зеленським повоюють проти РФ, виконуючи накази членороялеграя та розглядаючи мир в очах путіна. За все треба платити і я сподіваюсь 73% біо сміття заплатять сповна. Може перестануть голосувати за популістів
показать весь комментарий
16.10.2021 09:56 Ответить
Народ не умеет отличать добро от зла, факт. Это следствие массового атеизма
показать весь комментарий
16.10.2021 10:34 Ответить
диво, Зе!біл не обрізаний знайшовся?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:00 Ответить
Украинцы ведутся на рекламу. Не надо смотреть ящик

Читайте Библию http://www.bible-for-you.org/Frame/bible-hard.php
показать весь комментарий
16.10.2021 10:29 Ответить
Да, интересная статья. Прочел в оригинале, есть много верных мысле
показать весь комментарий
16.10.2021 10:53 Ответить
Да, управлять 40-миллионной во всех отношениях расбалансированой страной да еще находящейся в состоянии войны - это не сериальчики снимать, а тем более на фартапуцало членом стучать. Уровень тупости и безоветствености этого "правителя" просто поражает.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:03 Ответить
оптимальный режим существования Украины, если ею никто не управляет. в таком случае общество консолидируется, и само работает по оптимальной программе, и тому примеры. а проблема, что пархатое дебильное криворогое тупое быдло сует свой шнобель куда не надо.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:44 Ответить
Можно, конечно, проливать слёзы про нэщасну долю Украины и клясть 73% неумного нарида бесконечно долго. Но надо шото делать. Нам, какбэ, ещё тут жить
показать весь комментарий
16.10.2021 11:06 Ответить
ваши предложения.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:35 Ответить
Как минимум отставка ЗЕ! и всего монобольшинсва
показать весь комментарий
16.10.2021 20:15 Ответить
1. Перейти до парламентської республіки.
2. Відокремити політику від економіки введенням жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій через комітет представників з державних органів, суспільних організацій, ЗМІ, та представників партій.
3. Політик, який отримує заробітну плату з державного бюджету і має власний бізнес та бізнес близьких родичів передаються в управління спеціальним організаціям, які діють на території України, мають відповідну ліцензію від України, не мають офшорних рахунків.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:44 Ответить
1. Перейти до парламентської республіки. Де факто федералізація України.
2. Відокремити політику від економіки введенням жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій через комітет представників з державних органів, суспільних організацій, ЗМІ, та представників партій. Маячня, будь який олігарх может бути членом партії й робити відповідні внески як її член.
3. Політик, який отримує заробітну плату з державного бюджету і має власний бізнес та бізнес близьких родичів передаються в управління спеціальним організаціям, які діють на території України, мають відповідну ліцензію від України, не мають офшорних рахунків. Ніщо не заважає політику здійснювати певні лобіювання в діяльності тих "спеціальних організацій".
--------------------------------------------------------------------------------

Маю переконання що Ви, вельмишановний пане, голосували за Зе, а тепер зрозуміли що всрались.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:23 Ответить
2 пункт невозможно реализовать совсем по другой причине (возможно ограничить денежное финансирование от 1 юр или физлица - в Европе и Штатах с этим прекрасно научились справляться).
Невозможно, потому что парламент - законодательный орган, который просто ОБЯЗАН влиять на экономику.
3 пункт - есть такие "организации", называются трастовые фонды.
А вообще, судя по вашим идеям. вы не понимаете, в чем лежит корень зла. А вот на Западе это прекрасно понимают - в парламент выгодно идти до тех пор, пока олигархам выгоднее купить голосование, а не вкладывать в производство. А в производство у нас невыгодно вкладывать, т.к коррупция на всех уровнях, начиная с выделения земли под строительство и подведение коммуникаций к предприятию.
Куда выгоднее купить депутата, если нельзя купить партию. Или решение суда.
заплатил 10 штук зелени судье - и рейдернул предприятие, которое стоит миллионы.
вот поэтому условный Запад так и давит насчет реформы судебной системы.
ну и конечно необходимо вводить закон о лоббировании. Тогда можно будет наказывать нардепов за нарушение закона о лоббировании. Ну от есть взял деньги и не заплатил налоги - в тюрьму. А сейчас вон Лещенко проверили - а чо, квартира куплена в кредит. и откуда у журналиста 2 лимона зелени на квартиру взялось -хз, все чисто.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:40 Ответить
Перейти до парламентської республіки. Де факто федералізація України.


100 вlдсоткiв, пане. зараз це буде знищення унiтарноi України. поки що досить того, що є - реформи самоврядування i територiальних громад. тi хто це пропонує зараз - це просто дебiли. якiсть депутатi в Радi нижче плiнтуcу, без президента вони взагалi знищать країну.

головна зараз проблема- реформа суддiв та олiгархiчна система.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:39 Ответить
мозг человека поставившего галочку за зе не представляет для науки какой либо ценности.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:40 Ответить
З того гівна, що зветься олЄкса, стирчать кремлівські роги.

ОлЄкса, воно гебняве, олЄкса.
показать весь комментарий
17.10.2021 07:00 Ответить
парламентська республiка зараз? ви з глузду з'їхали?
це буде парламент з представникiв десяткiв дЫр на кшталт домбабве та лугандону.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:33 Ответить
Это фанат косатой старухи и он понимает что президентом ей не быть
показать весь комментарий
16.10.2021 16:25 Ответить
Прежде чем делать, надо думать.
А перед этим неплохо-бы книжки почитать.
показать весь комментарий
17.10.2021 07:15 Ответить
на час реформ Україні потрібен Гетьман,що залізною рукою забезпечить лад і порядок в країні на час перетворень.Можна обрати його всенародно,хай це буде хоч бойовий генерал "ДЕ Голль",ПАТРІОТ. Сингапурське чудо творив Лі Куан Ю,демократично обраний президент з надзвичайними повноваженнями ,що діяв рішуче і авторитарно.Так само і Грузію з її корупцією і анархією привів до тями Саакашвілі(а там безлад і корупція переважали нашу )
показать весь комментарий
16.10.2021 12:23 Ответить
Це саме те що вибудовує зараз Зе. Тобто передусім ліквідація парламентаризму, що ми сьогодні й маємо нагоду спостерігати.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:26 Ответить
У нас неможливо демократично обрати народного президента. Бо у нас вкрай недемократичні вибори, а шахрайські дико олігархічні.
 Бо місця в бюлетенях скуповують через декількамільйонну заставу. А хто може скуповувати окрім ставлеників олігархії? Ото серед цих мерзотників народ вимушений "обирати" президента. Такого ніде в світі нема окрім нас.

Ці вибори являються головним фундаментом нашої олігархічної системи. Тому народному президенту нема де взятись.

Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів. Там виборці самі визначають склад бюлетенів, через підтримку претендентів своїми підписами.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:57 Ответить
Сеазано: "Рапоза утверждает, что "самый страшный враг из всех - это сами украинцы"".
Это что, Зеленский и Коломойский украинцы?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:39 Ответить
нет, те имбецилы, которые их выбирали.
Кстати, Коломойский еврей. А вот зеленский - ни рыба ни мясо. С него такой же еврей как и украинец - то есть никакой. украинец в косоворотке и еврей без ермолки.
Такое...
показать весь комментарий
16.10.2021 12:41 Ответить
Какой еще ни рыба ни мясо. Зеленский очень четкий еврей и хотя не очень умный, но ума у него вполне достаточно, чтобы выполнять задачи которые перед ним ставит олигарх. Далеко не все украинцы носят шаровары, далеко не все евреи - ермолку. Такое...
показать весь комментарий
16.10.2021 13:14 Ответить
И еще, насчет имбецилов. Наш народ конечно далеко не оптимально выбирает. Но как известно, что "Быт определяет сознание". То есть главное в информационной ситуации в стране. А эту ситуацию все 30 лет определяли политики-нелюди, которые только и делали, что выворачивали людям мозги хитрыми и подлыми технологиями управления масс и обкрадывали страну и народ.
Ни один президент и ни одна партия не говорили людям правду.
Кроме того выборы, в том числе выборы президента у нас совершенно не демократичны. И ни один президент не навел порядок с системой выборов.
Наш народ заслуживает намного лучших политиков чем имеет. Поэтому говорить о избирателях имбецилах - цинично.
показать весь комментарий
16.10.2021 14:39 Ответить
пока Украиной управляют олигархи, то до тех пор Украина будет нищей страной. Читайте Аристотеля - Политику и там описана олигархическая система. Олигархи жадные по свойствам не остановятся грабить Украину, а из за этого население будет беднеть до тех пор, пока не произойдет восстание против олигархов и их или убить должны или свергнуть и забрать все. И только после у Аристотеля написана трансформация к демократии из олигархии. А система демократии уже сделает Украину богаче. 20 лет правят олигархи и 20 лет Украину грабят и страна беднеет. Украинский народ должен накопить максимум злости, чтобы быть готовыми к трансформации страны и уничтожения олигархов из тела Украины. Смысла терпеть дальше этих жадных воров нет. Ибо будет только хуже, если дальше ждать.
показать весь комментарий
16.10.2021 14:03 Ответить
Пока у нас будут олигархическая система выборов президента, страной будут править олигархи. Об этой системе выборов подробнее я сказал чуть выше, в ответе комментатору Кузнецову.
Конечно, изменить систему выборов будет не вполне достаточно, есть и другие препятствия, но система выборов главная. И без ее изменения никак нельзя избавиться от олигархии.
показать весь комментарий
16.10.2021 14:50 Ответить
И еще. Восстание должно быть если иные меры окажутся недостаточными. Для начала многолюдные протесты должны потребовать конкретных системных изменений.
В первую очередь систему выборов сделать демократичной.

Потребовать запрет избирательной рекламы - билбордов, роликов и т.п., так как она не несет существенной информации, а только вбивает людям в мозги то что хочет рекламодатель....

Также необходимо потребовать перейти на выборы каждый год. Чтобы мошенники не засиживались 5 лет. Выборы периодичностью 5 лет годятся только для стран давней и стабильной демократии. А у нас не только давней, а и вообще демократии нет .
показать весь комментарий
16.10.2021 15:22 Ответить
И еще. Конечно многолюдные протесты дожны включать требование неотложных, внеочередных выборов президента и парламента.

Конечно, в случае неуступчивости власти, рассмотреть вопрос перехода протестов у восстание.

Но не знаю, кто будет организовывать протесты. Все активисты прошлого усиленно молчат. Похоже они все уже на зарплате в олигархов.
показать весь комментарий
16.10.2021 15:34 Ответить
пока в Украине население а не народ то будет ею управлять Зеленский в любом амплуа и в любом обличии
показать весь комментарий
19.10.2021 10:47 Ответить
повісити блазня і його оточення ! ....
показать весь комментарий
16.10.2021 15:23 Ответить
"Украина - это Саудовская Аравия коррупции"
Влучний вираз на всі 100% .Але є один рецепт як повернути довіру інвесторів та започаткувати інвестиційний бум в Україні який збільшіть щорічний приріст ВВП в кілька разів .І цей рецепт прост це-економічний лібералізм.Повний вихід держави з бізнесу,одночасно реформувати антимонопольні органи які в країні наділі не працюють,наділивши їх більшою незалежністю від політики.
показать весь комментарий
18.10.2021 17:20 Ответить
Страница 3 из 3
 
 