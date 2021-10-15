Forbes: Реальная версия "Слуги народа" не похожа на телесериал. Это провал
На фоне продолжающейся агрессии России украинское правительство и весь его бизнес-класс "погрязли в таких глубоких проблемах, что будет странно, если они вообще смогут из них выбраться".
Об этом пишет аналитик мировых бизнес-трендов Кеннет Рапоза в статье для издания Forbes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Он соглашается, что трудностей добавляют как политика России, так и несколько остывшие отношения с США.
Автор считает, что, по решению Джо Байдена, Украина переместилась на второй план приоритетности для Вашингтона. Так произошло, в частности из-за работы Байдена-младшего на компанию, которую подозревали в коррупции, и это стало предметом расследования, затмив избирательную кампанию его отца.
Однако вспоминая, как комедийный актер Владимир Зеленский стал президентом, Рапоза утверждает, что "самый страшный враг из всех - это сами украинцы".
"Жизнь превратилась в искусство. Но многие из тех, кто наблюдал за Украиной, и иностранных инвесторов хотят вернуть свои деньги. Реальная версия "Слуги народа" не похожа на телесериал. Это провал", - уверен автор.
По его наблюдениям, появление имени Зеленского в документах Pandora Papers, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований, не добавляет веры инвесторам, некоторые из которых уже судятся с украинскими компаниями.
"Pandora Papers не предвещают ничего хорошего для Украины, и это плохой знак для Зеленского. Как заметил один вашингтонский аналитик на условиях анонимности, "Украина - это Саудовская Аравия коррупции", - пишет Рапоза.
По его мнению, несмотря на обещания Зеленского сделать Украину "землей обетованной" для иностранных инвестиций, этого не произошло, даже несмотря на то, что страна имеет успешный IT-сектор, большое количество природных ресурсов, замечательный сельскохозяйственный потенциал и образованную рабочую силу.
"Очевидно, что в Украине по-прежнему что-то не так. И дело в руководстве в Киеве. Неудачные шаги, предпринятые США, не принесли ему никакой пользы. В сочетании с "шахом" (но еще не "матом") на геополитической шахматной доске со стороны россиян Украина сегодня выглядит такой же потерянной, как и раньше", - считает он.
По мнению Рапоза, политика Зеленского по "деолигархизации", которую раскритиковала Венецианская комиссия, также выглядит сомнительной, поскольку может быть использована как "политическое оружие" против оппонентов.
Среди вопросов, которые омрачают повестку дня украинской власти, также энергетический кризис.
"Впрочем, это не 100% вина Украины. В определенном смысле их бросили на растерзание волкам", - добавляет аналитик, вспоминая снятие Вашингтоном возражений против достройки российского газового трубопровода "Северный поток - 2".
"Западная помощь и иностранные инвестиции вряд ли придут на помощь Украине. Пока администрация Байдена разбирается с беспрецедентными трудностями дома [...], у Белого дома нет времени на драмы в Украине. Это плохо как для "Слуги народа", так и для перспектив иностранного бизнеса в Украине, который надеялся, что это будет самая большая и самая лучшая страна из бывшего СССР для инвестирования", - резюмирует Рапоза.
Напомним, СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Владимир Зеленский никак не отреагировал на обнародованную информацию. Вместо него "Офшор 95" прокомментировал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, а также председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Их аргументы в целом свелись к тому, что регистрировать свой бизнес в офшорах - это нормально.
Таке складується враження, що в Україні вішають євреїв, як чорношкірих в США.
Верещучка: "Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить..." (17.06.2021)
Нам не нравится отражение в зеркале.
Но виновато не зеркало.
Надо работать над собой.
А нац.элиты действительно нет. Правильно Дима сказал всё.
Если руководят преступники - они элита. Они диктуют правила. Они построили такую систему и поддерживают её.
Если вам это не нравится - попробуйте привести к власти _не преступников_. Получится - они станут элитой.
А пока - не надо себя обманывать.
Допустимо завтра другий тур виборів президента в який вийшли Зєля і Пєцік. Для мене питання полягає не за кого голосувати, а чому я не можу проголосувати проти обох,чому прибрали даний пункт. Щас зєлєнь і соєвий щєкалад почнуть верещати - "це вибори будуть безконечні". Відповідь - зате не оберемо бариг і клоунів.
Виходить, коли допустити, що на вибори прийде лише одна людина то вона може обрати президента.
І це не проблема кандидатів, це проблема країни.
Але доктора нема.
Читайте Библию http://www.bible-for-you.org/Frame/bible-hard.php
2. Відокремити політику від економіки введенням жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій через комітет представників з державних органів, суспільних організацій, ЗМІ, та представників партій.
3. Політик, який отримує заробітну плату з державного бюджету і має власний бізнес та бізнес близьких родичів передаються в управління спеціальним організаціям, які діють на території України, мають відповідну ліцензію від України, не мають офшорних рахунків.
2. Відокремити політику від економіки введенням жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій через комітет представників з державних органів, суспільних організацій, ЗМІ, та представників партій. Маячня, будь який олігарх может бути членом партії й робити відповідні внески як її член.
3. Політик, який отримує заробітну плату з державного бюджету і має власний бізнес та бізнес близьких родичів передаються в управління спеціальним організаціям, які діють на території України, мають відповідну ліцензію від України, не мають офшорних рахунків. Ніщо не заважає політику здійснювати певні лобіювання в діяльності тих "спеціальних організацій".
--------------------------------------------------------------------------------
Маю переконання що Ви, вельмишановний пане, голосували за Зе, а тепер зрозуміли що всрались.
Невозможно, потому что парламент - законодательный орган, который просто ОБЯЗАН влиять на экономику.
3 пункт - есть такие "организации", называются трастовые фонды.
А вообще, судя по вашим идеям. вы не понимаете, в чем лежит корень зла. А вот на Западе это прекрасно понимают - в парламент выгодно идти до тех пор, пока олигархам выгоднее купить голосование, а не вкладывать в производство. А в производство у нас невыгодно вкладывать, т.к коррупция на всех уровнях, начиная с выделения земли под строительство и подведение коммуникаций к предприятию.
Куда выгоднее купить депутата, если нельзя купить партию. Или решение суда.
заплатил 10 штук зелени судье - и рейдернул предприятие, которое стоит миллионы.
вот поэтому условный Запад так и давит насчет реформы судебной системы.
ну и конечно необходимо вводить закон о лоббировании. Тогда можно будет наказывать нардепов за нарушение закона о лоббировании. Ну от есть взял деньги и не заплатил налоги - в тюрьму. А сейчас вон Лещенко проверили - а чо, квартира куплена в кредит. и откуда у журналиста 2 лимона зелени на квартиру взялось -хз, все чисто.
100 вlдсоткiв, пане. зараз це буде знищення унiтарноi України. поки що досить того, що є - реформи самоврядування i територiальних громад. тi хто це пропонує зараз - це просто дебiли. якiсть депутатi в Радi нижче плiнтуcу, без президента вони взагалi знищать країну.
головна зараз проблема- реформа суддiв та олiгархiчна система.
ОлЄкса, воно гебняве, олЄкса.
це буде парламент з представникiв десяткiв дЫр на кшталт домбабве та лугандону.
А перед этим неплохо-бы книжки почитать.
Бо місця в бюлетенях скуповують через декількамільйонну заставу. А хто може скуповувати окрім ставлеників олігархії? Ото серед цих мерзотників народ вимушений "обирати" президента. Такого ніде в світі нема окрім нас.
Ці вибори являються головним фундаментом нашої олігархічної системи. Тому народному президенту нема де взятись.
Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів. Там виборці самі визначають склад бюлетенів, через підтримку претендентів своїми підписами.
Это что, Зеленский и Коломойский украинцы?
Кстати, Коломойский еврей. А вот зеленский - ни рыба ни мясо. С него такой же еврей как и украинец - то есть никакой. украинец в косоворотке и еврей без ермолки.
Такое...
Ни один президент и ни одна партия не говорили людям правду.
Кроме того выборы, в том числе выборы президента у нас совершенно не демократичны. И ни один президент не навел порядок с системой выборов.
Наш народ заслуживает намного лучших политиков чем имеет. Поэтому говорить о избирателях имбецилах - цинично.
Конечно, изменить систему выборов будет не вполне достаточно, есть и другие препятствия, но система выборов главная. И без ее изменения никак нельзя избавиться от олигархии.
В первую очередь систему выборов сделать демократичной.
Потребовать запрет избирательной рекламы - билбордов, роликов и т.п., так как она не несет существенной информации, а только вбивает людям в мозги то что хочет рекламодатель....
Также необходимо потребовать перейти на выборы каждый год. Чтобы мошенники не засиживались 5 лет. Выборы периодичностью 5 лет годятся только для стран давней и стабильной демократии. А у нас не только давней, а и вообще демократии нет .
Конечно, в случае неуступчивости власти, рассмотреть вопрос перехода протестов у восстание.
Но не знаю, кто будет организовывать протесты. Все активисты прошлого усиленно молчат. Похоже они все уже на зарплате в олигархов.
Влучний вираз на всі 100% .Але є один рецепт як повернути довіру інвесторів та започаткувати інвестиційний бум в Україні який збільшіть щорічний приріст ВВП в кілька разів .І цей рецепт прост це-економічний лібералізм.Повний вихід держави з бізнесу,одночасно реформувати антимонопольні органи які в країні наділі не працюють,наділивши їх більшою незалежністю від політики.