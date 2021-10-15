Forbes: Реальная версия "Слуги народа" не похожа на телесериал. Это провал

На фоне продолжающейся агрессии России украинское правительство и весь его бизнес-класс "погрязли в таких глубоких проблемах, что будет странно, если они вообще смогут из них выбраться".

Об этом пишет аналитик мировых бизнес-трендов Кеннет Рапоза в статье для издания Forbes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Он соглашается, что трудностей добавляют как политика России, так и несколько остывшие отношения с США.

Автор считает, что, по решению Джо Байдена, Украина переместилась на второй план приоритетности для Вашингтона. Так произошло, в частности из-за работы Байдена-младшего на компанию, которую подозревали в коррупции, и это стало предметом расследования, затмив избирательную кампанию его отца.

Однако вспоминая, как комедийный актер Владимир Зеленский стал президентом, Рапоза утверждает, что "самый страшный враг из всех - это сами украинцы".

"Жизнь превратилась в искусство. Но многие из тех, кто наблюдал за Украиной, и иностранных инвесторов хотят вернуть свои деньги. Реальная версия "Слуги народа" не похожа на телесериал. Это провал", - уверен автор.

По его наблюдениям, появление имени Зеленского в документах Pandora Papers, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований, не добавляет веры инвесторам, некоторые из которых уже судятся с украинскими компаниями.

"Pandora Papers не предвещают ничего хорошего для Украины, и это плохой знак для Зеленского. Как заметил один вашингтонский аналитик на условиях анонимности, "Украина - это Саудовская Аравия коррупции", - пишет Рапоза.

По его мнению, несмотря на обещания Зеленского сделать Украину "землей обетованной" для иностранных инвестиций, этого не произошло, даже несмотря на то, что страна имеет успешный IT-сектор, большое количество природных ресурсов, замечательный сельскохозяйственный потенциал и образованную рабочую силу.

"Очевидно, что в Украине по-прежнему что-то не так. И дело в руководстве в Киеве. Неудачные шаги, предпринятые США, не принесли ему никакой пользы. В сочетании с "шахом" (но еще не "матом") на геополитической шахматной доске со стороны россиян Украина сегодня выглядит такой же потерянной, как и раньше", - считает он.

По мнению Рапоза, политика Зеленского по "деолигархизации", которую раскритиковала Венецианская комиссия, также выглядит сомнительной, поскольку может быть использована как "политическое оружие" против оппонентов.

Среди вопросов, которые омрачают повестку дня украинской власти, также энергетический кризис.

"Впрочем, это не 100% вина Украины. В определенном смысле их бросили на растерзание волкам", - добавляет аналитик, вспоминая снятие Вашингтоном возражений против достройки российского газового трубопровода "Северный поток - 2".

"Западная помощь и иностранные инвестиции вряд ли придут на помощь Украине. Пока администрация Байдена разбирается с беспрецедентными трудностями дома [...], у Белого дома нет времени на драмы в Украине. Это плохо как для "Слуги народа", так и для перспектив иностранного бизнеса в Украине, который надеялся, что это будет самая большая и самая лучшая страна из бывшего СССР для инвестирования", - резюмирует Рапоза.

Напомним, СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Владимир Зеленский никак не отреагировал на обнародованную информацию. Вместо него "Офшор 95" прокомментировал советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк, а также председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Их аргументы в целом свелись к тому, что регистрировать свой бизнес в офшорах - это нормально.

