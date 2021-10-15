СНБО ввел санкции против российской сети MERE и лиц, причастных к незаконным выборам, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительной санкции против российской сети магазинов MERE.

Это означает, что отныне она не может работать в Украине, сообщил на брифинге 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Еще Белая Церковь (город в Киевской области. - Ред.) остался, они еще там возятся. После сегодняшнего заседания СНБО они не могут работать на территории нашей страны", - рассказал секретарь СНБО.

Также Данилов сообщил, что против еще 237 человек введены санкции за участие в организации и проведении выборов в российскую Государственную думу в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста. ДОКУМЕНТ