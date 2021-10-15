РУС
СНБО ввел санкции против российской сети MERE и лиц, причастных к незаконным выборам, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительной санкции против российской сети магазинов MERE.

Это означает, что отныне она не может работать в Украине, сообщил на брифинге 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Еще Белая Церковь (город в Киевской области. - Ред.) остался, они еще там возятся. После сегодняшнего заседания СНБО они не могут работать на территории нашей страны", - рассказал секретарь СНБО.

Также Данилов сообщил, что против еще 237 человек введены санкции за участие в организации и проведении выборов в российскую Государственную думу в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Данилов Алексей (1066) санкции (11758) СНБО (4462)
Топ комментарии
+4
Як страшно.... "Спортмастер" так і працює в Дніпрі....
15.10.2021 21:58 Ответить
+3
Це про те, що інколи сам процес важливіший ніж результат
15.10.2021 22:34 Ответить
+2
в стране газовый кризис.. нужно национализировать все газовые скважины, и весь газ пустить на население, а промпотребители пусть сами покупают на бирже..
15.10.2021 21:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Опыт Венесуэлы не даёт покоя?
15.10.2021 22:04 Ответить
все мельче и незначительнее решения
выдохлись, как и сам клоун...
15.10.2021 21:34 Ответить
Ну хоть мерю победили. Через 1000 лет после первых Рюриковичей.
15.10.2021 21:48 Ответить
15.10.2021 21:51 Ответить
Говно ваша карта- во времена Хозар на землях Венгрии-Паннонии жили Авары. А Болгарией владели Булгарские каганы. И они нифига не словяни.
Патриотизм это гуд. Но зачем преувеличивать- это уже вышиватничество
16.10.2021 10:26 Ответить
так грандиозно усе начиналось, и усе, як обычно ветеринару пид хвист
15.10.2021 21:50 Ответить
Шо это за изык?Мокшанский?😂🌷×××
15.10.2021 22:47 Ответить
У ветеринара є хвіст?
16.10.2021 01:41 Ответить
Добре, але мало. Все кацапське геть з України.
15.10.2021 22:21 Ответить
не було, не працювали, а тепер санкції, і не будуть працювати, якісь шмаркляві геть не послідовні.
16.10.2021 09:38 Ответить
Санкции накладывают в том случае, когда Фемида не может достать объект (в бегах, в другой стране...). Сопля ссытся арестовывать корешей
16.10.2021 09:58 Ответить
Что за клоунада с санкциями- а где посадки и конфискации?
16.10.2021 10:29 Ответить
 
 