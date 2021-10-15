РУС
Задержание Саакашвили в Грузии
Сакварелидзе: Думаю, Саакашвили четко понимал, на что он шел. Это его Аустерлиц

Сакварелидзе: Думаю, Саакашвили четко понимал, на что он шел. Это его Аустерлиц

Михеил Саакашвили, возвращаясь в Грузию, осознавал, что может быть лишен свободы, и пошел на этот риск осознанно.

Об этом Давид Сакварелидзе, замгенпрокурора в 2015-2016 гг. заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что он четко понимал, на что он шел, поскольку сложно было поднять температуру без тектонического политического события, которое бы убедило людей на местных выборах, что это на самом деле референдум, от которого зависит дальнейшая судьба развития страны, а не просто банальные выборы главы сельского совета", - сказал он.

Сакварелидзе добавил, что способ, которым Саакашвили попал на родину, не лишен определенной романтичности.

"Это его основной и главный Аустерлиц, я думаю, который он просто не имеет права проиграть. Потому что даже если бы в Украине он добился самых больших высот - не существует Михеила Саакашвили без Грузии. И перспектив современной Грузии без Михеила тоже не существует", - подчеркнул экс-замгенпрокурора.

Читайте: Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили. ФОТОрепортаж

Сакварелидзе отметил, что накануне на акцию в поддержку Саакашвили в центре Тбилиси собрались 65 тыс. человек.

"Из тюрьмы человек собрал, наверное, самое большое количество людей с 2012 года, учитывая ковид, учитывая, что 20% населения за последние 9 лет покинули Грузию", - сказал он.

По словам Сакварелидзе, когда количество протестующих в центре Тбилиси превышает 50 тыс. человек, стоит ожидать смены власти.

Также читайте: Саакашвили не будет прекращать голодовку, митинг оппозиции придал ему сил, - Ясько

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

+17
Давид неплохо ряху наел, сразу и не узнал....
15.10.2021 21:45
+16
Я вважаю, що сцикашвілі нанюхався вже до чортиків, і вважав що він дункан мак лауд, ось така доля наркєта.
15.10.2021 21:38
+13
Аустерлиц не Аушвиц,шансы еще есть..
15.10.2021 21:36 Ответить
С языка снял...
Но все равно напечатаю!
15.10.2021 21:37 Ответить
Может это его остров св. Елены?
15.10.2021 22:48 Ответить
Я вважаю, що сцикашвілі нанюхався вже до чортиків, і вважав що він дункан мак лауд, ось така доля наркєта.
15.10.2021 21:38 Ответить
какой блин, Аустерлиц.. это "битва" за школой, где Михуиу настучали по орлиному клюву, и надавали крапивой по голой жопе..
15.10.2021 21:39 Ответить
І зламали йому пропєллє
15.10.2021 21:41 Ответить
Украине пора уже потихоньку забывать Мишу и камеру где он мотает срок по приговору юстиции Грузии

- Своих проблем хватает
15.10.2021 21:42 Ответить
он ест за мамку, за папку, за собаку Жучку, за кошку, за мышку и за Михуила то же ест..
15.10.2021 21:47 Ответить
А шо, работа нее напрягает. Нарубил на Одессе, теперь у него хороши стол. Не хачапури чай единым сыт Додик то.
15.10.2021 21:49 Ответить
Хача - сир,пурi - хлiб. Как раз на хачапури такую ряху и наедают, если зад от кресла не отрывать.
15.10.2021 21:53 Ответить
Так и я про то, что не хачапури единым.......
15.10.2021 22:00 Ответить
Я делаю хачапури с мелко порезанной копченой бараниной с чесноком, копченым сыром Гуда и сверху - два куриных яйца. И запекаю на гриле.Наши дамы, которые следят за фигурами, плачут,ругаются нехорошими словами, но кушают, аж гай шумит
15.10.2021 22:05 Ответить
...это его Ватерлоу=)
15.10.2021 21:46 Ответить
Это его ВатерКлозето.
Т.е. его место у параши.
15.10.2021 21:50 Ответить
Ещё один Наполеон? Зеленский и Саакашвили? Да и не Аустерлиц у Михуила, а банальная кича.
К слову, Додик ряху наел не хило, того и гляди луснет. А приехал к нам тощим тощим.
15.10.2021 21:48 Ответить
15.10.2021 21:51 Ответить
Не пробовал! Заинтриговали!
15.10.2021 22:02 Ответить
Саакашвили четко понимал, на что он шел. -Это вряд ли. Сработала операция типа Трест ФСБ , КГБ Грузии и СБУ по заманиванию в ловушку политического противника. Как заманили , к примеру , Савинкова./ Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
15.10.2021 21:53 Ответить
хто не рискует - тот не жует галстуки
15.10.2021 21:54 Ответить
"Не свозя людей с регионов..."
А кого же тогда вениками забрасывали?
15.10.2021 21:56 Ответить
Вот интересная вещь...
Здесь очень низкая поддержка саакашвили, а у Шустера 85-90 процентов!
Где же вся Украина, здесь или там?
15.10.2021 21:58 Ответить
Михо молодец! Всё таки разбудит Грузию! Мы останемся в том же болоте где Московия и Белоруссия.
15.10.2021 22:01 Ответить
В болоте мы не останемся---хутора у нас есть для этого. Давно при чём.
15.10.2021 22:19 Ответить
Не видя света в конце нашего коридора "реформ" , чтобі не дискредитировать себя полностью , он свалил в Грузию---более достойно отсидеть срок , чем служить Зе...
15.10.2021 22:13 Ответить
Это просто тюрьма, а Наполеона ищите в палатах
15.10.2021 22:16 Ответить
Все набагато простіше - Міха просто дурень...
15.10.2021 22:59 Ответить
Сакварелидзе тоже нехилую мыку отъел на украинских харчах ,
хотя не понятно , чем он занимается в нашей стране !

Возможно , крышует грузинские харчевни 🙁
15.10.2021 23:49 Ответить
Нічого собі - розкабанів. Думала, помилилися фото.
Твоя брехня заходить тільки Мішуткиним сектантам.

Якого він втік і не добув президентського терміну ?
В Україні колотив, придурок.

Хай би сидів там і боровся.
16.10.2021 00:33 Ответить
Шо они несут...

Саскварелидзе Льва Николаевича Толстого вспомнил или фильм Бондарчука?

Лежит такой убитый Тихонов Саакашвили в полях Аустерлица и смотрит в небо.

Так ведь, если даже так, то нормального человека с здравым смыслом всегда интересовал вопрос. А какого хрена русский офицер воевал с французами в Австрии?
16.10.2021 02:31 Ответить
нарики, аустерлиц это вам не метадон. коль причудилось, что ты наполеон, то должен был быть не аустерлиц, а инцидент в бухте жуан. но все равно вышло ватерлоо. а оно и не могло не выйти. посмотрите на лицо во время ареста - блаженний михалоз нарикович. вполне возможно, что голодание - это требование новой "родни", т.к. кабанеют борцы с барыгами не по дням, а по часам.
16.10.2021 10:59 Ответить
 
 