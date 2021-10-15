Сакварелидзе: Думаю, Саакашвили четко понимал, на что он шел. Это его Аустерлиц

Михеил Саакашвили, возвращаясь в Грузию, осознавал, что может быть лишен свободы, и пошел на этот риск осознанно.

Об этом Давид Сакварелидзе, замгенпрокурора в 2015-2016 гг. заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что он четко понимал, на что он шел, поскольку сложно было поднять температуру без тектонического политического события, которое бы убедило людей на местных выборах, что это на самом деле референдум, от которого зависит дальнейшая судьба развития страны, а не просто банальные выборы главы сельского совета", - сказал он.

Сакварелидзе добавил, что способ, которым Саакашвили попал на родину, не лишен определенной романтичности.

"Это его основной и главный Аустерлиц, я думаю, который он просто не имеет права проиграть. Потому что даже если бы в Украине он добился самых больших высот - не существует Михеила Саакашвили без Грузии. И перспектив современной Грузии без Михеила тоже не существует", - подчеркнул экс-замгенпрокурора.

Читайте: Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили. ФОТОрепортаж

Сакварелидзе отметил, что накануне на акцию в поддержку Саакашвили в центре Тбилиси собрались 65 тыс. человек.

"Из тюрьмы человек собрал, наверное, самое большое количество людей с 2012 года, учитывая ковид, учитывая, что 20% населения за последние 9 лет покинули Грузию", - сказал он.

По словам Сакварелидзе, когда количество протестующих в центре Тбилиси превышает 50 тыс. человек, стоит ожидать смены власти.

Также читайте: Саакашвили не будет прекращать голодовку, митинг оппозиции придал ему сил, - Ясько

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.