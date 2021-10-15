Сакварелидзе: Думаю, Саакашвили четко понимал, на что он шел. Это его Аустерлиц
Михеил Саакашвили, возвращаясь в Грузию, осознавал, что может быть лишен свободы, и пошел на этот риск осознанно.
Об этом Давид Сакварелидзе, замгенпрокурора в 2015-2016 гг. заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что он четко понимал, на что он шел, поскольку сложно было поднять температуру без тектонического политического события, которое бы убедило людей на местных выборах, что это на самом деле референдум, от которого зависит дальнейшая судьба развития страны, а не просто банальные выборы главы сельского совета", - сказал он.
Сакварелидзе добавил, что способ, которым Саакашвили попал на родину, не лишен определенной романтичности.
"Это его основной и главный Аустерлиц, я думаю, который он просто не имеет права проиграть. Потому что даже если бы в Украине он добился самых больших высот - не существует Михеила Саакашвили без Грузии. И перспектив современной Грузии без Михеила тоже не существует", - подчеркнул экс-замгенпрокурора.
Сакварелидзе отметил, что накануне на акцию в поддержку Саакашвили в центре Тбилиси собрались 65 тыс. человек.
"Из тюрьмы человек собрал, наверное, самое большое количество людей с 2012 года, учитывая ковид, учитывая, что 20% населения за последние 9 лет покинули Грузию", - сказал он.
По словам Сакварелидзе, когда количество протестующих в центре Тбилиси превышает 50 тыс. человек, стоит ожидать смены власти.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
Но все равно напечатаю!
Но что то подсказывает, что Аустерлиц для Саакашвили это история.
А это уже Ватерлоо...
- Своих проблем хватает
Т.е. его место у параши.
К слову, Додик ряху наел не хило, того и гляди луснет. А приехал к нам тощим тощим.
А кого же тогда вениками забрасывали?
Здесь очень низкая поддержка саакашвили, а у Шустера 85-90 процентов!
Где же вся Украина, здесь или там?
хотя не понятно , чем он занимается в нашей стране !
Возможно , крышует грузинские харчевни 🙁
Твоя брехня заходить тільки Мішуткиним сектантам.
Якого він втік і не добув президентського терміну ?
В Україні колотив, придурок.
Хай би сидів там і боровся.
Саскварелидзе Льва Николаевича Толстого вспомнил или фильм Бондарчука?
Лежит такой убитый
ТихоновСаакашвили в полях Аустерлица и смотрит в небо.
Так ведь, если даже так, то нормального человека с здравым смыслом всегда интересовал вопрос. А какого хрена русский офицер воевал с французами в Австрии?