РУС
Новости
5 557 34

Данилов: Пик COVID-19 будет после 25 октября, с кислородом могут быть проблемы

Особенность дельта-штамма коронавируса в том, что поднять упавшую сатурацию гораздо сложнее, чем было при предыдущих штаммах, и для этого требуются большие объемы кислорода.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Единственный вопрос, который у нас есть и которое вызывает беспокойство - это вопрос обеспечения кислородом. Мы постоянно это настаиваем, общаемся с премьер-министром, с министром здравоохранения", - сказал он.

По словам Данилова, при новом штамме коронавируса подымать упавшую сатурацию сложнее, и на это требуются большие объемы кислорода.

"Мы нуждаемся сейчас в очень большом объеме кислорода. Если раньше, когда человек болел, у нас 5, 7, 10, 12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда сразу надо 15, 20, 30 литров кислорода", - пояснил Данилов.

Читайте: Есть два пути помешать распространению COVID-19 - вакцинация и жесткий карантин, но первый украинцы игнорируют, - Ляшко

По словам секретаря СНБО, согласно расчетам, пик заболеваемости коронавирусом придется после 25 октября.

"У нас будет 10 дней сложных. Мы рассчитываем, что в больницах у нас будет 50-52 тыс. человек одномоментно находиться. Но наша система готова к таким вызовам", - подчеркнул Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) карантин (16729) шоу Шустера (315) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+7
Где зебилы, там везде проблемы.
15.10.2021 22:14 Ответить
+7
ну если вы знаете что с кислородом могут быть проблемы через 10 дней...то начинайте уже сейчас к этому готовиться - запасайте-накапливайте-меньшезвиздите...
не надо пугать и предсказывать проблему - надо быть готовым ее встретить и помочь преодолеть...
15.10.2021 22:19 Ответить
+4
Во всём разбирается человек!
От вирусов до санкций!
15.10.2021 22:19 Ответить
Где зебилы, там везде проблемы.
15.10.2021 22:14 Ответить
Воздух сжижать не успевают? Или нужен немецкий?
15.10.2021 22:15 Ответить
Звернись до чемпіона Всесвіту з боротьби з коронавірусом! Він як дасть, то кисень буде усім... Хоча, скоріш за все, то буде зовсім не кисень
15.10.2021 22:16 Ответить
15.10.2021 22:17 Ответить
ну если вы знаете что с кислородом могут быть проблемы через 10 дней...то начинайте уже сейчас к этому готовиться - запасайте-накапливайте-меньшезвиздите...
не надо пугать и предсказывать проблему - надо быть готовым ее встретить и помочь преодолеть...
15.10.2021 22:19 Ответить
Газ уже запасли- накопили. Ещё будут вопросы по кислороду?
15.10.2021 22:23 Ответить
вопросов море...
и главный - нахера выбрали косоруких красавчиков с узнаваемыми лицами и красивой походкой...
(это - не обязательно к Вам... это так)))) гипотетически))))
15.10.2021 22:28 Ответить
так цель другая за этим всем)
15.10.2021 22:31 Ответить
и опять спорить не буду ))))
15.10.2021 22:33 Ответить
Это нужно было делать еще летом
16.10.2021 06:05 Ответить
Во всём разбирается человек!
От вирусов до санкций!
15.10.2021 22:19 Ответить
На каждом меткомбинате есть огромньіе мощности по п роизводству кислорода . Проблема в логистике и таре (баллонах).
15.10.2021 22:20 Ответить
и очистке (а на это требуется разрешение типа сертификации - ибо медгаз отличается от технического именно высокой степенью очисткой...ну и спец.баллонами - тарой)
15.10.2021 22:26 Ответить
Сколько лет "пандемии" надо ,чтобы понять необходимые вещи? Они такие тупые или ...
15.10.2021 22:25 Ответить
Ой, а шо вдруг случилось с чемпионом по борьбе с короновирусом?
15.10.2021 22:25 Ответить
Да ни че не случилось.Все по плану.Первые места занимаем...Впереди смотришь и золото будет наше...
15.10.2021 22:30 Ответить
Та в зебілів суцільні проблеми.
15.10.2021 22:25 Ответить
Если отмотать новости на полгода назад, то Ляшко говорил что Украина готова. к новой вспышке... Где этих правдопубов нашли?
15.10.2021 22:35 Ответить
З точки зору математики пік буде з 1по 14 листопада, а спад десь після 9 грудня. Чому не дають виступити імунологам вірусологам про антигенний імпритинг?
15.10.2021 22:39 Ответить
Если у человека поражено 90 процентов легких...то вы туда хоть 100 литров закачайте...толку не будет...
Тут ваксеры Израиль в пример приводят...мол там смертность низкая...
Да...она там низкая...только там не аппараты ИВЛ применяют...которые бесполезны при большом поражении легких....а применяют аппараты ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека
Источник:

От того и смертность ниже...
15.10.2021 22:42 Ответить
Нехай коменти почитають що думають в Ізраїлі про вакцину, причому що там сама крута медицина в світі... https://www.facebook.com/Health.gov.il/posts/4174515529326993
15.10.2021 22:50 Ответить
А зачем антиваксам кислород? они всех убеждают, что ковид - это обычный грипп. Пускай отвечают за свои слова.
15.10.2021 22:58 Ответить
Мне точно он не нужен...а тебе возможно и пригодится...😀 так что молись на данилова он теперь главный по кислороду...
15.10.2021 23:09 Ответить
Но самое смешное ту то...что ваксер опять пытается перевести стрелки...и не признать того факта...что низкая смертность в Израиле....это не от процента вакцинации населения...а от уровня медицины...от оборудования и квалификации персонала...
15.10.2021 23:11 Ответить
Самое смешное, что антиваксер пропагандирует применение аппаратов ЭКМО при "обычном гриппе". Но даже и в этом случае у ковида летальность гораздо выше, чем у обычного гриппа.
15.10.2021 23:27 Ответить
Да мне пох на ту летальность...речь идет о том как и чем обеспечены больницы Израиля...и почему там смертность низкая..
Но ваксеры как обычно своей брехней пытаются все перекрутить...
15.10.2021 23:31 Ответить
Б.. я нов от если ты заболеешь,тебе тоже скажут нах тебе кислород ты ведь защищен
16.10.2021 06:09 Ответить
И тебя в 6 утра в выходной подняли по тревоге, чтоб ты мне об этом написал?
По статистике у вакцинированных на 98,5 % реже наблюдается тяжелое течение ковида. Так что при равном распределении аппаратов ЭКМО между вакцинированными и невакцинированными, вакцинированные будут с этих аппаратов пыль вытирать, а невакцинированные будут за аппарат бороться., приговаривая "вообще-то у меня обычный грипп, а это я чисто из любопытства хочу попробовать!"
16.10.2021 09:25 Ответить
Я скажу одне новий штамп що зараз у нас в області реально небезпечний, але по ходу деякі вакцини не дають від нього захисту напевно томупочали мішати з іншими вакцинами а в сша на одного виробника в суд подали за можливу підробку результатів досліджень...

Люди б...реально що так важко маску вдіти навіть якщо вакциновані...
15.10.2021 22:59 Ответить
Вони задихаюцца, курви.
15.10.2021 23:16 Ответить
Дает вакцина + перенесенный ковид, ковид + вакцина, в любом порядке, после нее, даже бессимптомно, гуморальный иммунитет широкого спектра хороший против всех известных штаммов.
16.10.2021 00:26 Ответить
кожний зелений жополиз - експерт в короновірусній заразі, усе баче наперед. тільки нічого не робе .....
16.10.2021 15:20 Ответить
 
 