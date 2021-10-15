Данилов: Пик COVID-19 будет после 25 октября, с кислородом могут быть проблемы
Особенность дельта-штамма коронавируса в том, что поднять упавшую сатурацию гораздо сложнее, чем было при предыдущих штаммах, и для этого требуются большие объемы кислорода.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Единственный вопрос, который у нас есть и которое вызывает беспокойство - это вопрос обеспечения кислородом. Мы постоянно это настаиваем, общаемся с премьер-министром, с министром здравоохранения", - сказал он.
По словам Данилова, при новом штамме коронавируса подымать упавшую сатурацию сложнее, и на это требуются большие объемы кислорода.
"Мы нуждаемся сейчас в очень большом объеме кислорода. Если раньше, когда человек болел, у нас 5, 7, 10, 12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда сразу надо 15, 20, 30 литров кислорода", - пояснил Данилов.
По словам секретаря СНБО, согласно расчетам, пик заболеваемости коронавирусом придется после 25 октября.
"У нас будет 10 дней сложных. Мы рассчитываем, что в больницах у нас будет 50-52 тыс. человек одномоментно находиться. Но наша система готова к таким вызовам", - подчеркнул Данилов.
не надо пугать и предсказывать проблему - надо быть готовым ее встретить и помочь преодолеть...
и главный - нахера выбрали косоруких красавчиков с узнаваемыми лицами и красивой походкой...
(это - не обязательно к Вам... это так)))) гипотетически))))
От вирусов до санкций!
Тут ваксеры Израиль в пример приводят...мол там смертность низкая...
Да...она там низкая...только там не аппараты ИВЛ применяют...которые бесполезны при большом поражении легких....а применяют аппараты ЭКМО - это аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека
От того и смертность ниже...
Но ваксеры как обычно своей брехней пытаются все перекрутить...
По статистике у вакцинированных на 98,5 % реже наблюдается тяжелое течение ковида. Так что при равном распределении аппаратов ЭКМО между вакцинированными и невакцинированными, вакцинированные будут с этих аппаратов пыль вытирать, а невакцинированные будут за аппарат бороться., приговаривая "вообще-то у меня обычный грипп, а это я чисто из любопытства хочу попробовать!"
Люди б...реально що так важко маску вдіти навіть якщо вакциновані...