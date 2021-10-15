Данилов: Пик COVID-19 будет после 25 октября, с кислородом могут быть проблемы

Особенность дельта-штамма коронавируса в том, что поднять упавшую сатурацию гораздо сложнее, чем было при предыдущих штаммах, и для этого требуются большие объемы кислорода.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов

"Единственный вопрос, который у нас есть и которое вызывает беспокойство - это вопрос обеспечения кислородом. Мы постоянно это настаиваем, общаемся с премьер-министром, с министром здравоохранения", - сказал он.

По словам Данилова, при новом штамме коронавируса подымать упавшую сатурацию сложнее, и на это требуются большие объемы кислорода.

"Мы нуждаемся сейчас в очень большом объеме кислорода. Если раньше, когда человек болел, у нас 5, 7, 10, 12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда сразу надо 15, 20, 30 литров кислорода", - пояснил Данилов.

По словам секретаря СНБО, согласно расчетам, пик заболеваемости коронавирусом придется после 25 октября.

"У нас будет 10 дней сложных. Мы рассчитываем, что в больницах у нас будет 50-52 тыс. человек одномоментно находиться. Но наша система готова к таким вызовам", - подчеркнул Данилов.