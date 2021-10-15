РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8863 посетителя онлайн
Новости
7 534 72

Илларионов: У статей Медведева и Путина - одна главная мысль, о свержении украинской власти

Илларионов: У статей Медведева и Путина - одна главная мысль, о свержении украинской власти

Автором недавней статьи зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева является "коллективный Кремль". А ее главная мысль, как и мысль статей Путина - свержение украинской власти.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Она заключается в призыве к части украинцев, как они полагают, встать, подняться и изменить украинскую власть. Причем прямым текстом говорится: подняться, взять оружие, покончить с этим режимом и так далее… Смысл всех этих документов один и тот же – изменение украинской власти. Свержение украинской власти. Это призыв к изменению политического, государственного строя, власти в соседней стране", – сказал Илларионов.

Он добавил, что "это претензии не на часть территории Украины, это – претензии на всю Украину".

"И, как это было у Путина в июле, точно такие же претензии у Медведева в октябре", – резюмировал Илларионов.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Новые угрозы? Что Россия готовит для Украины. ВИДЕО

Автор: 

Илларионов Андрей (58) Медведев Дмитрий (4131) путин владимир (31964) россия (96899)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Шо такое илларионов?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:28 Ответить
+12
По моему, мы слишком много внимания уделяем писанине этих двух ************ даунов, особенно статье медвежонка, над которым даже сами россияне в открытую смеются и чмырят
показать весь комментарий
15.10.2021 22:31 Ответить
+12
бреше, касапська лаптя.
В касапів і ***** мета інша: ліквідувати Україну як незалежну державу та колонізувати її. Саме з цією метою в 2019-му він проголосив "кто угодно только не Порошенко" (слова там були інші, починалось "будем договариваться..." і т.д, суть не міняється).
Зе-команда клоунів і наркоманів ***** потрібнга була для того, щоб розвалити Україну. Поки що не розвалили, але розвал почався; тепер ***** хоче поміняти і Зе.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо такое илларионов?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:28 Ответить
Дерьмо и кремлевский провокатор!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:30 Ответить
И по совместительству - пропагандон для Трумпа и его Моники.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:32 Ответить
Місцеві трампісти його слухають та поважають. Навіть не соромились про це тут казати, «патріоти» кончені.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:25 Ответить
отставной у хла наушнік
показать весь комментарий
15.10.2021 22:32 Ответить
КГБшный стукачёк, получивший задание стать "своим" в Украине
показать весь комментарий
15.10.2021 22:42 Ответить
Идиоты в комментах detected
показать весь комментарий
15.10.2021 22:45 Ответить
Иларионов-шавка путлера...
показать весь комментарий
15.10.2021 22:45 Ответить
оце Іларіонов точно знає різницю між свєржєнієм ВЛАСТІ й знищенням країни Україна . Швець, бувший майор КГБ,у своїх блогах Іларіонова просто знищує, як таємного провокаора як й професора Солов"я ...
показать весь комментарий
16.10.2021 02:17 Ответить
Іларіонов буде протягувати Смєшка , майже впевнена
показать весь комментарий
16.10.2021 02:18 Ответить
По моему, мы слишком много внимания уделяем писанине этих двух ************ даунов, особенно статье медвежонка, над которым даже сами россияне в открытую смеются и чмырят
показать весь комментарий
15.10.2021 22:31 Ответить
ця писанина - їхня програма. Тому треба це вивчати, і дочитатися "между строк", щоб знати, чого вони хочуть.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:36 Ответить
Что они хотят знать надо, но это на поверхности. А от что должны в связи с этим хотеть мы? Мой ответ - 95% активных украинских националистов населения.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:45 Ответить
ото ж бо хай кремліни скавчать собі і далі.

вони одного не розуміють: влада в Україні - то народ, а не уряд
показать весь комментарий
16.10.2021 00:50 Ответить
бреше, касапська лаптя.
В касапів і ***** мета інша: ліквідувати Україну як незалежну державу та колонізувати її. Саме з цією метою в 2019-му він проголосив "кто угодно только не Порошенко" (слова там були інші, починалось "будем договариваться..." і т.д, суть не міняється).
Зе-команда клоунів і наркоманів ***** потрібнга була для того, щоб розвалити Україну. Поки що не розвалили, але розвал почався; тепер ***** хоче поміняти і Зе.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:34 Ответить
Ему без разницы кого и на кого менять. Он хочет победы логунга о неспособности нашей государственности.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:47 Ответить
То ***** годами пиаря Медведчука оказывается всё наоборот хочет сделать?!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:59 Ответить
брехня - це просто такий ареал існування вас всіх, 73/43%зебілів, вашої прислуги уродів наркомана та всієї зеко-манди
показать весь комментарий
15.10.2021 22:59 Ответить
Брешеш!
Порох для ******* був самим небезпечним та небажаним. Зелох - це саме те, що йому було треба, 73% довбоЗЕбів зробили ху#лу справжній подарунок.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:30 Ответить
Кремль, кива ... еще и ты навозом кидаешься. Првильно, ВСЕ!, рпеззик ЗЕ делает.
показать весь комментарий
16.10.2021 01:29 Ответить
"он йбнутый, владимир путин, чтоб вы поняли". нанопридурок медведев -тоже.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:36 Ответить
не гундось, в 2014 все кошерно было, а теперь шо не так?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:39 Ответить
У нас война с пуйлом семь лет,а этот странный человек про какие то статейки...
показать весь комментарий
15.10.2021 22:40 Ответить
Зеленский и его команда, занимаются разрушением Украины как государства.
Доверие к институтам власти, либо отсутствует вовсе, либо находится на очень низком уровне, коррупция зашкаливает, отношения с ключевыми партнерами ЕС и США, можно охарактеризовать как натянутые или прохладные, инвестиционная привлекательность страны снизилась...
Свергать такую власть, попросту бессмысленно.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:43 Ответить
Статья медведа появилась тогда когда над клоуном начали сгущаться тучи из-за скандала с офшорами, а как давно известно когда кремль кого-то пытается мочить тем самым он пытается отвести угрозы от своего клиента. Так было и с януковичем, так было и с порошенко. Вся эта возня показать нам что у власти самый ненавистный для них режим что-бы мы сердечные еще больше сплотились вокруг зеленой власти из-за их , якобы антикацапской политики. Между прочим, совсем недавно они на своих пропагандонских телеканалах мочили академика киву как бандеровца, а сейчас это чмо желанный гость в их эфирах видимо из-за того что рано засветился и перестал быть секретным агентом так же как в свое время наша "кремлевская пленница" с фигурой носорога!!!!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:44 Ответить
Что я сейчас прочитал?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:46 Ответить
Слияние Украины, Беларуси и рф в ремейк Киевской Руси это мечта политического бомонда кремля. Скажу крамолу, но на мой взгляд ***** эту идею не поддерживает.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:49 Ответить
Ну, я бы сказал, не то, что не поддерживает, но считает эту идею неосуществимой в нынешних условиях.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:58 Ответить
Возможно и так.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:01 Ответить
А по-моему, совсем наоборот. ***** хочет войти в историю воссоздав совок в его прежних границах
показать весь комментарий
15.10.2021 23:11 Ответить
Не очень-то он упирается по этому поводу. Оккупировал Крым, который был частью рф при сталине. Но Донецк, Луганск, Беларусь. Абхазию, Южную Осетию присоединять мягко говоря не спешит.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:14 Ответить
Хотеть-то он, конечно, хочет. Правда, объединить он, IMHO, хочет только Россию, Украину и Беларусь. Остальные постсоветские страны он видит как сферу влияния. Но Путин очень прагматичный и трезвый политик и видит это как цель в достаточно отдаленной перспективе.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:32 Ответить
Может быть ещё такой вариант, что ***** попытается присоединить Юго-восток Украины, поманив их дешёвым газом. Но тут уже донбасский сценарий не прокатит, иначе ему и двух жизней не хватит, чтоб эту территорию захватить. Только путём полномасштабной войны...
показать весь комментарий
16.10.2021 00:50 Ответить
якщо слухаєш кацапа - ти контужений,
якщо віриш його словам -ти ранений,
якщо підписуеш з ним договір - ти вбитий
показать весь комментарий
15.10.2021 22:54 Ответить
А шо ви знаєте. Слухають та читають цю ******* повію трампісти заокеанські, так звані «патріоти-втікачі». Не так давно тут була серед них розмова, як треба прислухатися до цього кацапюри. Не буду називати їхні ніки, бо сморіду буде на весь Цензор.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:39 Ответить
Пока американские самолёты разгружаются в наших аэропортах - все нормально. Мы на верном пути.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:03 Ответить
Черговий закидон від підх..ловника що ЗЄшвондера-офшорника не можна виганяти в Ростов.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:28 Ответить
Боюсь (скорее, надеюсь), что Зе в Ростове не ждут от слова "совсем". Не уверен, что его и в Иерусалиме ждут.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:35 Ответить
Осла не питатимуть де його чекають.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:48 Ответить
Ілларіонов - під#уйловниця.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:42 Ответить
Ой, русский, а шо это с твоей прокси сталося?
показать весь комментарий
16.10.2021 00:56 Ответить
Я всегда пишу под своим именем и своим флагом. Я же не русмартышка.
показать весь комментарий
16.10.2021 00:59 Ответить
Ааа, это магдалена-неадекват под новой собачей кликухой и прокси. Понятно, животное. Пасись тундрой, парнокопытное руснявое.
показать весь комментарий
16.10.2021 01:22 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 01:41 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 01:47 Ответить
лечись, русский. А то ***** тебя пайки лишит.
показать весь комментарий
16.10.2021 01:49 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 01:58 Ответить
дело принцыпа....
показать весь комментарий
16.10.2021 01:28 Ответить
Damn right.
показать весь комментарий
16.10.2021 01:32 Ответить
Цить!
показать весь комментарий
16.10.2021 01:08 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 01:44 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 01:53 Ответить
Украинцы должны чётко осознавать, наш одвечный враг на ближайшее тысячелетин - это кремлёвские комуно-фашисты, и относиться к ним, мы должны как к прокаженным.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:34 Ответить
Іларіонов надзвичайно високого інтелекту та духу людина. Аналітик-блискучий!
показать весь комментарий
16.10.2021 00:12 Ответить
Ілларіонов- грамотний дядько.
Можна послухати для уявлення хоча б це:
https://www.youtube.com/watch?v=Li08G6dz8a4
показать весь комментарий
16.10.2021 00:19 Ответить
Илларионова американцы поперли в этом году из "Института Катона" за то, что тот оправдывал штурм Капитолия сторонниками Трампа, этот штурм активно поддерживали прокремлевские троли, заполонившие американские соцсети ... Илларионов это глубоко законспирированная кремлевская консерва и не удивительно, что он сейчас пригрет ЗЕлеными предателями и даже выступает на всяких полит-шоу ...
показать весь комментарий
16.10.2021 00:24 Ответить
Главная цель в 2019г. на выборах у олигархов и России была одна - дать Украине слабого президента, потому они и поддержали клоуна, потому он и победил. Слабый президент сделает слабой Украину, а слабую Украину легче поставить на колени.
показать весь комментарий
16.10.2021 00:33 Ответить
 
 