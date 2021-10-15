Илларионов: У статей Медведева и Путина - одна главная мысль, о свержении украинской власти

Автором недавней статьи зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева является "коллективный Кремль". А ее главная мысль, как и мысль статей Путина - свержение украинской власти.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Она заключается в призыве к части украинцев, как они полагают, встать, подняться и изменить украинскую власть. Причем прямым текстом говорится: подняться, взять оружие, покончить с этим режимом и так далее… Смысл всех этих документов один и тот же – изменение украинской власти. Свержение украинской власти. Это призыв к изменению политического, государственного строя, власти в соседней стране", – сказал Илларионов.

Он добавил, что "это претензии не на часть территории Украины, это – претензии на всю Украину".

"И, как это было у Путина в июле, точно такие же претензии у Медведева в октябре", – резюмировал Илларионов.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Новые угрозы? Что Россия готовит для Украины. ВИДЕО