Илларионов: У статей Медведева и Путина - одна главная мысль, о свержении украинской власти
Автором недавней статьи зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева является "коллективный Кремль". А ее главная мысль, как и мысль статей Путина - свержение украинской власти.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Она заключается в призыве к части украинцев, как они полагают, встать, подняться и изменить украинскую власть. Причем прямым текстом говорится: подняться, взять оружие, покончить с этим режимом и так далее… Смысл всех этих документов один и тот же – изменение украинской власти. Свержение украинской власти. Это призыв к изменению политического, государственного строя, власти в соседней стране", – сказал Илларионов.
Он добавил, что "это претензии не на часть территории Украины, это – претензии на всю Украину".
"И, как это было у Путина в июле, точно такие же претензии у Медведева в октябре", – резюмировал Илларионов.
вони одного не розуміють: влада в Україні - то народ, а не уряд
В касапів і ***** мета інша: ліквідувати Україну як незалежну державу та колонізувати її. Саме з цією метою в 2019-му він проголосив "кто угодно только не Порошенко" (слова там були інші, починалось "будем договариваться..." і т.д, суть не міняється).
Зе-команда клоунів і наркоманів ***** потрібнга була для того, щоб розвалити Україну. Поки що не розвалили, але розвал почався; тепер ***** хоче поміняти і Зе.
Порох для ******* був самим небезпечним та небажаним. Зелох - це саме те, що йому було треба, 73% довбоЗЕбів зробили ху#лу справжній подарунок.
Доверие к институтам власти, либо отсутствует вовсе, либо находится на очень низком уровне, коррупция зашкаливает, отношения с ключевыми партнерами ЕС и США, можно охарактеризовать как натянутые или прохладные, инвестиционная привлекательность страны снизилась...
Свергать такую власть, попросту бессмысленно.
якщо віриш його словам -ти ранений,
якщо підписуеш з ним договір - ти вбитий
Можна послухати для уявлення хоча б це:
https://www.youtube.com/watch?v=Li08G6dz8a4