Принят план обороны страны на случай войны, будут проведены учения, - Данилов
План рассчитан на применение в случае военных действий.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, документ касается органов центральной власти, всех органов местной власти, закона о территориальной обороне.
"Впервые за 30 лет он появился. Над планом работали два года по заданию президента Украины. Он является очень обоснованным документом. Он был в единственном экземпляре на столе президента. Он является полностью секретным и над ним работали специалисты", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что этот план определяет взаимодействие всех органов власти.
"Это все будет работать вместе. Президент поручил провести большие учения, но это (действие плана. - Ред.) будет происходить во время, когда у нас будет военная ситуация. Там и кибербезопасность. Но документ совершенно секретный. Два года работали профессиональные люди над этим документом", - рассказал Данилов.
Треба почати нарешті її повертати, а часу обмаль. Особлива умова - обрати на президента слов'янина. Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив країною, був Петро Шелест.
