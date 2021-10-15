РУС
Новости Агрессия России против Украины
Принят план обороны страны на случай войны, будут проведены учения, - Данилов

План рассчитан на применение в случае военных действий.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, документ касается органов центральной власти, всех органов местной власти, закона о территориальной обороне.

"Впервые за 30 лет он появился. Над планом работали два года по заданию президента Украины. Он является очень обоснованным документом. Он был в единственном экземпляре на столе президента. Он является полностью секретным и над ним работали специалисты", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что этот план определяет взаимодействие всех органов власти.

Читайте: СНБО утвердил План обороны Украины, - Данилов

"Это все будет работать вместе. Президент поручил провести большие учения, но это (действие плана. - Ред.) будет происходить во время, когда у нас будет военная ситуация. Там и кибербезопасность. Но документ совершенно секретный. Два года работали профессиональные люди над этим документом", - рассказал Данилов.

Данилов Алексей (1066) оборона (5267) шоу Шустера (315)
+28
Ермак знает ?
15.10.2021 23:19 Ответить
+18
Угу, секретный. У вас там сидел Дерьмак, все давно на столе у *****.
15.10.2021 23:22 Ответить
+17
Да знаем мы ваши планы, войска до Днепра отвести, а лучше до Львова. Конституцию читайте, для чего армия стране, присягу Президента, или воинскую, а то у нас все говорят про законность, и на этом она заканчивается…
15.10.2021 23:19 Ответить
И тут же открыл военную тайну в прямом эфире.
15.10.2021 23:18 Ответить
З'єднайте Бубачку з Лукашенкою.
15.10.2021 23:45 Ответить
З'єднав.

15.10.2021 23:55 Ответить
почему не напрямую с Путиным ?
16.10.2021 00:23 Ответить
Как попросили...
Смотри выше.
16.10.2021 00:32 Ответить
Ермак знает ?
15.10.2021 23:19 Ответить
100%
15.10.2021 23:20 Ответить
Но спросить же можно ?
15.10.2021 23:21 Ответить
Там ещё Демченко есть, да и сам Верховный Гундосик с важным видом может разболтать всё что угодно...
15.10.2021 23:25 Ответить
15.10.2021 23:25 Ответить
Да знаем мы ваши планы, войска до Днепра отвести, а лучше до Львова. Конституцию читайте, для чего армия стране, присягу Президента, или воинскую, а то у нас все говорят про законность, и на этом она заканчивается…
15.10.2021 23:19 Ответить
Угу, секретный. У вас там сидел Дерьмак, все давно на столе у *****.
15.10.2021 23:22 Ответить
***** этот план и готовил
15.10.2021 23:27 Ответить
>поручил провести большие учения

бубочку на всем большом заклинило
15.10.2021 23:22 Ответить
А как провести учения если кроме осла плана никто не знает?? А рассекретить его нельзя потому что он в одном экземпляре..у осла..и совершено секретен???
15.10.2021 23:23 Ответить
у нас есть такииие технологии, но мы вам их не покажем...
15.10.2021 23:23 Ответить
У Бубочки в офисе обсуждался - уже НЕ СЕКРЕТНЫЙ!
15.10.2021 23:24 Ответить
Ха ха, секретный в Украине, разработан у хутина...
15.10.2021 23:26 Ответить
Это точно был план?? Может таки кокс??😀
15.10.2021 23:26 Ответить
ой ты оспади... что знают двое - то знает и свинья дерьмак !!!
в этом дурдоме секретными есть только цена газа собственной добычи и откуда у зашедшими нищими слуг нарида как грибок под ногтем появляются недвижимость-активы-офшоры...))))
15.10.2021 23:28 Ответить
главное не план, а его существование
15.10.2021 23:28 Ответить
секретный план-у разі військових дій, зєля і все зєбидло сідає на літаки і тікає з країни.
15.10.2021 23:32 Ответить
не план а кокс, "пиджачок с иголочки, две дорожки на столе - расширяются зрачки, он пацанчик при бабле"(с) . или ишак зеофшорский перешел на єкологически чистьій продукт, без ГМО?
15.10.2021 23:40 Ответить
Он был в единственном экземпляре на столе президента. Он является полностью секретным и над ним работали специалисты", - сказал Данилов. Источник:
Так заберите его немедленно с этого стола!
15.10.2021 23:42 Ответить
А Ленка хоть знает из какого аэропорта они будут улетать в Краснодар?
16.10.2021 08:35 Ответить
Рогозін батут презентує.
16.10.2021 11:56 Ответить
"главнокомандующий" сливает спецоперации своей разведки кремлевским ушлепкам и после этого у нас оказывается есть "секретные планы ... это что шутка квартальная такая???
15.10.2021 23:47 Ответить
Можливо мають на увазі інший секретний "план", синтетичний чи натуральний?
16.10.2021 12:02 Ответить
15.10.2021 23:52 Ответить
Дятли. "вагнер" злитий з відти де той план лежав.
15.10.2021 23:54 Ответить
КАКАЯ ВОЙНА?
Найвелычнейший же сказал :"Если за год не прекращу войну---я уйду"---пусть выбирает что-то одно.
16.10.2021 00:04 Ответить
А сейчас, типа, военных действий нет, главное не стрелять.
И планов таких раньше никогда не было, такой план разработан впервые за всю историю Украины. Исключительно благодаря величайшему ЗЕзиденту.
Сказал бы уж прямо: разработали план и порядок эвакуации ЗЕ и чинуш всех рангов сверху донизу в случае обострения ситуации на Востоке, скорее всего за бугор.
16.10.2021 00:10 Ответить
..в далеком так году+\- 1977 был фильм Замороженный с Луи Де фюнесом. Комментировать ?)
16.10.2021 00:14 Ответить
ТО кричат что украинцы тупые неадекваты и им нельзя давать оружие. То кричат что украинцы ниначто не имеют права. А теперь хотят чтобы украинцы защищали ету страну. Чем и за что?
16.10.2021 00:17 Ответить
Из источников, приближённых к СНБО (но не так, чтобы очень) удалось добыть ключевую часть Плана обороны Украины:
"На случай эскалации конфликта до полномасштабных боевых действий Украина располагает нижеперечисленными оборонительными ресурсами:

разведывательно-информационное обеспечение, связь и целеуказание осуществляет орбитальная группировка военных спутников;
воздушное пространство патрулируют истребители, штурмовики и бомбардировщики 5-го поколения и ПВО с единым центром и автоматизированной системой управления, спрятанными глубоко в горах;
сухопутные войска оснащены ракетами, артиллерией, танками и другими бронемашинами, каждая модель входит в десятку лучших в мире и не старше 10-15 лет;
морские акватории охраняют подводные ракето- и торпедоносцы, ракетные крейсеры, миноносцы, фрегаты, корветы и тральщики с непрерывным процессом ввода в эксплуатацию новых и выбытия устаревших;
государство является полноправным членом мощнейшего в мире военного альянса;
и так далее, и тому подобное."
16.10.2021 00:42 Ответить
Навесні їхала одна частина військова з Житомира на Львівщину, Яворівский полігон, впродовж трьох діб тому, що через кожних 10 км ламалась якась техніка і треба було її лагодити. А ви кажете, що у нас на сході глибоко в горах ПВО заховане...
16.10.2021 01:05 Ответить
Ми кажемо (написання займенника "ви" з малої літери передбачає звернення до групи осіб), що є таке слово "стьоб". Смердячий шмат лайна у нас на сході захований
16.10.2021 09:43 Ответить
Країну ми свою втратили ще 1990 р. https://youtu.be/AF7VrMHvFG0
Треба почати нарешті її повертати, а часу обмаль. Особлива умова - обрати на президента слов'янина. Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив країною, був Петро Шелест.
16.10.2021 01:01 Ответить
О по ньому скоро знімуть новий серіал...цікаво це буде комедія чи трагедія?
16.10.2021 05:17 Ответить
Баєвік-пріключения
16.10.2021 09:16 Ответить
Та ты шо - будет проведена учебная эвакуация из Борисполя?
16.10.2021 08:32 Ответить
..в Трускавец, в ставку ОП))
16.10.2021 09:17 Ответить
"Принят план обороны страны на случай войны, будут проведены учения...". - читаешь такую фуйню и диву даёшься. Какие однако конченные долбое... во власти...
16.10.2021 10:21 Ответить
Ух ты...раньше все это называли страшилками от Пороха "Путин нападет", и тут сами вдруг...
16.10.2021 11:40 Ответить
План планом, а військовим платити треба.
16.10.2021 11:55 Ответить
На случай войны?!?! 😯
Скажите этому ветеинару что война с Парашей уже идет с 2014 годаа то этот идиет не в курсе.
16.10.2021 12:34 Ответить
Війна йде без перериву 8 років, а вони розроблять план на випадок війни.

"Война в головах, у меня в голове война уже закончилась" - Зеленский В.А
17.10.2021 02:15 Ответить
Лучше пусть покажет как стырить деньги у офшоры во время войны . Как нам бы 40 млн долларов в армию влить ? Такой пи...дар патриот !!!
17.10.2021 04:21 Ответить
 
 