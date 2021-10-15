Принят план обороны страны на случай войны, будут проведены учения, - Данилов

План рассчитан на применение в случае военных действий.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, документ касается органов центральной власти, всех органов местной власти, закона о территориальной обороне.

"Впервые за 30 лет он появился. Над планом работали два года по заданию президента Украины. Он является очень обоснованным документом. Он был в единственном экземпляре на столе президента. Он является полностью секретным и над ним работали специалисты", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что этот план определяет взаимодействие всех органов власти.

Читайте: СНБО утвердил План обороны Украины, - Данилов

"Это все будет работать вместе. Президент поручил провести большие учения, но это (действие плана. - Ред.) будет происходить во время, когда у нас будет военная ситуация. Там и кибербезопасность. Но документ совершенно секретный. Два года работали профессиональные люди над этим документом", - рассказал Данилов.