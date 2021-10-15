Россия развернула 39 потенциальных носителей ядерного оружия в оккупированном Крыму, - делегация Украины

Россия развернула на территории временно оккупированного Крыма 39 потенциальных носителей ядерного оружия, и очень вероятно появление на полуострове новых средств доставки ядерных боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила в пятницу в Вене делегация Украины во время 6-й обзорной конференции по рассмотрению Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

"В оккупированном Крыму было развернуто 39 средств, которые могут использоваться как носители ядерного оружия", - заявила украинская делегация.

Морская составляющая включает: один ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", три фрегата "Проект 11356", четыре ракетных катера "Проект 1241.1", четыре малых ракетных корабля "Проект 21631", два корабля на воздушной подушке "Проект 1239", шесть дизельных подводных лодок "Проект" 636,3". Воздушная составляющая насчитывает 18 фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В сухопутной составляющей - один береговой стационарный ракетный комплекс "Утес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ООН: Россия продолжает милитаризировать Крым, ее действия противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия

Кроме того, в рамках дальнейшего развертывания новых подразделений и перевооружение уже существующих, "очень вероятно" появление новых носителей ядерного оружия. "Истребители средней дальности Су-34 могут заменить фронтовые бомбардировщики Су-24М, а мобильный баллистический ракетный комплекс малой дальности "Искандер-М" может быть передислоцирован с материковой части России", - заявили в украинском миссии.

Кроме того, в зависимости от ситуации, крымская группа сил может быть усилена дальними бомбардировщиками Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ, могут быть передислоцированы на временно оккупированную территорию АР Крым с материковой части России.

Также делегация Украины сообщила, что Россия продолжает работать над возможным восстановлением военной инфраструктуры для хранения ядерного оружия в Крыму, в частности, бывшей центральной базы хранения ядерных боеприпасов "Феодосия-13" (поселок Краснокаменка, 30 км к юго-западу от Феодосии). На территории этого объекта "принят комплекс мер по частичному восстановлению его функционирования".

Украинская делегация подчеркнула, что российская военная агрессия против Украины и Грузии, масштабная милитаризация временно оккупированного Крымского полуострова, включая концентрацию большого количества ударного и наступательного вооружения и высокомобильных сил, "дискредитировали и уничтожили само понятие "флангового" ограничения и "фланговой" зоны в понимании Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

Также читайте: Россия превращает Крым в ядерный отстойник, - глава ГУР МО Буданов

"С момента незаконной оккупации Крыма Россия сосредоточила большое количество вооружения и военнослужащих в украинской "фланговой" зоне, которая должна быть зоной с пониженным уровнем вооружения и военной техники, как это определено Договором об обычных вооруженных силах в Европе", - подчеркнула делегация Украина.