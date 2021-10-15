РУС
Россия развернула 39 потенциальных носителей ядерного оружия в оккупированном Крыму, - делегация Украины

Россия развернула 39 потенциальных носителей ядерного оружия в оккупированном Крыму, - делегация Украины

Россия развернула на территории временно оккупированного Крыма 39 потенциальных носителей ядерного оружия, и очень вероятно появление на полуострове новых средств доставки ядерных боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила в пятницу в Вене делегация Украины во время 6-й обзорной конференции по рассмотрению Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

"В оккупированном Крыму было развернуто 39 средств, которые могут использоваться как носители ядерного оружия", - заявила украинская делегация.

Морская составляющая включает: один ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант", три фрегата "Проект 11356", четыре ракетных катера "Проект 1241.1", четыре малых ракетных корабля "Проект 21631", два корабля на воздушной подушке "Проект 1239", шесть дизельных подводных лодок "Проект" 636,3". Воздушная составляющая насчитывает 18 фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В сухопутной составляющей - один береговой стационарный ракетный комплекс "Утес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ООН: Россия продолжает милитаризировать Крым, ее действия противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия

Кроме того, в рамках дальнейшего развертывания новых подразделений и перевооружение уже существующих, "очень вероятно" появление новых носителей ядерного оружия. "Истребители средней дальности Су-34 могут заменить фронтовые бомбардировщики Су-24М, а мобильный баллистический ракетный комплекс малой дальности "Искандер-М" может быть передислоцирован с материковой части России", - заявили в украинском миссии.

Кроме того, в зависимости от ситуации, крымская группа сил может быть усилена дальними бомбардировщиками Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ, могут быть передислоцированы на временно оккупированную территорию АР Крым с материковой части России.

Также делегация Украины сообщила, что Россия продолжает работать над возможным восстановлением военной инфраструктуры для хранения ядерного оружия в Крыму, в частности, бывшей центральной базы хранения ядерных боеприпасов "Феодосия-13" (поселок Краснокаменка, 30 км к юго-западу от Феодосии). На территории этого объекта "принят комплекс мер по частичному восстановлению его функционирования".

Украинская делегация подчеркнула, что российская военная агрессия против Украины и Грузии, масштабная милитаризация временно оккупированного Крымского полуострова, включая концентрацию большого количества ударного и наступательного вооружения и высокомобильных сил, "дискредитировали и уничтожили само понятие "флангового" ограничения и "фланговой" зоны в понимании Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

Также читайте: Россия превращает Крым в ядерный отстойник, - глава ГУР МО Буданов

"С момента незаконной оккупации Крыма Россия сосредоточила большое количество вооружения и военнослужащих в украинской "фланговой" зоне, которая должна быть зоной с пониженным уровнем вооружения и военной техники, как это определено Договором об обычных вооруженных силах в Европе", - подчеркнула делегация Украина.

Крым (26451) россия (96899) ядерное оружие (1386)
+3
Сразу видно, что ты не в теме, запад даже от азиатских мигрантов отбиться не может, ожирел и пребывает в прострации, верхушка РФ с ними в полной гармонии, а все эти сказки от Скабеевой и Соловьева про глобальное противостояние, только для нищих кацапских пенсов- маразматов, что бы выборы изображали и не гундели…
15.10.2021 23:40 Ответить
+3
Україна має заявити про фактичне призупинення безядерного статусу України через розміщення окупантом росією ядерної зброї в Криму на території України! І почати розробку ядерної зброї та засобів їх доставки - ракет середньої та великої дальності!
16.10.2021 00:05 Ответить
+3
Маю що до цього великі сумніви. По перше в Турції 176 мільйонів населення і доступ до технологій НАТО (проти реальних 89-92 мільйоів в РФ). Турція активно розробляє ******* зброю в той час як в ********** "смокчуть лапу" і дрочать на всемогутній "ядєрний пєпєл", що вже призвело до відставання від Заходу на 30 років мінімум а в деяких галузях на 50 і навіть 70 років...
16.10.2021 01:30 Ответить
И что? Думаете дети и внуки кремлевцев живут на западе, что бы они туда ядерными ракетами стреляли?
15.10.2021 23:21 Ответить
Они никогда не начнут с Западом ядерную войну первыми. Но будьте уверены - не моргнув глазом ответят на первый удар не смотря на детей и внуков. Просто приказ будет от тех и тем, кто там детей не иеет.
15.10.2021 23:24 Ответить
Запад по вам пулять и не собирался, им жизнь не надоела. И кто там приказы отдавать собрался, кооператив озеро? Скажи ещё У Зюганова голос прорезался, или Навальный завтра из тюрьмы выйдет и пульнет. А в остальном РФ это стана рабов, их дело молчать в тряпочку…
15.10.2021 23:31 Ответить
Запад тут же уничтожит рф как только представится хоть какая-то возможность.
15.10.2021 23:32 Ответить
Значит мы обречены.
15.10.2021 23:45 Ответить
Что значит обречены, каждый «страдает» в меру своего невежества, а цикл действительно закончился, но за ним будет следующий. Человек - вечное , энергетическое существо…
15.10.2021 23:48 Ответить
"верхушка РФ с ними в полной гармонии" твои слова?
15.10.2021 23:51 Ответить
Мои, а кто столько денег вкладывает в западную экономику? Правильно, РФ. В чем проблема
15.10.2021 23:56 Ответить
Для нас именно в этом - "верхушка РФ с ними в полной гармонии".
15.10.2021 23:57 Ответить
Навіщо про це оголошувати? Зробити і поставити перед здійсненим фактом.
16.10.2021 01:25 Ответить
с точки зрения логики и международного прва будапештский МЕМОРАНДУМ с типа гарантиями Украине есть мировое кидалово афера а по сути права НИЧТОЖНОЕ и неисполнимое Меморандум это объявление --о намерениях и планах.... А Кравчук и Кучма восприняли промокашку в реальность-- отдав ДАРОМ ЯО без компенсации денег- порядка 200 млрд долларов США на то момент- как сказал сам Кравчук ( сегодня сумма в 2-3 раза выше) в ценах.... и никто, повторяю, никто из власти Украины... до сих пор не требует компенсаций.... одна Британия въехала в тему и начала частично компенсировать кое что -напрмиер строительсттво новых военных судов и 2 военно морских баз- из пакета компенсаций- которые обязательно будут востребованы Украиной.....и США с Айленждами также подтянулись и начали передавать кое какое оружие и не даром-- все это будет рано или поздно оформлено договорами и через Евросоюз и НАТО и Госдеп и может даже и ООН проведено...ладно мы сделали то что сделали- но кидать нас это западло...так что вопрос без-ядерного статуса Украины должен вернутсья в правовое поле и нормально в международном праве быть оформлен- а если ЕС НАТО США и Британияс Россией желают не платить и уничтожить как факт государство Украина?!- тогда мы реально бессильны.... те долги между нами и МВФ давно могли быть списаны и зачтены в сумму за /ЯО/ которое Украина добровольно сняла с дежурства и отдала... однако и на эту тему никакой темы и вопросов от нашей власти нет--невзирая на фамилии правителей... уверен на 10000% что стань Украина Федерельным Округом России --мечта Путина и Януковича....то Путин и Москва с Британии и США выбивали бы ногами компенсации-- но не Украине-- а себе родимым--прикрывшим этим фактом-- а мы молчим и утираемся...к стыдуц и содалению а сегодня вообще ПОЗОР Зеленскому бы поднять вопрос а где братва компенсации Украине самолетытанки вертолеты корабли ракеты пушки технологиит за то что мы Канаде всей 100% и 90% США до Мексики чуточку не донянулись наши ракеты с украины... далив ам спокойно жить спать жрать и заниматсья мастурбьацией мозга??!! где бабки то байден где бабки то путин где бабки то Джнонсон и где все остальнео???? вот чем мог Зеоенский вполне обоснованго потразать мозг всем этим политикам помните Мистраль почему его не предали даром в счет ЯО уцкраине сегодня быв Черном море был бы вовосе иной расклад почему нам не предать пару штук 5-8 подводнызх дизельных пусть и б-у лодок для путина свечку в астрал самое оно способное если надро нести ЛЮБОЙ ЗАРЯД что такое в чем проблема???!! почему дос их пор в Украине не развернули крыло самолетов Ф15 и Ф 16 и штурмовиков А10 и А 35??!! в чем проблема то по 15 самолетов каждой модели и все Москква бы источала вопли на потолок...увидя такие самолеты с символикой Украины??!! почему бы енам не передать пару десятков Гуркулесов 130 вооруженных ракетами и пушками те еще страшные убийцы в фронтовой зоне.... почему нам не передать ударные вертолеты Аппачи и десатные вертушки.. одни сплошные почему...морская авиация где противокарабельные вершутки и самолеты и самолеты противолодочной борьбы??! в чем проблема то??!!
16.10.2021 09:34 Ответить
Українці зробили свій вибір проголосувавши за комуніста-інтернаціоналіста і жида по матері Кравчука а не за українського націоналіста Чорновола. Тому і отримали "гешефт". І сьогодні отримують в десятикратно при ЗЕгенераті. І хто ж нам винний що ми самі обираємо лайно а потім опиняємось в лайні? А що може бути інакше? Всюди в світі прагнуть обирати "своїх" а з "своїх" найкліпших. Але у нас "свій шлях" - обираємо чужих жидів та ще й найгірших з них... (жидів в Україні лишилось 43 000 а етнічних українців 36 600 000 )...
16.10.2021 13:47 Ответить
согласен ....много вопросов.... почему "обиженый нарид" захватывая власть- продолжает во всем обвинять иных ? вот в чем вопрос -причем "шобла клоунов" наглеет и наглеет... уже Рада вся иудейская на 80% если не больше, они же КМУ на 70% как в Синагоге, и Президент на 100% ихнего стойла клоун- будет.... а нет наглея эти субботние продолжают вредить- устраивать- геноцид /этноцид /Холокост для украинцев и славян/ голодоморы/ холодоморы/ тарифные концлагеря/ ..доколе и не провторитсья ли в Украине Холокост № 2 в худшем для иудеев варианте????!!!
16.10.2021 14:11 Ответить
Холокост у нас не повториться. Українці найтолерантніша нація в Європі - у нас найнижчий рівень антисемітизму - всього 5%. У Франції, наприклад, після Саркозі вже 24% і ріст призвів до того що жиди масово тікають з Франції. Їх просто дубасять на вулицях вдячні громадяни... Думаю після Зєлєнського рівень антисемітизму зросте значно, але "наші" вчасно втечуть... Мені особисто все рівно чи повбивають корумповане гівно чи воно втече. Головне щоб "чужих" корумпованих мерзотників стало в Україні менше а з "своїми" розбиратися набагато легше - ніхто з українських тварюк не буде волати про "антісємітізм" і "ксєнофобію"...
16.10.2021 14:26 Ответить
лол. именно первыми и начнут. лозунги ***** возможно немного подзабылись - посмотрите 14й год. а вообще война уже давно началась и начали ее кацапы в качестве ядерной страны-гаранта и т.п. применение яо исключительно дело времени. а поскольку холопов не считают, а людей, детей и внуков как мы прекрасно видели по Беслану, Чечне, норд-осту и т.п. тоже относят к холопам то в принципе никаких барьеров нет.
16.10.2021 00:07 Ответить
Не начнут. У них нет сил победить, даже при удачном первом на 100% обезоруживающем ударе (что само по себе невероятно). У НАТО такой шанс есть, но череватый большими жертвами, поэтому они тоже не будут.
16.10.2021 00:11 Ответить
а кто сказал что сразу на Вашингтон будут пулять? это же последний аккорд.
16.10.2021 00:18 Ответить
А куда сначала пульнут?
16.10.2021 00:20 Ответить
ну это знает только ВВХ. также как с боингом - чем ему голландцы насолили хз, может разрез глаз какой, или просто люди хорошие.
16.10.2021 00:25 Ответить
Речь в основном идет о Калибрах а тогда их там не было, ими позже стали флот вооружать, авиации такой тоже там не было.
15.10.2021 23:28 Ответить
Всё там было. И не в "калибрах" дело. "Вулканы" на "Москве" (я знал её ещё "Славой" тоже с ядерными боеголовками. Иначе ПРО авианосного ордера не пробить.
15.10.2021 23:31 Ответить
Вулкан это фигня, противокорабельная, особой угрозы она не несет.
15.10.2021 23:39 Ответить
о как...
15.10.2021 23:44 Ответить
Разговоры о потенциальных носителях ниочем, нужны факты реального присутствия ЯО.
15.10.2021 23:24 Ответить
А у моей соседки кот пропал, паника и вопли на всю округу. Однако сеё не означвает, что весь дом после этого рухнет до основания. Да всё же кота жаль.
15.10.2021 23:33 Ответить
В своё время Пентагон разработал план, по которому раша путем нанесения всего 8 ядерных ударов средней мощности со стороны США будет повергнута в экономический хаос.
15.10.2021 23:38 Ответить
Этот план учитывал ответный удар?
15.10.2021 23:45 Ответить
Ага, типа пустили 8 бомб и наслаждаются экономическим кризисом и никакой ответки.))
15.10.2021 23:48 Ответить
Не знаю, читал только то, что определены 8 точек нанесения ударов при количестве жертв 1 млн и полном экономическом крахе раши.
16.10.2021 00:07 Ответить
Ясно.
16.10.2021 00:11 Ответить
и когда был разработан этот план? не в 1946 году случайно, когда у совка еще не было ЯО?
16.10.2021 00:48 Ответить
Вопросом на вопрос: И кто вам доктор?
16.10.2021 06:06 Ответить
Про російсько - турецьку війну говорили ще років десять тому. Так що не переживайте, але Криму (схоже) буде кердик !!
15.10.2021 23:56 Ответить
Турция даже близко не соперник рф ни в одной сфере.
16.10.2021 00:00 Ответить
Я полагаюсь на англоязычную википедию в области соотношения флотов или ВВС стран, а не на фантазии про 176 миллионов турков и их выдуманное превосходство в технологиях.
16.10.2021 01:48 Ответить
А Ви спробуйте порівняти "розвиток" з "деградацією". ********* це минуле яке в агонії ніколи не усвідомить власну приреченність .
16.10.2021 02:24 Ответить
Может я чего-то не знаю из последних успехов турков в высоких технологиях, но вроде это они закупают в ********** АЭС и ПВО, а не наоборот.
16.10.2021 02:57 Ответить
Я купую в інтернеті хімікати а в супермакеті цукор та дріжджі і роблю горілку найвищої якості в світі. Тільки для домашнього вжитку. Навіть шведський "Абсолют" відпочиває, бо вони не вважають потрібним довести очистку від оцтової кислоти до потрібного рівня... Турки теж купують компоненти а от що буде на виході кацапи дізнаються в випадку військового протистояння. Вірмени озброєні кацапською зброєю вже дізнались...
16.10.2021 05:12 Ответить
Японці в ссср теж купували Белази замість металобрухта ((:
19.10.2021 09:58 Ответить
Немає різниці де воно стоїть.Нам потрібні хоча би звичайні ракети,щоб москалів стримати.Решта,то балачки.
15.10.2021 23:58 Ответить
ЯО было в Крыму всегда... просто сейчас его стало больше, это напрягает, но это не катастрофично... с рф воюют на поле экономики, науки и образования, медицины... например, в рф не могут создать свой мобильный телефон, для всех очевидно не состоятельность роскосмоса, в ближайшие пять лет Запад пересядет на электромобили
16.10.2021 00:06 Ответить
электромобили это беда. если проблемы с батареями будут, то через 7 лет ни одна тачка не выползет из гаража. А я старый дизель залью самодельной солярой и поеду.
16.10.2021 00:09 Ответить
За 5 лет это не реально, и за 10 тоже. Неужели Вы не понимаете?
16.10.2021 00:13 Ответить
Иметь и применить это разные вещи. Применение это ящик пандоры, поэтому первым его не применят даже при нападении на них.
16.10.2021 00:07 Ответить
это раньше нужно было набрать пару сотен тысяч\миллионов идиотов вталдычить им идею фашизма и коммунизма и кинуть на амбразуры. сейчас достаточно пары тысяч, учитывая технику. а на кацапстане явно больше на порядок. и оружейного говна куча. и решает один человек. запад - да, консенсусы, поговорить, продать, купить, туда сюда на "ответку" с год пройдет только так. учитывая что никто не захочет брать на себя ответственность. даже сраная лига наций кацапстан вытурила, а оон(у) - норм, все как надо.
16.10.2021 00:16 Ответить
Ядерное оружие уходит на второй план. Вперед выходит биологическое. Оно уже делает свое дело.
15 ядерных реакторов, 15 биолабораторий и нестабильная обстановка, вот на мой взгляд, что должно беспокоить общественность.

Если не прав, то поправьте...
16.10.2021 00:23 Ответить
военно камические силы кацапии очень баяцца таво
что ваенные спутники США летают немножко выше их и уничтожат всё что знают, что шевелицца и всё что найдут-
после первого же ядерного пука из кремлёвскага мавзолейного бункера. тчк
фуйло как токо усираецца сразу снимает пару мультиков - пугалок для США
так шо - ждём видосики от лаптей, их уже монтируют
16.10.2021 00:25 Ответить
Сумно що ми не може застосувати проти цього кривавого загарбника паРаші свої - найпотужніші і самі важкі донині в світі ракети «Сатана» дальністю польоту до -16 000 км. І шкода що ми не відновлюємо добровільно втрачене своє виробництво збагаченого урану. Треба негайно відродити свій необдумано загублений колишній статус Великої Ядерної Держави. Тоді б і лукава хітрожопа Європа заметушилася, та і всі країни в світі моментально сполошилися і згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті, і більший в десятки разів який зараз в КНДР.
А наш лютий кривавий ворог окупант української землі проклята фашистська паРаша, вона б перша притом відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа личакова ********* тоді б враз пригадала що це вона перша злочинно порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території Криму і Донбассу, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї. А як негайно визволити свою рідну українську землю Криму і Донбасу окуповану цією проклятою паРашєю без свого втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, і через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
16.10.2021 06:38 Ответить
 
 