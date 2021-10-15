Услуги для ветеранов появятся в следующем году в приложении "Дія", - глава Минцифры Федоров

Сервисы для ветеранов Украины станут доступны в приложении "Дія" в 2022 году.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Минцифры работает над запуском совместно с Министерством по делам ветеранов.

"На портале "Дія ветеранам", в отношении которых имеются сведения в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах. Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16. Это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и позволит ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в "Дії", - указал Федоров.

Он подчеркнул, что в Украине сейчас более 400 тыс. участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств - примерно 1,2 миллиона.