РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8990 посетителей онлайн
Новости
1 128 6

Услуги для ветеранов появятся в следующем году в приложении "Дія", - глава Минцифры Федоров

Услуги для ветеранов появятся в следующем году в приложении

Сервисы для ветеранов Украины станут доступны в приложении "Дія" в 2022 году.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Минцифры работает над запуском совместно с Министерством по делам ветеранов.

"На портале "Дія ветеранам", в отношении которых имеются сведения в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах. Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16. Это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и позволит ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в "Дії", - указал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два года на разработку и модернизацию "Дії" потратили 76 млн грн, - СМИ

Он подчеркнул, что в Украине сейчас более 400 тыс. участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участников боевых действий на территориях других государств - примерно 1,2 миллиона.

Услуги для ветеранов появятся в следующем году в приложении Дія, - глава Минцифры Федоров 01

Автор: 

ветераны (1131) Федоров Михаил (526) Дія (432)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Федоров, ты редкий мудак, ты доведи до ума то, что уже есть в ДИЕ, а оно новое водит, до ума старое не доведя.
показать весь комментарий
16.10.2021 00:38 Ответить
Собственно учасникам бойових дій так и не вьіделеньі обещанньіе земельньіе участки, нарушается суспільній договор между государством и ветеранами
показать весь комментарий
16.10.2021 05:21 Ответить
Настоящие участники боевых действий получили свой статус в 2014-2015 годах и землю уже давно оформили. Дальше - туристы/заробитчане. Из этих 400000 тысяч - минимум половины нужно лишить льгот.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:48 Ответить
Та да в 2014-2015 на войне гибли настояще ветераньі, а после 2015 - гибнут игрушечньіе, в армии сейчас зарплатьі на треть меньше средней по Украине поєтому врядли военньіх можно назвать - заробітчанами.
показать весь комментарий
17.10.2021 03:41 Ответить
Какой процент из УБД действительно были на 0 и рисковали жизнью? какой процент сейчас?
показать весь комментарий
17.10.2021 23:33 Ответить
Мудаки , не могли зробити , щоб сертифікати з бази зразу в вашу дію попадали ? Що , бігти отримувати біометричний для цього ? За що не візьмуться - дебілізм . І сама дія оновлюється вже разів 100 . Для чого ?
показать весь комментарий
25.10.2021 14:38 Ответить
 
 