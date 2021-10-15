Коболев: Может случиться так, что мы не сможем купить газ в Европе

Путин сознательно ограничивает объемы газа, которые Россия продает в Европу. Поэтому, когда зимой Украина захочет купить у европейцев газ, его может просто не быть.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014-2021), сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия проводит такую ​​спецоперацию на европейском рынке газа - она ​​называется "мы сушим европейский рынок". То есть, они уменьшают возможность европейского рынка получать любой газ и перепродавать его нам. Это очень важное отличие от 14-го, 15-го, 16 лет. Потому что может случиться так, что, когда зимой мы захотим покупать газ в Европе, его там банально не будет. Или нам его не продадут", - сказал Коболев.

Он добавил, что мир сейчас находится в глобальном экономическом кризисе, а Путин "почувствовал вкус или запах крови".

