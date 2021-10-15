Коболев: Может случиться так, что мы не сможем купить газ в Европе
Путин сознательно ограничивает объемы газа, которые Россия продает в Европу. Поэтому, когда зимой Украина захочет купить у европейцев газ, его может просто не быть.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014-2021), сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия проводит такую спецоперацию на европейском рынке газа - она называется "мы сушим европейский рынок". То есть, они уменьшают возможность европейского рынка получать любой газ и перепродавать его нам. Это очень важное отличие от 14-го, 15-го, 16 лет. Потому что может случиться так, что, когда зимой мы захотим покупать газ в Европе, его там банально не будет. Или нам его не продадут", - сказал Коболев.
Он добавил, что мир сейчас находится в глобальном экономическом кризисе, а Путин "почувствовал вкус или запах крови".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом, с нежеланием считаться с интересами Украины". А тут еще внутренняя нестабильность...
Коболев говорит про риски, а риски это определенная вероятность того что событие приизойдет. Не в этом году, так в следующем дожмут.
Умиляют своими рассуждениями лохи, говорящие о собственной добыче.
Ну начните добычу газа, найдите инвестиции, оборудование, технологии и специалистов, просчитай рентабельность. А мы посмотрим. Короче, это дело не одног года.
Кротяра обломис там где запахло - уже очередь с корзиной, картонкой и побирушками, такими как ты и твоя управленческая структура нафтогаза.
Нужно навести порядок на газовом рынке Украины и тогда и с коррупцией разберемся и газа будет всем хватать и по ценам Украины для украинцев под их зарплаты.
А сейчас нас кто то явно обворовывает и дурит!