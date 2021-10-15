РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9211 посетитель онлайн
Новости
22 607 211

Коболев: Может случиться так, что мы не сможем купить газ в Европе

Коболев: Может случиться так, что мы не сможем купить газ в Европе

Путин сознательно ограничивает объемы газа, которые Россия продает в Европу. Поэтому, когда зимой Украина захочет купить у европейцев газ, его может просто не быть.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014-2021), сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия проводит такую ​​спецоперацию на европейском рынке газа - она ​​называется "мы сушим европейский рынок". То есть, они уменьшают возможность европейского рынка получать любой газ и перепродавать его нам. Это очень важное отличие от 14-го, 15-го, 16 лет. Потому что может случиться так, что, когда зимой мы захотим покупать газ в Европе, его там банально не будет. Или нам его не продадут", - сказал Коболев.

Он добавил, что мир сейчас находится в глобальном экономическом кризисе, а Путин "почувствовал вкус или запах крови".

Также читайте: Витренко: Газа на зиму хватит, цена расти не будет

Автор: 

Газ (10251) россия (96899) шоу Шустера (315) Коболев Андрей (459) отопительный сезон (532)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Добычу увеличивай придурок а не рыдай о нехватке газа в ЕС.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:50 Ответить
+17
А что вы делали летом при минимальных ценах на газ? Правильно -- Зеля бабло на дорогах пилил.
показать весь комментарий
15.10.2021 23:55 Ответить
+11
А кто говорил, что будет легко? А , было дело, Голобородько обещал, и ему поверили, так кто вам доктор? Глупость - большей грех, придётся отрабатывать. Но все получится, все пройдут свои уроки, лет так через 2000…
показать весь комментарий
15.10.2021 23:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Запад далеко не инфантильный, а циничный и прагматичный. Это Украина живет в выдуманном детском мире, выдуманном для них другими.
показать весь комментарий
16.10.2021 06:42 Ответить
Мы сейчас зашли в серьезную зону риска, и мы не имеем поддержки одного из крупнейших партнеров - то есть, Белого дома или США, которая была в 2014-2017 гг",

"Мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом, с нежеланием считаться с интересами Украины". А тут еще внутренняя нестабильность...
показать весь комментарий
16.10.2021 07:21 Ответить
Ця влада антинародна яка думає лише про себе. Таке відчуття що Зебанда збирається тікати при початку бойових дій.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:15 Ответить
Есть такой показатель "энергоэффективность экономики". Рассчитывается он в граммах условного топлива (или в нефтяном эквиваленте) на доллар ВВП. Так вот, в Украине энергоэффективность экономики в 2,5 раза ниже, чем в Германии и на треть ниже, чем в Беларуси. Если бы в Украине энергоэффективность экономики была хотя бы такой же, как у "колхозника" Лукашенко, то вам ни на хрен был бы не нужен этот вонючий москальский газ!
показать весь комментарий
16.10.2021 09:36 Ответить
Сколько набежало тролей, у которых в методичке забыли написать что коболев уже не при делах благодаря тупоголовому Зе.
Коболев говорит про риски, а риски это определенная вероятность того что событие приизойдет. Не в этом году, так в следующем дожмут.
Умиляют своими рассуждениями лохи, говорящие о собственной добыче.
Ну начните добычу газа, найдите инвестиции, оборудование, технологии и специалистов, просчитай рентабельность. А мы посмотрим. Короче, это дело не одног года.
показать весь комментарий
16.10.2021 10:02 Ответить
Будем покупать по 2500 евро?
показать весь комментарий
16.10.2021 10:18 Ответить
Коооболев? Оооо, Коооболев. А шо дета бабосами запахло, че Коболев выполз? Эта кротяра выползает, только когда бабосами пахнет..
Кротяра обломис там где запахло - уже очередь с корзиной, картонкой и побирушками, такими как ты и твоя управленческая структура нафтогаза.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:51 Ответить
Главное, чтоб СП2 не работал, а газ дело десятое...
показать весь комментарий
16.10.2021 14:40 Ответить
Как неожиданно? А типа год назад никто даже не догадывался, что так будет.
Нужно навести порядок на газовом рынке Украины и тогда и с коррупцией разберемся и газа будет всем хватать и по ценам Украины для украинцев под их зарплаты.
А сейчас нас кто то явно обворовывает и дурит!
показать весь комментарий
18.10.2021 11:10 Ответить
Страница 3 из 3
 
 