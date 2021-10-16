РУС
Новости
2 323 15

Данилов о борьбе с контрабандой: На 47 млрд грн выросли поступления в бюджет, но не все подсанкционные лица прекратили деятельность

В сфере борьбы с контрабандой на таможне есть сдвиги, на 47 млрд гривен выросли поступления в бюджет, однако не все подсанкционные лица уже прекратили свою деятельность.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания СНБО 15 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этой сфере есть определенные сдвиги. На 47 млрд были увеличены поступления в бюджет, но по имеющейся информации, на сегодняшний день в соответствующих органах, мы можем сказать, что такое явление и люди, которые у нас под санкциями, к сожалению, они еще не прекратили окончательно свою деятельность", - сказал Данилов.

По его словам, на нынешнем заседании СНБО, в частности, присутствовало руководство Одесской таможни, одесского СБУ и представители МВД в области.

Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста.

В то же время секретарь СНБО проинформировал, что президент предложил, чтобы в начале следующей недели руководитель таможни, министр финансов, председатель СБУ и соответствующие органы еще раз собрались для выяснения "вопроса, касающегося усиления кадрового обеспечения на нашей таможне".

Данилов Алексей (1066) контрабанда (2412) санкции (11761) СНБО (4462)
Топ комментарии
+5
Где эти 47 миллиардов?

В бюджете постоянно растущая дыра. Зеленые ляди рассказывают, как все растет и колосится, но дыра в бюджете почему-то продолжает расти.
16.10.2021 02:24 Ответить
+4
если подсанкционные контрабандисты продолжают свою деятельность-
значит санкции -фейковые
Так же как фейковый типа "закон об олигархах"
(5 квартал в жизнь
16.10.2021 06:11 Ответить
+2
Душили-душили, душили-душили....

16.10.2021 00:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
16.10.2021 00:28 Ответить
16.10.2021 00:31 Ответить
Тобто, вони мали за власним бажанням припинити? )))))
16.10.2021 00:33 Ответить
Так, санкции - принуждение, а не приговор.
16.10.2021 00:35 Ответить
Трос під авантюристом-еквілібристом почав критично тріщати над прірвою...

1) ЗЕ і його владний "оркестр", з іманентним йому великим крадівництвом, Західні країни вневдовзі переведуть з "оранжевої зони інфікованості" корупцією - в "червону зону"... Йому (а не Україні) вже серйозно загрожує "локдаун"...

2) ЗЕ, як основоположник і організатор "великого крадівництва", з його естрадно-спортивним шахрайством, неграмотними управлінськими кульбітами - вже досить надоїв... навіть частині його ляльководів - любителів президентської екзотики... Вони, з часом, також приєднаються до похоронної команди банкрута ЗЕ, як президента...

3) Народ України вкрай незадоволений "зрєліщами", репресіями, податковим "пресом"... замість "хліба насущного" і свободи... Дійова і основна частина Армії, і патріотична частина правоохоронців вже давно зачекалися команди на штурм "лігва ворога"...

Тобто, всі три вищезгадані "компоненти" минулої тріумфальної підтримки ЗЕ-банди наближаються до "точки кипіння".

"ВИБУХ" НЕ ЗА ГОРАМИ...
16.10.2021 13:41 Ответить
Данилов про нового члена СНБО - Руслана Стефанчука:
"Член, как член, всё хорошо".

16.10.2021 01:04 Ответить
16.10.2021 02:24 Ответить
Отсталось найти то место в котором спрятаны в бюджете эти миллиарды. Может тогда заплатят военным задалженности
16.10.2021 07:54 Ответить
президент запропонував, щоб на початку наступного тижня керівник митниці, міністр фінансів, голова СБУ та відповідні органи ще раз зібралися для з'ясування "питання, що стосується посилення кадрового забезпечення на нашій митниці". Джерело:

переклад із Зе!Беніного: після того, як ми проаналізували, що більше українофобських, завезених кацапів та жидви, щоб щось очолювати катастрофічно бракує- пропихаємо щирообрізаних, що змінили прізвища: Шевченко Кирило Євгенович

16.10.2021 14:59 Ответить
16.10.2021 06:11 Ответить
...видные люди говорят : дырка от бублика попала в казну от антиконтрабандистов ...это ИХ улов!
16.10.2021 06:59 Ответить
Опять показуха. По всему городу как продавались, так и продаются контрабандные сигареты (в 2 - 2.5 раза дешевле, чем официально). Никто их не трогает. Бывают, правда, рейды ментов, но все продавцы таких сигарет заранее об этом от куда-то знают, и через 20-30 минут после рейда снова на месте. Вот ткая "борьба" с контрабандой.
16.10.2021 09:29 Ответить
В Україні зафіксовано рекордний рівень нелегального ринку цігарок - 15,9 відсотків. Це відбуоось після того, як слуги підвищили податки до такого рівня, що конрабанда та контрафак стали мегаприбутковими...
На наступний рік, за підвищення акцизів на 20 відсотків заплановане зниження податкових надходжень, до бюджету на 5,4 відсотка...
(з фісбуку Б.Берези)
Такі от «фахівці» зелені...
16.10.2021 11:06 Ответить
 
 