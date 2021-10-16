Данилов о борьбе с контрабандой: На 47 млрд грн выросли поступления в бюджет, но не все подсанкционные лица прекратили деятельность

В сфере борьбы с контрабандой на таможне есть сдвиги, на 47 млрд гривен выросли поступления в бюджет, однако не все подсанкционные лица уже прекратили свою деятельность.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания СНБО 15 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этой сфере есть определенные сдвиги. На 47 млрд были увеличены поступления в бюджет, но по имеющейся информации, на сегодняшний день в соответствующих органах, мы можем сказать, что такое явление и люди, которые у нас под санкциями, к сожалению, они еще не прекратили окончательно свою деятельность", - сказал Данилов.

По его словам, на нынешнем заседании СНБО, в частности, присутствовало руководство Одесской таможни, одесского СБУ и представители МВД в области.

В то же время секретарь СНБО проинформировал, что президент предложил, чтобы в начале следующей недели руководитель таможни, министр финансов, председатель СБУ и соответствующие органы еще раз собрались для выяснения "вопроса, касающегося усиления кадрового обеспечения на нашей таможне".