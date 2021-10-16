Данилов о борьбе с контрабандой: На 47 млрд грн выросли поступления в бюджет, но не все подсанкционные лица прекратили деятельность
В сфере борьбы с контрабандой на таможне есть сдвиги, на 47 млрд гривен выросли поступления в бюджет, однако не все подсанкционные лица уже прекратили свою деятельность.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания СНБО 15 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этой сфере есть определенные сдвиги. На 47 млрд были увеличены поступления в бюджет, но по имеющейся информации, на сегодняшний день в соответствующих органах, мы можем сказать, что такое явление и люди, которые у нас под санкциями, к сожалению, они еще не прекратили окончательно свою деятельность", - сказал Данилов.
По его словам, на нынешнем заседании СНБО, в частности, присутствовало руководство Одесской таможни, одесского СБУ и представители МВД в области.
В то же время секретарь СНБО проинформировал, что президент предложил, чтобы в начале следующей недели руководитель таможни, министр финансов, председатель СБУ и соответствующие органы еще раз собрались для выяснения "вопроса, касающегося усиления кадрового обеспечения на нашей таможне".
1) ЗЕ і його владний "оркестр", з іманентним йому великим крадівництвом, Західні країни вневдовзі переведуть з "оранжевої зони інфікованості" корупцією - в "червону зону"... Йому (а не Україні) вже серйозно загрожує "локдаун"...
2) ЗЕ, як основоположник і організатор "великого крадівництва", з його естрадно-спортивним шахрайством, неграмотними управлінськими кульбітами - вже досить надоїв... навіть частині його ляльководів - любителів президентської екзотики... Вони, з часом, також приєднаються до похоронної команди банкрута ЗЕ, як президента...
3) Народ України вкрай незадоволений "зрєліщами", репресіями, податковим "пресом"... замість "хліба насущного" і свободи... Дійова і основна частина Армії, і патріотична частина правоохоронців вже давно зачекалися команди на штурм "лігва ворога"...
Тобто, всі три вищезгадані "компоненти" минулої тріумфальної підтримки ЗЕ-банди наближаються до "точки кипіння".
"ВИБУХ" НЕ ЗА ГОРАМИ...
"Член, как член, всё хорошо".
В бюджете постоянно растущая дыра. Зеленые ляди рассказывают, как все растет и колосится, но дыра в бюджете почему-то продолжает расти.
переклад із Зе!Беніного: після того, як ми проаналізували, що більше українофобських, завезених кацапів та жидви, щоб щось очолювати катастрофічно бракує- пропихаємо щирообрізаних, що змінили прізвища: Шевченко Кирило Євгенович
значит санкции -фейковые
Так же как фейковый типа "закон об олигархах"
(5 квартал в жизнь
На наступний рік, за підвищення акцизів на 20 відсотків заплановане зниження податкових надходжень, до бюджету на 5,4 відсотка...
(з фісбуку Б.Берези)
Такі от «фахівці» зелені...