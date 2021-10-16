РУС
Польские спецслужбы: Режим Лукашенко зарабатывает от 2 до 14 тысяч долларов на каждом нелегальном мигранте

В Беларуси организован миграционный путь, а доходы достигают десятков миллионов долларов. Значительная часть средств поступает в белорусские государственные учреждения.

Об этом заявил Польскому радио представитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.

Суммы, которые платят мигранты, которые хотят через Беларусь попасть в Западную Европу, на очень высокие.

"Согласно информации, которую мы нашли, в зависимости от трассы, так называемого "пакета", мигранты платят от 2 тысяч долларов даже до 12-14 тысяч долларов за одного человека. Это деньги, которые подпитывают режим Александра Лукашенко", - уверен Жарин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может ввести пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре, - DW

По словам Станислава Жарина, финансовую пользу от взимания денег с мигрантов в Беларуси имеют, в частности, минский аэропорт и белорусские авиалинии "Белавиа", которые в результате санкций ЕС оказались на грани банкротства.

Деньги поступают и в администрацию захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

"Ведь президентская администрация контролирует туристическое бюро "Центр-курорт", то есть турбюро, которое оформляет приглашение для мигрантов, на основании которых эти люди приезжают в Беларусь", - отметил представитель министра-координатора спецслужб.

По его словам, на организации миграционного пути зарабатывают и силовые структуры. Это, в частности, Комитет белорусских пограничников, который участвует в штурме польской границы и уничтожает ограждение, установленное с польской стороны. Как утверждает собеседник "Польского радио", польза от перебрасывания мигрантов под польскую границу получает также белорусское КГБ.

Также читайте: Польша планирует строить капитальный забор на границе с Беларусью

Беларусь (7971) Лукашенко Александр (3639) мигранты (996) Польша (8611)
Баран - это ты! Все эти годы ЕС платил бабки Лукашенко за обеспечение охраны границ, а теперь, когда они его не признают и ввели санкции - прекратил.
В ответ Лукашенко сказал, что в сложившейся ситуации у него нет ни денег, ни сил (ни желания - это я) охранять европейскую границу. Если еврпоейцы этого хотят, то хай плотют!
16.10.2021 09:19 Ответить
+2
У Бацькі Лукі для польскіх спецыяльных службаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
"У руплівага гаспадара ў гаспадарцы нічога дарма не знікае і ня прастойвае без карысці. Нават з паршывай авечкі хоць клок поўсці ўзяць варта. А вам прапаную выбраць адказ сабе па гусце:
- дазвольце откушать;
- даруйце галіцца;
- накося выкусі."
16.10.2021 10:03 Ответить
+1
"Суммы, которые платят мигранты, которые хотят через Беларусь попасть в Западную Европу, на очень высокие."
Странно...
Говорили, что их туда силком под дулами автоматов загоняют...
16.10.2021 00:39 Ответить
Это уже от аэропорта по болотам к границе их гонят насильно.
А до этого, все мирно и чинно.
16.10.2021 01:58 Ответить
Садомазохизм какой-то.
16.10.2021 07:50 Ответить
"мигранты" сотрудничают с бандитским режимом, следовательно они шпионы, нужен трудовой концлагерь, пусть роют ров типа беломор канала вдоль границы
16.10.2021 00:56 Ответить
А чего не зарабатывать,если Меркель позволяет
16.10.2021 01:48 Ответить
Не Меркель "позволяет" , а Москва приказьівает. Деньги тут не главное - просто , побочньій єффект спецоперации .
16.10.2021 06:26 Ответить
Единственное что нужно для Триумфа ЗЛА,это чтобы хорошие люди ничего не делали.

Эдмунд Бэрк,британский государственный деятель
16.10.2021 06:15 Ответить
Фишка тут в другом...почему минский баран Дукашеску и идиот круглый,это не делал 3,5,10 лет назад и даже 20...,я ответ знаю...а вы?
16.10.2021 06:18 Ответить
Батька все правильно сделал.
16.10.2021 09:29 Ответить
Хрен его знает. Этим он побил горшки с ЕС навсегда. Впрочем, Лукашенко, это такой прохиндей, что не нам ему советовать.
16.10.2021 09:39 Ответить
Мигранты добровольно и легально прилетают в Минск, оттуда САМИ добровольно и легально едут в Гродно, оттуда на такси или автобусами, если группой, добираются до границы и переходят ее, а белорусские пограничники их в упор не видят, но, если что, то обратно не впускают.
Бабки за это имеют турфирмы-однодневки, имеющие негласное разрешение властей (попробовали бы они такое сотворить без этого!), кроме того, вроде бы, турфирма, ввозящая туристов в Беларусь, вносит депозит в 3000 баксов, который возвращается, когда турист выезжает из Беларуси. А если не выезжает, а выходит, то не возвращается. Но дело, конечно, не в бабках - это ответ Лукашенко Польше и Литве за санкции.
16.10.2021 09:15 Ответить
