Польские спецслужбы: Режим Лукашенко зарабатывает от 2 до 14 тысяч долларов на каждом нелегальном мигранте
В Беларуси организован миграционный путь, а доходы достигают десятков миллионов долларов. Значительная часть средств поступает в белорусские государственные учреждения.
Об этом заявил Польскому радио представитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.
Суммы, которые платят мигранты, которые хотят через Беларусь попасть в Западную Европу, на очень высокие.
"Согласно информации, которую мы нашли, в зависимости от трассы, так называемого "пакета", мигранты платят от 2 тысяч долларов даже до 12-14 тысяч долларов за одного человека. Это деньги, которые подпитывают режим Александра Лукашенко", - уверен Жарин.
По словам Станислава Жарина, финансовую пользу от взимания денег с мигрантов в Беларуси имеют, в частности, минский аэропорт и белорусские авиалинии "Белавиа", которые в результате санкций ЕС оказались на грани банкротства.
Деньги поступают и в администрацию захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.
"Ведь президентская администрация контролирует туристическое бюро "Центр-курорт", то есть турбюро, которое оформляет приглашение для мигрантов, на основании которых эти люди приезжают в Беларусь", - отметил представитель министра-координатора спецслужб.
По его словам, на организации миграционного пути зарабатывают и силовые структуры. Это, в частности, Комитет белорусских пограничников, который участвует в штурме польской границы и уничтожает ограждение, установленное с польской стороны. Как утверждает собеседник "Польского радио", польза от перебрасывания мигрантов под польскую границу получает также белорусское КГБ.
Странно...
Говорили, что их туда силком под дулами автоматов загоняют...
А до этого, все мирно и чинно.
Эдмунд Бэрк,британский государственный деятель
В ответ Лукашенко сказал, что в сложившейся ситуации у него нет ни денег, ни сил (ни желания - это я) охранять европейскую границу. Если еврпоейцы этого хотят, то хай плотют!
Бабки за это имеют турфирмы-однодневки, имеющие негласное разрешение властей (попробовали бы они такое сотворить без этого!), кроме того, вроде бы, турфирма, ввозящая туристов в Беларусь, вносит депозит в 3000 баксов, который возвращается, когда турист выезжает из Беларуси. А если не выезжает, а выходит, то не возвращается. Но дело, конечно, не в бабках - это ответ Лукашенко Польше и Литве за санкции.
"У руплівага гаспадара ў гаспадарцы нічога дарма не знікае і ня прастойвае без карысці. Нават з паршывай авечкі хоць клок поўсці ўзяць варта. А вам прапаную выбраць адказ сабе па гусце:
- дазвольце откушать;
- даруйце галіцца;
- накося выкусі."