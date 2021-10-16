Польские спецслужбы: Режим Лукашенко зарабатывает от 2 до 14 тысяч долларов на каждом нелегальном мигранте

В Беларуси организован миграционный путь, а доходы достигают десятков миллионов долларов. Значительная часть средств поступает в белорусские государственные учреждения.

Об этом заявил Польскому радио представитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.

Суммы, которые платят мигранты, которые хотят через Беларусь попасть в Западную Европу, на очень высокие.

"Согласно информации, которую мы нашли, в зависимости от трассы, так называемого "пакета", мигранты платят от 2 тысяч долларов даже до 12-14 тысяч долларов за одного человека. Это деньги, которые подпитывают режим Александра Лукашенко", - уверен Жарин.

По словам Станислава Жарина, финансовую пользу от взимания денег с мигрантов в Беларуси имеют, в частности, минский аэропорт и белорусские авиалинии "Белавиа", которые в результате санкций ЕС оказались на грани банкротства.

Деньги поступают и в администрацию захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

"Ведь президентская администрация контролирует туристическое бюро "Центр-курорт", то есть турбюро, которое оформляет приглашение для мигрантов, на основании которых эти люди приезжают в Беларусь", - отметил представитель министра-координатора спецслужб.

По его словам, на организации миграционного пути зарабатывают и силовые структуры. Это, в частности, Комитет белорусских пограничников, который участвует в штурме польской границы и уничтожает ограждение, установленное с польской стороны. Как утверждает собеседник "Польского радио", польза от перебрасывания мигрантов под польскую границу получает также белорусское КГБ.

