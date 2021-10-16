Портал с данными о владельцах лицензий на разработку недр начнет работу в ноябре, - Данилов

С 1 ноября в Украине заработает публичный портал, который будет содержать исчерпывающую информацию о владельцах всех 3044 лицензий и разрешений на разработку недр.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 октября сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, каждый украинец сможет ознакомиться с данными о владельцах лицензий и разрешений, выданных в нашей стране, и об участках, где они должны работать - на общегосударственном уровне и в разрезе каждой громады.

"Можно будет найти информацию обо всех компаниях - с кем и как они аффилированы, сколько платят налогов, когда и каким образом у них оформлены земельные участки, когда они получали те разрешения, и чем занимаются сейчас на отведенных участках", - уточнил Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны, среди прочего, заслушал информацию председателя Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха о состоянии дел в сфере недропользования и о дополнительных мерах по усилению государственного надзора в этой сфере. Данилов напомнил, что этот вопрос находится на особом контроле СНБО.

"Активно начали заниматься этим с февраля-марта. За нынешний год поступления в бюджет от использования недр вырастут минимум до 50 млрд грн (против 28,9 млрд грн в прошлом году)", - сказал секретарь СНБО.

Он также сообщил о данном СБУ и другим контролирующим структурам поручении изучить обстоятельства получения 23 компаниями разрешений на добычу углеводородов без соответствующих нормативно-правовых актов, которые бы действовали на 2018 год.

"По этим фактам открыто уголовное производство, и на следующем заседании правоохранители проинформируют членов СНБО о ходе расследования", - сказал Данилов. Секретарь СНБО также рассказал, что многие известные в Украине люди, которые в свое время понабирали разрешений на недропользование до сих пор не начали освоения месторождений, отказываются от лицензий. В качестве примера Данилов привел семью Злочевских, которая решила отказаться от двух лицензий.

