Никифоров о "нормандском формате": Из России официально оформленной готовности встречаться не поступало

Российская Федерация не демонстрирует готовность к встрече в "Нормандском формате" на уровне глав государств или министров иностранных дел.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сообщали о том, что состоялась видеоконференция отдельно между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским и затем между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. В нашей части разговора мы услышали, что все три лидера - Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон - готовы и хотят проведения встречи на высшем уровне. У Ангелы Меркель не так много времени сделать это на своем посту, но она четко выразила свое желание встретиться. Слышим заявления с российской стороны, что там такого желания нет", - отметил Никифоров.

Он напомнил, что была информация о возможной встрече на уровне министров, однако проинформировал, что "из России в Украину какой-то официально оформленной готовности встречаться хотя бы на уровне министров также не поступало".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о встрече глав МИД стран "нормандской четверки": Я готов. Пока никаких сигналов из Москвы не получали