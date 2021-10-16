РУС
Никифоров о "нормандском формате": Из России официально оформленной готовности встречаться не поступало

Никифоров о

Российская Федерация не демонстрирует готовность к встрече в "Нормандском формате" на уровне глав государств или министров иностранных дел.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сообщали о том, что состоялась видеоконференция отдельно между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским и затем между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. В нашей части разговора мы услышали, что все три лидера - Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон - готовы и хотят проведения встречи на высшем уровне. У Ангелы Меркель не так много времени сделать это на своем посту, но она четко выразила свое желание встретиться. Слышим заявления с российской стороны, что там такого желания нет", - отметил Никифоров.

Он напомнил, что была информация о возможной встрече на уровне министров, однако проинформировал, что "из России в Украину какой-то официально оформленной готовности встречаться хотя бы на уровне министров также не поступало".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о встрече глав МИД стран "нормандской четверки": Я готов. Пока никаких сигналов из Москвы не получали

россия (96899) нормандская четверка (1596) Сергей Никифоров (157)
***** ее 7 лет не поступало и не поступит...
заканчивайте тупить.
нормадский формат свое дело сделал....
а сегодня ето бесполезная гиря....
16.10.2021 01:00 Ответить
https://www.dsnews.ua/world/armyane-speli-hit-putin-h-o-na-ulicah-erevana-video-15102021-439873 https://www.dsnews.ua/world/armyane-speli-hit-putin-h-o-na-ulicah-erevana-video-15102021-439873

В Ереване 15 октября во время шествия по центру города митингующие спели хит про президента России Владимира Путина
16.10.2021 02:41 Ответить
Нормандский формат - дипломатическое средство против Кремля. Отсюда и маневрьі и желание кремлядей соскочить с него.
16.10.2021 02:42 Ответить
А кто там против кремля, Меркель с Макроном?
16.10.2021 09:26 Ответить
У Москві молоді "путінята" https://gazeta.ua/articles/world-life/_u-moskvi-zirvali-pokaz-filmu-pro-golodomor-policiya-zablokuvala-lyudej-i-viluchila-tehniku/1055864 зірвали показ фільму про Голодомор з вигуками: "Нє забудєм, нє прастім!". У Києві https://gazeta.ua/articles/life/_stolichni-shkolyari-zapustili-fleshmob-zaspivavshi-pisnyu-pro-banderu/1055724 школярі запустили флешмоб з виконанням пісні "Батько наш - Бандера, Україна - мати!".

Це надзвичайно обнадійливі сигнали в умовах такого тривалого "добросусідства" між двома народами і країнами.

Попередні століття і сьогоднішня війна дають переконливі підстави для прогнозування майбутніх відносин. Годі чекати чогось іншого, аніж те, що було. Московщина іншою не стане. Ніколи. Їхній незмінний намір - поглинути Україну. Ми ж не припинимо боротися за свою свободу.

Чим вищою буде стіна, виразнішою різниця і глибшим рів між українцями і всім російським, тим краще для України та всієї Європи.

Ми повинні стати до невпізнаваності різними. Облишити всі наші постколоніальні натяки і символи, витерти їх з нашої пам'яті начисто. Чим швидше, тим краще. - https://gazeta.ua/blog/55909/moskovschina-inshoyu-ne-stane-nikoli
16.10.2021 11:01 Ответить
 
 