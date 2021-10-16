Никифоров о "нормандском формате": Из России официально оформленной готовности встречаться не поступало
Российская Федерация не демонстрирует готовность к встрече в "Нормандском формате" на уровне глав государств или министров иностранных дел.
Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сообщали о том, что состоялась видеоконференция отдельно между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским и затем между Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. В нашей части разговора мы услышали, что все три лидера - Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон - готовы и хотят проведения встречи на высшем уровне. У Ангелы Меркель не так много времени сделать это на своем посту, но она четко выразила свое желание встретиться. Слышим заявления с российской стороны, что там такого желания нет", - отметил Никифоров.
Он напомнил, что была информация о возможной встрече на уровне министров, однако проинформировал, что "из России в Украину какой-то официально оформленной готовности встречаться хотя бы на уровне министров также не поступало".
В Ереване 15 октября во время шествия по центру города митингующие спели хит про президента России Владимира Путина
Це надзвичайно обнадійливі сигнали в умовах такого тривалого "добросусідства" між двома народами і країнами.
Попередні століття і сьогоднішня війна дають переконливі підстави для прогнозування майбутніх відносин. Годі чекати чогось іншого, аніж те, що було. Московщина іншою не стане. Ніколи. Їхній незмінний намір - поглинути Україну. Ми ж не припинимо боротися за свою свободу.
Чим вищою буде стіна, виразнішою різниця і глибшим рів між українцями і всім російським, тим краще для України та всієї Європи.
Ми повинні стати до невпізнаваності різними. Облишити всі наші постколоніальні натяки і символи, витерти їх з нашої пам'яті начисто. Чим швидше, тим краще. - https://gazeta.ua/blog/55909/moskovschina-inshoyu-ne-stane-nikoli