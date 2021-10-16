Во время визита в Украину глава Пентагона Остин встретится с Зеленским и Тараном

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III в эти выходные отправляется в поездку, чтобы посетить Грузию, Украину и Румынию и принять участие в заседании министров обороны НАТО в Бельгии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

В частности, отмечается, что в Украине Остин проведет встречу с президентом и министром обороны, "чтобы заверить в нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для движения вперед ее евроатлантических устремлений, а также для регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - отмечается в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны США Остин посетит Украину в рамках европейского турне в октябре, - Пентагон

Остин также встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

В Румынии он проведет встречу с президентом Клаусом Йоханнисом и с министром обороны Николае Чьюкэ. Затем он отправится на встречу министров оборонных ведомств стран НАТО в Брюссель.