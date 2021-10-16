Во время визита в Украину глава Пентагона Остин встретится с Зеленским и Тараном
Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III в эти выходные отправляется в поездку, чтобы посетить Грузию, Украину и Румынию и принять участие в заседании министров обороны НАТО в Бельгии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.
В частности, отмечается, что в Украине Остин проведет встречу с президентом и министром обороны, "чтобы заверить в нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для движения вперед ее евроатлантических устремлений, а также для регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - отмечается в публикации.
Остин также встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.
В Румынии он проведет встречу с президентом Клаусом Йоханнисом и с министром обороны Николае Чьюкэ. Затем он отправится на встречу министров оборонных ведомств стран НАТО в Брюссель.
Також в українській столиці будуть проведені консультації щодо можливого розміщення на авіабазі у Староконстантинові до 5 літаків F-15.
Окрім інших офіційних осіб проробляється питання зустрічі Ллойда з Порошенком - як лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування.