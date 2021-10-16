РУС
Во время визита в Украину глава Пентагона Остин встретится с Зеленским и Тараном

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III в эти выходные отправляется в поездку, чтобы посетить Грузию, Украину и Румынию и принять участие в заседании министров обороны НАТО в Бельгии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

В частности, отмечается, что в Украине Остин проведет встречу с президентом и министром обороны, "чтобы заверить в нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для движения вперед ее евроатлантических устремлений, а также для регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - отмечается в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны США Остин посетит Украину в рамках европейского турне в октябре, - Пентагон

Остин также встретится с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

В Румынии он проведет встречу с президентом Клаусом Йоханнисом и с министром обороны Николае Чьюкэ. Затем он отправится на встречу министров оборонных ведомств стран НАТО в Брюссель.

визит (3144) Зеленский Владимир (21582) Пентагон (1486) Таран Андрей (267) Остин Ллойд (420)
+3
А з Єрмаком ??
І що собі думає цей Генерал...
показать весь комментарий
16.10.2021 08:52 Ответить
+2
Будет называть вещи своими именами.
показать весь комментарий
16.10.2021 01:30 Ответить
+2
США не лохи в отличие от бубочки и они будут помогать когда точно будут уверенны что мудрый нарид не выберет снова пророссийского клоуна-наркомана Зеленского или ватника накштал Мертвейчука!
показать весь комментарий
16.10.2021 08:17 Ответить
Будет называть вещи своими именами.
показать весь комментарий
16.10.2021 01:30 Ответить
Wellcome to Ukraine, Mr.Austin....
показать весь комментарий
16.10.2021 01:30 Ответить
НАТО в кожну ХАТУ мавзолейные ********* завоют с еще большой любовью к Украине...,Шариковы с ЛАХТА-2..., Фас...
показать весь комментарий
16.10.2021 01:33 Ответить
Та не "завірять" він їде , а спитать обох придурків: "Ви "клоунадою" довго займаться збираєтеся? Чи вам обом "похрєн", що робиться на Донбасі?"
показать весь комментарий
16.10.2021 06:02 Ответить
США не лохи в отличие от бубочки и они будут помогать когда точно будут уверенны что мудрый нарид не выберет снова пророссийского клоуна-наркомана Зеленского или ватника накштал Мертвейчука!
показать весь комментарий
16.10.2021 08:17 Ответить
та ладно - мы еще рыжего за уши вытянем в 24м.
"чем еще укантрапупить мировую атмосферу?
мы покажем крупный кукиш и себе и есесеру"(с)
показать весь комментарий
16.10.2021 08:42 Ответить
https://youtu.be/8ZznLAdDY7E https://youtu.be/8ZznLAdDY7E мусоросборник 3
показать весь комментарий
16.10.2021 06:08 Ответить
А з Єрмаком ??
І що собі думає цей Генерал...
показать весь комментарий
16.10.2021 08:52 Ответить
"...плацу, снова слышишь о тебе любимый плацу..."
Это однозначно новость, что американский генерал, когда складывает ноги буквай х, считает, что его "женскую пи-пи-пи" из под них увидеть нивазможна.
Ооспаде никто работать не хочет. Ну, понятно, с такой-то зарплатой этому броненосцу потемкину , в принципе, только ноги буквай х складывать положено.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:39 Ответить
Як на мене,то не знаю,чи варто панові Остіну відвідувати Україну із точки зору медицинської. Ну,із паном ЗЕ зустрітись буде змушений (яе-не як,а Президент!), а от із Тараном- то вже є небезпечним для здоров"я пана Остіна, коли побачить людину у високобздіркових погонах, але геть без мозоку ( у військовому сенсі цього слова) і "забутого" оного десь на початку 90-х років. Про що пан Остін буде із ним розмовляти? Та при перших же "військово-стратегічних" розмірковуваннях пана Тарана пан Остін може "вхопити" інфаркт і надовго потрапити до шпиталю,чим буде зірване його подальше турне по Західній Європі.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:04 Ответить
https://t.me/s/Sharpreview Міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до України має намір зробити заяву, що двері НАТО для Києва відкриті . Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Пентагона.
Також в українській столиці будуть проведені консультації щодо можливого розміщення на авіабазі у Староконстантинові до 5 літаків F-15.
Окрім інших офіційних осіб проробляється питання зустрічі Ллойда з Порошенком - як лідером найбільшої опозиційної партії євроатлантичного спрямування.
показать весь комментарий
18.10.2021 10:38 Ответить
 
 