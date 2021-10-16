РУС
С 2014 года в розыск за госизмену объявлены 400 человек, - секретарь СНБО

С 2014 года по статье Уголовного кодекса о государственной измене возбуждено 1600 дел, в розыск объявлены 400 человек.

Такие цифры обнародовал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Начиная с 2014 года всего было 1600 дел по статье 111 (Уголовного кодекса, "Государственная измена". - Ред.), 400 человек сегодня в розыске, большому количеству лиц было предъявлено обвинение, сегодня в судах находится большое количество дел", - рассказал секретарь СНБО.

По его словам, на сегодняшнем заседании СНБО заслушали доклады главы СБУ, министра внутренних дел и генпрокурора о состоянии расследования производств по 111-й статье УК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Януковича настаивают, что осужденный за госизмену хочет выступать онлайн на кассации в Верховном Суде

Данилов проинформировал, что в рассмотрении этих дел есть проблема, поскольку значительная их часть касается Донецкой и Луганской областей, и "там сложная ситуация с рассмотрением этих дел, учитывая определенные моменты".

Секретарь СНБО напомнил, что Виктор Янукович, который был осужден по 111-й статье УК - не единственный из высокопоставленных чиновников, против которых расследуется дело о государственной измене.

"На сегодняшний день расследуется уголовное дело, где люди, занимавшие должности Президента, председателя НБУ, министров, сотрудников других центральных органов имеются в уголовном производстве. В отношении их Службой безопасности проводятся соответствующие процессуальные действия", - добавил Данилов.

Также читайте: Суд отправил Медведчука под домашний арест

Данилов Алексей (1066) СНБО (4462) государственная измена (1608)
Ещё +2 сделайте:
Один такой высокий, наглый. Работает то ли кладовщиком, то ли завхозом.
А второй шкет, сиплый, но ещё более наглый и постоянно врёт. Испытывает непреодолимое неестественное сексуальное влечение к клавишным инструментам.
Обое постоянно неразлучны и чаще всего их видели возле бывшей Администрации Президента и в КончеЗаспе в будущем Детском Доме.
показать весь комментарий
16.10.2021 01:50 Ответить
Статистика, честно говоря, ни о чём. А сколько уже сидит в тюрьме с длительными сроками или нисколько? Ладно Крым. пока не достать, ну а Донецкие и Луганские управления милиции, СБУ, прокуратуры, суды, кто из их руководства привлечён к уголовной ответственности? Назовите этих полковников и генералов, прокуроров? 8-й год уже пошёл, пора находить и сажать, а не разговоры разговаривать
показать весь комментарий
16.10.2021 01:57 Ответить
а больше 2000 сбу-шников в Крыму перешли на службу в рашку....это не изменники уже?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:30 Ответить
А почему главный госизменщик на свободе, да ещё и в кресле президента?
показать весь комментарий
16.10.2021 01:58 Ответить
Вы их ищите чтоб потом Зеленский их обменял на таксистов?
показать весь комментарий
16.10.2021 02:00 Ответить
І саме головне : таксисти в Україні - це "спресована до хрускоту "вата" яка вважає що лише вона знає як керувать державою!
показать весь комментарий
16.10.2021 05:59 Ответить
Да , ну ! Неужели не только Янукович и Азаров под следствием о госизмене ? Интересно ...
показать весь комментарий
16.10.2021 06:16 Ответить
а офшорный клоун, вместе со своей любовницей - дерьмаком, есть в этом списке?
показать весь комментарий
16.10.2021 07:51 Ответить
И сколько их под прикрытием неприкосновенности? Киву нашли? Лазутчиков Януковича? Внедренцев Путина? Пораженцев и открытых диверсантов, торгующих территориальной целостностью и независимостью Украины в верхнем эшелоне власти?
показать весь комментарий
16.10.2021 08:23 Ответить
 
 