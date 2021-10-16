С 2014 года в розыск за госизмену объявлены 400 человек, - секретарь СНБО
С 2014 года по статье Уголовного кодекса о государственной измене возбуждено 1600 дел, в розыск объявлены 400 человек.
Такие цифры обнародовал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Начиная с 2014 года всего было 1600 дел по статье 111 (Уголовного кодекса, "Государственная измена". - Ред.), 400 человек сегодня в розыске, большому количеству лиц было предъявлено обвинение, сегодня в судах находится большое количество дел", - рассказал секретарь СНБО.
По его словам, на сегодняшнем заседании СНБО заслушали доклады главы СБУ, министра внутренних дел и генпрокурора о состоянии расследования производств по 111-й статье УК.
Данилов проинформировал, что в рассмотрении этих дел есть проблема, поскольку значительная их часть касается Донецкой и Луганской областей, и "там сложная ситуация с рассмотрением этих дел, учитывая определенные моменты".
Секретарь СНБО напомнил, что Виктор Янукович, который был осужден по 111-й статье УК - не единственный из высокопоставленных чиновников, против которых расследуется дело о государственной измене.
"На сегодняшний день расследуется уголовное дело, где люди, занимавшие должности Президента, председателя НБУ, министров, сотрудников других центральных органов имеются в уголовном производстве. В отношении их Службой безопасности проводятся соответствующие процессуальные действия", - добавил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Один такой высокий, наглый. Работает то ли кладовщиком, то ли завхозом.
А второй шкет, сиплый, но ещё более наглый и постоянно врёт. Испытывает непреодолимое неестественное сексуальное влечение к клавишным инструментам.
Обое постоянно неразлучны и чаще всего их видели возле бывшей Администрации Президента и в КончеЗаспе в будущем Детском Доме.