За минувшие сутки ранен воин, 8 нарушений режима "тишины". Наемники РФ стреляли из 120-мм минометов и ПТРК, - ООС

За минувшие сутки ранен воин, 8 нарушений режима

За минувшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс. Около Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм. В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг пять раз открывал огонь по позициям ОС, используя минометы калибра 120 мм и 82 мм, без потерь, - пресс-центр

"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - отмечают в штабе.

Кроме этого, по данным штаба, на вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Также подчеркивается, что по состоянию на 7:00 16 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

16.10.2021 08:24 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!

16.10.2021 11:08 Ответить
Выбешивает эта тишина.Это когда нас обстреливают непрерывно,а все равно тишина,но с нарушениями.Так по-тихому можно до Киева доотводить.
16.10.2021 12:07 Ответить
Цензорята никак креатива не наберутся, чтобы эту хрень типатишину как нить правдивее назвать. И это ж не Г+Г!
16.10.2021 21:17 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому Воїну !!!!

16.10.2021 15:00 Ответить
 
 