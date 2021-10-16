РУС
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 12 983 новых случая, 277 человек умерли, свыше 5,8 тыс. выздоровели

За минувшие сутки, 15 октября 2021 года, в Украине зафиксированы 12 983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1105, медработников - 204).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 2859 человек;

◾ летальных случаев - 277;

◾ выздоровели - 5874 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 623 882 человека;

◾ выздоровели - 2 322 456 человек;

◾ летальных случаев - 60 414;

◾ проведено ПЦР-тестов - 13524231.

Топ комментарии
+5
Ляшко сперва посадил всех на бутылку - сам высрал же шо запрет гулять по паркам - это шоб боялись. А теперь стенает шо никто не соблюдает его приказы. посадить бы его на 5 лет за это.
один советует продать пса или собаку, второй запрещает от балды шоб боялись, третий не может вспомнить - был ли он за рулем когда врезался в другую машину, еще одного - обстреляли, причем стрелял киборг - х.з. кто так мог бы уложить одиночными шоб не зацепить Шифера. шапито блин.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:53 Ответить
+4
"На ногах " - это бегали и распространяли вирус ?
Заболевшие вакцинированные также также как и не вакцинированные заражают окружающих .
показать весь комментарий
16.10.2021 10:48 Ответить
+3
Не обязательно, дети болеют, какой там износ
показать весь комментарий
16.10.2021 09:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я бы не стал дельти антивакцинаторов на зебилов и порохоботов. Такие имеются вкаждом лагере и их не мало. У них своя война между прочем, и мешать говно в ступе в теме про каранавирис, приправляя это политическими убеждения, я считаю полный бред и глупость
показать весь комментарий
16.10.2021 08:53 Ответить
І що, в Україні залишилось ще багато дурників, які довіряють цій фуфлостатистиці в виконанні ЗЕбільної влади?
показать весь комментарий
16.10.2021 08:41 Ответить
маєте іншу?
показать весь комментарий
16.10.2021 10:27 Ответить
16.10.2021 08:53 Ответить
Так вроде это Степан Максимом у которога курточка запрещал? Или я что-то пропустил?
показать весь комментарий
16.10.2021 08:54 Ответить
как раз Ляшко, тут писало же. может приказ был от Стебанова, но именно Ляшко сказал чтобы не гуляли в парках, а потом еще и признался в том что это для того шоб испугать жителей(!)
показать весь комментарий
16.10.2021 09:12 Ответить
К сожалению, таких зашкваров немало и по миру. То министры изриля высказываются о никчемности паспортов вакцинации, то польский здравотник манекенов спасает. Но пипал послушно есть. Страх-великая сила.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:21 Ответить
"посадил всех на бутылку" - весьма специфическое выражение, свойственное исключительно Ольгинским пропагандонам. Ты чего тут забыла, мразота рюцкая? Иди Спутника накати под боярышник.
показать весь комментарий
16.10.2021 10:15 Ответить
если я не руцкий - то рака горла тебе желаю, дабы не оскорбл*л людей. ты чего такой злой как собачка Баскервилей, а?
показать весь комментарий
16.10.2021 10:39 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 14:48 Ответить
Пандемію раку просто не озвучують,тому НІХТО не вважає це загрозою....На тлі ковіду інщі хвороби зникли..А ви порівняйте статистику і що вас більше вразить?????? "Майже 80 тисяч українців щорічно помирають від онкологічних захворювань - раку, лейкозу тощо. Рівень смертності останні кілька років був приблизно на одному рівні: 2015 рік - 79,5 тис. осіб, 2016-й - 79 тисяч, 2017-й - 78,3 тис., 2018-й - 78,6 тис., 2019-й - 78,2 тис., 11 місяців 2020 року - 71,3 тис...." https://www.slovoidilo.ua/2021/02/16/infografika/suspilstvo/yaki-xvoroby-stavaly-prychynoyu-smerti-***********-2015-2020-rokax https://www.slovoidilo.ua/2021/02/16/infografika/suspilstvo/yaki-xvoroby-stavaly-prychynoyu-smerti-***********-2015-2020-rokax

показать весь комментарий
16.10.2021 08:59 Ответить
А от чего человеку помирать? Трипер уже лечат.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:04 Ответить
От рака ты за три дня не сгоришь, а от короны запросто.
При повальной эпидемии для тебя просто не будет места в больнице с кислородом, чтобы выжить.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:07 Ответить
Тем более рак это сбой процесса регенерации из-за общего износа организма!
показать весь комментарий
16.10.2021 09:09 Ответить
Не обязательно, дети болеют, какой там износ
показать весь комментарий
16.10.2021 09:11 Ответить
У детей просто сбой регенерации вызванное или плохой наследственостью или вредными внешними факторами! Ну я бы ещё добавил эволюционную мутацию!
показать весь комментарий
16.10.2021 09:14 Ответить

я бы еще поверил шо "от нервов".
показать весь комментарий
16.10.2021 09:14 Ответить
60 тысяч померлих за весь час пандемії і "не будет места в больнице с кислородом" - виглядає як різні проблеми...
показать весь комментарий
16.10.2021 09:11 Ответить
Без оказания помощи смертельных случаев было бы ГОРАЗДО больше. Просто корона в 95% случаев излечима (при своевременно оказанной помощи тем кто болеет в тяжелой форме), в отличии от онкологии.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:14 Ответить
Онкология это сбой регенерации организма. Её вылечить не возможно! Можно убить раковые клетки но заставить клетки не делится на раковые просто не возможно!
показать весь комментарий
16.10.2021 09:17 Ответить
А від ковіду 100 відсоткове виздоровлення???Там побічних - на цілий список...І ми щє не чули про спадковість і вразливість до майбутніх штамів,які можуть з"явитися за місяць-два(зима щє попереду)
показать весь комментарий
16.10.2021 09:25 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 10:28 Ответить
Рак теж лікується,коли виявлений в початковій стадії,та хто ж тому приділяє увагу?..
показать весь комментарий
16.10.2021 09:19 Ответить
рак заразний?
показать весь комментарий
16.10.2021 10:31 Ответить
уточню. вакциновані виживають в реанімації НА ПОРЯДОК більше ніж вакциновані.

ФАКТ.

решта-"лірика"..
показать весь комментарий
16.10.2021 10:31 Ответить
загубили " НЕ " .
показать весь комментарий
16.10.2021 10:44 Ответить
особливо тупим.

рак незаразний...

логічно тоді оголосити пандемію ДТП.
показать весь комментарий
16.10.2021 10:33 Ответить
Особливо розумним: якби вчені встановили природу походження раку- вони б його вже вилікували б...Певно ви з передового загону боротьби з раком і впевнені що там до чого. То що ж ви там ,як від нього за час пандемії ковіду померло 160 тис.людей проти 60тис. ковідних...
показать весь комментарий
19.10.2021 08:05 Ответить
Смущает цифра под названием " выздоровели" - это когда человек самостоятельно стал дышать и его отправили домой, где он еще месяц долечивается...
показать весь комментарий
16.10.2021 09:36 Ответить
А чего его долечивать? Человек вакцинирован, легкая форма, почхал дома и на работу. Несколько друзей после вакцинации переболели, практически "на ногах". Так, что, о "долечивании" не может быть и речи. А нет прививки - лечись, за свой счет и до усрачки.
показать весь комментарий
16.10.2021 10:11 Ответить
"На ногах " - это бегали и распространяли вирус ?
Заболевшие вакцинированные также также как и не вакцинированные заражают окружающих .
показать весь комментарий
16.10.2021 10:48 Ответить
О, как праздник животворящий на смертность влияет! А все водка!
показать весь комментарий
16.10.2021 10:07 Ответить
надо срочно пункты прививочные в крупных супермаркетах открыть, без всяких врачей и допусков - на смартфоне в программе всё указано, кто привился а кто нет ...
показать весь комментарий
16.10.2021 11:04 Ответить
Они там уже давно. И что это меняет?
показать весь комментарий
16.10.2021 21:30 Ответить
нещеплені ватники дохнуть і все одно кричать про шкоду від вакцинації...
показать весь комментарий
16.10.2021 13:57 Ответить
Ну достали вы уже вашими лозунгами-речевками типа "Кто шагает дружно в ряд..." с заклейменными ватниками и патриотами с бустерной дозой в перспективе. Самому не смешно повторять одно и то же?. Есть аргументы,примеры , личные истории, друзей, соседей?
показать весь комментарий
16.10.2021 21:29 Ответить
 
 