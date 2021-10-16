4 988 46
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 12 983 новых случая, 277 человек умерли, свыше 5,8 тыс. выздоровели
За минувшие сутки, 15 октября 2021 года, в Украине зафиксированы 12 983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1105, медработников - 204).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 2859 человек;
◾ летальных случаев - 277;
◾ выздоровели - 5874 человека.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 623 882 человека;
◾ выздоровели - 2 322 456 человек;
◾ летальных случаев - 60 414;
◾ проведено ПЦР-тестов - 13524231.
Топ комментарии
+5 Yuriy Smith
показать весь комментарий16.10.2021 08:53 Ответить Ссылка
+4 Ольга Панченко
показать весь комментарий16.10.2021 10:48 Ответить Ссылка
+3 Виталий Зализняк
показать весь комментарий16.10.2021 09:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
один советует продать пса или собаку, второй запрещает от балды шоб боялись, третий не может вспомнить - был ли он за рулем когда врезался в другую машину, еще одного - обстреляли, причем стрелял киборг - х.з. кто так мог бы уложить одиночными шоб не зацепить Шифера. шапито блин.
При повальной эпидемии для тебя просто не будет места в больнице с кислородом, чтобы выжить.
я бы еще поверил шо "от нервов".
ФАКТ.
решта-"лірика"..
рак незаразний...
логічно тоді оголосити пандемію ДТП.
Заболевшие вакцинированные также также как и не вакцинированные заражают окружающих .