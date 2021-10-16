COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 12 983 новых случая, 277 человек умерли, свыше 5,8 тыс. выздоровели

За минувшие сутки, 15 октября 2021 года, в Украине зафиксированы 12 983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1105, медработников - 204).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 2859 человек;

◾ летальных случаев - 277;

◾ выздоровели - 5874 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 623 882 человека;

◾ выздоровели - 2 322 456 человек;

◾ летальных случаев - 60 414;

◾ проведено ПЦР-тестов - 13524231.

