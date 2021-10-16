Командир лично принимает решение об открытии ответного огня в зоне ООС, - Данилов

В зоне ООС украинские военнослужащие не имеют ограничений открывать огонь на обстрелы их позиций со стороны наемников РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Якобы наши военнослужащие не отвечают, скажем так, агрессору. Это не соответствует действительности. На сегодня никаких команд не надо, командир лично принимает решение, и огонь открывается при каждом нападении на наши Вооруженные силы", - отметил Данилов.

