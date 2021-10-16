РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4943 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 088 35

Командир лично принимает решение об открытии ответного огня в зоне ООС, - Данилов

Командир лично принимает решение об открытии ответного огня в зоне ООС, - Данилов

В зоне ООС украинские военнослужащие не имеют ограничений открывать огонь на обстрелы их позиций со стороны наемников РФ.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Якобы наши военнослужащие не отвечают, скажем так, агрессору. Это не соответствует действительности. На сегодня никаких команд не надо, командир лично принимает решение, и огонь открывается при каждом нападении на наши Вооруженные силы", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь без согласования, - Залужный

Автор: 

Данилов Алексей (1066) обстрел (29023) Донбасс (26959) наемники рф (2098)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Да,да... тільки відповідати нічим. Зелені заздалегідь попіклувались про цей нюанс.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:16 Ответить
+16
орки ноют шо типо ВСУ их обстреливают первыми - так может реально открывать на упреждение?
что значит - "в ответ"? ты видишь шо враг притащил Рапиру и наводит на тебя - и шо? только после того как тебя разнесет на куски можно отвечать?
показать весь комментарий
16.10.2021 09:19 Ответить
+14
Мерцгер из зе-шоблы или как того скота зовут спонсировал терроризм в лугандоне так ему начной дамащний арист. А тут судить боевых офицеров за защиту Родины?
показать весь комментарий
16.10.2021 09:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да,да... тільки відповідати нічим. Зелені заздалегідь попіклувались про цей нюанс.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:16 Ответить
орки ноют шо типо ВСУ их обстреливают первыми - так может реально открывать на упреждение?
что значит - "в ответ"? ты видишь шо враг притащил Рапиру и наводит на тебя - и шо? только после того как тебя разнесет на куски можно отвечать?
показать весь комментарий
16.10.2021 09:19 Ответить


В зоне ООС украинские военнослужащие не имеют ограничений открывать огонь на обстрелы их позиций со стороны наемников РФ.

Ограничений нет, а ответственность, последствия есть??
показать весь комментарий
16.10.2021 09:19 Ответить
Он же сказал ,что всё засекречено только непонятно это для Москвы или для Киева
показать весь комментарий
16.10.2021 10:33 Ответить
Решает конечно он, но какая ему задача поставлена ?

много огня на открывали после убийств солдат за правление зелёного миротворца ?
показать весь комментарий
16.10.2021 09:19 Ответить
Да только потом его будут судить.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:20 Ответить
Мерцгер из зе-шоблы или как того скота зовут спонсировал терроризм в лугандоне так ему начной дамащний арист. А тут судить боевых офицеров за защиту Родины?
показать весь комментарий
16.10.2021 09:34 Ответить
Ну вы говорили давеча что и долгов перед военными никаких нет, а потом выделили почти 4 лярда на погашение задолженности перед армией, вам пистеть, не мешки ворочать, говорите одно, а по факту совершенно другое. Так что тут большой вопрос - можно ли действительно или это только с ваших слов?
показать весь комментарий
16.10.2021 09:40 Ответить
А командиру ЛИЧНО отдает приказ главроялющий и естественно на словах!! Это называется- умыли руки!!!!!
показать весь комментарий
16.10.2021 09:41 Ответить
Данилов,один-единственный,кто вызывает минимальное доверие из этой зелёной шоблы...
показать весь комментарий
16.10.2021 09:54 Ответить
Такой же тридвараст. Умыкнул землю у ветеранов на черкащине
показать весь комментарий
16.10.2021 10:02 Ответить
Не вірю я тобі, Данилов.
Формально, може, типу, і приймає, але ж потім ваше зе-кодло всю душу з командира вийме.
показать весь комментарий
16.10.2021 10:04 Ответить
та хрен там сам командир принимает!! только после согласования с....одним-другим-третьим.... и можно не отвечать... спасибо... ибо в некуда....по горобцям разве!!!
ибо раньше разрешали-рекомендовали бить на упреждение - увидели шото разворачивается-приехало - и снова зрасьте, принимай "подарунки"... от души и за побратимов должок !!!
показать весь комментарий
16.10.2021 15:06 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 10:08 Ответить
Всё красиво говориться а на самом деле ничего не делается, как говорит Данилов фсё засекречено, ну почему в городах где на второе место вылезла партия ОПЗЖ не назначить Военных комендантов с Киева в годы семилетней войны, ведь руководство Кремля намекнула что будет использовать массы нарида Украины у которых нет своего государства, а есть только столица Мацква(государство сссср распалось в 1991г)
показать весь комментарий
16.10.2021 10:09 Ответить
какой командир? опорного пункта? роты? бригады? если опорного пункта - какими средствами он может открыть ответный огонь? какой порядок открытия ответного огня артиллерией? кто в этом случае принимает приказ?
показать весь комментарий
16.10.2021 10:31 Ответить
З чого відкривати вогонь? З автомата по гарматі? "Круто".
Єдина мета пліснявої влади, це як перекласти відповідальність за ВСЕ, за заборони, саботування, провали на підлеглих.
показать весь комментарий
16.10.2021 10:56 Ответить
Может открыть огонь всем - вплоть до стратегитечких баллистических ракет из личной ракетницы.
Мне кажеться, что также никто и никогда не запрещал командиру застрелиться из личного оружия.
Так шо все нормалек - запрещать не запрещают, но с должности никто и не запрещал снимать без пенсии в холодный год...
показать весь комментарий
16.10.2021 11:03 Ответить
Боеприпасы хоть подвезли для ответного огня?
показать весь комментарий
16.10.2021 11:07 Ответить
Украинцев убивают, а главнокомандующий-пианист в кипе заявляет : Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. Чтобы ВСУ не мешали коломойским-пинчукам порешать вопросы: Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
показать весь комментарий
16.10.2021 11:32 Ответить
После его лапши про "Mere" не особо ему и поверят...
показать весь комментарий
16.10.2021 11:35 Ответить
Какой командир?Тот который своим автоматом командует или отделением?Он же голый-босый без артиллерии,аэроразведки и много чего другого.Отвечая стрелковые огнём,он прост покажет,куда стрелять мышебратьям.На выстрел снайпера должна мгновенно прилететь хотя бы мина.Иначе,позорище.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:14 Ответить
Скільки стугн, корсарів закуплено для ВСУ за два роки???
показать весь комментарий
16.10.2021 12:19 Ответить
Позор!!! Надеюсь всю эту сволочь повесят.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:49 Ответить
Конечно лично. Вот только в мага́зин за боеприпасами сбегает и сразу лично принимает решение.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:53 Ответить
Данилов мне Брежнева в юности напоминает...
показать весь комментарий
16.10.2021 13:11 Ответить
Толку от этого открытия огня,если сепары с москалями бьют по нашим позициям из запрещенного по договорняку оружия,а наши, в ответ, с незапрещенного...Малыми калибрами много не навоюешь..А куда попрятали дорогущие импортные БПЛА ?
показать весь комментарий
16.10.2021 13:15 Ответить
БПЛА разрешают поднимать??? разведку вернули??? контрснайперские группы вернули??? снайперам разрешили работать???
показать весь комментарий
16.10.2021 15:09 Ответить
А подобные заявления от начальника треста (СНБО), входят в его компетенцию?
Или, вообще, в компетенцию СНБО.
Что-то подсказывает мне, что скоро СНБО, будет регулировать обилечивание в общественном транспорте.
Дебилы, ***.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:08 Ответить
всё верно и правдиво заявил.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:14 Ответить
"Командир лично принимает решение об открытии ответного огня в зоне ООС, - Данилов" Г-н Данилов, если вы не знаете, украинская артиллерия отведена от линии соприкосновения.
Так что,командир на передовой может ответить на артиллерийский огонь только стрелковым оружием.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:46 Ответить
 
 