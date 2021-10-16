Командир лично принимает решение об открытии ответного огня в зоне ООС, - Данилов
В зоне ООС украинские военнослужащие не имеют ограничений открывать огонь на обстрелы их позиций со стороны наемников РФ.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Якобы наши военнослужащие не отвечают, скажем так, агрессору. Это не соответствует действительности. На сегодня никаких команд не надо, командир лично принимает решение, и огонь открывается при каждом нападении на наши Вооруженные силы", - отметил Данилов.
что значит - "в ответ"? ты видишь шо враг притащил Рапиру и наводит на тебя - и шо? только после того как тебя разнесет на куски можно отвечать?
Ограничений нет, а ответственность, последствия есть??
много огня на открывали после убийств солдат за правление зелёного миротворца ?
Формально, може, типу, і приймає, але ж потім ваше зе-кодло всю душу з командира вийме.
ибо раньше разрешали-рекомендовали бить на упреждение - увидели шото разворачивается-приехало - и снова зрасьте, принимай "подарунки"... от души и за побратимов должок !!!
Єдина мета пліснявої влади, це як перекласти відповідальність за ВСЕ, за заборони, саботування, провали на підлеглих.
Мне кажеться, что также никто и никогда не запрещал командиру застрелиться из личного оружия.
Так шо все нормалек - запрещать не запрещают, но с должности никто и не запрещал снимать без пенсии в холодный год...
Или, вообще, в компетенцию СНБО.
Что-то подсказывает мне, что скоро СНБО, будет регулировать обилечивание в общественном транспорте.
Дебилы, ***.
Так что,командир на передовой может ответить на артиллерийский огонь только стрелковым оружием.