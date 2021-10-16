1 762 29
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса свыше 148 тыс. человек, - Минздрав
В Украине за минувшие сутки, 15 октября, были вакцинированы от коронавируса 148 438 человек. Это более чем в четыре раза выше по сравнению с предыдущим днем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В частности, вчера первую дозу вакцины получили 79 580 человек, полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 68 858.
Подчеркивается, что с начала кампании по вакцинации в Украине привиты 7 873 769 человек. Из них получили одну дозу - 7 873 767 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 433 791.
В общем количестве в стране сделали 14 307 558 прививок.
Отметим, что за 14 октября в Украине вакцинировано 34 897 человек.
+6 віктор федорович #394174
+5 Підлога Маккартні
+4 Александр Ивашин #418386
Говорят, что у коронавака нет побочек.
А захочешь с сертификатом, где написано "коронавак" слетать в ЕС - завернут. Ибо нехрен колоть непонятную китайскую хрень.
Вакцинация - метод создания активного иммунитета против инфекционных болезней.
Вакцинация - инъекция вакцины для создания ИММУНИТЕТА против инфекционных болезней
це Перемога
ПНХ.
Хоч польська епідемія і встановила сьогодні черговий "рекорд сезону" (найбільше нових випадків від середини травня), то у порівнянні з миздобутками Нашої Епідемії це просто дєцкійлєпєт:
Наша: 12 983 нових випадків COVID-19, померло 277 хворих;
Польська: 3236 нових випадків, 44 смерті.