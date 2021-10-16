РУС
Новости Коронавирус и карантин
1 762 29

За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса свыше 148 тыс. человек, - Минздрав

В Украине за минувшие сутки, 15 октября, были вакцинированы от коронавируса 148 438 человек. Это более чем в четыре раза выше по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, вчера первую дозу вакцины получили 79 580 человек, полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 68 858.

Подчеркивается, что с начала кампании по вакцинации в Украине привиты 7 873 769 человек. Из них получили одну дозу - 7 873 767 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 433 791.

В общем количестве в стране сделали 14 307 558 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о бустерной вакцинации в Украине: Скорее всего, она будет

Отметим, что за 14 октября в Украине вакцинировано 34 897 человек.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4912) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+6
Колись люди боялися фотографуватися, бо вважали, що фотограф, таким чином, краде їхні душі.
16.10.2021 09:59 Ответить
+5
Бедный Печкин
16.10.2021 09:36 Ответить
+4
Ни я сам , ни знакомьіе вообще не ощутили никаких побочек от вакцинации .
16.10.2021 09:38 Ответить
Комментировать
Ну вот и я тоже ))) Колбасит. Температура ночью. По руке словно кто-то дрыном перее@пал ))
16.10.2021 09:23 Ответить
Парацетамольчика прихавай
16.10.2021 09:27 Ответить
Ни я сам , ни знакомьіе вообще не ощутили никаких побочек от вакцинации .
16.10.2021 09:38 Ответить
Удивился, почему народ колет коронавак, если есть пфайзер.
Говорят, что у коронавака нет побочек.

А захочешь с сертификатом, где написано "коронавак" слетать в ЕС - завернут. Ибо нехрен колоть непонятную китайскую хрень.
16.10.2021 10:01 Ответить
Німесил поможе.
16.10.2021 09:40 Ответить
Не не, парцатемол в сто раз лучше, немисил кучк побочек имеет
16.10.2021 11:08 Ответить
За сутки пройдет без следа. Испытано 2 раза.
16.10.2021 10:00 Ответить
у мпне це було слабовиражено 1 день..
16.10.2021 10:37 Ответить
А может не вакцинировали, а иммунизировали? Ведь вакцЫна помогает раз и на всегда, а тут после "вакцЫнации" все равно нужно носить масочку
16.10.2021 09:24 Ответить
Маску носят, чтоб другим не повадно было
16.10.2021 09:27 Ответить
Лично я бы упоролся вакцЫной лишь только для того что бы как минимум не носить больше маску. Но раз нет, то на нет и суда нет И еще медиков не обязывают колоть себе вакцЫну, но почему? Бо они уйдут и не будет кому лечить хворых? Так вот есть одна простая истина: "Не заменимых людей нету!!!" и среди мед. персонала тоже.
16.10.2021 09:30 Ответить
Главное, что бы с патологоанатомами проблем не было.
16.10.2021 09:57 Ответить
А маску треба носити, поки більшість не вакцинується. Бо всі будуть казати, що вакциновані, а насправді ні. Хитрожьопих в нас забагато, а нормальні люди страждають.
16.10.2021 09:41 Ответить
Раз і назавжди допомагає гільйотина, а вакцина це вже ймовірності.
16.10.2021 10:10 Ответить
Написал херню. Пред тем как позориться, хоть Вики почитай если нет БМЭ или БСЭ
Вакцинация - метод создания активного иммунитета против инфекционных болезней.
Вакцинация - инъекция вакцины для создания ИММУНИТЕТА против инфекционных болезней
16.10.2021 11:09 Ответить
Почтальоны пошли вакцинироваться...
16.10.2021 09:33 Ответить
Бедный Печкин
16.10.2021 09:36 Ответить
16.10.2021 09:47 Ответить
А я то еще подумал вчера. С какого шухеру антиваксы словно с цепи сорвались? Сегодня все прояснилось.
16.10.2021 09:53 Ответить
!48 тыс. человек... Господи, спаси и сохрани, ведь эти дегенераты могут дожить до следующих выборов... Эта страна обречена засильем сцыкливых и умственно-ущербных.
16.10.2021 09:58 Ответить
Молодец, очень саморкритмчная концовка)
16.10.2021 11:11 Ответить
Осмелюсь поинтересоваться у молодца, а вы к какой категории относитесь к первой или ко второй?
16.10.2021 19:09 Ответить
Колись люди боялися фотографуватися, бо вважали, що фотограф, таким чином, краде їхні душі.
16.10.2021 09:59 Ответить
ВИХОДИМО НА 19 ВІДСОТКІВ.

це Перемога
16.10.2021 10:35 Ответить
рекламістам.

ПНХ.
16.10.2021 10:38 Ответить
Влітку у Польщі було встановлено рекорд добової вакцинації - 620+ тисяч доз. Сьогодні там защеплено більше половини населення, а разом з тими хто "вигодував антитіла самостійно" так, чи інакше імунізованими є 60 відсотків населення. Однак, для подолання епідемії цього недостатньо. Тим більше, що у східних регіонах Польщі, де проживають найбільш затяті патріоти, рівень імунізації часто не перевищує й третини. Сьогодні саме у цих місцевостях складається найбільш складна епідемічна ситуація - там найбільше нових випадків та найбільше смертей. В Україні ж защеплено усього 15 відсотків населення, і навіть якщо ще така ж його частина самоімунізувалася на громадських засадах, про перспективи подолання Нашої Епідемії говорити не доводиться.

Хоч польська епідемія і встановила сьогодні черговий "рекорд сезону" (найбільше нових випадків від середини травня), то у порівнянні з миздобутками Нашої Епідемії це просто дєцкійлєпєт:

Наша: 12 983 нових випадків COVID-19, померло 277 хворих;

Польська: 3236 нових випадків, 44 смерті.
16.10.2021 12:52 Ответить
раніше треба було, то не було би такого ажиотажу зараз
16.10.2021 14:02 Ответить
 
 