За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса свыше 148 тыс. человек, - Минздрав

В Украине за минувшие сутки, 15 октября, были вакцинированы от коронавируса 148 438 человек. Это более чем в четыре раза выше по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, вчера первую дозу вакцины получили 79 580 человек, полностью иммунизированны (получили вторую дозу) - 68 858.

Подчеркивается, что с начала кампании по вакцинации в Украине привиты 7 873 769 человек. Из них получили одну дозу - 7 873 767 людей, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 433 791.

В общем количестве в стране сделали 14 307 558 прививок.

Отметим, что за 14 октября в Украине вакцинировано 34 897 человек.