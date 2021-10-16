Баканов о санкциях СНБО против лиц, причастных к незаконным выборам: Это преимущественно члены ИК и кандидаты в депутаты

Совет национальной безопасности и обороны по материалам Службы безопасности Украины принял решение об экономических санкциях в отношении участников и организаторов выборов в Государственную думу РФ, состоявшихся на территории временно оккупированного Крыма в сентябре.

Такое решение СНБО принял на вчерашнем заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Как и любые российские выборы на украинской территории - это нарушение международного права, демократических прав и свобод граждан. Новые санкции касаются еще 121 физического лица. Это преимущественно члены избирательных комиссий и кандидаты в депутаты", - сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

Также подчеркивается, что СБУ предложила усилить введенные ранее санкции в отношении 157 человек, которые способствовали оккупационной власти проводить выборы в Крыму.

Отметим, что вчера секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что против еще 237 человек введены санкции за участие в организации и проведении выборов в российскую Государственную думу в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

