Баканов о санкциях СНБО против лиц, причастных к незаконным выборам: Это преимущественно члены ИК и кандидаты в депутаты

Совет национальной безопасности и обороны по материалам Службы безопасности Украины принял решение об экономических санкциях в отношении участников и организаторов выборов в Государственную думу РФ, состоявшихся на территории временно оккупированного Крыма в сентябре.

Такое решение СНБО принял на вчерашнем заседании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Как и любые российские выборы на украинской территории - это нарушение международного права, демократических прав и свобод граждан. Новые санкции касаются еще 121 физического лица. Это преимущественно члены избирательных комиссий и кандидаты в депутаты", - сообщил председатель СБУ Иван Баканов.

Также подчеркивается, что СБУ предложила усилить введенные ранее санкции в отношении 157 человек, которые способствовали оккупационной власти проводить выборы в Крыму.

Отметим, что вчера секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что против еще 237 человек введены санкции за участие в организации и проведении выборов в российскую Государственную думу в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2014 года в розыск за госизмену объявлены 400 человек, - секретарь СНБО

выборы (24773) Госдума (1263) санкции (11761) СБУ (20313) СНБО (4462) Баканов Иван (303)
+10
А коли проти Баканова введуть санкції?
За відмивання грошей Коломойського.
+5
Мені дивно, що Баканова не тільки не відсторонили від посади на час слідства, навіть офіційно не було коментаря, що до розлідування про їхні з президентом офшорні компанії.І можливе відмивання 40 000 000 доларів коломойського.

Це треш!!!!

Які подальші розслідування від служби, яку очолє корупціонер (не сплати податків ітд)?
+4
А коли цього триздюка загратуєте ?
Тільки за відео ківушкі

свічка

Шиза прогрессує.І носить же земля українська цього викидня хворої на сказ свинопсини.

https://twitter.com/svecha62/status/1449113276395278341
І пукнули, і пєрдунулі, і зробили вигляд що захищають Україну. Слава РНБО!!!!
Нє, вони наклали "санкціі" у власні штани, покарали порушників украінського законоддавства. А може "карайте" мовчки і не дратуйте народ ?
Имитация бурной деятельности. От Данилова уже столько вбросов информационных что создается впечатление что СНБО заседает 48 часов в сутки 14 дней в неделю. А на выходе зеленое зеро.
Не допускают чужих, все депутатские места для своих ?
Запрет на вьезд в Украину? Вот это удар.))
малоПИД,,,роский, билетер 95 квартала с липовым званием, рейдер, фигурант нескольких уголовных производств, подельник ваЗЕлина и бени по выводу украденных денег из привата, ставленник суркисов и т.д -считает!!! Бл...дь !!! вот ЗЕБилы ваш выбор!!!!
Якщо голова СБУ барига та шахрай що взагалі питати у зрадників ?
Цікаве проистояння: квартальний чекіст проти кримських манкуртів
СБУ знала про російський паспорт Аксьонова - Радіо Свобода.
Схоже що вже заманали тими "грізними" санкціями як дехто відосиками.
вороватый, трусоватый, также закомплексованный, как и Вошьдь, лэйтэнант Бакланов решительно пукнул вдаль, зная, что всё придётся вынюхать самому: (аж) "отсель грозить мы будем шведу"(пушкин ass)..
наголосувалы.. блин
