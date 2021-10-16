РУС
Квартиру известного сыщика Кислого ограбили в Киеве. Похитили две ручки Parker и награды, - СМИ

В Деснянском районе Киева ограбили квартиру легенды столичного сыска, доктора юридических наук, директора Учебно-научного института права им. Князя Владимира Великого (МАУП) Анатолия Кислого. Преступники воспользовались трехчасовым отсутствием мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что неизвестные приставили лестницу к балкону на третьем этаже таунхауса и "вскрыли" стекло. Из квартиры были похищены две ручки Parker общей стоимостью около 100 тысяч гривен, а также государственные и ведомственные награды.

А вот были ли дома дома наличные — неизвестно.

Кстати, что на момент выхода на пенсию в 2015 году Кислый руководил всей криминальной полицией Киевщины.

Поиск грабителей продолжается.

Читайте также: Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киев (25994) награда (1840) ограбление (1370)
Топ комментарии
+15
Заостряю внимание: две ручки за 100 000 ! А сколько же стоит остальное,находящееся в квартире?! А ручки и награды забрали,как говорил Глеб Жеглов "для форсу бандитского". Не удивлюсь,если деньги и рыжье не тронули. Тут уж кто кого...
16.10.2021 10:02 Ответить
+11
Когда уже судей и прокурворов начнут грабить? Может тогда дойдет до них что нельзя отпускать грабителей под смешные или вообще условные сроки.
16.10.2021 10:05 Ответить
+11
сма кража это намек и показать менту поганому что и до тебя можно добраться сам ассортимент краж скорее плевок менту сыщику в лицо.. вернут если уже не вернули... это мое мнение..
16.10.2021 10:10 Ответить
Ну значит найдёт кто
16.10.2021 09:56 Ответить
сма кража это намек и показать менту поганому что и до тебя можно добраться сам ассортимент краж скорее плевок менту сыщику в лицо.. вернут если уже не вернули... это мое мнение..
16.10.2021 10:10 Ответить
Не менту поганому, а волку позорному. И грабила интеллигенция борящаяся за мир во всем мире.
16.10.2021 10:41 Ответить
не кисло нажились...
16.10.2021 16:41 Ответить
следователь - мент поганый? почему - потому что воров ловил?
ты сам из зоны только что освободился? и конечно, как и все, сидел ни за что))
16.10.2021 11:16 Ответить
Это что-то личное
16.10.2021 16:35 Ответить
Не кисло живётся Кислому
16.10.2021 12:03 Ответить
....доктора юридических наук, директора Учебно-научного института права........
===================
Може це його студенти залік здавали? Чи ті що не здали відомстити вирішили...
16.10.2021 12:25 Ответить
Сами принесут! Ещё и извиняться будут
показать весь комментарий
16.10.2021 09:57 Ответить
16.10.2021 13:01 Ответить
Не кисло Кислого обнесли ...
16.10.2021 09:58 Ответить
Ага, «олигарх» какой, скопил себе на старость наград, болячек и медалей! И ахренеть две ручки….
16.10.2021 10:01 Ответить
+ три магнитофона импортных две куртки замшевые и портсигар отечественный.
16.10.2021 10:14 Ответить
Заостряю внимание: две ручки за 100 000 ! А сколько же стоит остальное,находящееся в квартире?! А ручки и награды забрали,как говорил Глеб Жеглов "для форсу бандитского". Не удивлюсь,если деньги и рыжье не тронули. Тут уж кто кого...
16.10.2021 10:02 Ответить
У меня где-то валялась.
Купишь?
16.10.2021 10:04 Ответить
паркер можно купить в магазине от 10 до 100 баксов. И обычно их покупают, чтобы подарить.
Вот их ему и подарили скорее всего он ими даже не пользовался.
Мне так подарили паркер с золотым пером, и еще какую-то навороченную ручку, при переезде грузчики украли.
н разу не пользовался.
Зато теперь ворье может хвастаться моими ручками, какие они талантливые воры))
жалкие существа. очень.
16.10.2021 11:18 Ответить
Різні Паркери бувають. От, наприклад, за 127655 грн.
https://parker.com.ua/duofold/4646325--parker-duofold-the-craft-of-traveling-130th-anniversary-fp-f-lim-ed-1300-98-201.html Parker DUOFOLD The Craft of Traveling 130th Anniversary FP F (Lim. Ed 1300) 98 201
16.10.2021 11:34 Ответить
У меня простая шариковая Паркер валяется. Подарок. Отлично писала несколько лет. А потом кончилась паста и я поставил ей китайский большеобъемный стержень, но не сравнить, писать стал он плохо(( Стоимость такой в Украине 650-700грн.
16.10.2021 12:00 Ответить
Ну как боролся с преступностью теперь лови результат. Обращайся в суд, сначала повинуйся а потом обжалуй
16.10.2021 10:03 Ответить
Когда уже судей и прокурворов начнут грабить? Может тогда дойдет до них что нельзя отпускать грабителей под смешные или вообще условные сроки.
16.10.2021 10:05 Ответить
Юрій, а Ви,бува,не родич коломоші?
16.10.2021 10:45 Ответить
Шановний Грін, свої своїх не грабують.Закон-тайга.
16.10.2021 10:46 Ответить
Отпускать можно, но только со сломаными ногами.
16.10.2021 12:57 Ответить
Да, не таможенник, им не депутат, там три тонны золота под полом не найдешь.
16.10.2021 10:08 Ответить
не не не
денег у него никогда не было)

хотелось бы заценить, что там за таун-хауз? кто то в курсе, где это произошло?
16.10.2021 10:14 Ответить
про деньги решили не светить, а награды выкинут в канаву скорее всего, ибо паливо, разве только не свои по форме решили проучить
16.10.2021 11:22 Ответить
Виклик.
16.10.2021 10:40 Ответить
Ищи, сыщик, ищи.
16.10.2021 10:45 Ответить
шото тут нє сходіцца...
починаючи від "легенда-сищик у гнилій конторі МАУП"
16.10.2021 10:54 Ответить
живе в таунхаузі а на охорону 300 грн в місяць пожлобився-ссисчік
16.10.2021 11:02 Ответить
до сраки та охорона
16.10.2021 11:46 Ответить
І навіть на китайську GSM сигналізацію за 1500 грн. з безпровідними дачиками руху
16.10.2021 12:22 Ответить
gsm- глушилка для цього є
16.10.2021 13:46 Ответить
Валет валетович, каки оно перестает маячить на пультец, вот и приход)
Не пиши больше ничего в сети, не позорься...
17.10.2021 00:29 Ответить
О, дятел теоретик нарисовался))
При пропадании сигнала они лениво звонят хозяину, а не бросаются по машинам. Прибытие обычно не меньше 20 минут, этого с головой достаточно, чтобы забрать всё, что плохо лежит и спокойно удалиться.
И самые крутые тачки угоняют в первую очередь, а у них там обычно и спутниковые и *********** сигналки.
17.10.2021 01:07 Ответить
Иногда мне звонит сосед - "глянь на мой дом, а то звонят с охраны, что сигнал пропал".
А ты подключайся, плати абонплату, эталонный дятел, да.
17.10.2021 01:09 Ответить
Кислого не кисло...
16.10.2021 11:05 Ответить
Хороший сюжет для Голливуда))
Теперь хочу продолжения - как он их найдет.
Если менты себя уважают - найдут и посадят, да еще десяток других воришек прицепом пойдут.
16.10.2021 11:20 Ответить
если только не они это сделали ...
16.10.2021 11:31 Ответить
Такую ерунду ты пишешь.
16.10.2021 11:52 Ответить
сапожник без сапог
16.10.2021 11:25 Ответить
Вкрали ручки, ручки доволі рідкісні. Ну, можливо під руку попалися, а можливо, щоб цими ручками фальсифікувати записи чи підпис слідчого
16.10.2021 11:31 Ответить
Ну , что менты вас как говно размазали!!!! Меня грабанули так до сегодняшнего дня никто нечего не расследует. Всем п...р! Только с бабулек в переходе сшибать можете за место торговли!
16.10.2021 11:51 Ответить
Тут два варіанти.Або потерпілий не все повідомив про викрадене.Або він справжній сискар,і нічого крім болячок,брязкалець на груди і двох подарункових ручок не заробив.Щодо другої версії великі сумніви.
16.10.2021 12:47 Ответить
ну если прям всей полицией, то наградной ствол тоже есть (был?)
16.10.2021 13:37 Ответить
Чому не встановив сигналізацію?
16.10.2021 15:33 Ответить
дерьжите деньги в государственном книжке если они у вас есть...милославский..
16.10.2021 18:59 Ответить
месть, дерзкий вызов. не исключено.
16.10.2021 21:08 Ответить
 
 