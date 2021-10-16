Квартиру известного сыщика Кислого ограбили в Киеве. Похитили две ручки Parker и награды, - СМИ
В Деснянском районе Киева ограбили квартиру легенды столичного сыска, доктора юридических наук, директора Учебно-научного института права им. Князя Владимира Великого (МАУП) Анатолия Кислого. Преступники воспользовались трехчасовым отсутствием мужчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что неизвестные приставили лестницу к балкону на третьем этаже таунхауса и "вскрыли" стекло. Из квартиры были похищены две ручки Parker общей стоимостью около 100 тысяч гривен, а также государственные и ведомственные награды.
А вот были ли дома дома наличные — неизвестно.
Кстати, что на момент выхода на пенсию в 2015 году Кислый руководил всей криминальной полицией Киевщины.
Поиск грабителей продолжается.
ты сам из зоны только что освободился? и конечно, как и все, сидел ни за что))
===================
Може це його студенти залік здавали? Чи ті що не здали відомстити вирішили...
Купишь?
Вот их ему и подарили скорее всего он ими даже не пользовался.
Мне так подарили паркер с золотым пером, и еще какую-то навороченную ручку, при переезде грузчики украли.
н разу не пользовался.
Зато теперь ворье может хвастаться моими ручками, какие они талантливые воры))
жалкие существа. очень.
https://parker.com.ua/duofold/4646325--parker-duofold-the-craft-of-traveling-130th-anniversary-fp-f-lim-ed-1300-98-201.html Parker DUOFOLD The Craft of Traveling 130th Anniversary FP F (Lim. Ed 1300) 98 201
денег у него никогда не было)
хотелось бы заценить, что там за таун-хауз? кто то в курсе, где это произошло?
починаючи від "легенда-сищик у гнилій конторі МАУП"
Не пиши больше ничего в сети, не позорься...
дятелтеоретик нарисовался))
При пропадании сигнала они лениво звонят хозяину, а не бросаются по машинам. Прибытие обычно не меньше 20 минут, этого с головой достаточно, чтобы забрать всё, что плохо лежит и спокойно удалиться.
И самые крутые тачки угоняют в первую очередь, а у них там обычно и спутниковые и *********** сигналки.
А ты подключайся, плати абонплату, эталонный дятел, да.
Теперь хочу продолжения - как он их найдет.
Если менты себя уважают - найдут и посадят, да еще десяток других воришек прицепом пойдут.