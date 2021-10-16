Квартиру известного сыщика Кислого ограбили в Киеве. Похитили две ручки Parker и награды, - СМИ

В Деснянском районе Киева ограбили квартиру легенды столичного сыска, доктора юридических наук, директора Учебно-научного института права им. Князя Владимира Великого (МАУП) Анатолия Кислого. Преступники воспользовались трехчасовым отсутствием мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что неизвестные приставили лестницу к балкону на третьем этаже таунхауса и "вскрыли" стекло. Из квартиры были похищены две ручки Parker общей стоимостью около 100 тысяч гривен, а также государственные и ведомственные награды.

А вот были ли дома дома наличные — неизвестно.

Кстати, что на момент выхода на пенсию в 2015 году Кислый руководил всей криминальной полицией Киевщины.

Поиск грабителей продолжается.

Читайте также: Злоумышленники опаивали людей сильнодействующим препаратом и крали вещи, один из пострадавших умер, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



