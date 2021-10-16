Арест Саакашвили ставит под сомнение евроамбиции Грузии, - обращение членов Сейма и Сената Польши

Члены Сейма и Сената Польши призвали органы ЕС, которые занимаются защитой прав человека, обратить внимание на ситуацию с задержанием в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в обращении представителей Сейма и Сената Польши к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и спецпредставителю ЕС по правам человека Эймену Гилмору, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В открытом письме польские законодатели выразили глубокую обеспокоенность в связи с арестом экс-президента Грузии.

"Мы воспринимаем действия грузинских властей - как и значительная часть международного сообщества - как политически мотивированные, не имеющие под собой правовых оснований", - говорится в обращении.

Польские политики выразили обеспокоенность по поводу ухудшения состояния здоровья Саакашвили, который в тюрьме объявил голодовку.

Они подчеркнули, что Саакашвили начал широкие реформы, благодаря которым страна приблизилась к ЕС и НАТО. В то же время они заявили: "Нынешние действия Тбилиси ставят под вопрос возможность реализации евроатлантических амбиций Грузии, ведь соблюдение норм права, демократии и полной транспарентности юридических и политических процессов является ключевым условием".

Читайте также: Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей и принятие лекарств, - врач Кипшидзе

Депутаты призвали Миятович и Гилмора проанализировать ситуацию Саакашвили с точки зрения соблюдения прав человека и позаботиться, чтобы грузинские власти обеспечили ему доступ к медицинскому обслуживанию, гарантировали права на свидание, свободу, безопасность, а также честный судебный процесс.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.