Арест Саакашвили ставит под сомнение евроамбиции Грузии, - обращение членов Сейма и Сената Польши

Арест Саакашвили ставит под сомнение евроамбиции Грузии, - обращение членов Сейма и Сената Польши

Члены Сейма и Сената Польши призвали органы ЕС, которые занимаются защитой прав человека, обратить внимание на ситуацию с задержанием в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в обращении представителей Сейма и Сената Польши к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и спецпредставителю ЕС по правам человека Эймену Гилмору, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В открытом письме польские законодатели выразили глубокую обеспокоенность в связи с арестом экс-президента Грузии.

"Мы воспринимаем действия грузинских властей - как и значительная часть международного сообщества - как политически мотивированные, не имеющие под собой правовых оснований", - говорится в обращении.

Польские политики выразили обеспокоенность по поводу ухудшения состояния здоровья Саакашвили, который в тюрьме объявил голодовку.

Они подчеркнули, что Саакашвили начал широкие реформы, благодаря которым страна приблизилась к ЕС и НАТО. В то же время они заявили: "Нынешние действия Тбилиси ставят под вопрос возможность реализации евроатлантических амбиций Грузии, ведь соблюдение норм права, демократии и полной транспарентности юридических и политических процессов является ключевым условием".

Читайте также: Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей и принятие лекарств, - врач Кипшидзе

Депутаты призвали Миятович и Гилмора проанализировать ситуацию Саакашвили с точки зрения соблюдения прав человека и позаботиться, чтобы грузинские власти обеспечили ему доступ к медицинскому обслуживанию, гарантировали права на свидание, свободу, безопасность, а также честный судебный процесс.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

+13
Еще один кастрат мысли нарисовался. Скажи, что полезного для Украины сделал этот вентилятор? И да. За один прорыв границу, в стране, где президент не шут балаганный сидел бы Карлсон уже на нарах Это ты понял, недоразвитый?
16.10.2021 10:43 Ответить
+11
мы, украинцы, тоже так считали что Саакашвили - не враг.
Как видите, один негодяй из-за своих амбиций готов развалить сразу ДВЕ страны - в Украине хотел устроить госпереворот, поссорил нас с Грузией, а Грузии теперь тормозит путь в Евросоюз.
Вот так по делам можно узнать человека.
Саакашщвили - негодяй, авантюрист и эгоист. Две страны страдают от его амбиций.
16.10.2021 11:02 Ответить
+10
Ну поляки точно не за кацапов. Раз вступились,значит Саакашвили не враг. Олигархи и кацапы его ненавидят.- Боятся.
16.10.2021 10:14 Ответить
Это хорошо ,что ты пиндосов боишься. Они придут за тобой ))
16.10.2021 10:15 Ответить
Підпіндосники? Кацап детектед
16.10.2021 10:17 Ответить
Ну поляки точно не за кацапов. Раз вступились,значит Саакашвили не враг. Олигархи и кацапы его ненавидят.- Боятся.
16.10.2021 10:14 Ответить
Інопланетяни хотіли захопити Землю. Але теж його злякались і втікли.
16.10.2021 10:17 Ответить
Так же можно судить всю Раду по Киве)
16.10.2021 10:43 Ответить
А поляки киву хвалят ?
16.10.2021 10:46 Ответить
та какой он враг? - бесполезный нарик как и буба...
16.10.2021 10:53 Ответить
мы, украинцы, тоже так считали что Саакашвили - не враг.
Как видите, один негодяй из-за своих амбиций готов развалить сразу ДВЕ страны - в Украине хотел устроить госпереворот, поссорил нас с Грузией, а Грузии теперь тормозит путь в Евросоюз.
Вот так по делам можно узнать человека.
Саакашщвили - негодяй, авантюрист и эгоист. Две страны страдают от его амбиций.
16.10.2021 11:02 Ответить
Знаете...У нас есть негодяи и побольше. Но вы о них не говорите.
16.10.2021 11:05 Ответить
Да, до хрипатого гринпоца карлсону далеко
16.10.2021 12:03 Ответить
Или просто среди поляков так же полно недалеких политиков или падких на деньги. Тех, кто купился на сказки про "реформатора". Думаю, надо отдать полякам этого карлсона. Пусть в сейм его выберут или назначат поруководить воеводством. Розовые очки спадут очень быстро.
16.10.2021 11:15 Ответить
Поляки живут в сотни раз лучше украинцев. Поэтому рассказы про недалеких поляков,выглядят по меньшей мере нелепо ))
16.10.2021 11:21 Ответить
Нелепо выглядят твои потуги. Разница в мотивации и умственном развитии, даже среди депутатов Сейма или Рады, или Сената США или европарламента - это аксиома, которая не нуждается в доказательствах. И уровень жизни - это не критерий для определения ума, что так же аксиома.
16.10.2021 11:28 Ответить
А что показатель ? - Жизнь в дерьме ? ))
16.10.2021 11:36 Ответить
Твои тексты. Или заявление депутатов. С точки зрения человека, видевшего саака гораздо ближе. чем они и знающего про него больше, благодаря его "работе" в Украине смело можно предположить или не информированность, или заангажированность или просто тупость и двойные стандарты. А что там конкретно - надо бы разбираться по месту, но думаю поляки сами разберутся и на выборах дадут оценку и этим депутатам в том числе. ибо судя по уровню жизни, тут ты прав - идиотов среди ИЗБИРАТЕЛЕЙ в Польше гораздо меньше, чем в Украине. Процент имбицилов в нашей стране - 73% просто удручает и вгоняет в депрессию.
16.10.2021 11:51 Ответить
Поехал сел в тюрьму шоб грузинам стыдно было. Свободу Савченко!
16.10.2021 10:19 Ответить
Мабуть, у поляків є свої ОПЗЖшники.
16.10.2021 10:20 Ответить
нет, поляки просто такие же наивные, как мы были раньше, до того, как Ссакашвили не пытался устроить нам госпереворот.
карлсон ..уев
16.10.2021 11:03 Ответить
каким боком кавказская страна к Евросоюзу?) это сродни стремлению Турции попасть туда же....
16.10.2021 10:29 Ответить
Мишка, Мишка где твоя улыбка
полная задора и огня
16.10.2021 10:31 Ответить
оставим в стороне остальные вопросы прокуратуры к Карлсону . но есть еще и несанкционированный переход границы . что по мнению поляков за это ему нужно было орден дать ?
16.10.2021 10:31 Ответить
ну Украина же утерлась, так почему Грузии не поступить аналогично?
16.10.2021 10:41 Ответить
потому что грузины - не Украина и у грузин есть чувство собственного достоинства и реформированные Саакашвили правоохранительные органы?
16.10.2021 11:04 Ответить
потому что раз на раз не приходится . один раз прокатило . другой раз нет . теперь пускай сидит и пишет мемуары
16.10.2021 11:22 Ответить
Еще один кастрат мысли нарисовался. Скажи, что полезного для Украины сделал этот вентилятор? И да. За один прорыв границу, в стране, где президент не шут балаганный сидел бы Карлсон уже на нарах Это ты понял, недоразвитый?
16.10.2021 10:43 Ответить
Дебілоїд - на відміну від Порошенка якому за ДВА З ПОЛОВИНОЮ РОКИ "впроваджень" по півсотні справ навіть не змогли висунуть звинувачення у Саакашвілі - два вироки за кримінальні злочини які вступили в законну силу! Чому оті "брехуни" мовчали коли суди розглядали справи і виносили вироки? Так що - вони ставлять під сумнів рішення грузинського суду? А це (між іншим) - втручання у внутрішні справи держави!
16.10.2021 10:50 Ответить
Так що - вони ставлять під сумнів рішення грузинського суду? А це (між іншим) - втручання у внутрішні справи держави!
Так это же польские паны. Те которые решили, что их законы в приоритете перед законами ЕС. Но это совсем другое. А вот Грузия.....
16.10.2021 11:07 Ответить
Все очень просто,дружище. - Кацапская система построена по принципу украинской олигархии. Поэтому олигархи крайне не заинтересованы к приходу западной системы в Украину. Иначе им придется ответить откуда у них такие маетки и супербизнес. Настоящий антикоррупционный суд во всем разберется. А свой ручной,они контролируют. Поэтому - украинская власть - никогда не станет приближаться к Западу. Он ее гробовщик. А вот раха - это свои люди.И украинские олигархи не станут разрушителями кацапии.
16.10.2021 10:54 Ответить
Поэтому - украинская власть - никогда не станет приближаться к Западу. Он ее гробовщик.
Как гробовщики между собой общаются?
Один бросил компанию - заявил, я буду сам копать.
Другого купили тяжело больные, он пообещал я вас не трону (за понюшку газа)
Третьи заявляют что законы копачей не те, будем копать по своим меркам.
Самый главный уже давно сам не копает.
С такими гробовщиками украинская власть будет жить долго (при условии отмены моратория на экспорт древесины)
16.10.2021 11:14 Ответить
Негативно отношусь к Саакашвили. Однозначно. Но всегда считал, что это внутреннее дело грузин и их право и обязанность дат правовую оценку действия Карлсона на посту президента. И все эти заявления сейма, нашего харанта выглядят как давление на власти Грузии. Зачем?
16.10.2021 10:38 Ответить
Поляки скоро самі вилетять в Євросоюзу...
16.10.2021 10:39 Ответить
Человек (любой) нелегально пересек границу государства. Что с ним надо было делать по мнению сейма Польши? Даже не беря во внимание то, что он осужден в этой стране и имеет реальный срок.
16.10.2021 10:40 Ответить
Якщо Саакашвілі почав "...широкие реформы...", то на нього не розповсюджується рішення суду? Йому можно скоювати різні злочини (навідь нелегальний перетин кордону - злочин), але судити за ці злочини зась?
16.10.2021 10:45 Ответить
"члены Сейма"?) - у нас депутаты ВР ***** с днем рождения поздравляют.
16.10.2021 10:52 Ответить
Если есть доказательства его вины, состав преступления, то почему европейцы опустились до уровня низкого шантажа?
16.10.2021 11:04 Ответить
Яке там "опустились". Це їхній звичайний стиль.
16.10.2021 11:08 Ответить
Ну так они довольно прозрачно намекают, что "доказательства" высосаны из пальца х-ла. То есть фальсифицированы.
16.10.2021 11:50 Ответить
У Луцьку в районі «Сіті-парку» фекальні відходи зливали у річку Сапалаївку.
16.10.2021 11:25 Ответить
Грузинский суд , приговоривший Саакашвили по вьісосанньім из пальца обвинениям - копия судебного фарса над Тимошенко во времена Януковича. О чем вообще разговор ?
16.10.2021 11:33 Ответить
И нелегальный переход границы высосали ? А что ты еще высосешь?
16.10.2021 12:01 Ответить
Ната , учи матчасть. Сначала узнай , за что Саакашвили "присудили" шесть лет тюремного заключения. Там сплошной фейк .
16.10.2021 12:05 Ответить
Это другое.
16.10.2021 12:11 Ответить
кацапы скупили Грузию ... как и Украину
16.10.2021 11:39 Ответить
Дык, пусть заберут себе этого чмошника, которому они помогали прорывать украинскую границу.
Самих скоро с евросоюза погонят.
Сколько будут смотреть, как они тупо проедают по 200 лярдов европейских дотаций едегодно, при этом отказываются долбаться в зад.
16.10.2021 11:45 Ответить
Міхо бузотер і баламут.
16.10.2021 11:48 Ответить
Для борьбы с мафией именно такие и нужны.

Судя по постам порохоботов их хозяин 100% мафиозный босс. Впрочем подавляющее число украинцев это и так знают, судя по результатам выборов.
16.10.2021 11:55 Ответить
До чого тут порохоботи? Я зробив свій висновок.
16.10.2021 11:59 Ответить
Походу, ты все еще по утру находишь рошенку у себя в кальсонах)))
16.10.2021 12:07 Ответить
Ну ну это странно - Каждый суслик знал что Саакашвили осуждён в Сакартвело...Процедура соблюдена...обвинения весомые и доказанные...он приперся его сцапали - Так наоборот: это называется законность...

То есть если Януковощ к нам припрётся - и мы его посадим...то это тоже поставит под сомнение Евроинтеграцию? Ситуации то очень схожи...
16.10.2021 11:50 Ответить
Кто бы там заявления делал по поводу евроитеграции.
В Польше тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с недавним решением Конституционного суда о приоритете польской конституции перед законодательством ЕС.
16.10.2021 12:12 Ответить
МИНУТОЧКУ!
Получается, что Сенат и Сейм Польши ставит под сомнение приговоры грузинского суда, реформированного этим ушлепком? При чем этот жирный ушлепок сам приговор не оспаривал ни где и никогда.
16.10.2021 12:24 Ответить
После реформирования прошло много времени. Эти суды были заново "приватизированы".

Щас там система телефонного права. Типа звонит х-ло своему корешу Иванишвили с просьбой закрыть Михо. Далее Иванишвили дает задание правоохранителям. Все основные решения в Грузии принимает этот акционер "Газпрома".

Понятно, что победить мафию строго по законам, которые эта мафия и написала невозможно.

В цивилизованном мире не принято преследовать лидеров, которые внесли существенный вклад в строительство государства. Ему в любом случае нужно было принимать политические решения, которые по определению за рамками закона. И шить ему какой-то мелкий криминал это абсурдно.

Мне совершенно не понятна позиция порохоботов, которые прям сцутся от радости от посадки Саакашвили. Так Пороха тоже можно закрыть по той же схеме. Но Запад будет против по той же причине.
16.10.2021 12:41 Ответить
Опять про Пороха, вам сколько платят за упоминание в тексте фамилии Петра? Что интересно про преступника Коломойского ни слова,ну да конечно,он ведь не представляет угрозу власти зеленого офшорника, Беня - кукловод,и против своего хозяина вы рта не открываете.
Какие же вы низкие люди
16.10.2021 13:10 Ответить
Коломойский безусловно должен сидеть. Там есть за что. Можно и в штаты выдать раз сами не способны.

Только не отдадут по очень простой причине. Он много знает. Всех сдаст. Его отпустят за сделку со следствием. А штаты будут требовать выдачи всех остальных.

Аналогичный клиент - Фирташ. Сколько его выдают из Австрии? -Много лет. И судя по-всему он там будет вечно.
16.10.2021 13:37 Ответить
Так что же он их так реформировал, что они, судьи, аж бегом побежали приватизироваться?
Михаилу Саакашвили, третьему президенту Грузии и одному из лидеров "революции роз", на родине предъявлен целый ряд обвинений по нашумевшим делам, в том числе и по делу о насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 года.
А мене не понятна пстранно озиция ЗЕДол..бов, которые молятся на своего избранника и морального урода совершившего преступления в своей стране и отказавшегося от гражданства своей Родины, приехавшего в мой дом и нагадившего тут где только можно. Да, на счет преследования, - криминал мелким не бывает. Вот вам отобьют почки и вы тогда расскажите нам за абсурд преследования того, кто это вам сделал.
16.10.2021 14:29 Ответить
Та нічого він під загрозу не ставить... Тим більше, коли про це заявляють представники Польщі, перспективи перебування якої в ЄС деякі брюсельські євроліберасти ставлять під сумнів. До речі, вони нещодавно відклали у довжелезну єврошухляду плани "євроінтеграції" кількох балканських країн, у тому числі й тих, які вступили до Північноатлантичного альянсу.
16.10.2021 12:28 Ответить
Наконец кто-то нарушил мучительное для Миши молчание Запада. Судя по всему он им больше не нужен.
16.10.2021 12:44 Ответить
Штаты на второй день ареста выступили примерно с тем же текстом.
16.10.2021 12:48 Ответить
Это другое. Американцы попросили не бить его.
16.10.2021 13:11 Ответить
Не. Именно про справедливый суд они и говорили.

Закрыв Михо грузинское правительство само лишило себя перспективы.

Теперь любой разговор будет начинаться именно с этого вопроса, без решения которого они могут обращаться за помощью и перспективами разве что к х-лу.
16.10.2021 13:18 Ответить
Да ладно, француженка все-таки свой человек.
16.10.2021 13:22 Ответить
Для чего выдумаете Иванишвили выписал президентку из Франции.
16.10.2021 13:24 Ответить
Почему бы полякам не потребовать отдать им Мышка?
16.10.2021 15:41 Ответить
До сраки євроамбіції. Вам не вкладається в голову, але Захід навіть не дуже цікавиться рівнем корупції у наших постсовкових країнах. Якщо ви уважні,то маєте бачити ,що їм головне (тут мали бути великі літери)- введення дозволу на маріхуану у нас та геїзація чоловічого населення. Навіщо і як-Мисліть самі.Ну хоча б починайте мислити. Бєрбєкуле!
16.10.2021 15:28 Ответить
Ну і як? Ти вже геїзувався? Шо курнув - то я вже бачу.
16.10.2021 15:39 Ответить
"До сраки євроамбіції. Вам не" -

Срака це те що викликає інтерес як раз у геїв. Щось пішло не так
16.10.2021 18:48 Ответить
Арест Саакашвили ставит под сомнение евроамбиции Грузии, - обращение членов Сейма и Сената Польши Источник:

Що і требо було довести, Іванашвілі не людина Кремля ?
16.10.2021 18:46 Ответить
Я не пойму, вот Саркози французы судить могут, а почему грузины не могут судить Саакашвили ? Тем более что явно у него рыло на то чтов пушку а мхом поросло.
16.10.2021 19:22 Ответить
только кацапы, подкацапная шваль, полезные им идиоты и ворюги ненавидят Саакашвили.
16.10.2021 20:50 Ответить
Противники Саакашвили проводят акцию у стен Руставской тюрьмы
"Грузинский народ не допустит, чтобы Саакашвили вышел из тюрьмы. Он олицетворение фашизма, а фашизм в Грузии никогда не пройдет. Человек, который добровольно выходит из грузинского гражданства, недостоин называться президентом. Я не хочу касаться его личной жизни, но его официальная жена голландка Сандра Руловс до сих пор является гражданкой Грузии", - заявил на митинге журналист, политзаключенный при правлении Саакашвили Заза Давитая.

Участники акции в своих выступлениях рассказывают истории, как при "режиме Саакашвили" убивали их близких, пытали, отнимали имущество.

Среди требований митингующих - пожизненное заключение Саакашвили.

Ведущий митинга Тамаз Молашвили, брата которого Сулхана Молашвили, председателя Контрольной палаты, пытали в тюрьме при правлении Саакашвили, заявил о необходимости запрета партии "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент.
17.10.2021 00:08 Ответить
Тобто, поляки за те, щоб злочинці гуляли на волі ?
Хай розбираються в себе, а не вказують іншим.

Це чмо навіть не здатне ні поїхати з країни нормально (з Грузії втекло на президентському літаку, не добувши каденції, з України - теж, кордон офіційно не перетинало), ні в*їхати: в Грузію воно присунулося нелегально, в Україну кордон проривало.

Заберіть його до себе. Хай у вас концерти влаштовує перед сеймом. А ні - то замовкніть.
17.10.2021 02:00 Ответить
Як видно із коментів, то безіменні парашоботи набагато розумніші від депутатів Сейму.
18.10.2021 11:44 Ответить
 
 