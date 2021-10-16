Данилов о статье Медведева об Украине: Выходит за рамки здравого смысла. Это вызов для всей Европы

Статья экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине является вызовом не только Украине, но и всей Европе.

Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".

"Хотел бы вернуться к господину Медведеву - то, что он сказал. Меня меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере на официальном уровне, должны сделать определенные заявления. То, что там говорится, вообще выходит за рамки здравого смысла. Когда речь идет дословно о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. Это вызов для всей Европы. Замалчивать, не обращать на это внимания, ходить в темных очках и не смотреть, что делает Российская Федерация...", - заявил секретарь СНБО.

Читайте также: Илларионов: У статей Медведева и Путина - одна главная мысль, о свержении украинской власти