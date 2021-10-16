РУС
Данилов о статье Медведева об Украине: Выходит за рамки здравого смысла. Это вызов для всей Европы

Данилов о статье Медведева об Украине: Выходит за рамки здравого смысла. Это вызов для всей Европы

Статья экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине является вызовом не только Украине, но и всей Европе.

Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".

"Хотел бы вернуться к господину Медведеву - то, что он сказал. Меня меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере на официальном уровне, должны сделать определенные заявления. То, что там говорится, вообще выходит за рамки здравого смысла. Когда речь идет дословно о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. Это вызов для всей Европы. Замалчивать, не обращать на это внимания, ходить в темных очках и не смотреть, что делает Российская Федерация...", - заявил секретарь СНБО.

Читайте также: Илларионов: У статей Медведева и Путина - одна главная мысль, о свержении украинской власти

+17
А что могут сказать немцы если в жопе торчит СП-2,
16.10.2021 11:59 Ответить
+12
Данил,молодец. Мне нравится когда кацапов представляют сумасшедшими.И укор немцам понравился.
16.10.2021 11:59 Ответить
+10
Який сенс коментувати маячню параноїдного шизофреніка ???)))
16.10.2021 12:00 Ответить
16.10.2021 11:57 Ответить
Справедливо, до цього числа зарахували деяких "народних"
16.10.2021 12:23 Ответить
Данил,молодец. Мне нравится когда кацапов представляют сумасшедшими.И укор немцам понравился.
16.10.2021 11:59 Ответить
В целом то да, но этот наркоман маланец
16.10.2021 12:43 Ответить
А что могут сказать немцы если в жопе торчит СП-2,
16.10.2021 11:59 Ответить
Могли бы СП-2 вынуть из жопы...
17.10.2021 07:01 Ответить
По внешнему виду Медведев долго не протянет.
16.10.2021 12:00 Ответить
***** так же выглядит ху..ево, но падла всё тянет и тянет
16.10.2021 12:01 Ответить
какое именно *****? их много, пока один пользуется переводчиком немецкого языка другой обновляет ботокс))
16.10.2021 13:50 Ответить
Так ведь его слегка в тень прибрали потому, что он стал АЛКОГОЛИКОМ.. Поэтому и харя у него такая...
16.10.2021 12:23 Ответить
він торчок, десь відео є,як його плющило
16.10.2021 15:41 Ответить
Городские дурачки долго живут.
16.10.2021 12:24 Ответить
Да, героин + маленький вес и рост
16.10.2021 12:41 Ответить
надо ему со стекломоя на баярочку переходить, я понимаю что дорого зато скрепно и круто.
16.10.2021 13:49 Ответить
Та фигня!
Так называемая "статья Медведева", это ВЗРЫВ ПУКАНОВ и бессильная злоба на Украину и ее народ.
16.10.2021 12:00 Ответить
Ото така їх відповідь на український епістемологічний напад
Цей напад вчинено рік тому, але ж хто у нас читає наші книжки...
У жовтні 2020-го презентували вікі-повість Антона Санченка "Круз та Лис", і там показано "на фактах і з документами", як українці з німцями при допомозі татар і греків розбудували московитам Рассійскуйу Імпєрійу
https://chytomo.com/iak-korabelna-sosna-ob-iednuie-ukrainu-i-do-choho-tut-lysianskyj/
і авжеж, усі корабельні сосни родом з Остра
16.10.2021 12:20 Ответить
медведев скрежеще зубами від люті і безсилля що Україна не їх
16.10.2021 12:00 Ответить
Від згадки про євроінтегрцію України в москалів розпочинається загострення параноїдної шизофреніі великодержавного шовінізма !!)))
16.10.2021 12:03 Ответить
Який сенс коментувати маячню параноїдного шизофреніка ???)))
16.10.2021 12:00 Ответить
таки да... медведев и здравый смысл ... это вообще нонсенс
16.10.2021 12:23 Ответить
Як будь-який москаль,істота без будь-яких етничних ознак ,з параноїдною маячнею "Русского мира" в голові !!)))
16.10.2021 12:27 Ответить
Та ще й жидобільшовика (реальне прізвище Дмитра Медведєва - Мендєль)...
16.10.2021 14:09 Ответить
Данилов, на мое мнение, один из более-менее адекватных ЗЕ-сортов говна....
16.10.2021 12:08 Ответить
и чем?
у него мавзолей-тату на лбу.
16.10.2021 13:13 Ответить
Та після 2014 року дії рашки відносно України взагалі позбавлені здорового глузду.
16.10.2021 12:08 Ответить
Глузд в здійсненні мети ,повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
16.10.2021 12:12 Ответить
цього не буде аж нiяк, тому це безглуздя на погляд з України, так...

проте має сенс для кремлядi всерединi мордору-ерефiї, щоб утримувати свою злочинну владу якнадовше пiд одобрямс бидла-вОнюшек, бо вони хворi iмперським азiопським шовiнiзмом майже всi.
16.10.2021 13:15 Ответить
Саме так ,параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма ,це споконвічна панівна ідеологія московитів ,це вже ментальна відмінність ,на генному рівні !!!))))
16.10.2021 13:27 Ответить
немцы должны/ Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?- В том , что правители Украины Коломойский , Зеленский , Шэфиры воры и предатели виноваты они, немцы.
16.10.2021 12:10 Ответить
Дійсно всі винні ,лише Віслючок нікому ,нічого не винен !!!))
16.10.2021 12:13 Ответить
Батько наш Бандера, Україна мати
Ми за Україну будЕм воювати.
16.10.2021 12:14 Ответить
Данилов молодчина. Але тут, щось подібне між ФРН та РФ на пакт Молотова-Ріббентропа. Тому і мовчать.
16.10.2021 12:22 Ответить
«Усвідомлення того, що попри відсутність держави (але був протекторат, як та сама Гетьманщина!), - завдання історика, цитуючи Драгоманова, показати, як «фатальні національно-крайові задачі українські сповнялись і під чужими урядами». Тому постать Безбородька мене цікавить неймовірно. Це один із найцікавіших державних умів українських. Саме він реалізував, остаточно закрив тему, не доведену до кінця Хмельницьким. Важлива ось ця війна на два фронти, в чому був наш інтерес і чому козаки ішли на союзи з Московією. Не тільки з православного єдиновірського сантименту. Був дуже конкретний геополітичний інтерес для свого часу: Україні потрібен був безпечний вихід до моря, колонізація степу, прибрати звідти Туреччину і прибрати поляків з українських етнічних територій. Польща із заходу, Туреччина з півдня - два фронти, на яких у XIV столітті розгорівся нервовий вузол європейської історії. Саме Безбородько, через Петербург, успішно обстоював український інтерес». - https://chytomo.com/iak-korabelna-sosna-ob-iednuie-ukrainu-i-do-choho-tut-lysianskyj/
16.10.2021 12:23 Ответить
Медведев и здравый смысл в одном предложении не встречаются
16.10.2021 12:23 Ответить
Медведь это микро царь героинщик с тюнингованной победой и чипом от айфона в голове
16.10.2021 12:28 Ответить
Временный хранитель царского трона разухабился. Карьера у него головокружительная: Премьер, временный "царь всея", ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя совета безопасности всего царьства. Ниже кинуть уже нельзя. А зачем он ужен, если царек присвоил себе право править до смерти, как и все вожди на роССии.
16.10.2021 12:29 Ответить
16.10.2021 13:06 Ответить
панове, звернiть, до речi, увагу на кацапцу-алкоголiчку Тютiну, що народилась в Шепетiвцi.

батьки сволоти -100-вiдсотковi кацапи з Пермьских ***нєй паРашi, що залишились в Українi пiсля ДСВ. а то деякi недолугi вальку красния трюсєля чомусь вважають українкою....

Матвiєнко то прiзвище померлого вже її чоловiка.
16.10.2021 16:20 Ответить
https://www.5.ua/svit/yelyzaveta-ii-potrapyla-u-skandal-brytanskyi-korolivskyi-dvir-nazvav-krym-rosiiskym-257736.html Королева Великої Британії Єлизавета ІІ потрапила в міжнародний скандал: вона написала лист школярам з анексованого Криму і вказала на конверті адресу "Севастополь, Росія" . Фотографію листа опублікували в соцмережі Instagram на сторінці Малої академії наук в Криму.
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)

Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
16.10.2021 12:31 Ответить
Отличительная черта сегодняшней власти - натянуть свой собственный страх на окружающие страны, всех повязать вокруг себя и горланить о опасности.
А почему Германия молчит, разве это по паринерски? Разве так можно?Это угроза всей Европе, не только Украине.
При порохе кстати тоже самое, все свои фобии навесить на окружающих, примазаться к Евросоюзу и НАТО, как к ее части, и наблюдать с чувством повышенного собственного достоинства, с точки зрения защиты нац.интересов за дальнейшими перемогами.
16.10.2021 12:31 Ответить
Порошенко был деловым человеком, он играл по правилам, знал что нужно говорить народу, а что делать на самом деле, и что нельзя. А Зеленский испуганный человек, который мечется туда-сюда, пытаясь угодить то одним то другим. Он как растерянная лабораторная мышка с проводками которые бьют по нему током.
16.10.2021 12:36 Ответить
Лялька ,напхана тирсою ,неспроможна на самостійне мислення чи діяльність !!! Дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльководів !!))
16.10.2021 12:42 Ответить
жалкий. опухшая карла. просто убогое чмо.

16.10.2021 13:04 Ответить
чекаємо на "наукову" статтю якого-небуть Жириновського...
16.10.2021 13:51 Ответить
То, что зеленский - неопределенной национальности и вероисповедания мудило - это не вызов всей Европе. Это просто исторический факт. Другой вопрос - другие его исторические экскурсы. Но это совсем из другой оперы.
16.10.2021 14:22 Ответить
срочно пояснительную бригаду! а что сказал медведев?
16.10.2021 14:30 Ответить
А навіщо взагалі коментувати,що там меле цей закінчений кацапський алкаш?
16.10.2021 15:01 Ответить
Данилов не адекватный фашист .
17.10.2021 18:25 Ответить
 
 