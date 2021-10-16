Данилов о статье Медведева об Украине: Выходит за рамки здравого смысла. Это вызов для всей Европы
Статья экс-президента России Дмитрия Медведева об Украине является вызовом не только Украине, но и всей Европе.
Об этом рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Украина 24".
"Хотел бы вернуться к господину Медведеву - то, что он сказал. Меня меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере на официальном уровне, должны сделать определенные заявления. То, что там говорится, вообще выходит за рамки здравого смысла. Когда речь идет дословно о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. Это вызов для всей Европы. Замалчивать, не обращать на это внимания, ходить в темных очках и не смотреть, что делает Российская Федерация...", - заявил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так называемая "статья Медведева", это ВЗРЫВ ПУКАНОВ и бессильная злоба на Украину и ее народ.
Цей напад вчинено рік тому, але ж хто у нас читає наші книжки...
У жовтні 2020-го презентували вікі-повість Антона Санченка "Круз та Лис", і там показано "на фактах і з документами", як українці з німцями при допомозі татар і греків розбудували московитам Рассійскуйу Імпєрійу
https://chytomo.com/iak-korabelna-sosna-ob-iednuie-ukrainu-i-do-choho-tut-lysianskyj/
і авжеж, усі корабельні сосни родом з Остра
у него мавзолей-тату на лбу.
проте має сенс для кремлядi всерединi мордору-ерефiї, щоб утримувати свою злочинну владу якнадовше пiд одобрямс бидла-вОнюшек, бо вони хворi iмперським азiопським шовiнiзмом майже всi.
Ми за Україну будЕм воювати.
батьки сволоти -100-вiдсотковi кацапи з Пермьских ***нєй паРашi, що залишились в Українi пiсля ДСВ. а то деякi недолугi вальку красния трюсєля чомусь вважають українкою....
Матвiєнко то прiзвище померлого вже її чоловiка.
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)
Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
А почему Германия молчит, разве это по паринерски? Разве так можно?Это угроза всей Европе, не только Украине.
При порохе кстати тоже самое, все свои фобии навесить на окружающих, примазаться к Евросоюзу и НАТО, как к ее части, и наблюдать с чувством повышенного собственного достоинства, с точки зрения защиты нац.интересов за дальнейшими перемогами.