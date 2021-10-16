РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости
4 603 42

Минздрав планирует запустить электронные рецепты для всех лекарств весной 2022 года, - Ляшко

Минздрав планирует запустить электронные рецепты для всех лекарств весной 2022 года, - Ляшко

Украина перешла на электронный больничный и электронный рецепт на инсулин, на очереди электронные рецепты на все лекарственные средства.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Все больницы компьютеризированы. Мы уже перешли и на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулинам. Весной планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Поэтому сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, интернет есть", - заявил Ляшко.

Он отметил, что ситуация "немножко еще неидеальная, но уже на твердую четверку по интернету", и предложил в случае возникновения проблем обращаться на "горячую линию" Национальной службы здоровья Украины для оперативного решения этих вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа "Доступные лекарства": с 1 октября пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках только по электронным рецептам

Министр подчеркнул, что введение электронного больничного значительно упростило доступ и передачу данных по электронной системе.

"Раньше надо было прийти - открыть, прийти - закрыть, убрать, занести, там проверят, если какая-то ошибка в документе, вернуться, снова отстоять очередь, вновь его перенаправить. Это большое количество обращений к врачу. Сейчас один раз данные, отработанные алгоритмы, которые уже сами на уровне ИТ-технологий отсекают определенные ошибки, и документ "летит" в Пенсионный фонд. В Пенсионном фонде у работодателя есть свой личный кабинет. Он там все проверяет. Человек пришел, открыл больничный и забыл о проблеме. Вылечился - и все прошло автоматически", - отметил Ляшко.

Напомним, с 1 октября 2021 года Украина полностью перешла на электронные больничные. Электронный больничный формируется на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности с учетом данных в Реестре застрахованных лиц. Соответствующую информацию можно посмотреть в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда.

Также читайте: Продажа всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможна только по электронному рецепту, - Ляшко

Автор: 

лекарства (1239) Минздрав (4912) рецепт (40) Ляшко Виктор (1369) диджитализация (223)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
ИДИОТЫ --это самое мягкое что можно сказать !
показать весь комментарий
16.10.2021 12:23 Ответить
+5
Це починала впроваджувати ще Супрунша. Зелень все присвоює собі і піариться на цьому.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:40 Ответить
+4
Есипенко--- ПРИ ЧЕМ ТУТ эл больничные ???? ЗА каждым флаконом перекиси водорода нужно будет челом бить !
показать весь комментарий
16.10.2021 12:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.....і діджіталізація всієї країни !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 12:20 Ответить
Самодуры
показать весь комментарий
16.10.2021 12:21 Ответить
идея правильная. почему - самодуры?
Не носиться с бумажным рецептом, а врач выписывает рецепт в компе, заносит в базу, и аптекарь смотрит просто на твою фамилию и номер телефона для сверки.
Удобно для реимбурсации. Так во всех развитых странах.
У нас другая проблема - нет Интернета и нет таких серверов у Минздрава, как в развитых странах. Потому сначала в базу невозможно рецепт внести, врачи мучаются с одним рецептом по двое-трое суток, а в деревнях Интернет - гуано.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:51 Ответить
Проблема начинается когда нет врача. Мой семейный врач уволилась, замены нет. На соседнем участке врач умерла, замены нет. Мне лекарства не нужны пока, тьфу тьфу. Но а тем, у кого болячки разные, как быть? Проблемка. Врача нет, другие уже не берут -лимит!, а без врача никуда. Замкнутый круг.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:21 Ответить
Тому шануйте тих лікарів, що ще є! Бо залишиться для лікування адміністрація і прибиральниці!
показать весь комментарий
17.10.2021 14:12 Ответить
Это вы мне? А что я им делаю, этим врачам? Я их что прессую или оскорбляю? Нет. Может еще поклоны им бить и молиться на них? И мне уже фиалетово будут врачи или не будут, на моем участке уже нет врача. Я лечусь в платных поликлиниках.
показать весь комментарий
17.10.2021 16:43 Ответить
ИДИОТЫ --это самое мягкое что можно сказать !
показать весь комментарий
16.10.2021 12:23 Ответить
А что тебе в электронных больничных и рецептах не нравится?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:32 Ответить
Есипенко--- ПРИ ЧЕМ ТУТ эл больничные ???? ЗА каждым флаконом перекиси водорода нужно будет челом бить !
показать весь комментарий
16.10.2021 12:58 Ответить
Уверенны, что за каждым? Еще нет никакой реальной информации, а истерички уже панику разводят. Надоело!
показать весь комментарий
16.10.2021 13:01 Ответить
Боїться що вкрасти не можна буде.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:21 Ответить
есипенко---МОЙ НОГИ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ !!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 09:48 Ответить
Есипенко, речь не о том, что все лекарства будут ТОЛЬКО по рецептам (как, кстати в Европе). А в том что те кому БЕСПЛАТНЫЕ рецепты выписывают - смогут их например продлить по телефону, и не нужно бумажный вариант носить в аптеку.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:52 Ответить
Не подобається, що час відпуску по ел. рецепту у рази більше, ніж без нього. Звідси утворюються черги.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:07 Ответить
каким образом? Разве только если нет Интернета в аптеке. Это в деревнях такое может быть, да.
Но моя мама в селе получила инсулин по новому электронному рецепту без проблем. Так что далеко не везде так.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:53 Ответить
Ви не володієте питанням, і ось чому:
1. Якщо нема інтернету, то аптека не бере участь у програмі по доступним лікам.
2. Мова йшла не про можливість відпуску по ел. рецепту, а про час, який займає обробка рецепту через систему.
3. "Деревни" - це за порєбріком, а в Україні села.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:26 Ответить
та идите вы на..й помошники
показать весь комментарий
16.10.2021 12:23 Ответить
А если цитрамон нужно купить?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:25 Ответить
Без рецепту.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:33 Ответить
Но этот, как его... Ляшко говорит, что ВСЕ лекарственные средства - по рецептам.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:38 Ответить
Брехня. Він ляпає аби що. Як я розумію, ліки які відпускали з рецептом, так і будуть відпускати тільки через електронний рецепт.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:45 Ответить
Мова про всі безкоштовні лікарства, а також ті де треба рецепт.

Там де рецепт не треба там нічого не поміняється
показать весь комментарий
16.10.2021 13:22 Ответить
Это теперь без рецепта в аптеке разве что кондом купишь?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:34 Ответить
А как же аскорбинка и минералку?!
показать весь комментарий
16.10.2021 12:41 Ответить
Вот только е-рецепты принимает разве что 1 аптека из 5
И в них почему-то "система" работает (если есть интернет) только до 17:00
И это в Киеве!
Что творится в областях я ХРЗ!
показать весь комментарий
16.10.2021 12:40 Ответить
В областях все норм.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:22 Ответить
Це починала впроваджувати ще Супрунша. Зелень все присвоює собі і піариться на цьому.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:40 Ответить
Є нюанси. При Супрун система була куди об'ємнішою.

В неї хотіли щоб кожна коробка лікарств мала свій ТТН як посилка в НП і щоб можна було відстежити її маршрут. Це б повністю вбило підробні ліки, а виробникам прийшось би відповідати за кожну коробку лікарства.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:24 Ответить
так и будет, и QR-кодировку хотели ввести еще при Януковиче, это общеевропейская практика. Ввести не успели, а потом новые власти захотели продвинуть свое программное обеспечение, чтобы баблишка на откате по-новой срубить. Потому все затянулось.
А если бы захотели - ввели бы еще в 12 году, все было готово. Причем советовались даже с ЕМА и с EDQM, у них похожая система была. Некоторые типа Дарницы или Фармака и так на все что идет на экспорт ставят такой код, т.к. в Европе с 17 года это - обязаловка.
В Индии сделали просто - объявили что QR-код обязателен с нового гда - и привет, все как зайчики наклепали.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:56 Ответить
Прейскуранты на все рецепты уже разработаны ? Теперь придется платить не только за лекарства, но и за рецепты на них.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:59 Ответить
Мда. Але у вас асоціації...

Електронний рецепт це безкоштовне лікарство.

Ви звідки взагалі?
показать весь комментарий
16.10.2021 13:25 Ответить
Не делайте из себя посмешище. Сейчас все бесплатные лекарства прямым ходом попадают в аптечные киоски и оттуда, абсолютно бесплатно, распространяются среди всех нуждающихся. Кто лежал в больнице, тот знает.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:37 Ответить
Ну ви ж самі виглядаєте ущербно.

Ущербно для людей які отримують лікарство по електронному рецепту. Для людей які беруть це лікарство для своїх родичів пенсіонерів.

А ви пишите якусь дич.

В реальності електронний рецепт це квитанція для аптеки, квитанція по якій вона потім отримає гроші за лікарство яке вам видала.

Немає ніяких безкоштовних лікарств які хтось прямим ходом відправляє в якісь кіоски. Це худобою треба бути щоб так уявляти. Безкоштовне лікарство виходить для пацієнта який отримав рецепт, а ось для аптеки воно саме звичайне. При чому ви можете вибрати щось дорожче що вам більше подобається і доплатити різницю.

"Кто лежал в больнице" - а це взагалі не пойми що. Супрун пішла і друга ланка реформи повністю провалена. Лежати в лікарні немає ніякого відношення до електронних рецептів. Держава не відшкодовує за це гроші так як було задумано Супрун.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:46 Ответить

животное ты кацапское тупорылое.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:57 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 17:27 Ответить
В аптеках черги збільшаться разів у п'ять.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:04 Ответить
Просто аптек стане більше.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:47 Ответить
Наоборот, 70% обанкротятся
показать весь комментарий
16.10.2021 15:11 Ответить
Їх і зараз забагато - по 3-4 на кожному розі вулиць.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:29 Ответить
От я йду в гори і наперед збираю собі аптечку, яка мені там може знадобитися в аварійній ситуації. Як мені тепер її зібрати без рецептів, які мені не дадуть наперед? Як бути людям, які вживають певні препарати постійно, наприклад, гіпертонікам? Щомісяця поновлювати рецепт? Нехай цей черговий на нашу голову ляшко ще восени пояснить всі нюанси цього нововведення з рецептами, бо ще взимку аптеки спорожніють коли люди підуть запасатися таблетками на рік вперед. Чи саме це і задумано ляшком разом з аптекарями?
показать весь комментарий
16.10.2021 14:24 Ответить
Эти бланки не украинские))
показать весь комментарий
16.10.2021 18:13 Ответить
Є невеличка надія на те, що Ляшку ще до весни громадяни України поставлять клізму зі скіпідару з патефонними голками, і без рецепту.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:20 Ответить
 
 