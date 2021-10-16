Минздрав планирует запустить электронные рецепты для всех лекарств весной 2022 года, - Ляшко
Украина перешла на электронный больничный и электронный рецепт на инсулин, на очереди электронные рецепты на все лекарственные средства.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Все больницы компьютеризированы. Мы уже перешли и на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулинам. Весной планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Поэтому сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, интернет есть", - заявил Ляшко.
Он отметил, что ситуация "немножко еще неидеальная, но уже на твердую четверку по интернету", и предложил в случае возникновения проблем обращаться на "горячую линию" Национальной службы здоровья Украины для оперативного решения этих вопросов.
Министр подчеркнул, что введение электронного больничного значительно упростило доступ и передачу данных по электронной системе.
"Раньше надо было прийти - открыть, прийти - закрыть, убрать, занести, там проверят, если какая-то ошибка в документе, вернуться, снова отстоять очередь, вновь его перенаправить. Это большое количество обращений к врачу. Сейчас один раз данные, отработанные алгоритмы, которые уже сами на уровне ИТ-технологий отсекают определенные ошибки, и документ "летит" в Пенсионный фонд. В Пенсионном фонде у работодателя есть свой личный кабинет. Он там все проверяет. Человек пришел, открыл больничный и забыл о проблеме. Вылечился - и все прошло автоматически", - отметил Ляшко.
Напомним, с 1 октября 2021 года Украина полностью перешла на электронные больничные. Электронный больничный формируется на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности с учетом данных в Реестре застрахованных лиц. Соответствующую информацию можно посмотреть в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не носиться с бумажным рецептом, а врач выписывает рецепт в компе, заносит в базу, и аптекарь смотрит просто на твою фамилию и номер телефона для сверки.
Удобно для реимбурсации. Так во всех развитых странах.
У нас другая проблема - нет Интернета и нет таких серверов у Минздрава, как в развитых странах. Потому сначала в базу невозможно рецепт внести, врачи мучаются с одним рецептом по двое-трое суток, а в деревнях Интернет - гуано.
Но моя мама в селе получила инсулин по новому электронному рецепту без проблем. Так что далеко не везде так.
1. Якщо нема інтернету, то аптека не бере участь у програмі по доступним лікам.
2. Мова йшла не про можливість відпуску по ел. рецепту, а про час, який займає обробка рецепту через систему.
3. "Деревни" - це за порєбріком, а в Україні села.
Там де рецепт не треба там нічого не поміняється
И в них почему-то "система" работает (если есть интернет) только до 17:00
И это в Киеве!
Что творится в областях я ХРЗ!
В неї хотіли щоб кожна коробка лікарств мала свій ТТН як посилка в НП і щоб можна було відстежити її маршрут. Це б повністю вбило підробні ліки, а виробникам прийшось би відповідати за кожну коробку лікарства.
А если бы захотели - ввели бы еще в 12 году, все было готово. Причем советовались даже с ЕМА и с EDQM, у них похожая система была. Некоторые типа Дарницы или Фармака и так на все что идет на экспорт ставят такой код, т.к. в Европе с 17 года это - обязаловка.
В Индии сделали просто - объявили что QR-код обязателен с нового гда - и привет, все как зайчики наклепали.
Електронний рецепт це безкоштовне лікарство.
Ви звідки взагалі?
Ущербно для людей які отримують лікарство по електронному рецепту. Для людей які беруть це лікарство для своїх родичів пенсіонерів.
А ви пишите якусь дич.
В реальності електронний рецепт це квитанція для аптеки, квитанція по якій вона потім отримає гроші за лікарство яке вам видала.
Немає ніяких безкоштовних лікарств які хтось прямим ходом відправляє в якісь кіоски. Це худобою треба бути щоб так уявляти. Безкоштовне лікарство виходить для пацієнта який отримав рецепт, а ось для аптеки воно саме звичайне. При чому ви можете вибрати щось дорожче що вам більше подобається і доплатити різницю.
"Кто лежал в больнице" - а це взагалі не пойми що. Супрун пішла і друга ланка реформи повністю провалена. Лежати в лікарні немає ніякого відношення до електронних рецептів. Держава не відшкодовує за це гроші так як було задумано Супрун.
животное ты кацапское тупорылое.