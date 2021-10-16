Минздрав планирует запустить электронные рецепты для всех лекарств весной 2022 года, - Ляшко

Украина перешла на электронный больничный и электронный рецепт на инсулин, на очереди электронные рецепты на все лекарственные средства.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Все больницы компьютеризированы. Мы уже перешли и на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулинам. Весной планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Поэтому сегодня диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, интернет есть", - заявил Ляшко.

Он отметил, что ситуация "немножко еще неидеальная, но уже на твердую четверку по интернету", и предложил в случае возникновения проблем обращаться на "горячую линию" Национальной службы здоровья Украины для оперативного решения этих вопросов.

Министр подчеркнул, что введение электронного больничного значительно упростило доступ и передачу данных по электронной системе.

"Раньше надо было прийти - открыть, прийти - закрыть, убрать, занести, там проверят, если какая-то ошибка в документе, вернуться, снова отстоять очередь, вновь его перенаправить. Это большое количество обращений к врачу. Сейчас один раз данные, отработанные алгоритмы, которые уже сами на уровне ИТ-технологий отсекают определенные ошибки, и документ "летит" в Пенсионный фонд. В Пенсионном фонде у работодателя есть свой личный кабинет. Он там все проверяет. Человек пришел, открыл больничный и забыл о проблеме. Вылечился - и все прошло автоматически", - отметил Ляшко.

Напомним, с 1 октября 2021 года Украина полностью перешла на электронные больничные. Электронный больничный формируется на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности с учетом данных в Реестре застрахованных лиц. Соответствующую информацию можно посмотреть в личном кабинете застрахованного лица на портале Пенсионного фонда.

