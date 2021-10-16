РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости
8 485 113

Украина потеряла поддержку США, которая была в 2014-2018 годах, надо ее возвращать, - Коболев

Украина потеряла поддержку США, которая была в 2014-2018 годах, надо ее возвращать, - Коболев

Мир находится в глобальном энергетическом кризисе, на который Украина повлиять не может, однако она может .

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014-2021), сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас зашли в серьезную зону риска и мы не имеем поддержки одного из крупнейших партнеров, то есть Белого дома или США. Которая была в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. Что открыло нам газ в Словакии? Что помогло расширить возможности импорта из Европы? Американская поддержка. Не имея ее сейчас, мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом. С неохотой считаться с интересами Украины", - заявил он.

Коболев также напомнил, что США сняли санкции с оператора "Северного потока - 2" и руководителя этого оператора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коболев: Может случиться так, что мы не сможем купить газ в Европе

"Движение вперед этого проекта и завершение его строительства, по моему глубокому убеждению, является одним из главных факторов, почему Россия себя ведет сейчас так, как она себя ведет. Путин банально почувствовал вкус или запах крови. Он понимает, что он может сейчас победить. Для этой победы Россия проводит такую ​​спецоперацию на европейском рынке газа", - уверен он.

Поэтому ошибкой украинских властей было не наполнить хранилища газа в мае-июне. Теперь нужно договариваться с трейдерами, чтобы наличный газ оставался в хранилищах, а не шел в Европу.

"Второе. Надо возвращаться за стол переговоров с американцами, с Белым домом. Договариваться об их поддержке Восточной и Центральной Европе. Договориться о том, что если будет ситуация кризисная, если Россия сыграет жестко, мы получим импорт газа. И тогда зона риска становится намного меньше, и шанс пройти этот осенне-зимний период намного больше", - подчеркивает Коболев.

Также читайте: Витренко: Газа на зиму хватит, цена расти не будет

Автор: 

Газ (10251) США (27721) Коболев Андрей (459)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Очень красноречивое фото. Особенно смех в первом ряду.

показать весь комментарий
16.10.2021 13:01 Ответить
+35
А что Украина только не потеряла после прихода к власти этой тупой куклы Бени с комплексом недонаполеона?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:50 Ответить
+35
Не. Оно первый. Все шо Порошенко построил и оставил Ослу в наследство - все просрал. Под схвальні крики зедібілів.
показать весь комментарий
16.10.2021 12:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В США просто чекають коли в Україні виберуть знову Порошенка, або Яценюка чи Гройсмана ну короче з тими з ким можна мати справу, а кловани підуть в історію...
показать весь комментарий
16.10.2021 16:18 Ответить
Засекречено назначение 17% бюджета рф. Проплаченная деза, ( оплата сволочи дидающейся навозом ). Типа : мы самые миролюбивые, ихтам нет, докажите... купленные Меркель, Шнанмайер да и своих кив, медведчуков и пр. хватает.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:54 Ответить
Необходимы неотложные внеочередные выборы президента и парламента. Иного выхода нет.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:59 Ответить
Притом выборы президента должны быть по системе аналогичной демократической польской.
Наша система, со скупкой мест в бюллетенях ставленниками олигархата, должна быть ликвидирована.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:05 Ответить
Пане Олег,скільки не кричи "халва",в роті не стає солодше.Глянь % соцопитувань.Ніхто не може наблизитись до рейтингу Зе. Хочеш в другому турі мати Бойко з Медведчуком і Кивою?
показать весь комментарий
16.10.2021 18:29 Ответить
Зеленський, це політичний труп, хочеш ти це визнавати чи ні, але це факт з яким треба змиритись. На соцопитування зважати немає сенсу, адже всі вони контролюють ОП, тобто фактично вони самі собі малюють проценти, але зазирни у коментарі тут, на ютубі у фейсбуці та де завгодно, прибічників зеленського просто немає, вони відсутні фізично, а по соціології у другому турі йому малюють 60%. Смішно ? Смішно. Топорність на рівні Лукашенко

Виграти вибори їм допоможуть лише масштабні фальсифікації і вони будуть, тому що іншого варіанту нема, адже якщо програти вибори то і зеленський і його друзі будуть сидіти довго і щоб цього не сталось, вони підуть на се що завгодно )
показать весь комментарий
17.10.2021 02:06 Ответить
РАНО! Зебилы еще не нажрались зеленого популистского дерьма по полной!
показать весь комментарий
16.10.2021 23:26 Ответить
как тебя пнули, так и поддержку потеряли. андрюша вернись вместе с поддержкой, без тебя никак. мы тебе премии ещё втрое повысим.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:57 Ответить
Не путайте слово ,,Мы,, из страной Украина и украинским народом.Вы уроды потеряли подддержку даже народа Украины.Пора на вас запускать ВСУ и уничтожить физически всех до одного.А США и другие нормальные страны как поддерживали Украину так и поддерживают а из вами даже разговаривать не хотят.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:16 Ответить
Уходя в 2019 году Порошенко и Гройсман оставил после себя заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%. На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
И еще 3 миллиарда баксов выигранных у кацапов в суде...
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Деньги ушли на велыке крадивныцтво.
Украине и населению остались лишь долги...
показать весь комментарий
16.10.2021 22:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 