Украина потеряла поддержку США, которая была в 2014-2018 годах, надо ее возвращать, - Коболев

Мир находится в глобальном энергетическом кризисе, на который Украина повлиять не может, однако она может .

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014-2021), сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас зашли в серьезную зону риска и мы не имеем поддержки одного из крупнейших партнеров, то есть Белого дома или США. Которая была в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. Что открыло нам газ в Словакии? Что помогло расширить возможности импорта из Европы? Американская поддержка. Не имея ее сейчас, мы можем остаться один на один с европейским инфантилизмом. С неохотой считаться с интересами Украины", - заявил он.

Коболев также напомнил, что США сняли санкции с оператора "Северного потока - 2" и руководителя этого оператора.

"Движение вперед этого проекта и завершение его строительства, по моему глубокому убеждению, является одним из главных факторов, почему Россия себя ведет сейчас так, как она себя ведет. Путин банально почувствовал вкус или запах крови. Он понимает, что он может сейчас победить. Для этой победы Россия проводит такую ​​спецоперацию на европейском рынке газа", - уверен он.

Поэтому ошибкой украинских властей было не наполнить хранилища газа в мае-июне. Теперь нужно договариваться с трейдерами, чтобы наличный газ оставался в хранилищах, а не шел в Европу.

"Второе. Надо возвращаться за стол переговоров с американцами, с Белым домом. Договариваться об их поддержке Восточной и Центральной Европе. Договориться о том, что если будет ситуация кризисная, если Россия сыграет жестко, мы получим импорт газа. И тогда зона риска становится намного меньше, и шанс пройти этот осенне-зимний период намного больше", - подчеркивает Коболев.

