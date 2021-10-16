РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 990 53

Свыше тысячи смертей за сутки: в РФ максимум летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии

Свыше тысячи смертей за сутки: в РФ максимум летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 208 случаев, это новый рекорд за пандемию; умерли за сутки 1002 пациента, что является максимальным значением за весь период.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 33 208 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 979 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Согласно данным оперштаба, рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах: в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировано 3 тыс. 088 новых случаев, накануне сообщалось о 2 тыс. 632, в Московской области - 2 тыс. 403 (2 тыс. 110 было 15 октября), в Самарской области 838 случаев, в Нижегородской - 706, в Воронежской - областях - 671. Именно эти регионы замыкают пятерку субъектов с наибольшим приростом.

Москва "возглавляет" этот список, но в столице, по данным субботы, число суточных выявлений хоть и остается самым большим - 6 тыс. 545 новых заражений, тем не менее, это на 86 случаев меньше, чем в пятницу (6 тыс. 631).

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 1002 летальных исхода от коронавируса, это максимальное значение за пандемию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти тысяча смертей за сутки: в РФ установлен новый максимум летальных случаев от COVID-19

Больше всего скончавшихся в Москве - 72, в Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 тыс. 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 тыс. 883 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 637 выздоровевших приходится на Москву.

Автор: 

карантин (16729) россия (96902) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Еще один вафел лахтинский коэффициенты считает. Вас, баранов, в лучшем случае 85 миллионов осталось. Так что пересчитывай. Врет твоя методичка. И хватит постить методичку слово-в слово. Хоть порядок слов в предложении меняйте. палитесь, шо малые дети. Хлопцы, млять!
показать весь комментарий
16.10.2021 13:32 Ответить
+12
Щось забагато кацапського скота в коментах
показать весь комментарий
16.10.2021 13:37 Ответить
+11
"Первая вакцина" в мире " Спутник", дает свои плоды. Уж лучше бы лечились , как раньше " Боярышником".
показать весь комментарий
16.10.2021 13:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот никогда никому плохого не желал...Тем более не зная ,что за человек.- Может это просто природа самочищается от мерзости взашедшей как лишаи ?
показать весь комментарий
16.10.2021 13:09 Ответить
Та шо ж такое!? Всю Лахту кинули сюда? такого засёра у нас давно не было!
показать весь комментарий
16.10.2021 13:40 Ответить
согласен,у нас населения втрое меньше. а смертей всего наполовину меньше..
То есть, в пересчете на население Рашки у нас умирает по полторы тыс..
показать весь комментарий
16.10.2021 13:59 Ответить
Корректно сравнивать отношение числа умерших к заболевшим. А отношение числа заболевших к населению не корректно в РФ, т.к. там наверное только треть населения, может немного больше, - проживают в местах с большим уровнем социальных контактов.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:27 Ответить
Ради чистоты подхода, учтите, что русских в Украине 17%, а украинцев в России 2%.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:33 Ответить
Позавчера в Хар. области 45 трупов. Это на 4 с чем-то миллиона.
В рекордсмене по смертности мацкве - 12 лямов, а трупов всего 72, получается в Хар. области дела в 2 раза хуже.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:25 Ответить
Хуже дела с твоими методичками и с вашей статистикой насквозь брехливой. Роскомстат форева! Хотел накидать тебе ссылей из ваших ****** запоребриковых, но потом вспомнил, что ты просто лахтинское говно и передумал.
Кстати, когда пистанула твоя хваленая ракета с ядреным двигателем, вы засрали полмира радиацией. Чтобы удачнее брехать, вы вывели из строя все автоматические датчики, отслеживающие радиацию. Спросить хочу, вы их вернули в строй или ждете, пока все окончательно забудут про вашу горемычную вундервафлю?
показать весь комментарий
16.10.2021 13:38 Ответить
О как у зебила бомбануло! А ваша зеленая статистика не брешет?
показать весь комментарий
16.10.2021 14:01 Ответить
статистикака не зеленая..
показать весь комментарий
16.10.2021 15:58 Ответить
Статистика ведется государством, а кто у нас государством управляет в данный момент?
показать весь комментарий
16.10.2021 22:41 Ответить
Сухарь ты на жопе, а не войлок. Моя зеленая статистика - явление ох как временное. А вот тебе в *********** жить до сдоху. Приезжай, кацап, я тебя украинские песни петь научу. Через месяц путина ****** называть научишься!
показать весь комментарий
17.10.2021 07:50 Ответить
Накидай ссылей Бутусову, зачем он публикует брехливую кацапскую статистику?
Я просто провел сравнение.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:39 Ответить
так, точно так - в Україні все набагато гірше, ніж в кацапії. ВСЕ!
показать весь комментарий
16.10.2021 20:09 Ответить
Естественный отбор.. Подыхают самые ненужные
показать весь комментарий
16.10.2021 13:10 Ответить
Насыпай, страна мельдониевых рекордов и спутниковых высот!
показать весь комментарий
16.10.2021 13:10 Ответить
кто то подмешал в С.пут.ничОк - Новичок
наверное даже в совке так не относились к жителям как на рашке.
прожужжали все утюги с воплями шо "спутник" это чуть ли не лучшее что может быть против вируса, но как всегда обосрались.
антицивилизация. ради "вяличия" колют ватникам бурду, которая возможно и заражает быдло не хуже чем собственно вирус. но главное чтобы только не "идти на поводу у Запада". подохли бы там все - чище мир будет. намного.
вяличие аж прет и заполняет все морги
кстати, Невзоров смачно описывал как где то там у них в оренгоях, или на таймырах - трупы хранят в будках(типо кладовках) во дворах - эксперт приезжает раз в пол года и устанавливает причину окочурения ватника, либо надо везти и платить за экспертизу за 500 км., как то так. Сверхде-ржава, чо
показать весь комментарий
16.10.2021 13:15 Ответить
Еще один вафел лахтинский коэффициенты считает. Вас, баранов, в лучшем случае 85 миллионов осталось. Так что пересчитывай. Врет твоя методичка. И хватит постить методичку слово-в слово. Хоть порядок слов в предложении меняйте. палитесь, шо малые дети. Хлопцы, млять!
показать весь комментарий
16.10.2021 13:32 Ответить
"Первая вакцина" в мире " Спутник", дает свои плоды. Уж лучше бы лечились , как раньше " Боярышником".
показать весь комментарий
16.10.2021 13:20 Ответить
Щось забагато кацапського скота в коментах
показать весь комментарий
16.10.2021 13:37 Ответить
Як легко за реакцією на цю новину виявити російську агентуру!...
показать весь комментарий
16.10.2021 13:40 Ответить
Модер нынче - красава! Не успеешь послать лахтинского чмыря, как его уже кастрировали! )))
показать весь комментарий
16.10.2021 13:41 Ответить
Данные для лохтората ,зедебилов. У кацапов население 140 миллионов ,больных 30 тысяч сдохло 1 тысяча .В Украине 40 миллионов(возможно) ,заболело 15000,умерло от 250 до 400 человек. Вопрос у кого ситуация хуже? Причем мин.в ДВА раза!? Для каких целей публикация? Показать ,что мы №1.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:42 Ответить
Які там 140млн., кацапів..... 80млн., не більше й то ще сумнів є чи 80 задишилось. Не вірте кацапам вони брешуть що їх 140 млн
показать весь комментарий
16.10.2021 13:47 Ответить
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 208 случаев, это новый рекорд за пандемию.
Суточный он и Африке суточный, от общего количества населения не зависит. А теперь смело умножаем на 10, как всегда любит делать роспропаганда в отношении нас и деля на 100 весь негатив у них.
Какая цифра на выходе получается? 332 тыс. с 80 кацапами в довесок.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:58 Ответить
Є ж нижче стаття, в Україні захворіли 12900, померло 277.
показать весь комментарий
16.10.2021 16:44 Ответить
Это просто выходной .Не работают лаборатории и чиновники обл.и гор.здравовов ,4 дня выходные. В Понедельник -Вторник увидишь реальную картину ,быков ,любитель зедебилов.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:05 Ответить
чем дальше от москвы - тем меньше случаев.Думаю,просто нет лабораторий...
показать весь комментарий
16.10.2021 13:45 Ответить
у нас в "русскіх" регіонах така сама картина...
показать весь комментарий
16.10.2021 13:45 Ответить
Скоро ***** засекретити накаже й цю інформацію.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:46 Ответить
Ковід забирає невакцинованих, а гарні вони чи погані на жаль не розбирає
показать весь комментарий
16.10.2021 13:55 Ответить
Да и йух с ними, расеяне не люди! О чем горевать? Чем больше подохнет, тем меньше в Украину припрутся с оружием нас убивать. Так что желаем побольше всяких напастей нарасейке: эпидемий, пандемий, ураганов, пожаров, наводнений, землетрясений, разрушений, взрывов, крушений, отравлений, техногенных и природных катастроф и тд, и тп.
показать весь комментарий
16.10.2021 14:26 Ответить
"Маловато,понимаешь! Маловато будет." (с)
показать весь комментарий
16.10.2021 14:38 Ответить
Брехня! Верить официальной статистике - себя не уважать, а паРашинской - быть полным дебилом! Мрут они так как мухи (да и хрен с ними), а "спутник" хоть в руку, хоть в жопу коли лучше не станет (хуже может)!
показать весь комментарий
16.10.2021 14:44 Ответить
Нормальный спутник...из 33 000 получилось 1000 трупов. Зато самые первые в мире захерачили *вакцину*. Из гамна и палок.
показать весь комментарий
16.10.2021 14:52 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 17:47 Ответить
Можете смело это количество умножить на 5. Зато они первыми вакцину создали на основе новичка
показать весь комментарий
16.10.2021 18:35 Ответить
277 трупов у нас самих за вчера, если пересчитать на 100тыс населения, то у нас все примерно так же на данный момент, а в некоторые дни и хуже.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:04 Ответить
Різниця у тому, що у нас по статистиці помирають антивакцинатори, а на росії всі підряд, адже Спутник не працює
показать весь комментарий
17.10.2021 02:10 Ответить
Я далек от идеализации РФ, но если брать чисто медицинскую статистику причем не российскую одна из их вакцин нормально работает, хуже пфайзера, но лучше астразенеки и короновака у нас используемых. Еще одна работает на уровне короновака, а третья не работает вообще. Ну и % привитых у них вдвое больше...
показать весь комментарий
17.10.2021 13:11 Ответить
Ну от тобі і наглядний приклад як "нормально" працює, 1000+ ліквідованих за день тільки офіційно і близько 5000 тисяч реальних втрат на день )
показать весь комментарий
18.10.2021 19:12 Ответить
Це дуже мало для всієї рашки, хоча б то 50-100 тисяч за добу! Навіть радіти нічому!
показать весь комментарий
16.10.2021 20:30 Ответить
Уточнення: 50-100 тисяч трупів
показать весь комментарий
16.10.2021 20:35 Ответить
Прелесть
показать весь комментарий
17.10.2021 02:07 Ответить
В КНДР також немає ні ковіду, ні вакцин. Є фюрер і є ідея чучхе.
Як і в Московському царстві.
Будь-яка інформація з Московії - брехня за визначенням.
показать весь комментарий
17.10.2021 11:03 Ответить
Эти "утки" сродни тем, в которых нам так слёзно рассказывали, что Индии по Гангу плывут трупы умерших от ковида и уже полностью остановили судоходство...
показать весь комментарий
17.10.2021 15:22 Ответить
 
 