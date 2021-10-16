Свыше тысячи смертей за сутки: в РФ максимум летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 208 случаев, это новый рекорд за пандемию; умерли за сутки 1002 пациента, что является максимальным значением за весь период.
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 33 208 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 979 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Согласно данным оперштаба, рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах: в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировано 3 тыс. 088 новых случаев, накануне сообщалось о 2 тыс. 632, в Московской области - 2 тыс. 403 (2 тыс. 110 было 15 октября), в Самарской области 838 случаев, в Нижегородской - 706, в Воронежской - областях - 671. Именно эти регионы замыкают пятерку субъектов с наибольшим приростом.
Москва "возглавляет" этот список, но в столице, по данным субботы, число суточных выявлений хоть и остается самым большим - 6 тыс. 545 новых заражений, тем не менее, это на 86 случаев меньше, чем в пятницу (6 тыс. 631).
За минувшие сутки в РФ зафиксировано 1002 летальных исхода от коронавируса, это максимальное значение за пандемию.
Больше всего скончавшихся в Москве - 72, в Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 41.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 тыс. 315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 тыс. 883 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 637 выздоровевших приходится на Москву.
То есть, в пересчете на население Рашки у нас умирает по полторы тыс..
В рекордсмене по смертности мацкве - 12 лямов, а трупов всего 72, получается в Хар. области дела в 2 раза хуже.
Кстати, когда пистанула твоя хваленая ракета с ядреным двигателем, вы засрали полмира радиацией. Чтобы удачнее брехать, вы вывели из строя все автоматические датчики, отслеживающие радиацию. Спросить хочу, вы их вернули в строй или ждете, пока все окончательно забудут про вашу горемычную вундервафлю?
Я просто провел сравнение.
наверное даже в совке так не относились к жителям как на рашке.
прожужжали все утюги с воплями шо "спутник" это чуть ли не лучшее что может быть против вируса, но как всегда обосрались.
антицивилизация. ради "вяличия" колют ватникам бурду, которая возможно и заражает быдло не хуже чем собственно вирус. но главное чтобы только не "идти на поводу у Запада". подохли бы там все - чище мир будет. намного.
вяличие аж прет и заполняет все морги
кстати, Невзоров смачно описывал как где то там у них в оренгоях, или на таймырах - трупы хранят в будках(типо кладовках) во дворах - эксперт приезжает раз в пол года и устанавливает причину окочурения ватника, либо надо везти и платить за экспертизу за 500 км., как то так. Сверхде-ржава, чо
Суточный он и Африке суточный, от общего количества населения не зависит. А теперь смело умножаем на 10, как всегда любит делать роспропаганда в отношении нас и деля на 100 весь негатив у них.
Какая цифра на выходе получается? 332 тыс. с 80 кацапами в довесок.
Як і в Московському царстві.
Будь-яка інформація з Московії - брехня за визначенням.