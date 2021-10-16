Локдаун необходим, - глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Никогосян о ситуации с COVID-19

Уже с понедельника, 18 октября Одесская область и город Одесса переходят в "красную" зону карантина. Региону необходим локдаун.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян, информирует Цензор.НЕТ.

"Мое личное мнение: в той ситуации, в которой мы оказались - локдаун необходим. Простой пример: на этой неделе мы запустили в работу 10 городскую больницу, на 80 мест. Буквально за пару дней больница заполнилась более чем на 80%. Я думаю, все понимают: открывать больници до бесконечности мы не можем. Не хватит людей, сил, помещений. И единственный выход - прервать цепочку заболеваемости. Одним словом: ввести локдаун", - отметил он.

Далее он приводит перечень тех ограничений, которые начнут действовать с понедельника:

не будут работать учреждения общепита: рестораны, кафе, кофейни, столовые. Разрешается работа только на вынос;

не будут работать ТРЦ, кинотеатры, театры;

не будут работать непродовольственные рынки, спортзалы, бассейны;

запрещается работа учебных заведений, в которых менее 100% сотрудников вакцинированы двумя дозами вакцины;

не будут работать гостиницы, хостелы, не будут проводиться массовые мероприятия.

"Наши усилия позволили сделать 400 тысяч прививок. Но этого мало. В многих европейских странах показатель вакцинации превысил 80%. И там уже забыли, что такое локдауны", - добавил Никогосян.