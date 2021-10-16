РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 268 14

Локдаун необходим, - глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Никогосян о ситуации с COVID-19

Локдаун необходим, - глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Никогосян о ситуации с COVID-19

Уже с понедельника, 18 октября Одесская область и город Одесса переходят в "красную" зону карантина. Региону необходим локдаун.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян, информирует Цензор.НЕТ.

"Мое личное мнение: в той ситуации, в которой мы оказались - локдаун необходим. Простой пример: на этой неделе мы запустили в работу 10 городскую больницу, на 80 мест. Буквально за пару дней больница заполнилась более чем на 80%. Я думаю, все понимают: открывать больници до бесконечности мы не можем. Не хватит людей, сил, помещений. И единственный выход - прервать цепочку заболеваемости. Одним словом: ввести локдаун", - отметил он.

Далее он приводит перечень тех ограничений, которые начнут действовать с понедельника:

Локдаун необходим, - глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Никогосян о ситуации с COVID-19 01не будут работать учреждения общепита: рестораны, кафе, кофейни, столовые. Разрешается работа только на вынос;

Локдаун необходим, - глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Никогосян о ситуации с COVID-19 01не будут работать ТРЦ, кинотеатры, театры;

Локдаун необходим, - глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Никогосян о ситуации с COVID-19 01не будут работать непродовольственные рынки, спортзалы, бассейны;

Локдаун необходим, - глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Никогосян о ситуации с COVID-19 01запрещается работа учебных заведений, в которых менее 100% сотрудников вакцинированы двумя дозами вакцины;

Локдаун необходим, - глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Никогосян о ситуации с COVID-19 01не будут работать гостиницы, хостелы, не будут проводиться массовые мероприятия.

Читайте также: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области переходят в "красную" зону карантина

"Наши усилия позволили сделать 400 тысяч прививок. Но этого мало. В многих европейских странах показатель вакцинации превысил 80%. И там уже забыли, что такое локдауны", - добавил Никогосян.

Автор: 

карантин (16729) Одесса (8007) Одесская область (3779) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Знов позакривають ринки і всі будуть товктись в супермаркетах.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:36 Ответить
+4
Ще місяць тому це тре було робити, якщо люди настількі тупі, що чіпи заважають вакцинуватись...
показать весь комментарий
16.10.2021 13:44 Ответить
+3
Швидше ледачі.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знов позакривають ринки і всі будуть товктись в супермаркетах.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:36 Ответить
Необхідний...

Трос під авантюристом-еквілібристом почав критично тріщати над прірвою...

1) ЗЕ і його владний "оркестр", з іманентним йому великим крадівництвом, Західні країни вневдовзі переведуть з "оранжевої зони інфікованості" корупцією - в "червону зону"... Йому (а не Україні) вже серйозно загрожує "локдаун"...

2) ЗЕ, як основоположник і організатор "великого крадівництва", з його естрадно-спортивним шахрайством, неграмотними управлінськими кульбітами - вже досить надоїв... навіть частині його ляльководів - любителів президентської екзотики... Вони, з часом, також приєднаються до похоронної команди банкрута ЗЕ, як президента...

3) Народ України вкрай незадоволений "зрєліщами", репресіями, податковим "пресом"... замість "хліба насущного" і свободи... Дійова і основна частина Армії, і патріотична частина правоохоронців вже давно зачекалися команди на штурм "лігва ворога"...

Тобто, всі три вищезгадані "компоненти" минулої тріумфальної підтримки ЗЕ-банди наближаються до "точки кипіння".

"ВИБУХ" НЕ ЗА ГОРАМИ...
показать весь комментарий
16.10.2021 14:05 Ответить
И большинство без масок. Охрана и администрация супермаркетов не требует соблюдения масочного режима. И не боятся штрафов. В Одессе полный беспредел.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:01 Ответить
Українській нації до дупи вакцинація!!!
показать весь комментарий
16.10.2021 13:38 Ответить
...А те, что ты выслал на прошлой неделе мы давно уже съели, и ждём - не дождёмся...
показать весь комментарий
16.10.2021 13:40 Ответить
цей наш "русскій мір" давно покдауну і серйозних заходів його забезпечення
показать весь комментарий
16.10.2021 13:43 Ответить
Ще місяць тому це тре було робити, якщо люди настількі тупі, що чіпи заважають вакцинуватись...
показать весь комментарий
16.10.2021 13:44 Ответить
Швидше ледачі.
показать весь комментарий
16.10.2021 13:51 Ответить
Дурний піп, дурна його молитва.
показать весь комментарий
16.10.2021 15:22 Ответить
у вас все без масок в транспорте..
показать весь комментарий
16.10.2021 15:56 Ответить
Главное не останавливать завоз негров и арабов, а то дяди демократы заругают.
показать весь комментарий
16.10.2021 17:16 Ответить
Какой локдаун? Ларьки и наливайки "бизнес" потеряют
показать весь комментарий
16.10.2021 17:47 Ответить
Летом тусили все, всё битком - рестораны, отели, пляжи, никакого ковида, ну вот никакого, вообще никто ничем не болел и нет страшного вируса, а тут начались сезонные болячки и всё по новой, ничем никто не болеет - есть один только ковид, ну и вакцины, куда же без них.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:02 Ответить
Цей бардак буде в Україні до тих пір, поки в чиновниках будуть сидіти нікогасяни, авакови, і тому подібне бидло.Невже в Україні немає українців спеціалістів і чому вони не при владі?
показать весь комментарий
17.10.2021 01:15 Ответить
 
 