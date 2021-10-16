Локдаун необходим, - глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Никогосян о ситуации с COVID-19
Уже с понедельника, 18 октября Одесская область и город Одесса переходят в "красную" зону карантина. Региону необходим локдаун.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян, информирует Цензор.НЕТ.
"Мое личное мнение: в той ситуации, в которой мы оказались - локдаун необходим. Простой пример: на этой неделе мы запустили в работу 10 городскую больницу, на 80 мест. Буквально за пару дней больница заполнилась более чем на 80%. Я думаю, все понимают: открывать больници до бесконечности мы не можем. Не хватит людей, сил, помещений. И единственный выход - прервать цепочку заболеваемости. Одним словом: ввести локдаун", - отметил он.
Далее он приводит перечень тех ограничений, которые начнут действовать с понедельника:
не будут работать учреждения общепита: рестораны, кафе, кофейни, столовые. Разрешается работа только на вынос;
не будут работать ТРЦ, кинотеатры, театры;
не будут работать непродовольственные рынки, спортзалы, бассейны;
запрещается работа учебных заведений, в которых менее 100% сотрудников вакцинированы двумя дозами вакцины;
не будут работать гостиницы, хостелы, не будут проводиться массовые мероприятия.
"Наши усилия позволили сделать 400 тысяч прививок. Но этого мало. В многих европейских странах показатель вакцинации превысил 80%. И там уже забыли, что такое локдауны", - добавил Никогосян.
Трос під авантюристом-еквілібристом почав критично тріщати над прірвою...
1) ЗЕ і його владний "оркестр", з іманентним йому великим крадівництвом, Західні країни вневдовзі переведуть з "оранжевої зони інфікованості" корупцією - в "червону зону"... Йому (а не Україні) вже серйозно загрожує "локдаун"...
2) ЗЕ, як основоположник і організатор "великого крадівництва", з його естрадно-спортивним шахрайством, неграмотними управлінськими кульбітами - вже досить надоїв... навіть частині його ляльководів - любителів президентської екзотики... Вони, з часом, також приєднаються до похоронної команди банкрута ЗЕ, як президента...
3) Народ України вкрай незадоволений "зрєліщами", репресіями, податковим "пресом"... замість "хліба насущного" і свободи... Дійова і основна частина Армії, і патріотична частина правоохоронців вже давно зачекалися команди на штурм "лігва ворога"...
Тобто, всі три вищезгадані "компоненти" минулої тріумфальної підтримки ЗЕ-банди наближаються до "точки кипіння".
"ВИБУХ" НЕ ЗА ГОРАМИ...