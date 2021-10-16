Представители миссии ОБСЕ не наблюдали непосредственно задержание наемника РФ Косяка, поэтому не включили это в отчет, - заявление

СММ ОБСЕ не включила в свой отчет информацию о задержании наемника РФ Андрея Косяка украинскими военнослужащими, так как не наблюдала за инцидентом напрямую.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление миссии.

Отмечается, что наблюдатели действительно находились на участке разведения в районе Золотого 13 октября, чтобы следить за соблюдением локального режима прекращения огня во время расчистки растительности вдоль дороги. Однако задержание Косяка происходило не на глазах наблюдателей.

"СММ не наблюдала за происходящим напрямую. Она получила информацию от Вооруженных сил Украины и от вооруженных формирований только после того, как это произошло. В соответствии с ее методологией отчетности неподтвержденная косвенная информация не может быть включена в отчеты Миссии", - говорится в заявлении.

Миссия сообщает обо всех фактах, которые она наблюдает напрямую, и включает эту информацию в свои общедоступные отчеты, добавили в СММ.

В миссии также напомнили, что готовы содействовать диалогу на местах между сторонами.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ОРЛО утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

"ЛНР" отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.