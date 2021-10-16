Блокирующий судебную реформу судья апелляционного суда Киева Масенко зарабатывает 2 млн грн в год, живет на госдаче и "отличился" рядом зашкваренных решений, - ЦПК

Судья Киевского апелляционного суда Денис Масенко является одним из членов Совета судей, который блокирует судебную реформу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Расскажем вам больше о судье. После Майдана Масенко, который был судьей Апелляционного суда Луганской области, был переведен в Киев указом президента Порошенко. И с тех пор он успел отметиться многочисленными зашквареннымы решениями", - отмечают в ЦПК, подробно останавливаясь на таких решениях:

- Отменил разрешение на задержание Юрия Иванющенко (Енакиевского). Это решение стало основанием для снятия его с международного розыска.

- Изменил меру пресечения титушководу Юрию Крысину с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

- Отпустил на поруки фигуранта дела НАБУ, экс-заместителя министра обороны Павловского.

- В составе коллегии судей отказался арестовывать изъятые НАБУ флешки с важными доказательствами по делу Труханова.

- Оставлял подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко под стражей.

"Из свежего. Масенко хотел стать руководителем САП, но вылетел еще на первом этапе конкурса, потому что не сдал тесты. Интересно, что во время прохождения оценивания судья тоже не добрал баллов при тестировании, но его все же признали добродетельным. Поэтому он получает за наш с вами счем почти 2 млн грн в год", - подчеркивают в ЦПК.

"Теперь о состоянии. После перевода в Киев два года бесплатно жил в стометровой квартире неподалеку от Апелляционного суда. Квартира принадлежала человеку, инициалы которого полностью совпадают с помощником сына Пшонки. В 2017 году переехал на госдачу в Пуще-Водице. А почему бы нет? Почти каждый год меняет машины: за последние 7 лет сменил 9 (!) автомобилей. В общем Масенко везет, потому что третьи лица постоянно бесплатно дают попользоваться ему имуществом: Сначала Toyota Camry, затем Toyota Fortuner, далее Ford F350, затем Mersedes-Benz R-Class и сейчас Volkswagen Multivan. А теперь этот человек блокирует ключевую для Украины реформу. Иначе зачем ему реформа и потенциальные неудобства, если несмотря на сомнительные решения он признан добродетельным и получает огромную зарплату?", - резюмировали журналисты ЦПК.