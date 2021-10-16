РУС
13 182 70

Блокирующий судебную реформу судья апелляционного суда Киева Масенко зарабатывает 2 млн грн в год, живет на госдаче и "отличился" рядом зашкваренных решений, - ЦПК

Судья Киевского апелляционного суда Денис Масенко является одним из членов Совета судей, который блокирует судебную реформу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Расскажем вам больше о судье. После Майдана Масенко, который был судьей Апелляционного суда Луганской области, был переведен в Киев указом президента Порошенко. И с тех пор он успел отметиться многочисленными зашквареннымы решениями", - отмечают в ЦПК, подробно останавливаясь на таких решениях:

- Отменил разрешение на задержание Юрия Иванющенко (Енакиевского). Это решение стало основанием для снятия его с международного розыска.

- Изменил меру пресечения титушководу Юрию Крысину с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

-  Отпустил на поруки фигуранта дела НАБУ, экс-заместителя министра обороны Павловского.

 - В составе коллегии судей отказался арестовывать изъятые НАБУ флешки с важными доказательствами по делу Труханова.

-  Оставлял подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко под стражей.

"Из свежего. Масенко хотел стать руководителем САП, но вылетел еще на первом этапе конкурса, потому что не сдал тесты. Интересно, что во время прохождения оценивания судья тоже не добрал баллов при тестировании, но его все же признали добродетельным. Поэтому он получает за наш с вами счем почти 2 млн грн в год", - подчеркивают в ЦПК.

"Теперь о состоянии. После перевода в Киев два года бесплатно жил в стометровой квартире неподалеку от Апелляционного суда. Квартира принадлежала человеку, инициалы которого полностью совпадают с помощником сына Пшонки. В 2017 году переехал на госдачу в Пуще-Водице. А почему бы нет? Почти каждый год меняет машины: за последние 7 лет сменил 9 (!) автомобилей. В общем Масенко везет, потому что третьи лица постоянно бесплатно дают попользоваться ему имуществом: Сначала Toyota Camry, затем Toyota Fortuner, далее Ford F350, затем Mersedes-Benz R-Class и сейчас Volkswagen Multivan. А теперь этот человек блокирует ключевую для Украины реформу. Иначе зачем ему реформа и потенциальные неудобства, если несмотря на сомнительные решения он признан добродетельным и получает огромную зарплату?", - резюмировали журналисты ЦПК.

Автор: 

судебная реформа (1807) судья (2660) Центр противодействия коррупции (269)
Топ комментарии
+39
Реформування на 100% корумпованої системи неможливе ,лише докорінний демонтаж !!!)))
16.10.2021 14:32 Ответить
+24
Выгнать мразь в шею.
16.10.2021 14:28 Ответить
+23
А этот судья, как истинный украинофоб и принимал всегда нужные решения против украинцев, в пользу всего, что связано с "русским миром"... не взирая на большу зарплату, которую ему выделяет госбюджет Украины.

Только вот не понятно, зачем его Порошенко пригрел и повышал по службе?
16.10.2021 14:36 Ответить
Выгнать мразь в шею.
16.10.2021 14:28 Ответить
Реформування на 100% корумпованої системи неможливе ,лише докорінний демонтаж !!!)))
16.10.2021 14:32 Ответить
А ще краще повісити.
16.10.2021 16:47 Ответить
Выгнать? ))) але ж вони через суди відновлюються на посадах та ще і з компенсаціями за наш рахунок...
16.10.2021 19:50 Ответить
А хрен ему в оппу, а не восстановление с компенсацией.
16.10.2021 23:09 Ответить
Гнать эту падлу сраной метлой вообще с Украины, чтоб и духу его здесь небыло.
16.10.2021 22:43 Ответить
Махровый сепар и вор сидит на высокой должности с огромной зарплатой: и это в стране, где бедность населения является острейшей проблемой общенационального масштаба.
17.10.2021 04:48 Ответить
Бред, зарплата у него положена по закону а если не нравятся решения то оспаривайте их. Или нужны только карманные судьи которые принимают только нужные решения.
16.10.2021 14:29 Ответить
Так реформу же тормозит.
16.10.2021 14:32 Ответить
ты видимо его родственник или помощник)
16.10.2021 14:34 Ответить
Только вот не понятно, зачем его Порошенко пригрел и повышал по службе?
16.10.2021 14:36 Ответить
Последний пункт вашего поста САМЫЙ любопытный!
16.10.2021 15:33 Ответить
А ''підтянув ''його Порошенко!))
16.10.2021 20:15 Ответить
Вы не знаете зачем?Чтобы внести растерянность,чувство неуверенности в обществе.Это один из методов боевого применения психологической обработки населения противника.Только,в данном случае,противник-Украина.
17.10.2021 01:21 Ответить
Видовище лялькового балагана "Боротьба коруаціонерів з корупцією" триває !!!)))
16.10.2021 14:31 Ответить
Вот-вот, виноват Зеленский! Не перепутайте!
16.10.2021 14:58 Ответить
Не бреши !! Всьому світу відомо ,що в усіх негараздах в Україні винен Порошенко ,невгамовний та підступний панамський олігарх !!!)))
16.10.2021 15:02 Ответить
Симон Петлюра - «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди».
16.10.2021 14:32 Ответить
Яких в Україні несчисленна кількість !!! Починати слід з Банкової та Грушевського !!!)))
16.10.2021 14:34 Ответить
Нардеп Кива записав відео, у якому святкує вбивство Степана Бандери, та закликає вбивати всіх, хто його шанує. Враховуючи довідку Киви про його психічні патології, до таких заяв варто ставитись серйозно.
16.10.2021 14:42 Ответить
Він давно не був на концерті Кобздоха. Пора.
16.10.2021 17:12 Ответить
Призыв убивать - это конкретно уголовная статья. По крайней мере у нас в РБ это так. Думаю, что и в Украине это также. Разжигание розни называется.
17.10.2021 11:19 Ответить
Нельзя блокировать то чего нет в природе...
Какая судебная реформа?? Все слышали но никто не видел
и кроме Ермака с Портновым никто не знает что это
16.10.2021 14:33 Ответить
Звіздьож ,це складова частина імітаціі бурхливої діяльності !!!))
16.10.2021 14:35 Ответить
Плюс одна из 144 потужных рехформ рехформатора фсея Галактика!
17.10.2021 10:20 Ответить
Я вот не пойму претензии к его официальной зарплате, у других судей зарплаты не меньше.
16.10.2021 14:34 Ответить
и ты видимо его родственник или зам))
16.10.2021 14:35 Ответить
Эти гниды, миллионы получают, когда народ, особенно пенсионеры ели-ели сводят концы с концами, чтоб протянуть до следующей пенсии. А ты их ещё поддерживаешь, тоже наверное дармовое бабло получаешь?
16.10.2021 22:55 Ответить
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (с)
16.10.2021 14:34 Ответить
Самий доброчесний і жодним чином не корумпований !!!)))
16.10.2021 14:36 Ответить
Жизнь у него удалась ))
16.10.2021 14:36 Ответить
В Україні всі судді із одного регіону-Донбас.
16.10.2021 14:37 Ответить
Хаха, если судья идет наперекор власти то тут же начинают копаться в его подноготной и доходах а если на все согласен то претензий у зеленых нет.
16.10.2021 14:38 Ответить
этот лугандонский судья идёт наперекор Украине и украинцам, а не власти...
16.10.2021 14:41 Ответить
как же эти долбанные барыги судьи задрали.....(( как назначать так проголосовали или назначили раз два и судья .а как снять так сук попробуй снять.... то голосов нет... то суки жалуются по судам международным ...то свои не голосуют в верховном суде такие же барыги.... хрен избавишся от судьи....казалось бы указ, ногой под сраку и досвидос....так нет....((
16.10.2021 15:04 Ответить
Полностью согласна с Вами, НО он «Был переведен в Киев УКАЗОМ президента Порошенко…»
Его назначил именно порошенко !
Не мифические какие-то бараны за него голосовали , а именно был УКАЗ президента порошенко .
Вот и думай-те …
17.10.2021 15:42 Ответить
А як же санкціі РНБО? не помічати таких суддів ,а ще різних вовків з ОАСК та Печерського суду, це злочин ,це потураня суддовій мафіі яка так вкорінилась в нашій краіні .
16.10.2021 15:16 Ответить
Это не его зашкварные решения, а Пети.. 70% прокуроров уже восстановилось
16.10.2021 15:33 Ответить
Такими корупционерами судьями легко управлять. Все знают пресс-конференцию покойного Александра Зинченко , где он обвинил Порошенко ,Мартыненко, Третьякова в корупции и приватизации судебной системы . Это всё "Любі друзі " Витька Ющенко до сих пор воруют и не платят налоги .
16.10.2021 15:47 Ответить
такі бандити, як цей горе-суддя, це основа існування нашого корпоративного об'єднання під назвою Україна...
16.10.2021 16:00 Ответить
Він Шо, млять, бЄзсмєртний?!
16.10.2021 16:13 Ответить
Ага, как Кощей...
16.10.2021 22:58 Ответить
Чиїм там указом його в Києві призначили?
16.10.2021 16:14 Ответить
Подякуйте попрошенку за призначення суддів і пенсійну реформу.
16.10.2021 16:33 Ответить
Рашка, олигархи, своя вата... . 90% судей - главная угроза Украины.
16.10.2021 16:47 Ответить
Ну скажите, где вы видели, или слышали о стране, в которой ОДНА пакудная ТВАРЬ делает ПОЛИТИЧЕСКУЮ погоду для ВСЕЙ НАЦИИ?!... И где скажите в это время находится лидер государства, ГАРАНТ намеченного европейского курса, позиционирующий себя как патриот родины?... Чем заняты ГОРЕ-ИЗБРАННИКИ Рады посаженные в высокие кресла для НОВЫХ ЗАКОНОВ, ПРИЗВАННЫХ улучшить управление Украиной и возвеличить БУКВУ ЗАКОНА?... Почему в Украине не ИСЧЕЗАЕТ ВАКХАНАЛИЯ и САББОТАЖ? Кто способен СЕЙЧАС поставить ПАРОВОЗ РЕФОРМ на правильные, общенародные, экономически обоснованные РЕЛЬСЫ, если ЗЕ-УРОДЫ ведут локомотив в пропасть, что видно уже сейчас, до срока следующих выборов Президента? Я не устаю повторять - НАМ НУЖЕН НЕ ЕВРЕЙ- барыга, А ЧИСТОКРОВНЫЙ УКРАИНЕЦ, ПАТРИОТ, ЧЕЛОВЕК СВЯЗАННЫЙ СЕРДЦЕМ с НЕНЬКОЙ, а не с Израилем или французской ривьерой!!!... Тот, кто имел бы душу Вячеслава Черновола, патриотизм воинов ООС и ум экономиста-прозападника.
16.10.2021 16:59 Ответить
Який цинізм процвітає в нашій країні. Солдатам, коли вони на передовій, повторюю коли на передовій і є бойовий наказ, виплачують 1000 гривень в день. А суддям, які в своїй більшості, працюють проти народу України, виплачують 10 000 в день, які вони отримують день в день. Солдатам ще й затримують виплати.
16.10.2021 17:35 Ответить
невже немає патрона на цю потврну гниду?
16.10.2021 18:24 Ответить
насосало
16.10.2021 19:00 Ответить
А чего не блокировать за два миллиона, ну и ещё наверное несколько миллионов долларов в трёх литровых банках😁😁😁😁
16.10.2021 19:33 Ответить
и что? не странно, что его петюня назначил? случайность, да? он не знал? НИПАНЯТНА БЫЛА?

цвет барыг и врагов Украины у власти только и меняется... а суть остается та же
16.10.2021 19:33 Ответить
безоркужное население - рабы гнид в мантиях
мусора - мрази на защите прав бандитов
16.10.2021 19:35 Ответить
Дооо, именно он, и никто другой блокирует судебную рехворму вот уже 30 лет. А , не, разные, они меняются, вахта.
16.10.2021 21:13 Ответить
Почему это существо еще не весит к верху ногами на крещатском каштане?
16.10.2021 22:21 Ответить
Какие еще тесты? Необходимо знать основы бухгалтерии.
17.10.2021 09:05 Ответить
ЦПК - це Шабунін і Ко? 😊 Добре, що тут знайшли слід Порошенка і істинну фундаментальну причину не реформування суддівської системи. 😊 😊 Зча, як не дивно, саме суддівська і частина журналістської - гілки влади, які ще не пвдім'яв під себе неопуцин Зєлєнскій.
17.10.2021 12:39 Ответить
ПОХОЖ !)
17.10.2021 13:01 Ответить
Указом президента Порошенка...
17.10.2021 13:09 Ответить
--Це типовий представник нашої .зашкорублої. НЕдоторканної касти суддівської " еліти ". які є НЕвід*ємною складовою і захисниками провладного. корумпованого кишла і п*ятої колони кремлівського ракла ! Водночас--це трунарі сподівань українців на спаведливість і законність...Це ожирілі паразити на тілі України.які люто НЕнаведять українців...водночас-- встановили самі собі захмарні зарплати та цинічно--глумливо виносять -дуркуваті ухвали... Уявіть: платня судді ВСУ--780 тис. грн. а моя пенсія інженера--будівельника--2.5 тис. грн. тобто 1 суддя вагоміший 300 інженерів. які розбудовували заводи. міста...
17.10.2021 13:26 Ответить
А я ось думаю чия тут більша провина - Шоколадного, який привітав у Києві усю Донбаську мерзоту та поназначав на керівні посади у судовій системі чи Щмаркля, який цю ж мерзоту використовує у своїх справах то просуває їх на ще більші посади.
17.10.2021 15:21 Ответить
Обоє рябоє.
17.10.2021 20:39 Ответить
Назад в Луганск через фронт
17.10.2021 21:26 Ответить
 
 