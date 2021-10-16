Нынешняя власть способна только ухудшать бизнес среду. Очевиден следующий шаг - объявить всех граждан уклонистами после провала нулевой декларации, - экономист Монин

Нынешная власть не стремится провести эффективную налоговую реформу.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экономист Даниил Монин, информирует Цензор.НЕТ.

Он подробно останавливается на своих усилиях в рамках реформирования налоговой политики в Украине.

"Последние 6 лет мной двигала мечта об трансформации Украины в экономически успешную страну и я изучал много международного опыта, макроэкономику, гос финансы и убежден что без изменения налоговой системы это невозможно осуществить", - подчеркивает он, добавляя, что в действиях нынешней власти не видит желания провести эффективную налоговую реформу.

"Последние события такие как интервью Устенко, и активная фаза продвижения 5600 (законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". - Ред.), меня окончательно убедили, что эта власть способна исключительно ухудшать бизнес среду и надежд тут уже нет никаких. Следующим очевидным шагом в этом направлении будет объявить всех граждан уклонистами после провальной нулевой декларации и ухудшить бизнес среду еще больше. Более того, считаю, что даже отдельные системные законопроекты не смогут исправить ситуацию в этом Азаровском налоговом кодексе, доработанном Младоазаровыми", - резюмировал он.

