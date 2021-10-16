РУС
Нынешняя власть способна только ухудшать бизнес среду. Очевиден следующий шаг - объявить всех граждан уклонистами после провала нулевой декларации, - экономист Монин

Нынешная власть не стремится провести эффективную налоговую реформу.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук экономист Даниил Монин, информирует Цензор.НЕТ.

Он подробно останавливается на своих усилиях в рамках реформирования налоговой политики в Украине.

"Последние 6 лет мной двигала мечта об трансформации Украины в экономически успешную страну и я изучал много международного опыта, макроэкономику, гос финансы и убежден что без изменения налоговой системы это невозможно осуществить", - подчеркивает он, добавляя, что в действиях нынешней власти не видит желания провести эффективную налоговую реформу. 

"Последние события такие как интервью Устенко, и активная фаза продвижения 5600 (законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". - Ред.), меня окончательно убедили, что эта власть способна исключительно ухудшать бизнес среду и надежд тут уже нет никаких. Следующим очевидным шагом в этом направлении будет объявить всех граждан уклонистами после провальной нулевой декларации и ухудшить бизнес среду еще больше. Более того, считаю, что даже отдельные системные законопроекты не смогут исправить ситуацию в этом Азаровском налоговом кодексе, доработанном Младоазаровыми", - резюмировал он.

Читайте также: Комитет Рады одобрил финальную редакцию налогового законопроекта №5600, - нардеп "Голоса" Железняк

+16
Как можно этот помоечный моносброд называть властью. Шобла аферов и марадеров.
16.10.2021 14:46 Ответить
+14
Гросмейстер Бендера


@Lviv_UA_SU

·
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1449016695734120449 22 год



Везе ж людям.... Депутат Слуги Урода Максим Павлюк.
У 2020 Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу в лотерею.
У 2019 задекларував 900 000 грн виграшу в лотерею В 2018 - 160 000 грн.
Найсмішніше - цей поц член ТСК з розслідування фактів корупції в органах держ. архіт.-буд. контролю
16.10.2021 15:32 Ответить
+11
1 у нас каждый - президент
2 каждый МАФ имеет офшор
.....
3 все контрабандисты и посадить их на 20 лет !!!!!!
16.10.2021 14:51 Ответить
А-ХА-ХА !!!! Тоесть : "Мяу ..."
16.10.2021 14:46 Ответить
Монин - Ванга , капець яка !
16.10.2021 14:47 Ответить
какое мьяяя-ууууу тут караул спасайся кто может....
16.10.2021 14:47 Ответить
Нє , ну цитата зачьотна , згодна : " Более того, считаю, что даже отдельные системные законопроекты не смогут исправить ситуацию в этом Азаровском налоговом кодексе, доработанном Младоазаровыми"
16.10.2021 14:50 Ответить
Младоазаровыми ...
16.10.2021 14:50 Ответить
Младоазаровыми

Гетьманцев и есть младоазировец по всем статьям!
альо, ЗЕльоные, Гетьманцев это даже не вчерашнее, а позавчерашнее лицо !
16.10.2021 14:54 Ответить
1 у нас каждый - президент
2 каждый МАФ имеет офшор
.....
3 все контрабандисты и посадить их на 20 лет !!!!!!
16.10.2021 14:51 Ответить
А ще ж тепер всі олігархи.
16.10.2021 21:26 Ответить
Как можно этот помоечный моносброд называть властью. Шобла аферов и марадеров.
16.10.2021 14:46 Ответить
Младоазаровп - Гєтманцева згадав, а младоянуковоча Зєлєнского - ні. Цар хароший, боярж плохіє? 🤔
16.10.2021 14:47 Ответить
Младоянуковичу залишилось , від сили , до Нового Року і усьо ...
16.10.2021 14:51 Ответить
Да. Ага. Обьявите. Будете натянуты на глобус., зеслуги Урода. Хорошо будет смотреться Шифер, Ермак и Третьякова с Карниенка.
16.10.2021 14:57 Ответить
Откуда у вас деньги на хлеб, вы же не работаете? ЗЕ абапел, считает раз его критикуют, значит он все делает правильно.
16.10.2021 15:08 Ответить
нынешняя власть - ето просто писюрва криворогатая... абздец и точка.
16.10.2021 15:23 Ответить
Гросмейстер Бендера


@Lviv_UA_SU

·
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1449016695734120449 22 год



Везе ж людям.... Депутат Слуги Урода Максим Павлюк.
У 2020 Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу в лотерею.
У 2019 задекларував 900 000 грн виграшу в лотерею В 2018 - 160 000 грн.
Найсмішніше - цей поц член ТСК з розслідування фактів корупції в органах держ. архіт.-буд. контролю
16.10.2021 15:32 Ответить
а ви заметили тенденцию, как не свиня при корыте так ей в лотерею везет
16.10.2021 15:39 Ответить
Помітила )
Тому і запостила цей твіт.
16.10.2021 15:46 Ответить
Павлюк это бывший прокурорский работник, там "в лотерее" всем везет... у всех мамы с папами и тещами миллионеры и катаются на джипах, а они голые-босые, живут в прыймах ... Такие везучие "новые лица" ох как нужны "слугам урода" ...
16.10.2021 15:51 Ответить
До каких пор "мудрый нарид" будет испытывать на прочность собственную страну?
16.10.2021 15:42 Ответить
до всегда будем - то у нас така забава!
16.10.2021 15:46 Ответить
Так. Я дійшла висновку - українці не хочуть будувати, процвітати... вони хочуть ВИЖИВАТИ. Оце загальнонаціоальний спорт.
16.10.2021 15:47 Ответить
я б видалив свiй пост але на жаль то правда.
16.10.2021 15:51 Ответить
у цьому контекст єдине, про що я жалку, це те, що економічні наслідки зе-лупного правління не дуже вдарять по 73% недоумків. натомість дуже справедливим - якщо можливо говорити про таку категорію як "справедливіть" - була б економічна катастрофа цих самих "галасаватєлєй" за зеленого пі@арка; справжньою втіхою було б побачити\почути про голодаючих\замерзаючих у розпачі зелених горе-"адептів": це могло би бути бодай якимсь уроком проти дурості, адже на школу\освіту надії вже зась.
16.10.2021 16:36 Ответить
А что делают с уклонистами? Их делят на ноль, умножают на бесконечность, отбирают корень кубический их гипотенузы, таким образом сокращая размер зебобика к размеру атомного ядра амебы. Зебобики, вам капец
16.10.2021 16:45 Ответить
"Взять и поделить" - вот мечта нынешней Зеко-манды! Только делить они хотят не Ахметовские деньги, потому что может и по зубам прилететь, а хотят залезть в карманы "пересичных" украинцев
16.10.2021 17:32 Ответить
Ах, экономист Монин! Да это, да ведь он...

Ой, а кто это, " экономист Монин"?
16.10.2021 18:25 Ответить
