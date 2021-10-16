РУС
Премьер Польши Моравецкий о строительстве стены на границе с Беларусью: Это защита от Лукашенко и Путина. Не хотим, чтобы нас шантажировали

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил необходимость построения забора на границе с Беларусью. По его мнению, это поможет избежать "миграционного шантажа" со стороны Минска и Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.

"Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в этом случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - заявил премьер.

Он добавил, что власти будут делать все возможное, чтобы усилить патрулирование на польской границе, а также чтобы помочь мигрантам.

Читайте также: Польша и Литва готовятся к долговременному спору с Беларусью из-за границ, - Моравецкий

+9
братушкам газ теж за особливим тарифом ?

альо, серби, " у Росии нет друзей..."
показать весь комментарий
16.10.2021 15:25 Ответить
+6
Точно,а как прогибались под кацапов, чуть сапоги не лизали,видать путька решил что шавок в расчет брать не нужно.
показать весь комментарий
16.10.2021 15:28 Ответить
+6
а еще нам бы таких поляков - каждый патриот
показать весь комментарий
16.10.2021 15:31 Ответить
А нам такий кордон не побудувати..Занадто велика територія.
16.10.2021 15:13 Ответить
Так,нам врали,когда взяли деньги на "Стену"?
16.10.2021 15:32 Ответить
З Білорусью ?
16.10.2021 15:37 Ответить
С рф
16.10.2021 15:41 Ответить
А я про що писала ? Ви хоч читали ?
16.10.2021 15:48 Ответить
Читал.Вы писали,что стену на границе с БР не построить потому,что она слишком длинная)Вот я и спросил:нам врали на счет "Стены",учитывая,что протяженнось границы с рф ,даже без учета оккупированных территорий больше,чем с бр?
16.10.2021 15:53 Ответить
А для чого ви запитуєте про це у мене ?
16.10.2021 15:54 Ответить
Просто интересно Ваше мнение)И интересно,будете ли Вы продолжать,согласно своей логике,или начнете что-то придумывать)
16.10.2021 15:56 Ответить
Кілька тижнів тому була тут стаття і фото стіни. Так що вона є.
Пошукайте.
16.10.2021 15:59 Ответить
Она полностью готова?
16.10.2021 16:06 Ответить
На тих участка, які були на фото - так. Але я ж не спеціаліст. Виглядало все пристойно.
Поїдьте подивіться самі, якщо вам так принципово.
16.10.2021 16:08 Ответить
Я не о том спросил.Вопрос:почему на границе с рб нельзя построить "забор",а с рф типа можно?Это же ВАША логика.Может осмелитесь и ответите,что этот проект нужен был лишь для отмывания денег?
показать весь комментарий
16.10.2021 16:12 Ответить
Я не знаю. Я там гроші не відмивала.
Може ви участь приймали ?
Чисто візуально на мапі кордони з Білорусью не менші ніж з рашкою. До того ж - там ліси і чагарики. Хочте попрацювати в тій місцевості ?
16.10.2021 16:30 Ответить
Ляпнула дурость,а теперь пытаешься еще и юморить?
16.10.2021 18:08 Ответить
Моравецкий не Яценюк . Сказал , значит , сделает .
16.10.2021 15:14 Ответить
так і Україна не Польща - "мы устали..."
16.10.2021 15:24 Ответить
16.10.2021 15:22 Ответить
братушкам газ теж за особливим тарифом ?

альо, серби, " у Росии нет друзей..."
16.10.2021 15:25 Ответить
Точно,а как прогибались под кацапов, чуть сапоги не лизали,видать путька решил что шавок в расчет брать не нужно.
16.10.2021 15:28 Ответить
Serbija jest kandidat v ES mozet izza etogo prodajut doroze teper im.Kitaju raska prodajut desevle gaz daze desevle cem v Belorus.
16.10.2021 15:40 Ответить
Это пока СП тормозили ,рашке надо была группа поддержки ,теперь когда СП дело решенное , упырь кремлевский первыми кинет своих же прихлебателей.
16.10.2021 15:57 Ответить
А не треба було будувати ПП2. До нього газ був по хорошій ціні.
Чули вислів - скупий платить тричі.
16.10.2021 15:38 Ответить
Сама труба не є прямою причиною. А от те, що українські газосховища слабо задіяні у європейській торгівлі газом - так. Вони не надто великі, але здатні акумулювати приблизно 20% об'ємів, що споживає Європа і Україна разом. Та разом із німецькими - вже майже 50% річного обсягу. Тож, якби вони вчасно наповнювалися на 100%, річна ціна на газ була б слабоволатильною. Але це не відповідає інтересам постачальника. Тож питання лише в наявності ресурсу, якого в самого Газпрому не вистачає в періоди зниження температур І ПП2 цього не змінить.
16.10.2021 15:59 Ответить
Не надто великі ?? Досить великі, щоб ми могли вставити своє слово. Зараз вже пізно.
16.10.2021 16:01 Ответить
Німецькі - більші.
16.10.2021 16:12 Ответить
Главное что пойдет мимо вас . Уже не украдете
16.10.2021 20:48 Ответить
Ніби вам щось перепаде...
16.10.2021 20:53 Ответить
Скидка идёт в комплекте с военной базой москалей.Будет база-будет скидка.Думай Вучич
16.10.2021 17:29 Ответить
Нам бы такого премьера...настоящий лидер и патриот.
16.10.2021 15:26 Ответить
а еще нам бы таких поляков - каждый патриот
16.10.2021 15:31 Ответить
Вы не патриот?)
16.10.2021 15:32 Ответить
Украине стоит попросить у поляков кредит на 25 лет и пущай поляки строят стену на границе Украины с бульбостаном и рашистом.
16.10.2021 15:32 Ответить
А отдавать чем? Тушками Саакашвили?
16.10.2021 17:04 Ответить
монетами "зелеными"
16.10.2021 18:50 Ответить
Ключевое слово Попросить,а что вы ещё можете?
16.10.2021 20:50 Ответить
слышь Мойша,Ты разве не в курсе , что кто просит,тот получает ?Или быть может Ты руку Сары у ее папы не просил?Кто не просит - не имеет
16.10.2021 21:43 Ответить
можем тебя на бутылку насадить, хочешь?
17.10.2021 12:35 Ответить
Я вам не позаздрю. якщо весь світ цілковито серйозно надумає вас вбити. А це обов'язково станеться.
16.10.2021 15:39 Ответить
U nix jest Patriot na takoj sluci i jest cem otvetit tak sto malo ne okazetsia
16.10.2021 15:45 Ответить
Ми ще побавимось, кацапе..
16.10.2021 15:49 Ответить
Он белорус вообще-то.
16.10.2021 15:51 Ответить
такий як ви..
16.10.2021 15:54 Ответить
Ага,"белорус" под прокси из Мухосранска.
16.10.2021 15:55 Ответить
Интересно, у них тоже будет рабица?
16.10.2021 15:48 Ответить
Сейчас там густые спирали из колючей проволоки и Надзвичайний стан в приграничных районах.
Может вместо проволоки построят заборчик как у галабародька вокруг резиденции. Тогда будет надежно.
16.10.2021 16:21 Ответить
Забор из профлиста напрасная трата денег. А настоящий будет стоит очень дорого.
16.10.2021 16:41 Ответить
Протягом 2022-2023 років влада обіцяє збудувати захисні споруди на держкордоні з Росією і Білоруссю для його ефективного контролю. Все буде Зе.
21.10.2021 20:22 Ответить
Вчера лось запутался в" стене" и погиб.
16.10.2021 16:14 Ответить
U nas takze takoje bylo,nado vyse stob byla koliucka minimum 3 metra vysotoj,togda los nebudet prigat im 3 metra jest perebor.U poliakov kazetsia 2-2.5 metra,eto malo i takix slucix budet i bolse
16.10.2021 18:09 Ответить
Сначала устроили армагеддон, вписавшись за фсбшницу, теперь будут тратится на стену.
16.10.2021 16:34 Ответить
иди гуляй, тундрой
16.10.2021 18:22 Ответить
Украина просто обязана помочь братской Польше со строительством стены на границе - откомандировать яЙценюка, чтобы поляки подрядили его на возведение вышеуказанного инженерно-технического сооружения. Сеня яЙценюк большой специалист в области освоения бюджетов на строительством пограничных стен. Но есть одна особенность - стены у яЙценюка получаются настолько инновационные, что их никто не может обнаружить на местности - ни пограничники, ни нарушители границы, ни ревизоры, ни счётная палата - никто
16.10.2021 18:32 Ответить
Молодцы поляки.
16.10.2021 18:36 Ответить
Пук среньк политика
16.10.2021 21:53 Ответить
 
 