Премьер Польши Моравецкий о строительстве стены на границе с Беларусью: Это защита от Лукашенко и Путина. Не хотим, чтобы нас шантажировали

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил необходимость построения забора на границе с Беларусью. По его мнению, это поможет избежать "миграционного шантажа" со стороны Минска и Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.

"Строительство забора на польско-белорусской границе поможет защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в этом случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - заявил премьер.

Он добавил, что власти будут делать все возможное, чтобы усилить патрулирование на польской границе, а также чтобы помочь мигрантам.

