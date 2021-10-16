Pfizer/BioNTech просят регулятор ЕС разрешить использование COVID-вакцины для детей от 5 лет

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer обратились к регулирующим органам Европейского Союза с просьбой разрешить использование разработанной ими вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, одобрение даст возможность впервые начать в Европе прививки для детей из этой возрастной группы.

Производители вакцины предоставили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимые данные, в том числе — результаты поздних стадий исследований, говорится в сообщении. Препарат Comirnaty протестировали более чем на 2200 детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым. Компании отмечают, что у участников исследований наблюдался "сильный иммунный ответ".

Неделю назад BioNTech и Pfizer подали аналогичные данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Кроме того, компании в ближайшие недели планируют обратиться и в другие регулирующие органы.

