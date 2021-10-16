Pfizer/BioNTech просят регулятор ЕС разрешить использование COVID-вакцины для детей от 5 лет
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer обратились к регулирующим органам Европейского Союза с просьбой разрешить использование разработанной ими вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, одобрение даст возможность впервые начать в Европе прививки для детей из этой возрастной группы.
Производители вакцины предоставили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимые данные, в том числе — результаты поздних стадий исследований, говорится в сообщении. Препарат Comirnaty протестировали более чем на 2200 детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым. Компании отмечают, что у участников исследований наблюдался "сильный иммунный ответ".
Неделю назад BioNTech и Pfizer подали аналогичные данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Кроме того, компании в ближайшие недели планируют обратиться и в другие регулирующие органы.
"Дети, которые заражаются коронавирусом, редко страдают от долгосрочных последствий Covid-19 и выздоравливают менее чем за неделю. К таким выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона. Конечно, есть исключения, но абсолютное большинство детей переносят коронавирус очень легко."
Допустим мы узнали точную информацию что он действительно умер именно от этой прививки, что дальше ?
Вы знаете статистику, сколько людей умирает при операциях от наркоза, и в следствии операций, сколько людей умирает после посещения стоматолога, сколько умирает людей от реакции на лекарства ?
Предлагаете прекратить лечение
На их фоне прививка от короны детский не винный ангел в процентном отношении .
А разговоры о том,что не привитый кого-то заразит - лишены смысла, тогда надо всех непривитых врачей отстранить от работы, а врачи каждый день контактируя с " ковидными№ живы-здоровы.
Сегодня сообщили новость, что привитый 53-х летний мужчина умер от гриппа ( ковида)
Так что вакцина не помогает, а успокаивает внушаемых.
Щассс , свое мнение проквакают атиквакеры.
Беременность, кормление грудью, фертильность и вакцинация от коронавируса (COVID-19)
Вы можете сделать прививку от коронавируса (COVID-19), если:
ты беременна или думаешь, что могла бы быть
вы кормите грудью
вы пытаетесь завести ребенка или можете забеременеть в будущем"
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
Вакцина против коронавируса (COVID-19) для детей от 12 до 15 лет"
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine-for-children-aged-12-to-15/
2. Штамм дельта чаще и тяжелее поражает детей, чем предыдущие штаммы.
"Дети, которые заражаются коронавирусом, редко страдают от долгосрочных последствий Covid-19 и выздоравливают менее чем за неделю. К таким выводам пришли ученые Королевского колледжа Лондона. Конечно, есть исключения, но абсолютное большинство детей переносят коронавирус очень легко."
https://www.bbc.com/russian/news-58085793
https://www.bbc.com/russian/news-58085793 В исследовании приняли участие 1734 ребенка в возрасте от пяти до 17 лет, у которых были положительные результаты на коронавирус в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года.
А штамм Дельта, который тогда называли индийским, в Британии обнаружжен в апреле 2021 года
"В Великобритании зафиксировали случаи заболевания новым штаммов коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии. Об этом 16 апреля https://www.gov.uk/government/news/confirmed-cases-of-covid-19-variants-identified-in-uk сообщила Служба общественного здравоохранения Англии."
https://iz.ru/1152642/2021-04-16/v-velikobritanii-vyiavili-indiiskii-shtamm-koronavirusa
Перебіг захворювання на Covid-19 у дітей за останні місяці різко змінився. Хвороба провокує важкі ускладнення. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Крамарев. Фахівець констатує: у стаціонар тепер потрапляють значно більше малолітніх пацієнтів За словами Сергія Крамарева, протікання коронавірусу у дітей стало важчим: «у порівнянні з першою хвилею значно частіше потрібен кисень». Лікар наголосив на тому, що останнім часом дуже часто доводиться застосовувати апарати штучної вентиляції легень. «За попереднього спалаху у моїй практиці діти на ШВЛ не потрапляли», - сказав Сергій Крамарев.
Без согласия народа с бюджета деньги тратят невеломо на что
З того, що я читаю, так "привілейованих" взагалі не тестують.
Главное- получить деньги за вакцину, а здоровье человека дело десятое!