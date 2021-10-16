РУС
Украинцы в рамках безвизового режима поездок теперь могут находиться в Сербии до 90 дней в течение полугода, - посольство

Украинцы в рамках безвизового режима поездок теперь могут находиться в Сербии до 90 дней в течение полугода, - посольство

Вступило в силу соглашение между правительствами Украины и Сербии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Сербии.

"15 октября 2021 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан.

Положениям Соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней",- отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС одобрил вступление в союз стран Западных Балкан, - декларация

Топ комментарии
+9
Блин, сплю и думаю как в Сербию поехать...
16.10.2021 15:34 Ответить
+7
А Что там делать ?
Моря нет
Гор нет
Населена ватниками

как планета Шелезяка
16.10.2021 16:12 Ответить
+6
ура. цэ пэпрэмога. а шо там делать в том пророссийском до мозга костей цыганлэнде?
16.10.2021 15:43 Ответить
16.10.2021 15:26 Ответить
И как же так, даже для е-тых "братьев" скидочку не организовали...
показать весь комментарий
16.10.2021 15:35 Ответить
Просыпайтесь и вперёд )
16.10.2021 15:38 Ответить
центр москвогебешної координації переїхав з Чорногорії до сербів?
16.10.2021 15:34 Ответить
сербы и русские же братья на век вот бы ещё в сербию ехать щас. может в маскву сразу ?
16.10.2021 15:34 Ответить
В Сербію?! Серби це брудні цигани.
16.10.2021 15:47 Ответить
**** ті пічку матрну сестра крвава!
16.10.2021 15:47 Ответить
сербы на подсосе у кацапов Гнилая нация
16.10.2021 15:50 Ответить
Проезжали раз Сербию транзитом.
Жара, пыль, мухи (С).
Сомнительное туристическое направление.
В селах ближе к южной границе большинство домов огромные, из красного кирпича, но недостроены и брошены без окон и дверей наверное с 90-х годов...
16.10.2021 16:41 Ответить
Где бы я не хотел быть так это в Сербии, друг_ОЕ дело ХОРВАТИЯ.
16.10.2021 17:36 Ответить
Сербия - вЯликия, а хорватов не существует.))

16.10.2021 19:21 Ответить
Сербія москальська дірка у Європі, якщо є можливість уникати транзиту ліпше уникати, а у туристичному сенсі, Сахара цікавіша...
16.10.2021 17:57 Ответить
сейчас большинство сербов- ватное на все голову холопьё *********. а ведь во времена Совка Белград не очень-то с Совком в ладах был, Югославия это было тогда таки круто для савейских.

а ударившись в рашизм, в вЯликую Сербию, сербы все просрали и сейчас пребывают в убогих потаскухах кремляди, тьфу.

"путЕн - делатель королей". ))

ойц, огидна жаба Вучич.
16.10.2021 19:20 Ответить
 
 