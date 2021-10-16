Украинцы в рамках безвизового режима поездок теперь могут находиться в Сербии до 90 дней в течение полугода, - посольство
Вступило в силу соглашение между правительствами Украины и Сербии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Сербии.
"15 октября 2021 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан.
Положениям Соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней",- отмечается в сообщении.
Моря нет
Гор нет
Населена ватниками
как планета Шелезяка
Жара, пыль, мухи (С).
Сомнительное туристическое направление.
В селах ближе к южной границе большинство домов огромные, из красного кирпича, но недостроены и брошены без окон и дверей наверное с 90-х годов...
а ударившись в рашизм, в вЯликую Сербию, сербы все просрали и сейчас пребывают в убогих потаскухах кремляди, тьфу.
"путЕн - делатель королей". ))
ойц, огидна жаба Вучич.