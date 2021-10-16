Украинцы в рамках безвизового режима поездок теперь могут находиться в Сербии до 90 дней в течение полугода, - посольство

Вступило в силу соглашение между правительствами Украины и Сербии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Сербии.

"15 октября 2021 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия об отказе от визовых требований для граждан.

Положениям Соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней",- отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС одобрил вступление в союз стран Западных Балкан, - декларация