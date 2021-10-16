NASA запустило космический зонд Lucy для изучения астероидов Юпитера, это может помочь раскрыть тайны происхождения Солнечной системы

Американский космический аппарат Lucy, который поможет раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, 16 октября стартовал с миссией по изучению так называемых Троянских астероидов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт NASA, эти тела кружат вокруг Солнца по той же орбите, что и планета Юпитер.

Ученые полагают, что эти небольшие небесные тела представляют собой остатки (окаменелости) первозданного протопланетного материала, из которого формировалась Солнечная система.

Запуск осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance со стартовой площадки SLC-41 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две крупные группы Троянских астероидов, которые могут дать данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

Астероиды находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Lucy совершит серию пролетов на максимально близком расстоянии к астероидам в целях изучения геологии, химии и физики этих тел Солнечной системы.

Миссия аппарата, которому предстоит преодолеть расстояние в 6,3 млрд км, продлится 12 лет. Lucy будет проводить исследования лишь во время сближений с астероидами. Вся его научная нагрузка состоит из средств дистанционных наблюдений. Никаких спускаемых модулей и заборов грунта не предполагается. Научные инструменты зонда позволят получить детальные снимки поверхности астероидов, определить их массу, свойства и состав поверхностного слоя, включая наличие водяного льда и органических веществ.

Первый пролет аппарата мимо Троянского астероида, который находится на той же орбите, что и Юпитер, ожидается 20 апреля 2025 года, а в 2033 году последний. Всего зонд в ходе серии пролетов изучит восемь астероидов.