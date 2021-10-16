РУС
NASA запустило космический зонд Lucy для изучения астероидов Юпитера, это может помочь раскрыть тайны происхождения Солнечной системы

Американский космический аппарат Lucy, который поможет раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, 16 октября стартовал с миссией по изучению так называемых Троянских астероидов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт NASA, эти тела кружат вокруг Солнца по той же орбите, что и планета Юпитер.

Ученые полагают, что эти небольшие небесные тела представляют собой остатки (окаменелости) первозданного протопланетного материала, из которого формировалась Солнечная система.

Запуск осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance со стартовой площадки SLC-41 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат весом 1,5 тонны будет изучать две крупные группы Троянских астероидов, которые могут дать данные о начальном периоде формирования и эволюции планет Солнечной системы.

Астероиды находятся в первозданном состоянии с начала формирования Солнечной системы 4,5 млрд лет назад. Lucy совершит серию пролетов на максимально близком расстоянии к астероидам в целях изучения геологии, химии и физики этих тел Солнечной системы.

Миссия аппарата, которому предстоит преодолеть расстояние в 6,3 млрд км, продлится 12 лет. Lucy будет проводить исследования лишь во время сближений с астероидами. Вся его научная нагрузка состоит из средств дистанционных наблюдений. Никаких спускаемых модулей и заборов грунта не предполагается. Научные инструменты зонда позволят получить детальные снимки поверхности астероидов, определить их массу, свойства и состав поверхностного слоя, включая наличие водяного льда и органических веществ.

Первый пролет аппарата мимо Троянского астероида, который находится на той же орбите, что и Юпитер, ожидается 20 апреля 2025 года, а в 2033 году последний. Всего зонд в ходе серии пролетов изучит восемь астероидов.

В звезде идёт термоядерный синтез. Чтоб он начался надо 1) определённые температуру и давление. 2) чтоб обьект состоял из лёгких элементов типа водорода и гелия (не тяжелее железа, поскольку начиная с железа термоядерный синтез не выделяет энергию, а поглощает).

Температура создаётся давлением, когда обьект под своей тяжестью начинает сжиматься. Если обьект сожмётся до определённого предела, начнётся термоядерный синтез и звезда зажжётся и почти прекратит сжатие. Она будет светить пока постепенно сжимаясь не превратит всё своё вещество в элементы начиная с железа и тяжелее. Потом если она имеет массу до 1.4 солнечных (предел Чандрасекара), она постепенно остынет и превратится сначала в белый, а потом в коричневый карлик. Если от 1.4 до 2 солнечный масс (кажется предел Цвикки) - она превратится в нейтронную звезду. Если больше 2 - либо взорвётся, либо схлопнется в чёрную дыру.

Земля слишком мала чтоб стать звездой. Даже юпитер - слишком мал. К тому же она состоит в основном из железа и никеля. Как её не сжимай - термоядерный синтез не будет давать энергию. Она на зажжётся как звезда.

Интересный факт: Ваше тело состоит главным образом из 4 элементов: водорода. кислорода, углерода, азота. В момент большого взрыва образовался только водород (ну еще гелий и литий). Все остальные - появились в недрах звёзд. Так что вещество из которого состоит ваше тело уже хоть раз побывало внутри звезды, прожило вместе с нею весь её жизненный цикл, и было рассеяно по вселенной после её смерти. После чего тем или иным путём оказалось частью вашего тела.

Вы (да и я тоже) состоите из праха умерших звёзд.
Эк ты своего колхозника обозвал
Если вам не интересно, то не мешайте другим. Мне вот интересно чё там в астероидах вокруг Юпитера.
