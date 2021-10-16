С начала суток враг 6 раз нарушил перемирие, применив минометы под Красногоровкой и Крымским, потерь нет, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем.

В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов у Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещеного минскими договоренностями вооружения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ранен воин, 8 нарушений режима "тишины". Наемники РФ стреляли из 120-мм минометов и ПТРК, - ООС