РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10252 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 047 4

С начала суток враг 6 раз нарушил перемирие, применив минометы под Красногоровкой и Крымским, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг 6 раз нарушил перемирие, применив минометы под Красногоровкой и Крымским, потерь нет, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем.

В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов у Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещеного минскими договоренностями вооружения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ранен воин, 8 нарушений режима "тишины". Наемники РФ стреляли из 120-мм минометов и ПТРК, - ООС

Автор: 

операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелене перемир"я триває!!! "А в ответ тишина...." !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 18:26 Ответить
Зачем вот этот вот словесный понос в угоду Гундосику? Какие договорённости 22 июля 2020 года в ТКГ? Они уже нарушены, системно и регулярно, их уже нет. Перемирие давно закончилось - при первом же погибшем защитнике Украины.
Рашка постоянно обвиняет Украину в невыполнении МС. Почему не написать прямо - РФ с начала суток 6 раз нарушила первый пункт МС-2?
показать весь комментарий
16.10.2021 18:53 Ответить
т.е 4 раза коллаборанты обстреляли ЗСУ таки на законных основаниях?
показать весь комментарий
16.10.2021 19:47 Ответить
У Новотошковского не коллаборанты, а ******* ихтамнеты, так же, как и под Золотым.
показать весь комментарий
17.10.2021 09:18 Ответить
 
 