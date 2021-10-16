С начала суток враг 6 раз нарушил перемирие, применив минометы под Красногоровкой и Крымским, потерь нет, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем.
В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов у Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещеного минскими договоренностями вооружения. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации".
Рашка постоянно обвиняет Украину в невыполнении МС. Почему не написать прямо - РФ с начала суток 6 раз нарушила первый пункт МС-2?