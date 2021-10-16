РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10252 посетителя онлайн
Новости
5 525 70

"Северный поток - 2" уже сегодня является элементом шантажа Евросоюза со стороны России, - премьер Польши Моравецкий

Высокие цены на топливо в Европе - следствие действий России, связанных с планами ввести в эксплуатацию в ближайшее время газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Моравецкий подчеркнул, что резкий рост цен на топливо в Европе связан с введением в эксплуатацию "Северного потока - 2". По его словам, Польша была права, когда пыталась противодействовать завершению строительства этого газопровода. Он заметил, что страны Западной Европы не слишком поддерживали Варшаву в попытке заблокировать строительство газопровода, а США после прихода к власти президента Джо Байдена на 180 градусов изменили свое мнение.

"В связи с этим очень жаль, что этот газопровод, вероятно, вскоре начнет функционировать? И он уже сегодня является элементом шантажа со стороны России, шантажа Газпрома, который открыто и коварно ведется против всего ЕС", - подчеркнул Моравецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скачок цен на газ в Европе: Еврокомиссия пока не обсуждала, как "Северный поток-2" повлияет на ситуацию

По его словам, Европа сегодня является жертвой "Северного потока - 2", хотя Польша перед этим предостерегала Европу об опасности этого проекта.

Автор: 

Польша (8611) россия (96910) шантаж (91) Евросоюз (17490) Северный поток (1458)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А кто их слушал? Бабло опять победило зло...
показать весь комментарий
16.10.2021 18:55 Ответить
+8
Мені здається правда глибша ніж є.Кацапи пустили труби в обхід східної європи не зпроста.Якщо вирішать напасти на нас ще й з білорусі,да ще й зимою,німці й французи вже на гачку в ху#ла.Ми знову отримаєм одні тільки "озабочєнності".Полякі переживають бо це стосується і їх.Вихід один,озброюватись до зубів,заключити військові союзи,готуватись до нападу на інших ділянках кордону.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:59 Ответить
+6
два подельника Меркель и Путин победили все население ЕС , заставив их платить за "псевдосанкции" наложенные и ЕС и США за оккупацию Украины
показать весь комментарий
16.10.2021 19:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кто их слушал? Бабло опять победило зло...
показать весь комментарий
16.10.2021 18:55 Ответить
Моравецкий может говорить что угодно, но ЕС предъявить Газпрому нечего, он выполняет все контракты по этому году.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:02 Ответить
два подельника Меркель и Путин победили все население ЕС , заставив их платить за "псевдосанкции" наложенные и ЕС и США за оккупацию Украины
показать весь комментарий
16.10.2021 19:13 Ответить
Меркель обеспечила свою страну дешёвым газом. Немцы сейчас потирают руки, видя как их конкуренты по 2000 баксов за куб платят.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:14 Ответить
за 1000 кубов конечно
показать весь комментарий
16.10.2021 19:16 Ответить
какая стоимость газа в Германии ?-за 1000 кубов конечно?
показать весь комментарий
16.10.2021 19:18 Ответить
Без понятия. Какая?
показать весь комментарий
16.10.2021 19:19 Ответить
До скачка цен была 220 баксов за 1000 кубов. Сейчас не знаю. Зависит от того,есть ли в контракте связь со спотом.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:38 Ответить
Бросьте. Все долгосрочные контракты идут по совсем другим ценам. А это лишь искусственный ажиотаж, созданный самим газпромом. Не удивлюсь, если финразведки позже выяснят, что закупки газа по таким завышенным ценам делали компании, на которые имеет влияние Газпром, а может и даёт им эти деньги.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:26 Ответить
дешевым? с чего бы это? новый коррупционный поток совсем не гарантирует дешевый газ для Германии, он лишь превращает ее в газовый хаб.

вот Сербии по долгосрочному новому контракту предложили сейчас лучшую типа цену)) в Европе - 790 баксов за тысячу кубометров!!! и это вместо нынешних 270 баксов,а нынешний контракст с паРашей заканчивается в декабре... отличный, кстати срок для подписания таких контрактов- как раз перед началом самого холодного периода в году, кремляди давно все продумали...у них почему-то почти со всеми контракты по газу подписываются в конце года )

сербские братушки настаивают на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов - по биржевой стоимости. "Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", - отметила жаба Вучич.















показать весь комментарий
17.10.2021 02:54 Ответить
Одно и тоже который год твердят, вот только Польша тоже заинтересованная сторона которая потеряет транзит а значит не очень то ей и верят.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:19 Ответить
Вот только Газпром умышленно летом не закачивал газ в те хранилища, что продала ему Меркель. И по факту вышло, что правыми оказались как раз поляки.
Ну а то, что и они теряли транзит, дало им мотивацию думать активно и смотреть стратегически.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:28 Ответить
Газпром закачивал газ в хранилище как обычно. Полностью выполнял свои обязательства по контрактам. И даже нарастил поставки. Вот только с рынка ушли поставки СПГ от США и Норвегии (были перенаправлены в Азию). Потому Германии пришлось газ из хранилища забирать. Так что к зиме оно так и не наполнилось. Если из него ТАК отбирать газ. Обычных для последних лет обьёмов поставок хватит только на текущий отбор. Для заполнения поставки придётся поднять в разы.

Кстати в свете ситуации с поставками от США и Норвегии, строительство трубопроводов становится для Европы залогом безопасности. Трубопровод не получится в момент перекинуть тому кто готов заплатить за газ больше. А танкер с СПГ - запросто.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:34 Ответить
Кстати, есть у меня смутное подозрение: А не было ли у администрации Трампа соглашения с Европой: Мы обеспечиваем вам нужный объём поставок СПГ по низким ценам, а вы тормозите СП2. (соответственно с приходом Байдена США из него вышли, и перенаправили поставки газа на рынки Азии где он дороже (ну а Германия ускорила строительство СП2))
показать весь комментарий
17.10.2021 13:41 Ответить
Газ никогда не продают в режиме "сегодня на завтра". Это всегда длинные контракты!!! Такова природа этого бизнеса, ведь газовая скважина, это не водопроводный кран, чтобы "закрыл - открыл", а значит поставщик заранее готовит необходимое, для выполнения контрактных обязательств количество добычи газа.

Байден шел на выборы с лозунгом закрытия сланцевой добычи, как например, в Германии Зеленые шли под лозунгом остановки работы Северных потоков.
А и в США и в Германии эти действия связаны с теми финансовыми группами, которые поддерживают конкурирующие политические силы.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:55 Ответить
США и Норвегия резко снизили поставки (более чем на 15 млрд кубометров). Значит есть и краткосрочные контракты.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:02 Ответить
Внезапно или в соответствии с планами?

Если Газпром не осилит, то его и накажут, вместе с Германией.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:51 Ответить
Какая разница? В долгосрочных контрактах цена фиксированная, и Газпром их выполняет на 100%. Скачок цен именно по краткосрочным контрактам, какими докупаются недостающие обьёмы.

ФАКТ: Газпром нарастил поставки газа в Европу. А США и Норвегия снизили (при том в 2 раза больше чем Газпром нарастил)
показать весь комментарий
17.10.2021 22:57 Ответить
Факт, факт... )))
США является крупнейшим в мире потребителем газа, вот только сами они его и производят и покупают у Канады + сланцевый газ собственной добычи. А у сланцевого есть такая особенность, если нужен газ, то подрывают породу и качают, а если не надо, то просто не подрывают. А у кацапов иная история - если газа окажется мало, то надо бурить, а если много, то или сжигать факелами или взрывать пробуренную скважину, чтобы закупорить выход газа с месторождения.

Вот сейчас США и Норвегия снизили свои объемы поставок. Если РФ не сможет обеспечить необходимые объёмы поставки газа, то ей на лоб нарисуют табличку "ненадежный поставщик". Покупать будут продолжать, вот только минимум на 30% дешевле, чем у Норвегии и США. Как вам такие игры? ))))
показать весь комментарий
18.10.2021 18:18 Ответить
Неправду пишите.
Газпром умышленно уменьшил прокачку газа в эти хранилища, через украинскую ГТС более чем в полтора раза. Вот ПГХ и заполнены всего на 5%, а такой объём закачки технологически не позволит быстро поднимать на поверхность большие объёмы газа.
А сделал это Газпром умышленно - с целью нагнуть ЕС и заставить в ускоренном порядке дать лицензию и запустить СП-2.

Теперь МНОГИЕ предприниматели в Германии, Польше, Австрии, Чехии... поняли ЧЕМ оборачивается совместный бизнес с кремлевскими чекистами.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:49 Ответить
Через Украину - уменьшил. По другим каналам - увеличил.

ФАКТ: общие поставки газа Газпромом в Европу в 21 году, на 8 млрд кубометров больше чем в 20 м.
показать весь комментарий
17.10.2021 21:00 Ответить
Вы меряете "среднюю температуру пациентов по палате"?
А ничего, что 2021-й еще не начал отопительный сезон, а в данных по 2020 учтен весь газ?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:50 Ответить
Как понимаю "на период январь - сентябрь, по отношению к аналогичному периоду 2020".

В противном случае - то есть за период до начала отопительного сезона 2021 продал больше чем за весь 2020???
показать весь комментарий
17.10.2021 22:52 Ответить
николаша номерная, ты таки идиот? или ты свинособака под украинским прокси?
признавайсИ, убогий.)
показать весь комментарий
17.10.2021 02:55 Ответить
Споконвічна боротьба Московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 19:24 Ответить
Орди эй цевилизованный Америка Все или нет
показать весь комментарий
16.10.2021 20:38 Ответить
Все на И поменяли и уже другие эвропейцы
показать весь комментарий
16.10.2021 20:39 Ответить
Мені здається правда глибша ніж є.Кацапи пустили труби в обхід східної європи не зпроста.Якщо вирішать напасти на нас ще й з білорусі,да ще й зимою,німці й французи вже на гачку в ху#ла.Ми знову отримаєм одні тільки "озабочєнності".Полякі переживають бо це стосується і їх.Вихід один,озброюватись до зубів,заключити військові союзи,готуватись до нападу на інших ділянках кордону.
показать весь комментарий
16.10.2021 20:59 Ответить
І таки союзи вже почали формуватися. Наприклад, Швеція, Норвегія та Данія.

Дуже імовірно, що наближчим часом до них прієднаются Єстонія, в якій можуть з'явитися "зелени чоловічки", Латвія та Літва, на яки можуть напасти беларуси Лукі, та Польша, яка теж має спільний кордон з Лукою. А Путін при цьому буде казати - "Це не я..."

При такому розкладі, цей союз можереально обговорювати можливість приєднання Украіни, яка вже мае сім років бойового опита опіру кацапської агресії.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:36 Ответить
Вони усвідомили,що ворог підступний,жорстокий,аморальний,але не тупий ідіот,як де хто воліє вважати.Тому тільки об'єднання,і готовність збройно протистояти може змінити на ситуацію.Хочеш миру,готуйся до війни.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:19 Ответить
Напад можливий, але його ймовірність зараз втрачає силу. Ця можливість з'явиться років за 10, коли нове покоління "воїнів" підросте. Неокацапи зараз усе роблять в вихованні підростаючого покоління, що б втлумачити в голови, що рабсія Вєлікая, а усі довкола - вороги. Так само розвивався націоналфашизм.
показать весь комментарий
17.10.2021 09:56 Ответить
Кацапи мають далеко стратегічні плани що до нас.Вони мільярди вливають в дестабілізацію в Україні,і не перестануть це робити.Наше майбутнє невтішне,залишається бути агресивним,непримиримим до всього антиукраїнського,а ми часто жуєм шмарклі коли потрібно діяти.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:29 Ответить
Если я, допустим, поставщик зерна и построил ещё одну дорогу для своих фур. То как эта новая дорога позволит мне задрать цены на зерно?
показать весь комментарий
16.10.2021 21:14 Ответить
Очень просто. Ты поставщик зерна. И есть рынок, на котором ты практически монополист. Не продавать ты не можешь, т.к. обанкротишься. Есть дорога, по которой ездят твои фуры. Ты по ней ездить не хочешь.
Строишь новую, но тебе не дают разрешения ездить по ней. Перестаёшь ездить по старой под любыми предлогами - поломка авто, модернизация, переучёт... но не полностью, а постепенно снижая поставки.
Т.к. ты монополист, то запасы зерна на складах на рынке уменьшаются, и торгаши на рынке начинают задирать цены на дефицитный товар. Добиваешься того, чтобы покупатели взвыли от цен и сказали: "А какого хрена? Такое дорогое зерно и новую дорогу уже построили? Пусть возит уже по какой хочет, лишь бы цены вниз пошли."
Обычный шантаж монополиста.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:27 Ответить
РФ не является монополистом на рынке газа в ЕС. И по твоим словам получается, что цену на газ задирают те кто запрещает мне ездить по моей новой дороге, которую я же и построил. Причём тут я?
показать весь комментарий
16.10.2021 22:34 Ответить
А как такие государства, как Казахстан, Узбекистан Туркмения продают свой газ в ЕС? Они продают его исключительно по трубам Газпрома, так как у них нет выхода в океан.

Рф не монополист на рынке газа ЕС. Она основной транзитер и спекулянт газа из стран Средней Азии.
Всё идет к тому, что афганские талибы перекинут пламя войны сначала на соседний Таджикистан, а потом вспыхнет и Ферганская долина, которая кормит весь этот регион. Не может не вспыхнуть, иначе это будет противоречием исторических традиций.
И вот тогда возникнет вопрос - как РФ сможет выполнить свои длинные контракты на поставку газа. Суровой зимой, не закачав предварительно, летом, газ в ПГХ на западе Украины, когда весь газ собственной добычи будет жизненно необходим Газпрому по всей территории РФ, с её холодным климатом, контракты для тех же Венгрии и Германии выполнить будет не реально.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:46 Ответить
Ой, ой, не является монополистом? Ну да, например, в Германии 50,7% импорта газа идёт от Газпрома. Не монополист? Кто сможет продать в Германию сейчас 15,4 млрд кубометров газа, а ну-ка, расскажи?

Принадлежащее "Газпрому" крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено лишь на 5%. И за один день его снова не накачаешь, на это потребуется очень много времени.
"Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами все лето целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать нажим на Берлин и Брюссель с целью получить скорейшее и безоговорочное разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток Северного потока-2 вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.

А теперь расскажи, кто заменит Газпром в начале отопительного сезона и есть ли ему какая-то альтернатива (не монополист, говоришь?).
показать весь комментарий
16.10.2021 22:56 Ответить
РФ не является монополистом на рынке газа в ЕС

не пиши ерундой. для многих стран - Австрия, например, для большинства стран Центральной Европы почти 100 % монополист...
а так да, для всей если ЕС типа 34 %(это как средняя температура по больнице). только вот агентка штази меркель таки почти развалила единство Европы в этом вопросе и легла под кремлядь.
показать весь комментарий
17.10.2021 03:06 Ответить
раша всего 30 процентов в европу постовляет, норвегия к примеру 28, они тоже монополисты? еще чуть голандия,спг со штатов, но спг укатило в азию,голандия закрыло крупнейшее месторождение , зима морозная много истратили,лето жаркое и безветренное ,газ на энергию тратили а ветряки не работали и обана дифицит, так что кацапы реально непричем,просто логику включите в азии кацапов нет , а там газ еще дороже.
показать весь комментарий
17.10.2021 23:25 Ответить
Не корректный пример.
Трубопроводы газа, воды, аммиака..., линии электропередач, порты, нельзя сравнивать с дорогами. Везде есть исключения из правил.
Трубопроводы - естественная монополия, у которой не бывает рыночной цены и которая должна находится под полным контролем такой государственной структуры, как Антимонопольный комитет.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:39 Ответить
На самом деле, если отстраниться от названий стран и брать в общем, ни одна страна не может заставить другую страну экспортировать газ исключительно через свою территорию и не иметь возможность изменить маршрут поставок, если экспортёр этого не хочет. А уж тем более заставлять третьи страны нажимать на экспортёра в этом вопросе.

Такова реальность. И надо к этому серьёзно готовиться, а не надеяться на добрых дядь, которые помогут и поделятся деньгами.
Так что антимонопольный комитет тут вообще не при чём. И к дорогам ситуация куда ближе, чем кажется.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:02 Ответить
А вот отстранятся от названий стран, географии и топографии в реале просто не возможно.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:16 Ответить
Ок, но кто будет этим "антимонопольным комитетом" над странами? ООН? Гаагский трибунал? Спортлото? Лига сексуальных реформ?
Кто может заставить одну страну, тем более если, как вы говорите, не абстрагируясь, а говоря конкретно, с ядерным оружием и огромной армией, и УЖЕ имеющей достаточно альтернативных путей, заставить делать что-то, чего она не хочет? Пока что это, к сожалению, очень слабо получалось.
Будут немцы замерзать - запустят СП-2, оглянуться никто не успеет.
А в Украине все только шапками Газпром забрасывают, не понимая реального полжения вещей на сегодняшний день и не готовясь к последствиям.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:24 Ответить
"антимонопольным комитетом" над странами

а он таки есть, в Брюсселе. Для чего европейские правила, энергопакеты принимали, я Вас спрашиваю?
Пущай теперь Германия с агенткой штази меркель не уворачивается, не пытается с кремлядью вывести сраные кремлевские потоки из-под европейских правил, а выполняет общеевропейские законы на энергорынке, специально созданные и согласованные уже всеми внутри ЕС и не только, Украина также присоединилась.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:55 Ответить
По последствиям.
Это Кремль не смотрит, даже не стратегически, на 50 лет, они не смотрят вперёд даже на 10 лет.
Факт то, что сегодня примерно 70% бюджета РФ, это продажа углеводородов.
Факт и то, что Япония массово строит автомобили на водородном топливе, а в столицах стран Европы (кроме Киева) с 2030-г будет запрещено использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
А себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии в РАЗЫ ниже, чем в РФ!
Факт и в том, что после захвата кацапами полуострова Крым, ввели к ним санкции, которыми запрещено поставлять в Московию передовых технологий.

Про Германию. Факты.
Немецкий частный сектор отапливают электроэнергией, газом, мазутом, топливными пеллетами, примерно в равной пропорции. А кроме них есть еще и тепловые насосы, да и зимы там мягче и теплее, чем у нас.

Что ещё делают на западе от нас? А разве Италия пользуется газом от Газпрома? А Испания? Они его получают из Северной Африки!
А еще, возле Кипра подтверждены невероятно огромные запасы на Левантийском месторождении. Да и Турция, кроме газа с Левантийского месторождения, может договорится с дружественным ей Азербайджаном и поставлять уже по имеющемуся газопроводу газ из Туркмении, а там газа намного больше, чем у РФ и себестоимость его добычи в разы ниже, чем у РФ.

Но и это еще не всё. Как только цена на газ превышает 80 долларов, становится выгодными добыча и торговля сланцевым газом. А сланцовые установки по добыче газа и нефти, просто останавливают и включают при необходимости, ну похоже, как нефтяные вышки в Саудовской Аравии...
показать весь комментарий
17.10.2021 19:15 Ответить
с 70 процентами вы завернули , или с эмиратами перепутали , около 40 и даже меньше уже
показать весь комментарий
17.10.2021 23:28 Ответить
Не путайте ВВП с поступлениями в бюджет.
показать весь комментарий
18.10.2021 18:20 Ответить
картинки вставлять не умею но вот вам скопированный текст из первойже статьи в гугле

Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40,8% в 2019 году до 35% в 2022 году", - говорится в сообщении Минфина в связи с одобрением на заседании правительства проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы.

В абсолютных цифрах нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 7,472 триллиона рублей в 2020 году, 7,679 триллиона рублей в 2021 году и 7,731 триллиона рублей в 2022 году
показать весь комментарий
19.10.2021 19:34 Ответить
Верить официальным сообщениям московских, минских или киевских властей - себя не уважать. Я опираюсь на мнение независимых экспертов.
показать весь комментарий
19.10.2021 20:15 Ответить
как звучит то независимый эксперт 😆😆😆, ну я независимый эксперт, пишу раша на сто процентов бюджет наполняет углеводородами поверите? у раши рынок вооружения огромен, они аэс по всему миру строят, кроме углеводородов продается, титан,древесина, алмазы, алюминий, с русала напомню даже санкции сняли , потому что как ввели в америке цены на алюминий взлетели, еще раша пятый год лидер по продаже пшеницы , там тоже не кислые цифры, так что надо не просто верить независимым экспертам ,а хотя бы чуть чуть владеть общей информацией.
показать весь комментарий
23.10.2021 22:47 Ответить
Рынок вооружений? Ну от военных самолетов, подводных лодок и прочего технологически дорогого вооружения идет массовый отказ. Одна только Индия от огромного количества вооружений отказалась. А производству гражданских самолетов вообще кирдык.

Вы лучше почитайте, сколько контрактов на постройку АЭС Кацапия проиграла. Например, контракты на много блоков в Саудовской Аравии у них выиграли более технологически современные, более безопасные, да к тому же и более дешевые южнокорейские производители АЭС.

Мелочь, но зато оценивает развитие технологий - США отказалось от услуг "Роскосмоса" по доставке космонавтов на МКС!

Титановое сырье на 95% Кацапия закупает у Украины и лишь переплавляет его. Но строительство штатами атомных блоков на севере Украины, прекратит эту порочную практику )))

Пшеницы? Продовольственной I-IIIкласса, как выращивают в США, Канаде, Италии, Франции или все же фуражной? )))))))))))))))))))
И кроме пшеницы зерновых в мире уйма. Тот же рис, ячмень, овес... Так что на пшенице заработок есть, но на фоне продажи углеводородов он маленький.
показать весь комментарий
23.10.2021 23:08 Ответить
читал и читаю многие контракты сша запрещает а то санкции типо введут, саудиты заикнулись за панцири сша им херак пальком погрозили низяяя, а турки с 400 купили и послали сша и еще сказали купят, дело не в качестве а конкуренции, 20 процентов мирового рынка вооружения это россия, выше только сша, индия отказывается потому что хитрожопые ,хотят технологии получить а кацапы дулю крутят, на рынке аэс рашу еще не скоро подвинут, они лидеры, титановое сырье да покупают у нас потому что дешевле и как вы говорите лишь переплавляют, звучит смешно, чтож мы не переплавляем а за копейки руду продаем? а потому что нефига не легко это, боинг аирбас детали титановые в раше покупает, чтож сами то не делают? айпел сапфировые стекла на айфоны в раше закупает, по самолетам гражданским да печалька изза санкций но на внутреннем рынке их полно, как вы говорите мелочь но сша величейшая держава 15 лет летала на кораблях страны бензоколонки, а их ракеты с грузами до сих пор на рашенских движках, хотели уже раз 5 отказатся но все не срастается. я уж за машины молчу в раше кто только не делает тачки , и мерсы и фольцы и бмв и тойоты вы представляете какие это деньги?
показать весь комментарий
23.10.2021 23:29 Ответить
Эти 20%, это продажа с крайне низким количеством прибавочной стоимости. Простой демпинг и продажа оружия в нищие страны.

Индия отказалась потому, что кацапские самолеты массово падают, подводные лодки горят, а строительство боевых кораблей затянулось на годы из-за отсутствия поставок с "Заря-Машпроект".

Китай технологии с первыми образцами вооружений получил и теперь производит уже сам, скрутив ту самую дулю, что вы приписали индусам.

Титановой руды в Украине огромные запасы, а вот в Кацапии практически нет. Просто выплавка требует большого количества электроэнергии, потому перекрывали плотинами реки Сибири и там построили заводы по выплавке титана и алюминия. Но энергетика на возобновляемых источниках, может поменять ситуацию.

Сапфировые стекла на смартфоны производят в Китае, потому что коммунисты запретили вывоз из страны тех редкоземельных элементов, которые необходимы для его производства. Кацапия таких технологий не имеет.

Ну не на кацапских, а на Южмашевских... И не только они, но и европейская и японская ракеты используют двигатели украинского производства.

Вы наверное не в курсе, сколько в Кацапии автомобильных сборок закрыли иностранные компании, после оккупации полуострова Крым и агрессии на части Донбасса.
показать весь комментарий
23.10.2021 23:51 Ответить
Испания производит 60% оливкового масла в мире, а Украина производит 70% подсолнечного масла в мире. Но мы же не пытаемся заявить, что это основная статья доходов испанского и украинского бюджетов )))))
показать весь комментарий
23.10.2021 23:10 Ответить
я вам кучу доходов перечислил, а не один,не передергивайте, кстати посчитать совсем не сложно раша продала примерно 180 млд кубометров газа европе, и нефти примерно 250 миллионов тонн, как раз примерно треть бюджета все очень просто без всяких независимых экспертов
показать весь комментарий
23.10.2021 23:33 Ответить
Кучу МИЗЕРНЫХ доходов в структуре экономики РФ.
показать весь комментарий
23.10.2021 23:52 Ответить
Ну кроме как посмеяться, ничего лучшего не нашёл. Не тратить же в конце концов своё время на перевоспитание пропагандиста Кацапии, который за это получает денежное вознаграждение.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:04 Ответить
немчура, лягушатники и байден,- путинские подстилки.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:42 Ответить
И колбасников, с лягушатниками и Байденом объединяют - социализьма, либерализьма и глобализьма.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:49 Ответить
Принадлежащее "Газпрому" крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено лишь на 5%. И за один день его снова не накачаешь, на это потребуется очень много времени.
"Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами все лето целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать нажим на Берлин и Брюссель с целью получить скорейшее и безоговорочное разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток Северного потока-2 вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:08 Ответить
Ой, вы такие все диванные эксперты смешные. Элементарные вещи погуглить не можете:

В прошлом году «Газпром» не выполнил своих обязательств транзита газа через ГТС Украины. Согласно контракту, Газпром должен был поставить по транзиту в 2020 г. 65 млрд. м3. Однако фактически он поставил только 55,8 млрд. м3, или на 14,2% меньше. Тоже штиль был и АЭС повыключались?
Что же касается фактического транзита газа в январе-сентябре 2021 г. (32,7 млрд. м3), то он оказался на 17,2% меньше, чем объем газа, поставленный Газпромом за 9 месяцев предыдущего года (39,5 млрд. м3).
Тут надо еще понимать, что даже в том случае, если Газпром полностью выполнит свои обязательства по поставкам газа через нашу ГТС в этом году (40 млрд. м3), то этот объем составит лишь 43% от транзита газа в 2017 г. и лишь 33% от поставок в 2008 г.

Ну и да, и теперь Газпром тут совешенно ни при чём, что хранилища вдруг оказались пустые? Ну да, ну да.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:14 Ответить
Хроника одного *********** 16.‎10.‎2021

Уходя в 2019 году президент Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.

На третьем году правления *********** ЗеЛупы, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
17.10.2021 03:24 Ответить
Такого, цього, просто не бачуть ЗЕфани. Або просто не хочуть бачити. А упоротих довкола ще дуже багато і їм до сих пір Порошенко ворог та барига.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:01 Ответить
 
 