"Северный поток - 2" уже сегодня является элементом шантажа Евросоюза со стороны России, - премьер Польши Моравецкий

Высокие цены на топливо в Европе - следствие действий России, связанных с планами ввести в эксплуатацию в ближайшее время газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Моравецкий подчеркнул, что резкий рост цен на топливо в Европе связан с введением в эксплуатацию "Северного потока - 2". По его словам, Польша была права, когда пыталась противодействовать завершению строительства этого газопровода. Он заметил, что страны Западной Европы не слишком поддерживали Варшаву в попытке заблокировать строительство газопровода, а США после прихода к власти президента Джо Байдена на 180 градусов изменили свое мнение.

"В связи с этим очень жаль, что этот газопровод, вероятно, вскоре начнет функционировать? И он уже сегодня является элементом шантажа со стороны России, шантажа Газпрома, который открыто и коварно ведется против всего ЕС", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Европа сегодня является жертвой "Северного потока - 2", хотя Польша перед этим предостерегала Европу об опасности этого проекта.