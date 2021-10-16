"Северный поток - 2" уже сегодня является элементом шантажа Евросоюза со стороны России, - премьер Польши Моравецкий
Высокие цены на топливо в Европе - следствие действий России, связанных с планами ввести в эксплуатацию в ближайшее время газопровода "Северный поток - 2".
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Моравецкий подчеркнул, что резкий рост цен на топливо в Европе связан с введением в эксплуатацию "Северного потока - 2". По его словам, Польша была права, когда пыталась противодействовать завершению строительства этого газопровода. Он заметил, что страны Западной Европы не слишком поддерживали Варшаву в попытке заблокировать строительство газопровода, а США после прихода к власти президента Джо Байдена на 180 градусов изменили свое мнение.
"В связи с этим очень жаль, что этот газопровод, вероятно, вскоре начнет функционировать? И он уже сегодня является элементом шантажа со стороны России, шантажа Газпрома, который открыто и коварно ведется против всего ЕС", - подчеркнул Моравецкий.
По его словам, Европа сегодня является жертвой "Северного потока - 2", хотя Польша перед этим предостерегала Европу об опасности этого проекта.
вот Сербии по долгосрочному новому контракту предложили сейчас лучшую типа цену)) в Европе - 790 баксов за тысячу кубометров!!! и это вместо нынешних 270 баксов,а нынешний контракст с паРашей заканчивается в декабре... отличный, кстати срок для подписания таких контрактов- как раз перед началом самого холодного периода в году, кремляди давно все продумали...у них почему-то почти со всеми контракты по газу подписываются в конце года )
сербские братушки настаивают на цене из расчета 70 процентов по нефтяной формуле, а 30 процентов - по биржевой стоимости. "Тогда бы цена для нас была 510 долларов. Но мы и это не можем оплачивать", - отметила жаба Вучич.
Ну а то, что и они теряли транзит, дало им мотивацию думать активно и смотреть стратегически.
Кстати в свете ситуации с поставками от США и Норвегии, строительство трубопроводов становится для Европы залогом безопасности. Трубопровод не получится в момент перекинуть тому кто готов заплатить за газ больше. А танкер с СПГ - запросто.
Байден шел на выборы с лозунгом закрытия сланцевой добычи, как например, в Германии Зеленые шли под лозунгом остановки работы Северных потоков.
А и в США и в Германии эти действия связаны с теми финансовыми группами, которые поддерживают конкурирующие политические силы.
Если Газпром не осилит, то его и накажут, вместе с Германией.
ФАКТ: Газпром нарастил поставки газа в Европу. А США и Норвегия снизили (при том в 2 раза больше чем Газпром нарастил)
США является крупнейшим в мире потребителем газа, вот только сами они его и производят и покупают у Канады + сланцевый газ собственной добычи. А у сланцевого есть такая особенность, если нужен газ, то подрывают породу и качают, а если не надо, то просто не подрывают. А у кацапов иная история - если газа окажется мало, то надо бурить, а если много, то или сжигать факелами или взрывать пробуренную скважину, чтобы закупорить выход газа с месторождения.
Вот сейчас США и Норвегия снизили свои объемы поставок. Если РФ не сможет обеспечить необходимые объёмы поставки газа, то ей на лоб нарисуют табличку "ненадежный поставщик". Покупать будут продолжать, вот только минимум на 30% дешевле, чем у Норвегии и США. Как вам такие игры? ))))
Газпром умышленно уменьшил прокачку газа в эти хранилища, через украинскую ГТС более чем в полтора раза. Вот ПГХ и заполнены всего на 5%, а такой объём закачки технологически не позволит быстро поднимать на поверхность большие объёмы газа.
А сделал это Газпром умышленно - с целью нагнуть ЕС и заставить в ускоренном порядке дать лицензию и запустить СП-2.
Теперь МНОГИЕ предприниматели в Германии, Польше, Австрии, Чехии... поняли ЧЕМ оборачивается совместный бизнес с кремлевскими чекистами.
ФАКТ: общие поставки газа Газпромом в Европу в 21 году, на 8 млрд кубометров больше чем в 20 м.
А ничего, что 2021-й еще не начал отопительный сезон, а в данных по 2020 учтен весь газ?
В противном случае - то есть за период до начала отопительного сезона 2021 продал больше чем за весь 2020???
признавайсИ, убогий.)
Дуже імовірно, що наближчим часом до них прієднаются Єстонія, в якій можуть з'явитися "зелени чоловічки", Латвія та Літва, на яки можуть напасти беларуси Лукі, та Польша, яка теж має спільний кордон з Лукою. А Путін при цьому буде казати - "Це не я..."
При такому розкладі, цей союз можереально обговорювати можливість приєднання Украіни, яка вже мае сім років бойового опита опіру кацапської агресії.
Строишь новую, но тебе не дают разрешения ездить по ней. Перестаёшь ездить по старой под любыми предлогами - поломка авто, модернизация, переучёт... но не полностью, а постепенно снижая поставки.
Т.к. ты монополист, то запасы зерна на складах на рынке уменьшаются, и торгаши на рынке начинают задирать цены на дефицитный товар. Добиваешься того, чтобы покупатели взвыли от цен и сказали: "А какого хрена? Такое дорогое зерно и новую дорогу уже построили? Пусть возит уже по какой хочет, лишь бы цены вниз пошли."
Обычный шантаж монополиста.
Рф не монополист на рынке газа ЕС. Она основной транзитер и спекулянт газа из стран Средней Азии.
Всё идет к тому, что афганские талибы перекинут пламя войны сначала на соседний Таджикистан, а потом вспыхнет и Ферганская долина, которая кормит весь этот регион. Не может не вспыхнуть, иначе это будет противоречием исторических традиций.
И вот тогда возникнет вопрос - как РФ сможет выполнить свои длинные контракты на поставку газа. Суровой зимой, не закачав предварительно, летом, газ в ПГХ на западе Украины, когда весь газ собственной добычи будет жизненно необходим Газпрому по всей территории РФ, с её холодным климатом, контракты для тех же Венгрии и Германии выполнить будет не реально.
Принадлежащее "Газпрому" крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено лишь на 5%. И за один день его снова не накачаешь, на это потребуется очень много времени.
"Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами все лето целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать нажим на Берлин и Брюссель с целью получить скорейшее и безоговорочное разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток Северного потока-2 вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.
А теперь расскажи, кто заменит Газпром в начале отопительного сезона и есть ли ему какая-то альтернатива (не монополист, говоришь?).
не пиши ерундой. для многих стран - Австрия, например, для большинства стран Центральной Европы почти 100 % монополист...
а так да, для всей если ЕС типа 34 %(это как средняя температура по больнице). только вот агентка штази меркель таки почти развалила единство Европы в этом вопросе и легла под кремлядь.
Трубопроводы газа, воды, аммиака..., линии электропередач, порты, нельзя сравнивать с дорогами. Везде есть исключения из правил.
Трубопроводы - естественная монополия, у которой не бывает рыночной цены и которая должна находится под полным контролем такой государственной структуры, как Антимонопольный комитет.
Такова реальность. И надо к этому серьёзно готовиться, а не надеяться на добрых дядь, которые помогут и поделятся деньгами.
Так что антимонопольный комитет тут вообще не при чём. И к дорогам ситуация куда ближе, чем кажется.
Кто может заставить одну страну, тем более если, как вы говорите, не абстрагируясь, а говоря конкретно, с ядерным оружием и огромной армией, и УЖЕ имеющей достаточно альтернативных путей, заставить делать что-то, чего она не хочет? Пока что это, к сожалению, очень слабо получалось.
Будут немцы замерзать - запустят СП-2, оглянуться никто не успеет.
А в Украине все только шапками Газпром забрасывают, не понимая реального полжения вещей на сегодняшний день и не готовясь к последствиям.
а он таки есть, в Брюсселе. Для чего европейские правила, энергопакеты принимали, я Вас спрашиваю?
Пущай теперь Германия с агенткой штази меркель не уворачивается, не пытается с кремлядью вывести сраные кремлевские потоки из-под европейских правил, а выполняет общеевропейские законы на энергорынке, специально созданные и согласованные уже всеми внутри ЕС и не только, Украина также присоединилась.
Это Кремль не смотрит, даже не стратегически, на 50 лет, они не смотрят вперёд даже на 10 лет.
Факт то, что сегодня примерно 70% бюджета РФ, это продажа углеводородов.
Факт и то, что Япония массово строит автомобили на водородном топливе, а в столицах стран Европы (кроме Киева) с 2030-г будет запрещено использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
А себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии в РАЗЫ ниже, чем в РФ!
Факт и в том, что после захвата кацапами полуострова Крым, ввели к ним санкции, которыми запрещено поставлять в Московию передовых технологий.
Про Германию. Факты.
Немецкий частный сектор отапливают электроэнергией, газом, мазутом, топливными пеллетами, примерно в равной пропорции. А кроме них есть еще и тепловые насосы, да и зимы там мягче и теплее, чем у нас.
Что ещё делают на западе от нас? А разве Италия пользуется газом от Газпрома? А Испания? Они его получают из Северной Африки!
А еще, возле Кипра подтверждены невероятно огромные запасы на Левантийском месторождении. Да и Турция, кроме газа с Левантийского месторождения, может договорится с дружественным ей Азербайджаном и поставлять уже по имеющемуся газопроводу газ из Туркмении, а там газа намного больше, чем у РФ и себестоимость его добычи в разы ниже, чем у РФ.
Но и это еще не всё. Как только цена на газ превышает 80 долларов, становится выгодными добыча и торговля сланцевым газом. А сланцовые установки по добыче газа и нефти, просто останавливают и включают при необходимости, ну похоже, как нефтяные вышки в Саудовской Аравии...
Доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета снизится с 40,8% в 2019 году до 35% в 2022 году", - говорится в сообщении Минфина в связи с одобрением на заседании правительства проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы.
В абсолютных цифрах нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 7,472 триллиона рублей в 2020 году, 7,679 триллиона рублей в 2021 году и 7,731 триллиона рублей в 2022 году
Вы лучше почитайте, сколько контрактов на постройку АЭС Кацапия проиграла. Например, контракты на много блоков в Саудовской Аравии у них выиграли более технологически современные, более безопасные, да к тому же и более дешевые южнокорейские производители АЭС.
Мелочь, но зато оценивает развитие технологий - США отказалось от услуг "Роскосмоса" по доставке космонавтов на МКС!
Титановое сырье на 95% Кацапия закупает у Украины и лишь переплавляет его. Но строительство штатами атомных блоков на севере Украины, прекратит эту порочную практику )))
Пшеницы? Продовольственной I-IIIкласса, как выращивают в США, Канаде, Италии, Франции или все же фуражной? )))))))))))))))))))
И кроме пшеницы зерновых в мире уйма. Тот же рис, ячмень, овес... Так что на пшенице заработок есть, но на фоне продажи углеводородов он маленький.
Индия отказалась потому, что кацапские самолеты массово падают, подводные лодки горят, а строительство боевых кораблей затянулось на годы из-за отсутствия поставок с "Заря-Машпроект".
Китай технологии с первыми образцами вооружений получил и теперь производит уже сам, скрутив ту самую дулю, что вы приписали индусам.
Титановой руды в Украине огромные запасы, а вот в Кацапии практически нет. Просто выплавка требует большого количества электроэнергии, потому перекрывали плотинами реки Сибири и там построили заводы по выплавке титана и алюминия. Но энергетика на возобновляемых источниках, может поменять ситуацию.
Сапфировые стекла на смартфоны производят в Китае, потому что коммунисты запретили вывоз из страны тех редкоземельных элементов, которые необходимы для его производства. Кацапия таких технологий не имеет.
Ну не на кацапских, а на Южмашевских... И не только они, но и европейская и японская ракеты используют двигатели украинского производства.
Вы наверное не в курсе, сколько в Кацапии автомобильных сборок закрыли иностранные компании, после оккупации полуострова Крым и агрессии на части Донбасса.
В прошлом году «Газпром» не выполнил своих обязательств транзита газа через ГТС Украины. Согласно контракту, Газпром должен был поставить по транзиту в 2020 г. 65 млрд. м3. Однако фактически он поставил только 55,8 млрд. м3, или на 14,2% меньше. Тоже штиль был и АЭС повыключались?
Что же касается фактического транзита газа в январе-сентябре 2021 г. (32,7 млрд. м3), то он оказался на 17,2% меньше, чем объем газа, поставленный Газпромом за 9 месяцев предыдущего года (39,5 млрд. м3).
Тут надо еще понимать, что даже в том случае, если Газпром полностью выполнит свои обязательства по поставкам газа через нашу ГТС в этом году (40 млрд. м3), то этот объем составит лишь 43% от транзита газа в 2017 г. и лишь 33% от поставок в 2008 г.
Ну и да, и теперь Газпром тут совешенно ни при чём, что хранилища вдруг оказались пустые? Ну да, ну да.
Уходя в 2019 году президент Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления *********** ЗеЛупы, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
