Это сделано для легализации оккупации полуострова, - Чубаров про перепись населения в оккупированном Крыму

Перепись населения, которую Россия проводит в оккупированном ей Крыму, является частью действий, направленных на легализации полуострова как якобы территории РФ.

Как передает Цезор.НЕТ, об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в ролике, опубликованном 15 октября в его Фейсбуке.

"Задача, которую поставили перед собой российские оккупанты, – направлена на легализацию попыток аннексии Крыма, попыток, которые длятся более семи лет. Крым оккупирован, и РФ пытается аннексировать эту территорию. Незаконная перепись – одно из многих действий, опираясь на которые Российская Федерация пытается убедить международное сообщество в том, что Крым, мол, является территорией России, и никакие иные требования, ожидания, подходы тут неуместны, как любят говорить сегодняшние российские политики, включая их президента Путина", – сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа напомнил, что включение Крымского полуострова в состав РФ "абсолютно незаконно" и "абсолютно не признается всем международным сообществом".



"Кроме того, проведение незаконной переписи, разумеется, преследует цель размытия государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом", – считает Чубаров.



По его словам, за время оккупации на территорию украинского Крыма незаконно переселилось около 1 млн граждан России.



"Такое искусственное, целенаправленное, задуманное замещение населения страной-оккупантом на оккупированной ей территории является видом международного преступления, и России рано или поздно придется отвечать и за это преступление", – подчеркнул Чубаров

