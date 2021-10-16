РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 574 23

Это сделано для легализации оккупации полуострова, - Чубаров про перепись населения в оккупированном Крыму

Перепись населения, которую Россия проводит в оккупированном ей Крыму, является частью действий, направленных на легализации полуострова как якобы территории РФ.

Как передает Цезор.НЕТ, об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в ролике, опубликованном 15 октября в его Фейсбуке.

"Задача, которую поставили перед собой российские оккупанты, – направлена на легализацию попыток аннексии Крыма, попыток, которые длятся более семи лет. Крым оккупирован, и РФ пытается аннексировать эту территорию. Незаконная перепись – одно из многих действий, опираясь на которые Российская Федерация пытается убедить международное сообщество в том, что Крым, мол, является территорией России, и никакие иные требования, ожидания, подходы тут неуместны, как любят говорить сегодняшние российские политики, включая их президента Путина", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нарушили права Джемилева и Чубарова на справедливый суд в Крыму, - доклад ООН

Глава Меджлиса крымскотатарского народа напомнил, что включение Крымского полуострова в состав РФ "абсолютно незаконно" и "абсолютно не признается всем международным сообществом".

"Кроме того, проведение незаконной переписи, разумеется, преследует цель размытия государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом", – считает Чубаров.

По его словам, за время оккупации на территорию украинского Крыма незаконно переселилось около 1 млн граждан России.

"Такое искусственное, целенаправленное, задуманное замещение населения страной-оккупантом на оккупированной ей территории является видом международного преступления, и России рано или поздно придется отвечать и за это преступление", – подчеркнул Чубаров

Читайте на "Цензор.НЕТ": США осуждают проведение переписи населения в оккупированном Крыму, - спикер Госдепа Прайс

Автор: 

Крым (26451) перепись населения (132) Чубаров Рефат (943)
Топ комментарии
+4
Гібридна війна РФіі за Україну триває !!!)))
16.10.2021 19:09 Ответить
+2
Ото "вляпалась" королева Єлизавета на старість років у таку каку! Тепер старенька спати не зможе від отієї ганьби. Шлях би її трафив, отую адресу. Думаю,що сильно мене не затролять співвітчизники, якщо попрошу їх милостиво вибачити старенькій за оту помилку. Роки,знаєте...
16.10.2021 19:41 Ответить
+2
Їй 95 років,можна і треба пробачіти недогляд.
16.10.2021 19:53 Ответить
Гібридна війна РФіі за Україну триває !!!)))
16.10.2021 19:09 Ответить
Там все поумерали от жажды, остальных смыло наводнением.
16.10.2021 19:11 Ответить
https://www.5.ua/svit/yelyzaveta-ii-potrapyla-u-skandal-brytanskyi-korolivskyi-dvir-nazvav-krym-rosiiskym-257736.html Королева Великої Британії Єлизавета ІІ потрапила в міжнародний скандал: вона написала лист школярам з анексованого Криму і вказала на конверті адресу "Севастополь, Росія" . Фотографію листа опублікували в соцмережі Instagram на сторінці Малої академії наук в Криму.
Лист школярам писала не сама королева, а її фрейліна Філіпа де Пасс.
Поки невідомо, хто саме погоджував написання адреси одержувача листа, через якого в Мережі розгорівся скандал. Представники королівської сім'ї на інцидент ще не відреагували. Не відреагувала на скандал і Україна, зокрема МЗС Єрмака (чи Кулеби?)

Наразі фото листа королеви в Instagram вже недоступне.
16.10.2021 19:20 Ответить
Ото "вляпалась" королева Єлизавета на старість років у таку каку! Тепер старенька спати не зможе від отієї ганьби. Шлях би її трафив, отую адресу. Думаю,що сильно мене не затролять співвітчизники, якщо попрошу їх милостиво вибачити старенькій за оту помилку. Роки,знаєте...
16.10.2021 19:41 Ответить
Їй 95 років,можна і треба пробачіти недогляд.
16.10.2021 19:53 Ответить
Да положите на другую чашу весов её деятельность, начиная со службы в армии ещё во 2 мировую---это эпоха! И ни у одного государства где есть королева, король---пока и близко нет такого и врядли будет. Это как албанцам обсуждать тему деятельности Джорджа Вашингтона в истории США.
16.10.2021 20:14 Ответить
Смешно. Вы думаете, вот сама королева садится, берет перо, и пишет?
16.10.2021 20:47 Ответить
Ну ні,звичайно,пане "Ліон",я так не думаю. Але фрейліна Філіпа де Пасс ,на мою думку, не дуже тямить у ******** геополітиці і керується ще тими поняттями,які панували у Європі ще років із сорок тому. І для неї усі республіки бувшого СРСР є,як у той час і розуміли західні європейці і американці, Росією. От звідси і помилка. Але,давайтевсе одно, вибачимо їм, ну,хоча би як жінкам.
16.10.2021 21:43 Ответить
У почты свои налаженные каналы доставки писем. А иначе бы оно просто не дошло в Севастополь.
16.10.2021 22:04 Ответить
Колись давно,ще при СРСР, телеведучою програми " Спокойной ночи,малыши" була Валентина Леонтьева, жінка,яку обожнювала вся СРСРівська малеча і називала її просто тьотею Валею. Так от, якось їй надійшов лист від дітей із якогось дитбудинку (Із якого міста я вже не пам"ятаю, але із якогось далекого-далекого) і за такою адресою: " Телевизор. Тете Вале". І Ви знаєте,дійшов отой лист на програму! Так праювали поштові службовці у той час. Але й у нинішній,гадаю,працюють не гірше: думаю,що де знаходиться місто Севастопіль знають усі "поштарики" світу.
16.10.2021 22:25 Ответить
Теоретически может и произойти такое чудо. Но сейчас роботы почту сортируют. Сейчас даже в метро оплата автоматически происходит с помощью камер для распознавания лиц. Так зачем Британской королице уподобляться малолетнему ребёнку, надеясь на чудо? Она наоборот должна на личном примере демонстрировать соблюдение всех сводов правил и регламента.
16.10.2021 22:44 Ответить
Ну,це означає одне: ми стали свідками великого чуда.
16.10.2021 23:01 Ответить
перепис там все-одно треба провести і якщо москалі нам не дають це зробити, то хай самі роблять, а ми потім просто додамо все те населення до загального населення України. З ОРДЛО так само тре зробити....
16.10.2021 19:54 Ответить
Вы кого собрались додавати до населения Украины? Понаехавших с, Рязаней всяких и Бурятий с Воронежами?
16.10.2021 20:45 Ответить
це брехня, що там заїхало мільйон москалів! Там тупо немає стільки нової чи вільної нерухомості, щоб помістити таку величезну кількість людей.
16.10.2021 23:14 Ответить
Они производят выдавливание местного населения из Крыма. Условно. Приходит устраиваться на любую работу местный - работы нет. Приходит понаехавший - работа есть. Чтоб с голоду не помереть, уедешь.
17.10.2021 10:13 Ответить
Не понимаю,как бюрократическая процедура может помочь узаконить оккупацию.
16.10.2021 19:58 Ответить
Та ніяк. Просто хочуть показати країнам-учасникам "Кримської платформи", що вони чхати хотіли на якісь-там висновки,декларації ну і т.ін. Хамству козломордії взагалі не має меж: оно,коли ото,здається позавчора, у своєму шовіністичному висері мишьвєдєв взагалі обізвав отих учасників платформи дебілами. Господи,у що перетворилась учорашня Росія, у нинішню козломордію,московію,улусію,********* і т.д.? Якими пророцькими словами є слова убитого КДБістським ницим,вонючим,злобним ****** вельми розумного,чистого у своїх справах і помислах, вельми поважаючого,ба,навіть ********* Україну російського (свідомо) опозиціонера Бориса Нємцова,який колись сказав: "Із Путіним на чолі Росія колись стане світовою свинячою калюжею, від якої світове співтовариство буде відвертати носи!" Як у воду дивилась ота світла, розумна і чесна людина.
16.10.2021 21:01 Ответить
Запишут все национальности добровольно-принудительно русскими. Да даже если и кто себя будет называть какой национальности, все одно лажа, как с их выборами, результат будет предскащуемый: 99 процентов русские.
16.10.2021 20:43 Ответить
Там в заполняемой анкете 23 вопроса. Но нет ни одного из них о национальности. Да и самих национальностей у граждан РФ, уже как лет 30 наверное не существует вообще.
16.10.2021 22:12 Ответить
Вам не все равно что там психи в палате делают? Вы делайте свое дело, что будет способствовать деокупации.
16.10.2021 20:55 Ответить
перепись?... легализует?... Да пусть сделают хоть повальную ректороманоскопию всего населения, это всё равно не легализует оккупацию полуострова.
16.10.2021 21:18 Ответить
А чому у Кримі не сказати ,як у Москві
16.10.2021 21:20 Ответить
 
 