Блокада Азовского моря
Украина задавит Россию в суде в Гааге красиво и согласно международному праву, - Кулеба

Украина задавит Россию в суде в Гааге красиво и согласно международному праву, - Кулеба

В Гааге начался второй раунд дебатов между Украиной и Россией по незаконному захвату в 2018 году в Керченском проливе трех украинских судов. Украинская сторона на суде вдребезги разбила российские манипуляции, доказав, что в Кремле последовательно стараются избегать ответственности за содеянное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Так, позицию Украины в Арбитражном суде в Гааге защищала профессиональная юридическая команда Министерства иностранных дел. В ведомстве подчеркнули, что украинские дипломаты и юристы доказали суду, что Россия последовательна лишь в стремлении избежать ответственности за свои действия.

"Когда русские таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!" Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим русских преступников. Красиво и согласно международному праву", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступила в Гааге по делу о захвате РФ украинских судов в Керченском проливе: Россия ошибается на каждом шагу и не соблюдает международное право

Для этого Украина применяет три долгосрочные инструменты для привлечения России к юридической ответственности: "юридический холодный расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу согласно Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - подчеркнул Кулеба.

Кроме этого, глава МИД обратил внимание, что победа Украины в деле по захвату кораблей и взятию в плен наших моряков важна для мира в целом. Ведь будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств того, что нельзя нарушать правила.

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

Также читайте: Зеленский сформировал делегацию на слушания трибунала в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.

Та да. Зеля уже обменял матросов за день до окончания срока ультиматума от трибунала. Не хотел злить *****.
16.10.2021 19:37 Ответить
+34
От цікаво, спочатку зелена наволоч відкрила справу проти Порошенка, ніби він послав кудись не туди наші війська, а тепер міністр кульома розповідає, що це таки росіянія винна.
16.10.2021 19:31 Ответить
+20
не кажи "гоп".... поки не перескочиш !!!
16.10.2021 19:27 Ответить
16.10.2021 21:43 Ответить
дело начатое Порошенком задавить и Росию и " зе слуг" в Украине
показать весь комментарий
16.10.2021 21:47 Ответить
Як би там не було,але якщо справа буде виграна Україної у Гаазі,то це- черговий,досить потужний, пендель ***** попід сраку, що і радує.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:03 Ответить
Ну и что дальше? В продолжении этого бандитского события сегодня десятки гражданских судов по воле России без надлежащих причин простаивают неделями перед Керченским проливом по пути в порты Мариуполя и Бердянска. И на Россию не могут одеть аркан для усмирения по этому вопросу, т.е. не мытьем, так катаньем.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:05 Ответить
16.10.2021 22:58 Ответить
Кулеба- правнук барона Мюнхгаузена, может задавить даже своего славного предка ********
показать весь комментарий
17.10.2021 04:34 Ответить
Тільки не при нинішній владі, яку західні аналітики вже назвали раковою пухлиною яку треба видаляти!
Майя Санду на батумському форумі - - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?. Кулеба промовчав."
Там же, розумна і харизматична Майя поставила на місце Єрмака , просто проігнорувала підносчика кави з ОПИ...
показать весь комментарий
17.10.2021 11:52 Ответить
Вот так их, пэрэмога за пэрэмогой, отожмем все и вся, дайте срок. Зе пожизненно и мы на коне. Даже для Пети 5 лет было мало, а время упущено. Так их ПАЦАНВА.
показать весь комментарий
17.10.2021 13:02 Ответить
Ще красивіше вона могла б зробити це у славному Печерському суді. Одна проблема: притягти до суду можна лише переможених...
показать весь комментарий
17.10.2021 14:08 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 14:52 Ответить
