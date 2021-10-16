Украина задавит Россию в суде в Гааге красиво и согласно международному праву, - Кулеба

В Гааге начался второй раунд дебатов между Украиной и Россией по незаконному захвату в 2018 году в Керченском проливе трех украинских судов. Украинская сторона на суде вдребезги разбила российские манипуляции, доказав, что в Кремле последовательно стараются избегать ответственности за содеянное.

Так, позицию Украины в Арбитражном суде в Гааге защищала профессиональная юридическая команда Министерства иностранных дел. В ведомстве подчеркнули, что украинские дипломаты и юристы доказали суду, что Россия последовательна лишь в стремлении избежать ответственности за свои действия.

"Когда русские таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!" Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим русских преступников. Красиво и согласно международному праву", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Для этого Украина применяет три долгосрочные инструменты для привлечения России к юридической ответственности: "юридический холодный расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу согласно Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - подчеркнул Кулеба.

Кроме этого, глава МИД обратил внимание, что победа Украины в деле по захвату кораблей и взятию в плен наших моряков важна для мира в целом. Ведь будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств того, что нельзя нарушать правила.

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.