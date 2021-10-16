РУС
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
14 459 212

Мы требуем, чтобы его немедленно освободили, - Арахамия выступил в поддержку Саакашвили. ВИДЕО

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снял видеообращение в поддержку задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Арахамия заявил, что требует немедленного освобождения Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, видеообращение опубликовано в телеграмм-канале Саакашвили в субботу вечером.

"Я – Давид Арахамия, председатель президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку главе Национального совета реформ Михаилу Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленного освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!", – говорится в видеообращении.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Арахамия Давид (994)
Топ комментарии
+46
Кто такой? Агрохимия? Иди нах, агрохимия.
показать весь комментарий
16.10.2021 19:47 Ответить
+41
Заберіть мікрохвон в цього абхазького бабуїна !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 19:49 Ответить
+41
Хтось чув стурованість цього пліснявого хмиря з приводу арешту громадянина України Нарімана Джелялова, чи інших затриманих окупантами киримли?
Де стурбованість? Футболки? Вимога поглиблення чи введення нових санкцій проти кацапів? Зебільна тиша.
А ось посрат.ся з Грузією, через сааку, саме те, що потрібно з зеленим колаборантам.

показать весь комментарий
16.10.2021 20:23 Ответить
І чого тільки не зробиш задля рейтингу...
показать весь комментарий
17.10.2021 15:25 Ответить
Саакашвили является высокопоставленным чиновником Украины(помимо гражданином Украины)...поехал в другое государство(Грузия) наводить"порядки"--,а это уже внутреннее вмешательство в дела Грузии--нехорошо..и будет отвечать по законам страны...а вот этот,который Арахамия,сам не ведет о чём говорит--мало того,что он никто в Грузии и зовут его никак,как впрочем и в Украине,так ещё и требует...Да,очевидно вытряс остатки вех мозгов(если конечно нечто подобное было в черепушке)--так тряс головой ,будучи диск-жокеем в Трускавце--на пиру во время чумы....
показать весь комментарий
17.10.2021 16:39 Ответить
Ну уж, если сам Арахамия требует освобождения Саакашвили, то его уж точно освободят. Вот только "маленький" вопрос - когда именно???
показать весь комментарий
17.10.2021 16:47 Ответить
Саакашвили осужден на 6 лет судом Грузии, за коррупцию и убийство на территории Грузии , а Украина может просить Грузию, чтобы отсидка была на территории Украины.
Кстати, не слышно голоса Арахамии , по освобождению генерала Павловского, который находится в тюрьме по политическим мотивам.
показать весь комментарий
17.10.2021 16:57 Ответить
В бытность Саакашвили Президентом Грузии, писали, как отнимались средства у инвесторов.
Инвестор хочет отозвать свои средства, его вызывали в Грузию и, один из заместителей министра приглашал инвестора в ресторан для переговоров.
Через какое время, к столику подходила Полиция и замминистра делал заявление, что инвестор предлагал ему взятку.
Инвестор арестовывался и из него выбивали признание о взятке и, отказе от возврата инвестиций.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:09 Ответить
Для полного счастья Украине не хватает качественного грузинского геморроя.
показать весь комментарий
17.10.2021 17:30 Ответить
що ця мавпа може требувати так це пом'ягчення сроку за незаконий перетин кордону та екстрадицію в україну після суду над цім клоуном
показать весь комментарий
17.10.2021 18:41 Ответить
Краще б ти вже мовчало, хламідія...
показать весь комментарий
17.10.2021 19:43 Ответить
Чого у них у всіх *ла круглішають і круглішають?
показать весь комментарий
17.10.2021 21:12 Ответить
Щось я не второпаю звідки у 95 Кварталу така любов до Саакашвілі, так у 2008-09 вони його принизливо називали ГамрдЖопа, виставляючи Саакашвілі з Ющеннком недоумками

От згадайте - https://www.youtube.com/watch?v=1Vt20CWpWaw&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online Наша Америкаша | Вечерний Квартал

P.S. Доречі, як і після цього Саакашвілі у служіння пішов до того, хто його на гроші Медведчука та Кремля ганьбив
показать весь комментарий
18.10.2021 17:05 Ответить
Страница 3 из 3
 
 