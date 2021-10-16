Мы требуем, чтобы его немедленно освободили, - Арахамия выступил в поддержку Саакашвили. ВИДЕО
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снял видеообращение в поддержку задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Арахамия заявил, что требует немедленного освобождения Саакашвили.
Как информирует Цензор.НЕТ, видеообращение опубликовано в телеграмм-канале Саакашвили в субботу вечером.
"Я – Давид Арахамия, председатель президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку главе Национального совета реформ Михаилу Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленного освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!", – говорится в видеообращении.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
Кстати, не слышно голоса Арахамии , по освобождению генерала Павловского, который находится в тюрьме по политическим мотивам.
Инвестор хочет отозвать свои средства, его вызывали в Грузию и, один из заместителей министра приглашал инвестора в ресторан для переговоров.
Через какое время, к столику подходила Полиция и замминистра делал заявление, что инвестор предлагал ему взятку.
Инвестор арестовывался и из него выбивали признание о взятке и, отказе от возврата инвестиций.
От згадайте - https://www.youtube.com/watch?v=1Vt20CWpWaw&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online Наша Америкаша | Вечерний Квартал
P.S. Доречі, як і після цього Саакашвілі у служіння пішов до того, хто його на гроші Медведчука та Кремля ганьбив