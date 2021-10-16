Мы требуем, чтобы его немедленно освободили, - Арахамия выступил в поддержку Саакашвили. ВИДЕО

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снял видеообращение в поддержку задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Арахамия заявил, что требует немедленного освобождения Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ, видеообращение опубликовано в телеграмм-канале Саакашвили в субботу вечером.

"Я – Давид Арахамия, председатель президентской партии "Слуга народа" и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку главе Национального совета реформ Михаилу Саакашвили. Мы требуем, чтобы его немедленного освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома!", – говорится в видеообращении.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.