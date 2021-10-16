Находящаяся в розыске женщина, ранее попадавшаяся на пьяном вождении, угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом в Одессе
Угонщицу автомобиля задержали вчера сотрудники одесской полиции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Думской" правоохранители.
36-летняя жительница Винницы Мальвина Г. похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера умудрилась "притереться" с троллейбусом.
Задержать ее удалось на Спартаковской.
По нашим данным, угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения.
В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие.
Мальвина утром сказала Буратине :
" Ах, от твоей любви у меня одни занозы"
Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам; мы перестали делать большие и хорошие глупости…»
/Ярослав Гашек/"Пригоди бравого вояка Швейка"/.
Буратіно. А шо, Мальвіна, даси пої...атись?
Мальвіна (обіжається). Бл...дь, шо ето значить, шо у тєбя, жени для етого нєт?
Буратіно. Яка жена, ну скажи, ну при чому здєсь жена?
Мальвіна. Нє. Єслі хочете, хлопчики, тільки в рот, ето - пожалуста, ето можна, а поє...аться - дома є...айтєсь.
Гурвіник. У, жадна с...ка.
Лесь Подерв'янський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь!
Мальвіна, дєвушка з голубою волоснею.
Лесь Подерв'янський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь!
Її спробували пояснити просто п"яною та ідіоткою ...
це було від чистого сердця
угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. Источник:
==========
Загадка для маленьких детей..какой буратино или Карабас выдал ей справку о прохождении медкомиссии?!!
А Галя каже: Так вi же рижий.
Батько почув це, тай теж каже доньцi: Та це все дурницi, вiн з тобою рiк поживе та й посивіє.
А якщо серйозно - то буха шмара та й ще за кермом це гірше атомної бiмби ....дь
Мне когда-то пришлось обратиться в одну серьёзную "контору", которой заведовала дама с и.о. Мальвина Сигизмундовна (да ещё с диким "боевым раскрасом" на лице!), - скольких сил стоило сдержать смех от всего этого "великолепия"!))
А ещё пришлось когда-то столкнуться с патологоанатомом Мальвиной: подходим к моргу, а на пороге стоит тётка в "грязном" режем фартуке и ест яблоко..нас чуть не вывернуло тогда.)