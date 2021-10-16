Находящаяся в розыске женщина, ранее попадавшаяся на пьяном вождении, угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом в Одессе

Угонщицу автомобиля задержали вчера сотрудники одесской полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Думской" правоохранители.

36-летняя жительница Винницы Мальвина Г. похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера умудрилась "притереться" с троллейбусом.

Задержать ее удалось на Спартаковской.

По нашим данным, угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения.

В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие.

