РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10528 посетителей онлайн
Новости
12 665 43

Находящаяся в розыске женщина, ранее попадавшаяся на пьяном вождении, угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом в Одессе

Находящаяся в розыске женщина, ранее попадавшаяся на пьяном вождении, угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом в Одессе

Угонщицу автомобиля задержали вчера сотрудники одесской полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Думской" правоохранители.

36-летняя жительница Винницы Мальвина Г. похитила на улице Академика Филатова эвакуатор Mitsubishi Canter 60, после чего на улице Святослава Рихтера умудрилась "притереться" с троллейбусом.

Задержать ее удалось на Спартаковской.

По нашим данным, угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения.

В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбайн столкнулся на переезде с пассажирским поездом "Бахмут-Львов", поврежден локомотив и 6 вагонов, - Укрзализныця. ФОТО

Автор: 

ДТП (7732) Одесса (8009)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
как скучно мы живём ))))
показать весь комментарий
16.10.2021 20:59 Ответить
+37
показать весь комментарий
16.10.2021 21:01 Ответить
+23
показать весь комментарий
16.10.2021 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
как скучно мы живём ))))
показать весь комментарий
16.10.2021 20:59 Ответить
Ну, Мальвина числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. Напевно, никак не может найти своего Буратину
показать весь комментарий
16.10.2021 21:04 Ответить
Цікаво,а пса Артемона теж затримали ,чи втік, собака !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 21:11 Ответить
Артемон фамилию сменил на арахамия.
Мальвина утром сказала Буратине :
" Ах, от твоей любви у меня одни занозы"
показать весь комментарий
16.10.2021 21:14 Ответить
І з собаки замаскувався під собакоподібну мавпу бабуїна !!!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 21:18 Ответить
В нас пропал дух авантюризма!
Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам; мы перестали делать большие и хорошие глупости…»
показать весь комментарий
16.10.2021 21:05 Ответить
"Нету сейчас среди офицеров былого товарищества.Раньше я помню,каждый офицер старался привнести в общее веселье. Поруччик Данкель-был такой-так тот бывало разденется донага,ляжет на пол,воткнет себе в задницу хвост селедки и изображает русалку".
/Ярослав Гашек/"Пригоди бравого вояка Швейка"/.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:39 Ответить
Можете ее напоруки взять и жизнь станет веселе
показать весь комментарий
16.10.2021 23:03 Ответить
та не, спасибо))))... стар я для таких порук)))) опять же Вам там ближе - оставьте себе)))))
показать весь комментарий
17.10.2021 08:44 Ответить
Ну а де їй такі ще хохми влаштовувати як не в Одесі?
показать весь комментарий
16.10.2021 23:14 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 21:01 Ответить
Как знать...
показать весь комментарий
16.10.2021 22:26 Ответить
Входить Мальвіна, ********** голубою волоснею.
Буратіно. А шо, Мальвіна, даси пої...атись?
Мальвіна (обіжається). Бл...дь, шо ето значить, шо у тєбя, жени для етого нєт?
Буратіно. Яка жена, ну скажи, ну при чому здєсь жена?
Мальвіна. Нє. Єслі хочете, хлопчики, тільки в рот, ето - пожалуста, ето можна, а поє...аться - дома є...айтєсь.
Гурвіник. У, жадна с...ка.

Лесь Подерв'янський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь!
показать весь комментарий
16.10.2021 22:36 Ответить
Анекдот.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:03 Ответить
Следующей жертвой станет приус.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:04 Ответить
Дебошир и алкоголик-Мальвина... Кто ж тогда ейный Буратино-то???
показать весь комментарий
16.10.2021 21:06 Ответить
Навіть страшно уявити !!)))
показать весь комментарий
16.10.2021 21:12 Ответить
єйний Буратіно - П'єро
показать весь комментарий
16.10.2021 21:45 Ответить
Буратіно, просто поц.
Мальвіна, дєвушка з голубою волоснею.

Лесь Подерв'янський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь!
показать весь комментарий
16.10.2021 22:37 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 21:07 Ответить
А был бы легалайз короткостволов в стране, купила бы еще и пистолет с документами.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:10 Ответить
Або недожила б до тієї миті, коли вкрала евакуатор. Ця палка з двома кінцями, як і стакан, в якому води лише на половину. Кожен бачить лиш те, що хоче.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:13 Ответить
А вот это вряд ли. У нее с законом нелады.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:29 Ответить
Я так розумію, що Артемона ця Мальвіна пустила на шашлик (готувався на вуглях з Буратіни) та з'їла разом з П'єро (під його серенаду). А вже після цього згадала, що "мама любит скорость" і понеслась!
показать весь комментарий
16.10.2021 21:11 Ответить
от такого имени точно крыша поедит
показать весь комментарий
16.10.2021 21:12 Ответить
как же скучно я живу
показать весь комментарий
16.10.2021 21:17 Ответить
Добре, що хоч нікого не переїхала по дорозі.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:19 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 21:21 Ответить
це майже як - знасиловала поліцейських - і ніхто це правильно не зрозумів
Її спробували пояснити просто п"яною та ідіоткою ...
це було від чистого сердця
показать весь комментарий
16.10.2021 21:31 Ответить
Изящно, Мальвина, Академика Филатова, Святослава Рихтера.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:37 Ответить
от і знайшлася!
показать весь комментарий
16.10.2021 21:40 Ответить
пьяная баба, это корова с яйцами...забьет любого..
показать весь комментарий
16.10.2021 21:41 Ответить
Если есть проблемы с законом у психически больных людей, то принудительно отправлять в дурдомы не на месячный/полугодичный курс, а на длительную изоляцию. Жестоко, цинично и тд и тп, но мир таков. А особо опасных психов, кто замечен за жестокостью, на пожизненное в дурдом или даже в тюрьму. Хотя это касается и не "психически больных" по документам.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:41 Ответить
В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде Источник:

угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. Источник:

==========
Загадка для маленьких детей..какой буратино или Карабас выдал ей справку о прохождении медкомиссии?!!
показать весь комментарий
16.10.2021 21:55 Ответить
Мати каже донькi: Галю а чому ти не виходиш замiж за нашого сусiда Петра?
А Галя каже: Так вi же рижий.
Батько почув це, тай теж каже доньцi: Та це все дурницi, вiн з тобою рiк поживе та й посивіє.

А якщо серйозно - то буха шмара та й ще за кермом це гірше атомної бiмби ....дь
показать весь комментарий
16.10.2021 23:19 Ответить
Распространённое заблуждение. Я когда то давно читал статью, и там была информация про статистические исследования дтп в контексте половой принадлежности. Так вот в процентном (а не численном) соотношении мужики совершают немного меньше ДТП в целом, но намного больше ДТП с тяжкими последствиями (калеки и трупы). Бабы совершают немного больше ДТП, но большая их часть - это столкновения на маленьких скоростях вообще без пострадавших. Утрированно говоря: на 3 таких неадекватных шмары, поцарапавших бочину, будет один невменяемый жлоб на трассе, который заберет на тот свет целую семью на встречке. Так что твоё утверждение неверно.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:35 Ответить
за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие Как это понимать?)))
показать весь комментарий
17.10.2021 02:49 Ответить
Та як розуміти,Діма,дуже просто: набухається,сяде за кермо,спричинить ДТП, а потім "пиляє" чоловіка день-ніч:-ремонтуй тачку,ремонту-у-уй... І доводить бідного супруженція до сказу.
показать весь комментарий
17.10.2021 08:29 Ответить
Угон автомобиля, угон эвакуатора, притерлась к тролейбусу. Следующим будет именно тролейбус. Коллекционерша!
показать весь комментарий
17.10.2021 08:21 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 10:42 Ответить
С таким имячком у кого хошь крыша сьедет!
Мне когда-то пришлось обратиться в одну серьёзную "контору", которой заведовала дама с и.о. Мальвина Сигизмундовна (да ещё с диким "боевым раскрасом" на лице!), - скольких сил стоило сдержать смех от всего этого "великолепия"!))
А ещё пришлось когда-то столкнуться с патологоанатомом Мальвиной: подходим к моргу, а на пороге стоит тётка в "грязном" режем фартуке и ест яблоко..нас чуть не вывернуло тогда.)
показать весь комментарий
17.10.2021 13:47 Ответить
 
 