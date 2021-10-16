Женщина, подозреваемая в связях с российскими террористами, задержана на Луганщине, - Нацгвардия

На Луганщине воины Национальной гвардии задержали женщину, которая подозревается в сотрудничестве с НЗФ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

"Военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины, в Станично-Луганском районе, задержали человека, который подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

При обязательной проверке документов при пересечении блокпоста, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям", - отмечается в сообщении.

Гвардейцы задержали гражданку и доставили местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

