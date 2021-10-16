Женщина, подозреваемая в связях с российскими террористами, задержана на Луганщине, - Нацгвардия
На Луганщине воины Национальной гвардии задержали женщину, которая подозревается в сотрудничестве с НЗФ
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
"Военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины, в Станично-Луганском районе, задержали человека, который подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
При обязательной проверке документов при пересечении блокпоста, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям", - отмечается в сообщении.
Гвардейцы задержали гражданку и доставили местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
Хотя согласен с утверждением, что никому кроме "Азова" они в общем-то и не нужны.
Вот для чего НГУ предназначена.
А що там по "вагнергейту", "офшору-95", "замаху" на якогось кварталівця, викрадення мільярдів з державного бюджету, неготовність медицини до чергового піку пандемії (на другому році), заборгованості перед військовими, неготовності до опалювального сезону????
Сподіваюсь (і зроблю все можливе), щоб ви, курви, не встигли добігти до кордону. Так, як овочу, вам не звезе... Дуже на це сподіваюсь.
З народної мови наших предків. Ще одна правильна назва "мишебратьєв"