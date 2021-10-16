РУС
Женщина, подозреваемая в связях с российскими террористами, задержана на Луганщине, - Нацгвардия

Женщина, подозреваемая в связях с российскими террористами, задержана на Луганщине, - Нацгвардия

На Луганщине воины Национальной гвардии задержали женщину, которая подозревается в сотрудничестве с НЗФ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

"Военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины, в Станично-Луганском районе, задержали человека, который подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

При обязательной проверке документов при пересечении блокпоста, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям", - отмечается в сообщении.

Гвардейцы задержали гражданку и доставили местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

+19
В 2014 году поймали Нельку Штепу за сепаратизм. И шо. А ничего -. Участвует в выборах, отдыхает с видом на Лавру Святогорска , снимается в шоу "Орел и решка". Классно живут враги Украины в ... Украине
16.10.2021 22:10 Ответить
+18
Пхалась по пензію.
16.10.2021 21:58 Ответить
+10
Ээээ...монтажная пена?
16.10.2021 22:00 Ответить
И обменять её на какого нибудь таксиста...
16.10.2021 21:58 Ответить
Пхалась по пензію.
16.10.2021 21:58 Ответить
По ходу по одной статье с Семенченко. Всех под одну гребёнку.
16.10.2021 21:58 Ответить
Ээээ...монтажная пена?
16.10.2021 22:00 Ответить
Ні,це Мату Харі затримали ,Штірліца у спідниці !!)))
16.10.2021 22:04 Ответить
Монтажная пена не наш метод. К Киве в одну камеру. Вот это будет еще то ОПЗЖ...
16.10.2021 22:52 Ответить
ну т.к. Кива не в камере, и вряд ли ему камера вообще светит с нашими законами, то монтажная пена и трусы на голову для этой рашистской самки самое оно
17.10.2021 12:14 Ответить
Так ось навіщо у НГУ танки та важка арта ,баб 58-річних затримувати !!!)))
16.10.2021 22:03 Ответить
Ну вообще-то это и есть функция НГУ. А танки и арта в сухопутных войсках.
16.10.2021 22:53 Ответить
В НГУ 120 танків !!!)))
16.10.2021 23:15 Ответить
Танки только в бригадах оперативного назначения. Которые предназначены для участия в общевойсковом бою, и по ротации несут службу на первой линии.

Хотя согласен с утверждением, что никому кроме "Азова" они в общем-то и не нужны.
16.10.2021 23:24 Ответить
У Італіі-200 танків ,Німеччини-222 ,ЗСУ-приблизно 900!! А НГУ-120 танків !!! Жодна жандармерія немає на озброєнні танки та важку арту !!!)))
16.10.2021 23:39 Ответить
Есть большая разница между танком, стоящим в боксе без запчастей и танком ведущим бой на передке. Очень большая разница.
16.10.2021 23:46 Ответить
https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/10-faktiv-pro-ucast-nacgvardiyi-v-atooos https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/10-faktiv-pro-ucast-nacgvardiyi-v-atooos

Вот для чего НГУ предназначена.
16.10.2021 23:51 Ответить
58 річна бабера у "шпійонстві" дасть сто очків наперед таким " рыцарям плаща и кинжала" як АраХамійо і його контрагенти- опазажопники (яких недавно вистежили журналісти). Та "пенсіонерка" тишком-нишком видивиться все, що її цікавить і на що отримала завдання,забере пенсію, яка їй "положена" від України, і чкурне "за шлагбаум" здавати відомості своїм "синкам" і отримати ще грошенят за виконану роботу. От від кого потрібно вчитись конспірації доморощеним"шпикам", вчіться,"студенти"!
17.10.2021 07:44 Ответить
повесить суку
16.10.2021 22:04 Ответить
В 2014 году поймали Нельку Штепу за сепаратизм. И шо. А ничего -. Участвует в выборах, отдыхает с видом на Лавру Святогорска , снимается в шоу "Орел и решка". Классно живут враги Украины в ... Украине
16.10.2021 22:10 Ответить
Прочитал только что про нее в википедии.....Реально странно что не сидит, поймали то за руку. Да и вся биография как у отбитого уркагана у тетеньки, и Медведчук на ее фоне настоящим украинским патриотом выглядит. И если колхозницу с интеллектом улитки отмазал европейский суд, как говорит вики, то темболее хер что сделают умным,хитрым и нереально богатым Коломойским, Медведчукам и тд.
16.10.2021 23:04 Ответить
ну если ей при Порошенке ничего не сделали, то при Бубочке ей спать вообще можно спокойно
17.10.2021 12:16 Ответить
Я устал... У нас в парламенте сидит Кива.. А вы ловите женщин которым не на что жить? Наверное мы прааильно платим налоги
16.10.2021 22:11 Ответить
было бы лучше, если бы в ВР и кива сидел, и таких вот женщин не ловили бы, да?
16.10.2021 22:17 Ответить
Вовкина Ленка?
16.10.2021 22:14 Ответить
Без піни ,не воно ..)))))))
16.10.2021 22:19 Ответить
Тепер треба новина, що зґвалтованій корові відновили незайманість, задута піна добре держить тепло, а трусіки у мальчика - з начосом і зиму він на дошці об'яв переживе.

А що там по "вагнергейту", "офшору-95", "замаху" на якогось кварталівця, викрадення мільярдів з державного бюджету, неготовність медицини до чергового піку пандемії (на другому році), заборгованості перед військовими, неготовності до опалювального сезону????

Сподіваюсь (і зроблю все можливе), щоб ви, курви, не встигли добігти до кордону. Так, як овочу, вам не звезе... Дуже на це сподіваюсь.
16.10.2021 22:54 Ответить
Женщина, подозреваемая в связях с российскими террористами, задержана на Луганщине ...а теперь - ЗеРмак !
16.10.2021 23:53 Ответить

З народної мови наших предків. Ще одна правильна назва "мишебратьєв"



17.10.2021 00:17 Ответить
Тепер є надія, що вона стане депутатом верховної ради від слуг урода, там всі такі
17.10.2021 06:40 Ответить
У всякому разі може розраховувати на підвищену пенсію як за "небезпечні умови праці".
17.10.2021 07:02 Ответить
Посидит чуток, если не сбивала малайзийский боинг. Если сбивала - поедет домой с почетом, под охраной. У бубочки всегда так.
17.10.2021 08:09 Ответить
17.10.2021 09:32 Ответить
 
 