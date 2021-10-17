РУС
Талибы провели переговоры с Узбекистаном - говорили про энергетику и торговлю

По итогам переговоров делегаций Узбекистана и движения "Талибан" в Термезе были сформированы совместные рабочие группы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в субботу официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Дорожная карта будет завершена в ближайшие десять дней и будет представлена лидерам обеих сторон для принятия решения", - написал Муджахид в твиттер.

В субботу делегация движения "Талибан" во главе с заместителем премьер-министра движения Абдул Саламом Ханафи прибыла в приграничный с Афганистаном узбекский город Термез, где провела переговоры с делегацией высокого уровня Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Сардором Умурзаковым.

"Были обсуждены вопросы расширения двусторонней торговли с узбекской стороной, особенно увеличения объемов поставок топлива и предметов первой необходимости в предстоящую зиму, предоставления транзитных объектов для афганских предпринимателей, сотрудничества в сфере здравоохранения, электроснабжения, в частности линии электропередачи Сархан-Пули-Хумри", - сообщил Муджахид.

По его словам, стороны подробно обсудили строительство железные дороги Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар.

Афганистан (608) Узбекистан (99)
Фотка про дресс-код талібів на переговорх
Переговоры про дрова и торговлю героином.
пжста
Фотка про дресс-код талібів на переговорх
Детский сад у журналистов не прекращается 😀😅
незабаром все буде талібан
Censor.net - "Талибы провели переговоры с Узбекистаном."
Россия объявила "миграционную амнистию" для 150 тысяч граждан Узбекистана и 150 тысяч граждан Таджикистана. В ближайшие два года только на российские стройки необходимо привлечь 5 миллионов трудовых мигрантов. Это при том, что ранее в стране в среднем находились от 9 до 11 миллионов мигрантов.
Интересно, сколько этнических русских осталось на Расеи ?
Узбекские строители готовятся покорять стройки кацапов
на самом деле нет никаких "русских", т.к. это название было прихватизировано Масквабадом для наращивания своего вяличия
Переговоры про дрова и торговлю героином.
Дійсно, що офіційного фото нема ?
Хотілося б побачити талібських дипломатів.
пжста
Заби***** может смело у другого кацапского ***** проситься стать полноправным членом Таёжного союза
Скоро Таліби будуть захищати свої інтереси в Узбекистані.
угу .... и вполне возможно, что присоединятся к бурятам в Лугандонии
На МКС Россія талібів ще не планує запускати?...
