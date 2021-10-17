РУС
За минувшие сутки 11 нарушений режима "тишины", без потерь. Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ у Красногоровки из минометов и противотанковых гранатометов, - ООС

За минувшие сутки, 16 октября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что в направлении Луганского наемники РФ совершили два обстрела из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Позиции украинских воинов у Красногоровки враг два раза обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Около Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм. В районе Светлодарска обстрел осуществлялся из станковых противотанковых гранатометов.

Читайте также: С начала суток враг 6 раз нарушил перемирие, применив минометы под Красногоровкой и Крымским, потерь нет, - штаб ООС

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - подчеркивают в штабе.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения", - следует из сообщения.

По данным штаба, по состоянию на 7:00 17 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

