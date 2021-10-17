За минувшие сутки 11 нарушений режима "тишины", без потерь. Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ у Красногоровки из минометов и противотанковых гранатометов, - ООС
За минувшие сутки, 16 октября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что в направлении Луганского наемники РФ совершили два обстрела из гранатометов различных систем. В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Позиции украинских воинов у Красногоровки враг два раза обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Около Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм. В районе Светлодарска обстрел осуществлялся из станковых противотанковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - подчеркивают в штабе.
"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения", - следует из сообщения.
По данным штаба, по состоянию на 7:00 17 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
А главное развивать страну экономически, повышать жизненный уровень народа. Тогда, при начале военного освобождения ОРДЛО, все их военизированные формирования сдадутся вместе с мелкими и средними командирами.
Для того чтобы провести изменения следует сделать наши выборы демократическими не на брехливых словах, а на деле. Для начала ликвидировать многомиллионный избирательный залог. Иного выхода нет.