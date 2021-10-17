Блокирование работы миссии ОБСЕ: Оккупанты устроили "пикет" перед отелем в Донецке, где проживают наблюдатели. Установили 22 палатки

Перед отелем, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". Под зданием собрались преимущественно молодые мужчины. "Пикет" препятствовал передвижению наблюдателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

Подчеркивается, что с утра 15 октября перед отелем, в котором проживают члены СММ, в центральной части неподконтрольного правительству Донецка миссия фиксировала массовое собрание с участием 50-100 человек, преимущественно молодых мужчин. Некоторые из них держали транспаранты и "выражали критику относительно деятельности СММ, особенно в отношении событий, которые произошли 13 октября на участке разведения в районе Золотого, когда члена вооруженных формирований, как сообщалось, задержали Вооруженные силы Украины".

Из отчета следует, что примерно в 18:30 наблюдатели зафиксировали, как участники массового собрания устанавливали перед отелем 22 палатки, а также биотуалеты.

"В течение дня участники собрания организовано сменяли друг друга. СММ констатировала спокойную ситуацию. 16 октября акция протеста продолжилась", - отмечается в отчете.

Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".

"15 и 16 октября из-за акции протеста перед отелем, в котором проживают члены миссии, в неподконтрольном правительству Донецке СММ не удалось отправить оттуда ни один патруль для выполнения предусмотренных мандатом миссии задач. СММ также не удалось выполнить некоторые из запланированных полетов БПЛА и провести работы по техобслуживанию камер", - сказано в отчете.