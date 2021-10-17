РУС
9 495

Блокирование работы миссии ОБСЕ: Оккупанты устроили "пикет" перед отелем в Донецке, где проживают наблюдатели. Установили 22 палатки

Блокирование работы миссии ОБСЕ: Оккупанты устроили

Перед отелем, в котором проживают члены СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке, устроили "акцию протеста". Под зданием собрались преимущественно молодые мужчины. "Пикет" препятствовал передвижению наблюдателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

Подчеркивается, что с утра 15 октября перед отелем, в котором проживают члены СММ, в центральной части неподконтрольного правительству Донецка миссия фиксировала массовое собрание с участием 50-100 человек, преимущественно молодых мужчин. Некоторые из них держали транспаранты и "выражали критику относительно деятельности СММ, особенно в отношении событий, которые произошли 13 октября на участке разведения в районе Золотого, когда члена вооруженных формирований, как сообщалось, задержали Вооруженные силы Украины".

Из отчета следует, что примерно в 18:30 наблюдатели зафиксировали, как участники массового собрания устанавливали перед отелем 22 палатки, а также биотуалеты.

"В течение дня участники собрания организовано сменяли друг друга. СММ констатировала спокойную ситуацию. 16 октября акция протеста продолжилась", - отмечается в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители миссии ОБСЕ не наблюдали непосредственно задержание наемника РФ Косяка, поэтому не включили это в отчет, - заявление

Наблюдатели указывают, что это собрание "препятствовало любому передвижению патрулей 15 и 16 октября".

"15 и 16 октября из-за акции протеста перед отелем, в котором проживают члены миссии, в неподконтрольном правительству Донецке СММ не удалось отправить оттуда ни один патруль для выполнения предусмотренных мандатом миссии задач. СММ также не удалось выполнить некоторые из запланированных полетов БПЛА и провести работы по техобслуживанию камер", - сказано в отчете.

Автор: 

Донецьк (6329) ОБСЕ (4897) отель (126) пикет (697)
Топ комментарии
+21
Не понял... что за либерализм? Палатки, пикеты. Дыныры загнивает изнутри! Западный вирус демократии пожирает маладуюрыспублику!
17.10.2021 08:30 Ответить
+18
В очередной раз доказали, что после деоккупации первым делом должно быть физическое очищение территорий от ватного мусора, я имею ввиду тотальное выселение любителей русского мира в любимый ими мир, а уж потом только выборы и все остальное. Это русскомирское говно будет висеть камнем на шее Украины и тянуть на дно.
17.10.2021 09:28 Ответить
+9
Скажи це Захарченко та Гіві з моторилою, а цього ще годувати треба.
17.10.2021 09:37 Ответить
Не понял... что за либерализм? Палатки, пикеты. Дыныры загнивает изнутри! Западный вирус демократии пожирает маладуюрыспублику!
17.10.2021 08:30 Ответить
Скоро зелёнкой будут обливать наблюдателей.
17.10.2021 09:17 Ответить
Майдан!!!!!!!!!!!
18.10.2021 13:14 Ответить
наблюдатели СММ зафиксировали, что у участников массового собрания перед отелем явно было недержание, поэтому "пикетчики" приволокли с собой также биотуалеты
17.10.2021 08:31 Ответить
А що делать? Вот до вссыку им ОБСЕ надоела!
17.10.2021 08:36 Ответить
Так надоела что аж в отеле в центре Донецка поселили на 7 лет.
17.10.2021 08:57 Ответить
Не путай. Сначала поселили, потом надоела.
17.10.2021 09:06 Ответить
Великолепный повод для обстрела жилых районов !
17.10.2021 08:37 Ответить
17.10.2021 08:44 Ответить
титушки - это понятие интернациональное
даже в Дырляндии существует
17.10.2021 08:45 Ответить
Скоро у них Майдан будет.
17.10.2021 09:00 Ответить
17.10.2021 09:12 Ответить
Купка рашинських свинособак с плакатами і зрадників , яким місце за поребриком , а не на украінській землі😠
17.10.2021 09:40 Ответить
І оце падло збираються інтегрувати в Україну?!
17.10.2021 10:41 Ответить
Неправильні плакати, треба писати "свободу вбивці, який перебуває в розшуку за вбивство часів Януковича"
17.10.2021 09:49 Ответить
Кучка проплаченных *********, проскандировали, бабло получили и разошлись
17.10.2021 18:08 Ответить
Так, вроде, под Киевом нет столько места свободного 22 палатки поставить. Ещё с туалетами. На стоянке? Или волейбольной площадке?
17.10.2021 09:15 Ответить
При Порошенко такого точно не было. Зеленский удивляет каждый день.

17.10.2021 09:18 Ответить
Скажи це Захарченко та Гіві з моторилою, а цього ще годувати треба.
17.10.2021 09:37 Ответить
Это были всего лишь инсценировки.
17.10.2021 09:51 Ответить
Угу, але організатори цих "інсценіровок" чомусь служать в ЗСУ, ну я ягідка, це ліквідація заступника начальника ФСБ по Криму, кацапи аж на стіни лізли.
17.10.2021 10:04 Ответить
Ни тел, ни каких-либо доказательств, вообще ничего. Это инсценировки ФСБ.
17.10.2021 10:05 Ответить
Угу, ну тоді якщо я побажаю вам і вашим близьким здоров'я як Захарченко та Гіві, це не буде образою, вони ж себе чудово почувають
17.10.2021 10:09 Ответить
Это угроза?
17.10.2021 10:10 Ответить
Чого б це, ви ж впевнені що з ними все добре. Нащо мені погрожувати невідомій людині, навіть якщо вона помиляється.
17.10.2021 10:12 Ответить
А я желаю вам и вашим близким только здоровья и долгих лет.
17.10.2021 10:16 Ответить
Дякую, навзайєм.
17.10.2021 10:18 Ответить
ПШНХЙ.
17.10.2021 12:43 Ответить
Я вообще имел ввиду что Порошенко никогда не похищал людей в синих касках.
17.10.2021 09:56 Ответить
Викрадення це щось таємне, а не серед білого дня натовкти пику і пинками погнати в полон.
17.10.2021 10:05 Ответить
А какая разница. Он в синей каске.
17.10.2021 10:09 Ответить
Ну досить зручно, піду когось вб'ю як цей типок в 2010, одягаю синю каску, і мене за вбивство не можна затримувати, чого це нацисти не додумались сині каски натягнути.
17.10.2021 10:14 Ответить
Ладно, с вами все ясно.
17.10.2021 10:14 Ответить
Ну так зі мною вже 52 роки, як зрозуміло, це вам потрібно знайти берег .
17.10.2021 10:16 Ответить
Кхм, я извиняюсь, а Вы из Торонто обличаете или из дырляндии?
17.10.2021 10:35 Ответить
Синяя каска синей каске рознь. Зелёные человечки тоже заезжали на технике с ооновской символикой и что?
17.10.2021 10:14 Ответить
А нєхер шастать, де не просять!
17.10.2021 10:46 Ответить
В очередной раз доказали, что после деоккупации первым делом должно быть физическое очищение территорий от ватного мусора, я имею ввиду тотальное выселение любителей русского мира в любимый ими мир, а уж потом только выборы и все остальное. Это русскомирское говно будет висеть камнем на шее Украины и тянуть на дно.
17.10.2021 09:28 Ответить
Біодерьмо.
17.10.2021 11:56 Ответить
Даунецкий майдан - "Свободу попугаям!!". А покрышки будут?
17.10.2021 09:40 Ответить
_Сколько времени минует до того момента как ОБСЕ в очередной раз поклонится людоедам со словами: "Чего изволите-с?" Делайте ваши ставки, господа...
17.10.2021 09:50 Ответить
Шо? Кипит их разум озмущенный?
17.10.2021 10:02 Ответить
В Дырляндии картошка по 40 гривен за кило
17.10.2021 10:10 Ответить
Неурожай? Да и за отопление тарифчик накрутили с ноября.
17.10.2021 10:15 Ответить
Ну так білоруси вистьобуються, тому закупити в Україні як звичайно не зможуть, тому у москалів буде дорога, зате у нас впаде до 5, але наші манкурти допоможуть.
17.10.2021 10:18 Ответить
Недавно смотрел видео в Ютубе .Народ ходит в Донецке по базару на картошку посмотреть
17.10.2021 10:20 Ответить
Дивно, цього року хороший врожай картоплі.
17.10.2021 10:24 Ответить
Кацапомайдан ???
17.10.2021 10:12 Ответить
Идите работать, майдауны!
17.10.2021 10:13 Ответить
Це ОБСЄ давно вже пора прибрати з Донбасу. Толку від нього як з козла молока + до т ого воно проросійське.
17.10.2021 10:23 Ответить
Цапів на гілляку!
17.10.2021 12:33 Ответить
прикрывались их символикой а теперь пикет делают
17.10.2021 14:04 Ответить
О. Прогресс. В Донецке евромайдан.
17.10.2021 15:26 Ответить
 
 