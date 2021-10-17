4 849 17
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 11 288 новых случаев, 219 человек умерли, свыше 4,7 тыс. госпитализированы
За минувшие сутки, 16 октября 2021 года, в Украине зафиксированы 11 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1086, медработников - 154).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 4747 человек;
◾ летальных случаев - 219;
◾ выздоровели - 3541 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 635 170 человек;
◾ выздоровели - 2 325 997 человек;
◾ летальных случаев - 60 633;
◾ проведено ПЦР-тестов - 13557776.
А антищепленики- то їхня дочірня релігія.
за 1,5 года что у на с короновирус "бушует" умерло бы и без короновируса 54900 человек
Вывод: короновирус в Украине привел к дополнительной смертности 5100 человек