COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 11 288 новых случаев, 219 человек умерли, свыше 4,7 тыс. госпитализированы

За минувшие сутки, 16 октября 2021 года, в Украине зафиксированы 11 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1086, медработников - 154).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 4747 человек;

◾ летальных случаев - 219;

◾ выздоровели - 3541 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 635 170 человек;

◾ выздоровели - 2 325 997 человек;

◾ летальных случаев - 60 633;

◾ проведено ПЦР-тестов - 13557776.

