COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 11 288 новых случаев, 219 человек умерли, свыше 4,7 тыс. госпитализированы

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 11 288 новых случаев, 219 человек умерли, свыше 4,7 тыс. госпитализированы

За минувшие сутки, 16 октября 2021 года, в Украине зафиксированы 11 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1086, медработников - 154).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 4747 человек;

◾ летальных случаев - 219;

◾ выздоровели - 3541 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 635 170 человек;

◾ выздоровели - 2 325 997 человек;

◾ летальных случаев - 60 633;

◾ проведено ПЦР-тестов - 13557776.

Топ комментарии
+8
Нина, это не вакцЫнация, а иммунизация. Называйте вещи своими именами. Ведь вакцина как: от чумы, правца, полемиоэлита, кори, тифу и других напастей - дает 100% гарантию выжить, а этой бодягой как накроману нужно колоться через пол года, как при обычном ГРВИ? Так значит прастуда абичная? Распиратворная? Как сезонный грипп?
17.10.2021 09:42 Ответить
+7
почему медиков не обязывают вакцЫнироваться?
17.10.2021 09:39 Ответить
+4
60 000 это больше чем погибло в войне с кацапстаном! Поэтому не удивлюсь что антивакцеры это кацапская диверсия!
17.10.2021 08:32 Ответить
60 000 это больше чем погибло в войне с кацапстаном! Поэтому не удивлюсь что антивакцеры это кацапская диверсия!
17.10.2021 08:32 Ответить
Да прилетела летающая тарелька с рептилоидами из планеты Нибуро нанятая Билом Гейцем и чипировала!
17.10.2021 09:22 Ответить
17.10.2021 09:38 Ответить
Не неси чушь, у них у самих антиваксеров полно хотя по всем каналам постоянно призывают вакцинироватся.
17.10.2021 09:31 Ответить
Центр міжнародного руху ВІЛ-дисидентів знаходиться саме в Москві.
А антищепленики- то їхня дочірня релігія.
17.10.2021 09:38 Ответить
при средней продолжительности жизни в Украине 72 года то из 2 635 170 переболевших умерло бы за год 36600 человек (2635170,72=36599,58)
за 1,5 года что у на с короновирус "бушует" умерло бы и без короновируса 54900 человек
Вывод: короновирус в Украине привел к дополнительной смертности 5100 человек
17.10.2021 10:18 Ответить
Вам сколько лет? Такой бред пишите
17.10.2021 10:43 Ответить
В соцсетях этих тупых антивакцинаторов полно!!!!! И к ним прислушиваются, увы.
17.10.2021 09:05 Ответить
почему медиков не обязывают вакцЫнироваться?
17.10.2021 09:39 Ответить
А ваше мнение едино правильное? В последней инстанции? Живёте по пр нципу, моё мнение единоверное все остальные идиоты? В стойло
17.10.2021 10:45 Ответить
17.10.2021 09:26 Ответить
Людям дали возможность защитить себя с помощью вакцинации ... Люди не хотят.... Поэтому тема "чого хворе - бо дурне" уже не интересна ...
17.10.2021 09:30 Ответить
Нина, это не вакцЫнация, а иммунизация. Называйте вещи своими именами. Ведь вакцина как: от чумы, правца, полемиоэлита, кори, тифу и других напастей - дает 100% гарантию выжить, а этой бодягой как накроману нужно колоться через пол года, как при обычном ГРВИ? Так значит прастуда абичная? Распиратворная? Как сезонный грипп?
17.10.2021 09:42 Ответить
Ну да. Типа грипп со смертностью 1% от популяции сразу и где-то столько же чуть позже из-за всякого рода последствий. В масштабах Украины это 800тыс трупов, если ниче не делать.
17.10.2021 09:59 Ответить
Очень резкая динамика, не могу понять почему? Судя по тому, что за "поребриком" вообще - "полная жопа", то делаю вывод о большом количестве ШАСТАЮЩИХ (туда-сюда), а не пора ли уже ПОЛНОСТЬЮ ПЕРКРЫТЬ ГРАНИЦУ С МОРДОРОМ (и оккупированными им территориями)!?
17.10.2021 14:35 Ответить
 
 