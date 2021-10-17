РУС
Новости Блокада Азовского моря
Дело о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе: вопрос юрисдикции суда решится через несколько месяцев

Дело о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе: вопрос юрисдикции суда решится через несколько месяцев

Вопрос юрисдикции международного арбитражного трибунала в Гааге по рассмотрению дела Украины против России об инциденте в Керченском проливе будет решен через несколько месяцев. Поводом для судебного разбирательства стало конфликт, случившейся 25 ноября 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В тот день три украинских корабля были силой остановлены российской береговой охраной в международных водах неподалеку от аннексированного Крыма при попытке пройти через Керченской пролив из Черного моря в Азовское.

Находившихся на кораблях украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности Украины обвинили в незаконном пересечении границы и удерживали под стражей девять месяцев.

Исковое заявление в связи с данным инцидентом Украина подала 1 апреля 2019 года. Она требовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 Россия подала предварительные возражения, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража. Слушания в Гааге по этим предварительным возражениям проходили с 11 до 16 октября.

Украина задавит Россию в суде в Гааге красиво и согласно международному праву, - Кулеба

Напомним, 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военный корабля, а также задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения).

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

Зеленский сформировал делегацию на слушания трибунала в деле Украины против России о захвате кораблей в Азовском море

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря РФ передала Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

Арбитраж в Гааге 11 октября 2021 года начал слушания по делу Украины против России о задержании в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков. Слушания касаются предыдущих возражений, поданных российской стороной.

С "неудобствами" у них проблема решена, унитазы не зря же с суден свинтили!
17.10.2021 09:26 Ответить
Закончится очередными неудобствами для кацапов. Все равно их теснят. Но этого для них мало. Они привыкли к страданиям.
17.10.2021 09:23 Ответить
...І закінчитьсмя все нічим. САМ яструб дєд Джо при згадці про Путлєра стає таким толєрантним.
17.10.2021 09:21 Ответить
Как же все долго...
17.10.2021 09:17 Ответить
Один из основных законов философии о перерастании количества в качество однажды выстрелит и кацапам станет очень душно. Беда в том, что количество растет настолько медленно, что кацапы успевают адаптироваться к новым неудобствам.
17.10.2021 09:27 Ответить
Ну таки и без байдена зеля справиться .сольет как с кораблями за три дня до решения морского трибунала ООН о блокаде портов кацапии . Чё за хрень как обновили сайт не могу войти с компьютера а стелефна писать тот ещё квест .сам слова заменяет на какие хочет
17.10.2021 11:12 Ответить
Щодо гіпотетичної, "омріяної ЗЕ зустрічі" з Путіним...

Можливість "зустрічі" залежить виключно від твердості позиції США... (Бо там теж поглиблюється проблема... - взаємин Конгресу з Байденом, який відступив від передвиборчих обіцянок)

Але... ми НЕ знаємо про що домовився Путін з Байденом в Женеві. ?!?

Але суть домовленостей можна буде прослідкувати по майбутній поведінці Путіна, стосовно України (і Європи -також):

-Путін сам шукатиме зустрічі з ЗЕ, якщо Байден Путіну на зустрічі в Женеві серйозно "пригрозив пальчиком".
Тоді Путін і не рипнеться з розширенням військової агресії проти України, як і не буде серйозної ескалації бойовиків на донецькому фронті... Війна росії проти України поступово загасатиме, перетворюючись в чергове "придністров'я".
А адміністрація США візьметься серйозно за всі "штучки" ЗЕ і його банди.
І тоді в Україні стануть можливими дострокові вибори і президента і парламенту (якщо ЗЕ-банда не буде точно слідувати букві і духу вказівок США)

-Якщо ж Байден в Женеві "здав" Україну Путіну, то все з вище описаного - відбудеться "з точністю до навпаки"...
Тоді слід реально очікувати і розширення можливої навали Путіна в Україну, і ЗЕ лишиться на своєму місці (на догоду Путіну економічно грабуючи і військово послаблюючи
Україну... прожектами типу "великого крадівництва".
Бо триумвірат "ЗЕ+Стефанчук+ Шмигаль" - дійсно суттєво прискорить "реформи", але... задля глибшого пограбування та подальшої руйнації України і зубожіння населення...
ЗЕ й надалі "витворятиме штучки" на міжнародній арені - ігноруватиме рекомендації й настанови як ЄС, так і США... і постійно намагатиметься сваритися з ними, І безглуздо та показно (перед внутрішнім і зовнішнім загалом), але й далі безрезультатно домагатиметься омріяної "легендарної" зустрічі з Путіним...

Тобто, в обох вищезгаданих випадках - від волі і бажання ЗЕ про "зустріч з Путіним" вже абсолютно нічого не залежить...
Він став - "п'ятим колесом для воза" - в зовнішній політиці України на міжнародній арені (в зв'язку з його недоговороздатністю і "вмінням тримати слово") і все більш невпевнено "стоїть на ногах" у внутрішній !

PS: ЗЕ впевнено, (але для себе особисто- хибно) взяв курс на "вибивання стільця" під власною підтримкою, економічно руйнуючи свій електорат.
Але й, окрім кримінального економічного "бардаку" та нерозумного нехтування оборонною ситуацією ... він ще й необачно звільнив Разумкова (такого ж затятого антиукраїнця як і сам, але набагато грамотнішого за нього)... Але "чистішого" від ЗЕ - не замічений в корупції, в оборудках офшорах, не "обріс" злочинно нажитим майном...

Тепер Разумков створить свою партію, яка суттєво відбере електорат у ЗЕ...
В яку ввійдуть, як і "чисті від корупції, але такі ж антиукраїнці: - частина "СН", частина ОПЗЖ, так і нестійкі "патріоти - пристосуванці" з Батьківщини, менше з ЄС... А з цими партійцями-перебіжчиками перейде Разумкову і частина нинішнього позапартійного електорату згаданих політсил...

Значна частина олігархів і їх медіа працюватимуть на Разумкова і проти ЗЕ, як "кульгавої качки" ... фінанси та адмінресурс цих олігархів також працюватимуть проти ЗЕ.

Порох може піти (чи буде вимушений піти) на союз з Разумковим задля повалення режиму ЗЕ... заручившись гарантіями недоторканості в випадку перемоги на президентськтих перегонах Разумкова (і навпаки, в випадку перемоги Пороха - Разумкову пообіцяти другу-третю посаду в державі)...

Але вже однозначно - що ЗЕ другого терміну президенства "нє відать"!
Але реально можливий - "перший термін", але за гратами (якщо не пуститься в біга)...

На жаль, національно-демократичні сили не здатні об'єднатися, - щоб висунути єдиного кандидата на президентських перегонах... та й зайняти достойне місце в парламенті...
17.10.2021 10:40 Ответить
и это только они решать могут ли рассматривать или нет. А по сути затянется на несколько лет. Нахрен такие суды нужны? Учить они кого то вздумали.
17.10.2021 09:24 Ответить
Де гроші на ракетні озброєння, розробку власних систем ПРО та ПВО? Йдуть на посадку дерев та посадку модуля на Місяць. Ніхто всерьйоз нас захищати не буде, хіба що язиком. А від Зє одна звіздьож, другий Хрущов.
17.10.2021 09:25 Ответить
Говорят что военные заводы только в 2024году начнут работать в четыре смены, а сейчас главное это хорошие дороги с Востока на Запад
17.10.2021 09:44 Ответить
Я вважаю, що піратство належить до юрисдикції будь-якого кримінального суду будь-якої правової країни - члена ООН. Просто кацапи не визнають, що вони - пірати. Хоча за суттю їхніх дій іншого визначення до них застосувати не можливо. Останні дії цих піратів у затоці Петра Великого стосовно американського есмінця це лише підтверджують. Тому рішення стосовно юрисдикції справи про явне піратство кацапам не с подобається. Стосовно неспішності Іемвди, то світова Феміда не є промтитуткою, щоб діяти швидко на замовлення тих, хто має владу чи гроші. Вона - дама серйозна і дуже конкретна. Діє повільно, але невідворотньо. Як фатум.
17.10.2021 09:29 Ответить
МН -17 первый на очереди
17.10.2021 09:31 Ответить
Кулеба пару дней назад вещал о грандиозной победе в Гааге по этому вопросу! Так в чем победа?
17.10.2021 09:45 Ответить
А шо "вагнергейт" уже заглох? Как и пьяный Трухин вместе с сепаром Мецгером и офшоры, которые есть у каждого ларёчника. Отак будет и с победой в Гааге
17.10.2021 11:58 Ответить
Это только вопрос юрисдикции,т.е. полномочий суда бутет решаться несколько месяцев? А как же вопли Кулебы о победе?
17.10.2021 13:18 Ответить
Яке це пірацтво, це простий бандитизм
17.10.2021 13:50 Ответить
 
 